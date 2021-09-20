За п'ять років в Україні кількість учнів в інклюзивних класах зросла вдесятеро, - Мінсоцполітики
Україна істотно наростила темпи впровадження інклюзії в середніх навчальних закладах. За інформацією Державної служби якості освіти, ще п'ять років тому в інклюзивних класах навчалося вдесятеро менше дітей, ніж сьогодні.
На сьогодні інклюзивне навчання організовано майже в 43% шкіл, в понад 18 тис. класів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.
"Закони України "Про освіту" та "Про соціальні послуги" гарантують кожному рівні умови доступу до освіти та забезпечують батькам чи законним представникам дитини право обирати заклад освіти, програму, вид та форму здобуття освіти дітьми шкільного віку", - йдеться в повідомленні.
У Мінсоцполітики зазначили, що заклад за заявою батьків зобов’язаний створити інклюзивний клас в обов’язковому порядку, а також забезпечити дітям з особливими освітніми потребами постійну або часткову підтримку під час навчання. Створення у школі інклюзивного середовища забезпечує держава.
"Якщо ж особливі освітні потреби в учня виявлені під час навчального процесу, дирекція закладу докладає зусиль для їхньої мінімізації, а коли цього недостатньо, рекомендує батькам звернутися до інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. І вже на основі його висновку школа надаватиме підтримку з урахуванням виявлених у неї проблем. А саме: забезпечуватиме умови для безперешкодного доступу дитини до приміщення школи, закуповуватиме обладнання ресурсної кімнати та засобів корекції відповідно до своїх можливостей", - зазначили в пресслужбі.
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Попробовали бы в Германии устроить себе инклюзивное обучение.
Это целых 18000 классов детей с ограниченными возможностями?
Полная туфта, как и школы в 4 этажа.
Видел таких две штуки за всю жизнь.
Нема чим думати? - ок, таке теж буває. Тоді візьміть закон про освіту та почитайте.
Досі не зрозуміло? - ок. Перегляньте посібники, щодо соціальної адаптації дітей з аутизмом, сдвг, дцп, тощо..., спитайте в тих хто знає, як цей процес проходить у розвинених країнах, і тоді вже розкривайте рота.
А якщо вважаєте, що це не Ваша справа і Вас це не стосується - тоді просто промовчіть, адже в такому разі ви ніякого уявлення не маєте ані про потреби таких дідей, а ні про особливості долі їх батьків.
Якщо ж у Вас свербить самоcтвердження, зайвим не буде знайти хорошого психолога.