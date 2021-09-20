Вісім осіб загинуло, близько 20 постраждало внаслідок стрілянини в університеті в Пермі. ПЕРЕЛІК

Вісім людей загинули під час збройного нападу на пермський університет, повідомили в Слідчому комітеті (СК). Водночас, соцмережі повідомляють про 20 постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

Як повідомили в пресслужбі пермського МОЗ, у постраждалих не тільки вогнепальні рани, а й інші пошкодження, тому що дехто вистрибував із вікон.

У повідомленні СКР зазначається, що стрілянину на території одного з корпусів Пермського державного національного дослідницького університету відкрив студент.

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"Особу підозрюваного встановлено. Під час затримання у зв'язку з вчиненням опору його було поранено", - сказано в пресрелізі.

Раніше надходила суперечлива інформація про долю зловмисника: виш написав у соцмережах про його ліквідацію, але потім це повідомлення було видалено. У МВС підтвердили, що нападника було затримано. Водночас соцмережі повідомляють, що стрілець помер.

Як пише Telegram-канал Расстрига, пізніше в СК РФ уточнили, що пермський стрілець живий. За даними слідчих, він у важкому стані, перебуває на ШВЛ. У нього вогнепальні поранення грудей і кінцівок. Крім стрільця медична допомога знадобилася 28 постраждалим.

На фото Бекмансуров святкує свій випускний. У своєму пості він повідомив, що думка вчинити масове вбивство прийшла йому саме у випускному класі. Тоді він почав продумувати деталі і заздалегідь подав документи на зброю. У Росгвардіі повідомили, що стрілець володів нею легально.

Водночас, як повідомляє Telegram-канал 112, кількість постраждалих внаслідок стрілянини в Пермському університет зросла до 20 осіб.

Наразі в соцмережах почали з'являтися списки загиблих і постраждалих у пермському університеті.

Так, під час стрілянини в університеті постраждали:

1) Степан Андрєєв, 21 рік - вивих гомілкостопа

2) Олексій Сухарєв, 36 років - вогнепальне поранення кисті і сідниць

3) Бердієв, 23 роки

4) Сергій Юматов - множинні вогнепальні поранення

5) Артем Дмитрієв, 18 років - вогнепальне поранення стегна

6) Олександр Суслов, 41 рік - вогнепальне поранення стегна

7) Сафаров

8) Максим Шипігузов, 18 років - поранення спини

9) Володимир Сорока, 44 роки - поранення гомілки

10) Абдулла Обаїт, 24 роки - вогнепальне поранення стегна

11) Володимир Волгаєв, 19 років - вогнепальне поранення коліна

12) Ельдар Карімов, 18 років - вивих гомілкостопа

13) Янв Єловікова, 20 років - реакція на стрес

14) Артем Азан, 19 років - поранення стопи

15) Савелій Нелюбін, 17 років - поранення пальця стопи

16) Сафарова, 26 років

17) Косовіціна

18) Булдаков, 48 років

19) Тимур Бекмансуров, 18 років (стрілець) - вогнепальне поранення стегна і спини. Перебуває в реанімації в ШВЛ

загинули:

1) Ярослав Арам, 20 років

2) Олександра Мохова, 20 років

3) Анна Айєльгіна, 25 років

4) Маргарита Енгаус, 66 років

5) Невідома дівчина

6) Невідома дівчина

Списки доповнюються ...