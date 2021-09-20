Разумков виступив на Погоджувальній раді через відеозв'язок: засідання Ради цього тижня проводитимуть Стефанчук і Кондратюк
Спікер Дмитро Разумков виступив на Погоджувальній раді ВРУ через відеозв'язок.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Разумков розповів, що поки перебуває на самоізоляції, тому вести пленарні засідання цього тижня будуть перший віцеспікер і віцеспікер ВРУ Олена Кондратюк.
Спікер закликав дотримуватися санітарних норм і ставиться до свого здоров'я "максимально обережно".
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Игорь Васечкин #488879
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