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Антикризовий штаб "Укрзалізниці" розробив комплекс заходів щодо виведення компанії з кризи, - Мінінфраструктури

Антикризовий штаб

Антикризовий штаб "Укрзалізниці", створений 15 вересня за рішенням РНБО, розробив комплекс заходів щодо виведення компанії з глибокої кризи. Одна з головних напрацьованих пропозицій - налагодження стабільних закупівель критично важливих матеріалів.

Про підсумки засідання штабу під керівництвом міністра інфраструктури Олександра Кубракова повідомляється на сторінці Мінінфраструктури у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

""Укрзалізниця" зараз перебуває в найбільшій за всі роки свого існування кризі. Річний план закупівель, який виконаний тільки на 34,2%, корупція, неефективний менеджмент і затягування реалізації критичних для держави рішень — у результаті, майже вся залізнична інфраструктура зараз у критичному стані", - зазначив Кубраков.

За його словами, ці фактори впливають на безпеку роботи всієї залізниці, а також перешкоджають реалізації проєктів президентської програми "Велике будівництво".

Зокрема, у 2021 році замість 400 км запланованих капремонтів колії роботи проведені тільки на 169 кілометрах, а планові ремонти були прострочені на третині залізничних колій, що становить 9 тис. км.

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На своєму першому засіданні Антикризовий штаб розглянув питання сировинного плану закупівель, підготовки фінансового плану на 2022 рік з урахуванням реального стану компанії, встановлення реалістичних і конкретних показників ефективності для членів Наглядової ради "Укрзалізниці", а також вирішення проблеми нестабільності кадрового складу правління.

В результаті, було ухвалено рішення про необхідність укладення довгострокових контрактів з постачальниками критично важливих матеріалів і переходу на прямі договори з виробниками, зокрема дизельного палива. Для цього Мінінфраструктури, "Укрзалізниця", Наглядова рада і центральні органи виконавчої влади повинні будуть доопрацювати єдині правила закупівель.

Нагадаємо, для забезпечення комфортного приміського залізничного сполучення в межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" реалізується окремий проєкт City Express. Першим містом, у якому він має почати роботу, стане Київ. Також його розробка проводиться для Дніпра і Харкова.

Автор: 

криза (418) РНБО (2278) Укрзалізниця (6826) Мінінфраструктури (2060)


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Хто ж завів "укрзалізницю" в ту кризу?

"Загальний фінансовий результат АТ «Укрзалізниця» за 2019 склав 3 млрд грн. Зокрема, показник ****** за підсумками минулого року досяг 17,3 млрд грн, що на 6% більше, ніж у 2018 році. При цьому дохід від реалізації продукції Укрзалізниці в порівнянні з попереднім періодом збільшився на 8,4% - до 90,4 млрд грн"
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20.09.2021 11:11 Відповісти
сыролещ тоже приложил руку к созданию сего гениального творения?
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20.09.2021 11:12 Відповісти
Птенец Ахметова там главный консультант 😀😀😀как украсть у народа
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20.09.2021 11:16 Відповісти
Це той антикризовий штаб, у який входять ті, що завели "Укрзалізницю" у кризу? 😁😁😁
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20.09.2021 11:23 Відповісти
Влада свідомо знищує прибуткові держ. підприємства, щоб за копійки віддати їх своїм справжнім господарям.
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20.09.2021 11:30 Відповісти
Не может быть! Врут. Наговаривают на найвэлычнишого.
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20.09.2021 11:56 Відповісти
Єлектрички убиточни априори.Их невозможно сделать прибільніми.Сократили количество рейсов,вагонов.Билеты не кормят даже кассиров и контролеров.Вывод.Электрички сделать бесплатными по проездному.Чтобы бомжи не проживали вы них.Увеличить количество рейсов,и под них по каждой остановке пассажирскую автологистику.Практически исключить въезд в город маршруток,параллельных ЖД.Прекраснейшая инфраструктура.Нужно увеличить скорость электричек.
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20.09.2021 12:09 Відповісти
повысить цены на перевозки
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20.09.2021 12:34 Відповісти
И эти будут грабить!
30 лет, каждое правительство выводит.
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20.09.2021 13:52 Відповісти
 
 