УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7027 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
919 14

Через КПВВ за відсутності спостерігачів Росія зможе безконтрольно ввозити на Донбас зброю і техніку, - Наєв

Через КПВВ за відсутності спостерігачів Росія зможе безконтрольно ввозити на Донбас зброю і техніку, - Наєв

Після скасування моніторингової місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску країна-агресор отримає можливість безконтрольно ввозити зброю та техніку на окупований Донбас.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"У разі прийняття такого рішення, Росія матиме безпрецедентні можливості безконтрольного завезення матеріально-технічних засобів, військової техніки, озброєння, боєприпасів - для забезпечення тривалого утримання окупаційних військ в ОРДЛО і ведення бойових дій проти угруповань Об'єднаних сил. З огляду на зазначене, виникнення локальних загострень на лінії бойового зіткнення не виключається", - підкреслив він.

За словами генерала, попри відповідні заяви з боку РФ, можна припустити, що це є черговою спробою тиснути на керівництво нашої держави.

Читайте також: Наєв про загострення на Донбасі: Демонстрація сили, безкарності і зухвалості противника

"Військові загрози з боку РФ на Півдні України з кожним роком тільки зростають. Сказати, що є прямі ознаки того, що РФ найближчим часом почне військову агресію не можна. Однак стрімка мілітаризація окупованого півострова і створення надпотужної військової бази лише посилює загрози національній безпеці України у військовій сфері", - додав Наєв.

Автор: 

ОБСЄ (3499) зброя (7435) росія (64935) Донбас (22354) Наєв Сергій (352)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Генерал чітко розсудив, і ми повині бути готовими до найгірших сценаріїв, а підготовка наших бійців за останій час помітно зросла!!!
показати весь коментар
20.09.2021 12:11
+11
Місія ОБСЄ є хоч якимось стримуючим фактором для ворога. Без неї вони зовсім обнагліють.
показати весь коментар
20.09.2021 12:16
+11
ОБСЕ відігравало роль фіксатора різних порушень, провокаційних та преступних дій РФ на Донбасі. Якщо їх не буде, нам буде важче доводити все це до мирової спільноти.
показати весь коментар
20.09.2021 12:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Она и с наблюдателями это все возила...
показати весь коментар
20.09.2021 11:44 Відповісти
ТАК СТРЕЛЯЙТЕ ЕГО !!!
показати весь коментар
20.09.2021 11:44 Відповісти
А то їм мішало ОБСЄ. русофашиське ху,,@ло тільки туда і перли свою військову техніку.
показати весь коментар
20.09.2021 11:44 Відповісти
Серьезно? А раньше она подконтрольно завозила оружие?
показати весь коментар
20.09.2021 11:45 Відповісти
А кто им запрещал это делать до сих пор? Сколько было "гумконвоев" из Московии ? И что в них везли ?
показати весь коментар
20.09.2021 11:45 Відповісти
А яка різниця? Чи контрольно чи безконтрольно.
показати весь коментар
20.09.2021 11:56 Відповісти
Генерал чітко розсудив, і ми повині бути готовими до найгірших сценаріїв, а підготовка наших бійців за останій час помітно зросла!!!
показати весь коментар
20.09.2021 12:11 Відповісти
Місія ОБСЄ є хоч якимось стримуючим фактором для ворога. Без неї вони зовсім обнагліють.
показати весь коментар
20.09.2021 12:16 Відповісти
ОБСЕ відігравало роль фіксатора різних порушень, провокаційних та преступних дій РФ на Донбасі. Якщо їх не буде, нам буде важче доводити все це до мирової спільноти.
показати весь коментар
20.09.2021 12:16 Відповісти
РФ, завжди не хотіла присутності ОБСЕ на Донбасі. І ось нарешті, це скоро здійсниться. Це повністю розв'яже їм руки, для різних провокаційних, та преступних дій.
показати весь коментар
20.09.2021 12:25 Відповісти
Усе правильно. Чим більше представників з цивілізованих країн, тим краще. Потрібно фіксувати порушення. Якщо припинять їх фіксувати, то буде халепа. Нема зафіксованого факту, нема порушення.
показати весь коментар
20.09.2021 12:25 Відповісти
Після відміни моніторингової місії ОБСЄ на "расєйських "пунктах пропуску "страна-бензоколонка" отримає нагоду бесконтрольно ввозити зброю і техніку на Донбас. Крапка...Це реально чергова спроба тиску на нас..
показати весь коментар
20.09.2021 12:28 Відповісти
Так просити у США «Апачі» треба! І застосовувати їх «не соромитись»…
показати весь коментар
20.09.2021 13:48 Відповісти
Всі доповіді на ОБСЄ надаються, а от чи хочуть вони все це помічати, то вже інше питання.
показати весь коментар
20.09.2021 13:58 Відповісти
 
 