Антикризовий штаб "Укрзалізниці" розробив комплекс заходів щодо виведення компанії з кризи, - Мінінфраструктури

Антикризовий штаб "Укрзалізниці", створений 15 вересня за рішенням РНБО, розробив комплекс заходів щодо виведення компанії з глибокої кризи. Одна з головних напрацьованих пропозицій - налагодження стабільних закупівель критично важливих матеріалів.

Про підсумки засідання штабу під керівництвом міністра інфраструктури Олександра Кубракова повідомляється на сторінці Мінінфраструктури у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

""Укрзалізниця" зараз перебуває в найбільшій за всі роки свого існування кризі. Річний план закупівель, який виконаний тільки на 34,2%, корупція, неефективний менеджмент і затягування реалізації критичних для держави рішень — у результаті, майже вся залізнична інфраструктура зараз у критичному стані", - зазначив Кубраков.

За його словами, ці фактори впливають на безпеку роботи всієї залізниці, а також перешкоджають реалізації проєктів президентської програми "Велике будівництво".

Зокрема, у 2021 році замість 400 км запланованих капремонтів колії роботи проведені тільки на 169 кілометрах, а планові ремонти були прострочені на третині залізничних колій, що становить 9 тис. км.

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На своєму першому засіданні Антикризовий штаб розглянув питання сировинного плану закупівель, підготовки фінансового плану на 2022 рік з урахуванням реального стану компанії, встановлення реалістичних і конкретних показників ефективності для членів Наглядової ради "Укрзалізниці", а також вирішення проблеми нестабільності кадрового складу правління.

В результаті, було ухвалено рішення про необхідність укладення довгострокових контрактів з постачальниками критично важливих матеріалів і переходу на прямі договори з виробниками, зокрема дизельного палива. Для цього Мінінфраструктури, "Укрзалізниця", Наглядова рада і центральні органи виконавчої влади повинні будуть доопрацювати єдині правила закупівель.

Нагадаємо, для забезпечення комфортного приміського залізничного сполучення в межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" реалізується окремий проєкт City Express. Першим містом, у якому він має почати роботу, стане Київ. Також його розробка проводиться для Дніпра і Харкова.