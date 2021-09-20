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Вісім осіб загинуло, близько 20 постраждало внаслідок стрілянини в університеті в Пермі. ПЕРЕЛІК

Вісім осіб загинуло, близько 20 постраждало внаслідок стрілянини в університеті в Пермі. ПЕРЕЛІК

Вісім людей загинули під час збройного нападу на пермський університет, повідомили в Слідчому комітеті (СК). Водночас, соцмережі повідомляють про 20 постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

Як повідомили в пресслужбі пермського МОЗ, у постраждалих не тільки вогнепальні рани, а й інші пошкодження, тому що дехто вистрибував із вікон.

У повідомленні СКР зазначається, що стрілянину на території одного з корпусів Пермського державного національного дослідницького університету відкрив студент.

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"Особу підозрюваного встановлено. Під час затримання у зв'язку з вчиненням опору його було поранено", - сказано в пресрелізі.

Раніше надходила суперечлива інформація про долю зловмисника: виш написав у соцмережах про його ліквідацію, але потім це повідомлення було видалено. У МВС підтвердили, що нападника було затримано. Водночас соцмережі повідомляють, що стрілець помер.

Як пише Telegram-канал Расстрига, пізніше в СК РФ уточнили, що пермський стрілець живий. За даними слідчих, він у важкому стані, перебуває на ШВЛ. У нього вогнепальні поранення грудей і кінцівок. Крім стрільця медична допомога знадобилася 28 постраждалим.

На фото Бекмансуров святкує свій випускний. У своєму пості він повідомив, що думка вчинити масове вбивство прийшла йому саме у випускному класі. Тоді він почав продумувати деталі і заздалегідь подав документи на зброю. У Росгвардіі повідомили, що стрілець володів нею легально.

Вісім осіб загинуло, близько 20 постраждало внаслідок стрілянини в університеті в Пермі 01

Водночас, як повідомляє Telegram-канал 112, кількість постраждалих внаслідок стрілянини в Пермському університет зросла до 20 осіб.

Наразі в соцмережах почали з'являтися списки загиблих і постраждалих у пермському університеті.

Так, під час стрілянини в університеті постраждали:

1) Степан Андрєєв, 21 рік - вивих гомілкостопа

2) Олексій Сухарєв, 36 років - вогнепальне поранення кисті і сідниць

3) Бердієв, 23 роки

4) Сергій Юматов - множинні вогнепальні поранення

5) Артем Дмитрієв, 18 років - вогнепальне поранення стегна

6) Олександр Суслов, 41 рік - вогнепальне поранення стегна

7) Сафаров

8) Максим Шипігузов, 18 років - поранення спини

9) Володимир Сорока, 44 роки - поранення гомілки

10) Абдулла Обаїт, 24 роки - вогнепальне поранення стегна

11) Володимир Волгаєв, 19 років - вогнепальне поранення коліна

12) Ельдар Карімов, 18 років - вивих гомілкостопа

13) Янв Єловікова, 20 років - реакція на стрес

14) Артем Азан, 19 років - поранення стопи

15) Савелій Нелюбін, 17 років - поранення пальця стопи

16) Сафарова, 26 років

17) Косовіціна

18) Булдаков, 48 років

19) Тимур Бекмансуров, 18 років (стрілець) - вогнепальне поранення стегна і спини. Перебуває в реанімації в ШВЛ

загинули:

1) Ярослав Арам, 20 років

2) Олександра Мохова, 20 років

3) Анна Айєльгіна, 25 років

4) Маргарита Енгаус, 66 років

5) Невідома дівчина

6) Невідома дівчина

Списки доповнюються ...

Автор: 

виш (544) росія (64935) стрілянина (1778) вбивство (3080)


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Топ коментарі
+38
ага, путинская партия отобрали голоса у коммунистов зюганова, вот бяда) горе то какое

а если честно, то Украине от этого ни холодно ни жарко, что там будут нацисты путина, что комуно-нацисты зюганов...

ps: Русские это враги украинцев, именно русский народ ВРАГ №1 для нас, не путин или зюганов, а народ, власть в рашке всего лишь исполняют прихоти своего больного имперским шовинизмом народа
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20.09.2021 11:38
+36
нагадую, що стрілянина в школах була улюбленим кіньком російських пропагандонів, з якого вони не злізали в своїй ненависті до америки, що дає їм ніжкі Буша та айфоне, і що вони з захватом смаковали кожнен випадок, малювали тупі карикатурки і все таке інше
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20.09.2021 11:35
+30
Пермь це ж мокшандія ?

Чудово...чудово
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20.09.2021 11:28
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Майкл Мур это как Скабеева в рашке . Жирный мерзкий комуняка .
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20.09.2021 19:35 Відповісти
У ***** знову рейтинг обвалився? А взагалі похер. Чим більше їх повиздихає, тим менше будуть лізти в Україну
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20.09.2021 12:48 Відповісти
этого слишком мало ! плохо орки работают ! нужно скабеевым и соловьёмым повысить градус ненависти ! а то это совсем никуда не годиться !
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20.09.2021 12:53 Відповісти
Надивилось козлобачення і почало стріляти. Шкода що малувато у ********** "мєчту" відправив.
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20.09.2021 12:53 Відповісти
новина повинна звучати так -

"8 росіян не приїдуть до України вбивати українців"
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20.09.2021 12:56 Відповісти
Там майже всі загиблі дівчата, не опускаемося до рівня кацапів, нема чомо тут радіти
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20.09.2021 14:07 Відповісти
А кто РОЖАЕТ ублюдков которые убивают украинцев уже более 350 лет?
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20.09.2021 21:43 Відповісти
Або він цілив переважно у дівок, або нам так подають інформацію
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20.09.2021 14:41 Відповісти
просто девченки бегают хуже, хотя вполне вероятно подсознательно стрелял в девушек. Не удивлюсь, если сдвиг по фазе произошёл в том числе и из-за неразделенной когда-то любви.
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20.09.2021 14:59 Відповісти
Будьте людьми, погибли молодые, ни в чём не виновные, большинство девчёнки. Тут нечему радоваться, более того, это еще на руку Путину и его банде. Теперь разговор о фальсифицированных выборах вообще не актуален стал. Хоть мозги включите вышиватные свои.
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20.09.2021 14:58 Відповісти
"Будьте людьми, пожалейте ни в чем не повинных детей солдат СС, погибших от рук гитлерюгендовца... Это все на руку гитлеру и его банде..." Все ВЕРНО? Я ничего не упустил???
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20.09.2021 21:52 Відповісти
Как мне хочется тебя послать дебила, прям от души, ну не хочу бан троллина ты недоимперская из-за тебя получить! Идите нахрен из Крыма и Донбасса, заплатите все Украине извинитесь за все преступления, которые вы совершали в Украине, а потом мы будем разговаривать и жалеть я никого у вас на недоимперии даже не собираюсь!
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20.09.2021 22:07 Відповісти
Никто не радуется, вот если бы сотню уложил, это был бы повод
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20.09.2021 22:10 Відповісти
Рамиль Шамсутдинов VS Тимур Бекмансуров
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20.09.2021 15:19 Відповісти
Это всё виноватые прививки с чипом 5Г. В сетях 4Г они глючат.
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20.09.2021 16:27 Відповісти
Город-герой Спермь.
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20.09.2021 17:26 Відповісти
Прекрасно!
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20.09.2021 21:51 Відповісти
А фамилии ппц! Прям все кацапские!

Понятно, почему ***** лезет в Украину! Там на недоимперии скоро вообще кацапни не будет, еще и китаены хорошо полсуетились в Сибири!
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20.09.2021 22:00 Відповісти
Жаль не догадался бутылок с бензином, были бы жаренные калорады
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20.09.2021 22:13 Відповісти
Ой, заГИНУЛИ невиннi колоради:

А не винних свинособак не бува...

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20.09.2021 22:45 Відповісти
хороший мальчик
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21.09.2021 01:09 Відповісти
... і неймовірно тупий - рік готувався до "масового вбивства" з самогубством, мав з собою 134 патрона і спромігся так мало (9 осіб кацапської національності) повбивати. Хрєн коли такі дебіли нас переможуть!...
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21.09.2021 01:44 Відповісти
Два рази їздив на стрільбище і тільки вияснив що, рушниця кладе нижче лінії прицілювання.
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21.09.2021 11:21 Відповісти
А може тому що, традиційно в ВНЗ дівчат набагато більше?
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21.09.2021 11:19 Відповісти
Кацап ти що тут загубив? Чого не під скрєпним аквафрєшєм?
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21.09.2021 11:24 Відповісти
Ідіот, у ворога немає статі.
З якого ти Львова чучело.... "амєрікос" чисто кацапський вислів, та й тупий як кацап у прапорах не розбираєшся.
P. S.
Крим - Україна.
РФ- Вороги.
путин-*****.
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26.09.2021 23:22 Відповісти
Ти хоть в армії служило ? Чи втік пасти корів ,до Шотландії щоб відкосити від армії . Вас там таких багато ( студентів
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26.09.2021 21:17 Відповісти
на россии надо на выпускном всем ДАРИТЬ именное оружие!)
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21.09.2021 09:36 Відповісти
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21.09.2021 10:01 Відповісти
мимоволі порівняв цих двух у..їб...нів. Ну, просто - блізнєци-братья, ***. З пикам, не заплямованими найменшими ознаками інтелекту.
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21.09.2021 10:32 Відповісти
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21.09.2021 11:17 Відповісти
Стрельба в Перми: 18-летний террорист жив, его охраняют 20 силовиков

21 сентября 2021 в 11:10

Здоровья крепышу, ему еще мочить кацапов в будущем
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21.09.2021 11:57 Відповісти
точно! а вчера его уже упокоили (от рашаговносми...никому нельзя верить)))) назначили психиатрическую экспертизу щенку...
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21.09.2021 12:18 Відповісти
Якщо почитати останній пост вбивці (скаржився що, шрот лягає набагато нижче точки прицілювання) і звернути увагу на типи поранень (половина враженя нижньої частини тіла) то, можна дійти висновку що, неточність його рушниці в стресовій ситуації зіграла свою роль. Та й в мєнта не попав. Жертв могло бути і більше аби він мав кращу підготовку або кращий самоконтроль.

Слава Богу, хоч не встиг вистріляти всі набої.
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21.09.2021 11:17 Відповісти
Погано, що не встиг вистріляти всі набої.
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21.09.2021 18:11 Відповісти
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