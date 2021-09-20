Приїзд так званих "міжнародних спостерігачів" до Криму жодним чином не легітимізує незаконний виборчий процес, - речник МЗС Ніколенко

Приїзд агентів російського впливу на Кримський півострів для спостереження за виборами в Держдуму РФ - їхня приватна ініціатива, ця поїздка жодним чином не легітимізує незаконний виборчий процес.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив агентству "Інтерфакс-Україна".

"Розглядаємо приїзд агентів російського впливу на Кримський півострів як їхню приватну ініціативу. Вони нікого не представляють, крім себе. Ця поїздка жодним чином не легітимізує незаконний виборчий процес", - сказав Ніколенко.

Речник МЗС зазначив, що Росія видає бажане за дійсне, називаючи кількох маргінальних політиків "міжнародними спостерігачами" на виборах у Криму.

"Іноземні уряди чітко заявили, що не визнаватимуть підсумків російського голосування на тимчасово окупованих територіях України. Більш того, за нашою інформацією, наші партнери застерігали своїх політиків від відвідування Кримського півострова. Жодних підстав ставити під сумнів консолідовану міжнародну позицію щодо Криму немає", - наголосив Ніколенко.

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