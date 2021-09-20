Вісім осіб загинуло, близько 20 постраждало внаслідок стрілянини в університеті в Пермі. ПЕРЕЛІК
Вісім людей загинули під час збройного нападу на пермський університет, повідомили в Слідчому комітеті (СК). Водночас, соцмережі повідомляють про 20 постраждалих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".
Як повідомили в пресслужбі пермського МОЗ, у постраждалих не тільки вогнепальні рани, а й інші пошкодження, тому що дехто вистрибував із вікон.
У повідомленні СКР зазначається, що стрілянину на території одного з корпусів Пермського державного національного дослідницького університету відкрив студент.
"Особу підозрюваного встановлено. Під час затримання у зв'язку з вчиненням опору його було поранено", - сказано в пресрелізі.
Раніше надходила суперечлива інформація про долю зловмисника: виш написав у соцмережах про його ліквідацію, але потім це повідомлення було видалено. У МВС підтвердили, що нападника було затримано. Водночас соцмережі повідомляють, що стрілець помер.
Як пише Telegram-канал Расстрига, пізніше в СК РФ уточнили, що пермський стрілець живий. За даними слідчих, він у важкому стані, перебуває на ШВЛ. У нього вогнепальні поранення грудей і кінцівок. Крім стрільця медична допомога знадобилася 28 постраждалим.
На фото Бекмансуров святкує свій випускний. У своєму пості він повідомив, що думка вчинити масове вбивство прийшла йому саме у випускному класі. Тоді він почав продумувати деталі і заздалегідь подав документи на зброю. У Росгвардіі повідомили, що стрілець володів нею легально.
Водночас, як повідомляє Telegram-канал 112, кількість постраждалих внаслідок стрілянини в Пермському університет зросла до 20 осіб.
Наразі в соцмережах почали з'являтися списки загиблих і постраждалих у пермському університеті.
Так, під час стрілянини в університеті постраждали:
1) Степан Андрєєв, 21 рік - вивих гомілкостопа
2) Олексій Сухарєв, 36 років - вогнепальне поранення кисті і сідниць
3) Бердієв, 23 роки
4) Сергій Юматов - множинні вогнепальні поранення
5) Артем Дмитрієв, 18 років - вогнепальне поранення стегна
6) Олександр Суслов, 41 рік - вогнепальне поранення стегна
7) Сафаров
8) Максим Шипігузов, 18 років - поранення спини
9) Володимир Сорока, 44 роки - поранення гомілки
10) Абдулла Обаїт, 24 роки - вогнепальне поранення стегна
11) Володимир Волгаєв, 19 років - вогнепальне поранення коліна
12) Ельдар Карімов, 18 років - вивих гомілкостопа
13) Янв Єловікова, 20 років - реакція на стрес
14) Артем Азан, 19 років - поранення стопи
15) Савелій Нелюбін, 17 років - поранення пальця стопи
16) Сафарова, 26 років
17) Косовіціна
18) Булдаков, 48 років
19) Тимур Бекмансуров, 18 років (стрілець) - вогнепальне поранення стегна і спини. Перебуває в реанімації в ШВЛ
1) Ярослав Арам, 20 років
2) Олександра Мохова, 20 років
3) Анна Айєльгіна, 25 років
4) Маргарита Енгаус, 66 років
5) Невідома дівчина
6) Невідома дівчина
Списки доповнюються ...
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"8 росіян не приїдуть до України вбивати українців"
Понятно, почему ***** лезет в Украину! Там на недоимперии скоро вообще кацапни не будет, еще и китаены хорошо полсуетились в Сибири!
А не винних свинособак не бува...
З якого ти Львова чучело.... "амєрікос" чисто кацапський вислів, та й тупий як кацап у прапорах не розбираєшся.
P. S.
Крим - Україна.
РФ- Вороги.
путин-*****.
21 сентября 2021 в 11:10
Здоровья крепышу, ему еще мочить кацапов в будущем
Слава Богу, хоч не встиг вистріляти всі набої.