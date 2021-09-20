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Євросоюз планує заборонити експорт металобрухту, Україна теж не має відкладати це рішення, - експерт

Євросоюз планує заборонити експорт металобрухту, Україна теж не має відкладати це рішення, - експерт

Металобрухт - стратегічна сировина для декарбонізації, тому країни почали справжню війну за брухт, стимулюючи його імпорт і обмежуючи експорт.

Україні теж варто зупинити масовий вивіз брухту, щоб зберегти свою металургію.

Про це заявив директор GMK Center Станіслав Зінченко. "У всьому світі в останні пів року спостерігається справжня війна, тільки це війна за брухт. Бо це вже не просто вторинна сировина або відходи, це стратегічна сировина, в тому числі і для декарбонізації і для металургії. Величезний тренд на підвищення споживання брухту в усьому світі, і на початку цього року найбільші виробники стали в світі, наприклад, Китай, Індія вони дуже хитро підійшли - вони почали стимулювати імпорт брухту. Щоб більше його закуповувалося, щоб було вигідно привозити туди брухт", - розповів Зінченко.

У результаті такої політики ціни на брухт різко зросли і з України його почали масово вивозити. В результаті вже зараз вітчизняні металурги відчувають дефіцит сировини. Тому Україні потрібно наслідувати приклад низки інших країн, які почали обмежувати експорт. "Багато країн, які теж дбають про свою металургії, про свій ринок, почали обмежувати експорт. І почалася боротьба за брухт. Тобто всі розуміють, що той, у кого для його металургії буде достатньо брухту, він буде ефективний, вигідний, буде нормальне виробництво тощо. А інші країни, як Україна, спізнюються", - пояснив Зінченко. За його словами, в Євросоюзі також планується рішення про заборону експорт брухту. "Багато євродепутатів зараз просувають рішення про заборону експорту брухту з ЄС. А ЄС є одним з найбільших експортерів брухту у світі", - повідомив Зінченко.

Як відомо, в Україні вже зупинилися десять із п'ятнадцяти сталеплавильних електропечей. Головна причина проста - брак брухту для забезпечення їхньої стабільної роботи та виконання виробничих планів. Раніше народна депутатка, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що влада має запровадити мораторій на експорт брухту, щоб зберегти ключову галузь економіки країни й уникнути економічної кризи. На її думку, заборона експорту металобрухту в нинішніх умовах - це питання національної безпеки України.

Автор: 

металургія (1211) металобрухт (408)


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Топ коментарі
+7
Так пусть металлурги Ахметова, Пинчика, Металстила, поднимут закупочные цены на лом и никто его вывозить не будет, почему нищая бабушка должна сдать свой старый чайник, старую кровать за копейки, чтоб олигархи стали богаче... не стой стороны к вопросу подошел купленный Ахметовым эксперт...
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20.09.2021 11:46
+6
Ахметов голодает?
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20.09.2021 11:54
+3
А Украина не хочет ввести по примеру ЕС запрет експорта леса? Или пока Ахметов еще леса не прихватизировал и ему ето не выгодно? Ему только монополистом на рынке металолома стать нужно.
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20.09.2021 12:39
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Ой, в нас навпаки все повивозять.

Для держави ніхто не працює. Все собі по кишенях розтаскують. Державі лишається мізер, щоб пацієнт не вмер.
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20.09.2021 11:39 Відповісти
Давно пора!
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20.09.2021 11:42 Відповісти
Лома осталось очень мало, неподалеку от меня закрылся приемный пункт который проработал лет 10, просто перестали нести железяки несмотря на серьезное увеличение расценок.
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20.09.2021 11:43 Відповісти
Ну, і які ж там розцінки, і як так сильно вони виросли?
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20.09.2021 12:40 Відповісти
Блин проснулись,я крышу меняю на доме,сам езжу на старом Гольфе-2 на на крышу только за метал уже ушло три моих машины..
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20.09.2021 11:44 Відповісти
Так пусть металлурги Ахметова, Пинчика, Металстила, поднимут закупочные цены на лом и никто его вывозить не будет, почему нищая бабушка должна сдать свой старый чайник, старую кровать за копейки, чтоб олигархи стали богаче... не стой стороны к вопросу подошел купленный Ахметовым эксперт...
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20.09.2021 11:46 Відповісти
Піздно, вже все вигребли, хіба що "шахтарі" Донбасу танки і БТРи з "Градами" в шахтах повиколупують.
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20.09.2021 11:49 Відповісти
Лучше бы штрафовали этих металлоломщиков. Люки канализационные, электропровода с электроопор, рельсы с ж/д путей, оградки с кладбищ и так далее принимают. Все ворованное.
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20.09.2021 11:50 Відповісти
Ахметов голодает?
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20.09.2021 11:54 Відповісти
Ціни на лом не виросли, а впали. Тому, його стало вигідніше продавати за кордон ніж, українським металургам. Хочеться все, одразу і бажано на шару.
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20.09.2021 12:38 Відповісти
А Украина не хочет ввести по примеру ЕС запрет експорта леса? Или пока Ахметов еще леса не прихватизировал и ему ето не выгодно? Ему только монополистом на рынке металолома стать нужно.
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20.09.2021 12:39 Відповісти
Помнится ети же Ахметовские *експерды* советовали поднять в Укране цены на електроенергию для населения в 10 раз до европейских цен. При етом умалчивая что в Европе из-за больших тарифов на енергоносители закрываются производства и переводятся в третьи страны. Будете слушать ахметовских *експердов* Украина перестанет существовать как государство, чего и нужно кремлю. А самого Ахметова уже давно нужно на столбе повесить как одного из самых опасных вражеских агентов.
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20.09.2021 12:53 Відповісти
Це було б доречно, якби в нас була обробна промисловість і метал який переплавлявся йшов на виробництво товарів з високою доданою вартістю. Але коли наш металолом йде на те щоб зробити слеб чи блюм з подальшим вивозом в той самий китай для чого це все городити?
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20.09.2021 13:35 Відповісти
 
 