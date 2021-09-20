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Разумков виступив на Погоджувальній раді через відеозв'язок: засідання Ради цього тижня проводитимуть Стефанчук і Кондратюк

Разумков виступив на Погоджувальній раді через відеозв'язок: засідання Ради цього тижня проводитимуть Стефанчук і Кондратюк

Спікер Дмитро Разумков виступив на Погоджувальній раді ВРУ через відеозв'язок.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Разумков розповів, що поки перебуває на самоізоляції, тому вести пленарні засідання цього тижня будуть перший віцеспікер і віцеспікер ВРУ Олена Кондратюк.

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Спікер закликав дотримуватися санітарних норм і ставиться до свого здоров'я "максимально обережно".

Автор: 

ВР (14942) Кондратюк Олена (91) Разумков Дмитро (1526) коронавірус (19923) Стефанчук Микола (8)


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умный ход...
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20.09.2021 11:25 Відповісти
Не хоче бруднити руки і знищувати репутацію об закони 5600 і про олігархів? 😁 Не допоможе це репутації. Всі добре пам'ятають, хто привів Зєлєнского у владу.
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20.09.2021 11:27 Відповісти
Почекайте-почекайте. Це можливий наступний президент України. Пообіцяє не 4, а 5 тисяч доларів вчителям, і вони проголосують
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20.09.2021 11:30 Відповісти
Т колишні соратники збивають на злеті? 😲🤢
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20.09.2021 11:38 Відповісти
Разумков це гной.Разумков це руснявий гной.Разумков це хитрий і підлий гной.
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20.09.2021 11:28 Відповісти
Если не будете следить за здоровьем, сменят охранников. И тогда за здоровьем будут следить они. А оно вам надо? Лучше сами...
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20.09.2021 11:34 Відповісти
 
 