УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7027 відвідувачів онлайн
Новини
2 770 9

За п'ять років в Україні кількість учнів в інклюзивних класах зросла вдесятеро, - Мінсоцполітики

За п'ять років в Україні кількість учнів в інклюзивних класах зросла вдесятеро, - Мінсоцполітики

Україна істотно наростила темпи впровадження інклюзії в середніх навчальних закладах. За інформацією Державної служби якості освіти, ще п'ять років тому в інклюзивних класах навчалося вдесятеро менше дітей, ніж сьогодні.

На сьогодні інклюзивне навчання організовано майже в 43% шкіл, в понад 18 тис. класів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

"Закони України "Про освіту" та "Про соціальні послуги" гарантують кожному рівні умови доступу до освіти та забезпечують батькам чи законним представникам дитини право обирати заклад освіти, програму, вид та форму здобуття освіти дітьми шкільного віку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Під Києвом запрацював безкоштовний реабілітаційний центр для дітей

У Мінсоцполітики зазначили, що заклад за заявою батьків зобов’язаний створити інклюзивний клас в обов’язковому порядку, а також забезпечити дітям з особливими освітніми потребами постійну або часткову підтримку під час навчання. Створення у школі інклюзивного середовища забезпечує держава.

"Якщо ж особливі освітні потреби в учня виявлені під час навчального процесу, дирекція закладу докладає зусиль для їхньої мінімізації, а коли цього недостатньо, рекомендує батькам звернутися до інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. І вже на основі його висновку школа надаватиме підтримку з урахуванням виявлених у неї проблем. А саме: забезпечуватиме умови для безперешкодного доступу дитини до приміщення школи, закуповуватиме обладнання ресурсної кімнати та засобів корекції відповідно до своїх можливостей", - зазначили в пресслужбі.

Автор: 

діти (5044) освіта (1297) школа (2204) Міністерство соціальної політики (1268) інклюзія (69)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если детей с детства не приучать работать, они потом вырастают инклюзивными с руками из задницы.

Попробовали бы в Германии устроить себе инклюзивное обучение.
показати весь коментар
20.09.2021 11:45 Відповісти
Дурдом "Веселка"! У нас зараз під "інклюзію" підводять які-завгодно "хотєлки" Особливо активні в цьому "впливові" батьки Вони часто недоліки власного виховання дітей вимагають визнавать "інклюзією" і на цій підставі створювать їм у класі "особливі" умови Тоді ця "інклюзія" перетворюється у свою протилежність - "сегрегацію" Бо тоді вчитель, приділяючи більше уваги окремо визначеній "інклюзивній" дитині, штучно зменшує увагу до інших! (В старі часи для "інклюзивних" дітей наймали гувернерів!)
показати весь коментар
20.09.2021 11:48 Відповісти
тобто щоб усі розуміли, кошти будуть витрачатися не на підтримку здібних дітей, а на підтягування відсталих дітей. Мені здається що це боротьба зі здоровим глуздом. Наступним кроком слід очікувати надання дітям придумувати та вибирати свою стать.
показати весь коментар
20.09.2021 11:56 Відповісти
Не підказуйте цим зедебілам, а то справді захочуть, щоб дітям викладали предмет із плюсями і мінусами зміни статі, або з одностатевим життям...
показати весь коментар
20.09.2021 12:23 Відповісти
Знов заслуги попередників собі приписали, бо нема чим похвалитись...
показати весь коментар
20.09.2021 12:00 Відповісти
Пишете всяку дурь! Якщо дітина в інвалідній колясці, чи не має руки, не значить, що вона уступатиме в розумовому розвитку іншим! Мова про забезпечення можливості яй знаходитись поряд з іншими, а у нас школи по 4-поверхи без ліфтів і т.п. Ось про що мова
показати весь коментар
20.09.2021 12:03 Відповісти
Ты пишешь дурню.

Это целых 18000 классов детей с ограниченными возможностями?

Полная туфта, как и школы в 4 этажа.

Видел таких две штуки за всю жизнь.
показати весь коментар
20.09.2021 12:20 Відповісти
Учитель в таком классе из преподователя предмета превращается в няньку.Шансы остальных детей в классе получить качественное школьное образование становятся нулевыми.
показати весь коментар
20.09.2021 21:57 Відповісти
коментарі з серіі "не читав, але засуджую". Викиньте сміття з голови та подумайте, передтим як хочаб щось написати.
Нема чим думати? - ок, таке теж буває. Тоді візьміть закон про освіту та почитайте.
Досі не зрозуміло? - ок. Перегляньте посібники, щодо соціальної адаптації дітей з аутизмом, сдвг, дцп, тощо..., спитайте в тих хто знає, як цей процес проходить у розвинених країнах, і тоді вже розкривайте рота.
А якщо вважаєте, що це не Ваша справа і Вас це не стосується - тоді просто промовчіть, адже в такому разі ви ніякого уявлення не маєте ані про потреби таких дідей, а ні про особливості долі їх батьків.
Якщо ж у Вас свербить самоcтвердження, зайвим не буде знайти хорошого психолога.
показати весь коментар
21.09.2021 10:24 Відповісти
 
 