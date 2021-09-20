Приїзд так званих "міжнародних спостерігачів" до Криму жодним чином не легітимізує незаконний виборчий процес, - речник МЗС Ніколенко
Приїзд агентів російського впливу на Кримський півострів для спостереження за виборами в Держдуму РФ - їхня приватна ініціатива, ця поїздка жодним чином не легітимізує незаконний виборчий процес.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив агентству "Інтерфакс-Україна".
"Розглядаємо приїзд агентів російського впливу на Кримський півострів як їхню приватну ініціативу. Вони нікого не представляють, крім себе. Ця поїздка жодним чином не легітимізує незаконний виборчий процес", - сказав Ніколенко.
Речник МЗС зазначив, що Росія видає бажане за дійсне, називаючи кількох маргінальних політиків "міжнародними спостерігачами" на виборах у Криму.
"Іноземні уряди чітко заявили, що не визнаватимуть підсумків російського голосування на тимчасово окупованих територіях України. Більш того, за нашою інформацією, наші партнери застерігали своїх політиків від відвідування Кримського півострова. Жодних підстав ставити під сумнів консолідовану міжнародну позицію щодо Криму немає", - наголосив Ніколенко.
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Проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів. Про це під час погоджувальної ради заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Я повністю підтримую пропозиції більшості фракцій, які прозвучали щодо негайного розгляду Постанови Верховної Ради про невизнання виборів в Росії у зв'язку з проведенням їх на території анексованої республіки Крим. За визнанням самої російської влади, більше 200 тисяч українських громадян Донбасу, яким були всунуті паспорти, були затягнуті в тому числі і через механізм електронного голосування на ці незаконні вибори», - зазначає Порошенко.
«Але ми тут знову бачимо політику подвійних стандартів. Хотів би нагадати, що за часів моєї каденції за моїм дорученням було заборонено проведення фейкових фальсифікованих виборів Російської Федерації на території України», - констатує п'ятий Президент.
«Тут раптом Офіс президента, влада і окремі представники «Слуг народу» з парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установи в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їх проведення? Це класичний зразок поведінки «слуг»: «піплу - відосики», а самі робите абсолютно неприйнятні речі», - обурився Петро Порошенко.
«Я вимагаю розслідування, яким чином незаконні вибори проводилися на території України», - резюмує лідер «Європейської Солідарності».