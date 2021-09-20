Через КПВВ за відсутності спостерігачів Росія зможе безконтрольно ввозити на Донбас зброю і техніку, - Наєв

Після скасування моніторингової місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску країна-агресор отримає можливість безконтрольно ввозити зброю та техніку на окупований Донбас.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"У разі прийняття такого рішення, Росія матиме безпрецедентні можливості безконтрольного завезення матеріально-технічних засобів, військової техніки, озброєння, боєприпасів - для забезпечення тривалого утримання окупаційних військ в ОРДЛО і ведення бойових дій проти угруповань Об'єднаних сил. З огляду на зазначене, виникнення локальних загострень на лінії бойового зіткнення не виключається", - підкреслив він.

За словами генерала, попри відповідні заяви з боку РФ, можна припустити, що це є черговою спробою тиснути на керівництво нашої держави.

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"Військові загрози з боку РФ на Півдні України з кожним роком тільки зростають. Сказати, що є прямі ознаки того, що РФ найближчим часом почне військову агресію не можна. Однак стрімка мілітаризація окупованого півострова і створення надпотужної військової бази лише посилює загрози національній безпеці України у військовій сфері", - додав Наєв.