Євросоюз планує заборонити експорт металобрухту, Україна теж не має відкладати це рішення, - експерт

Металобрухт - стратегічна сировина для декарбонізації, тому країни почали справжню війну за брухт, стимулюючи його імпорт і обмежуючи експорт.

Україні теж варто зупинити масовий вивіз брухту, щоб зберегти свою металургію.

Про це заявив директор GMK Center Станіслав Зінченко. "У всьому світі в останні пів року спостерігається справжня війна, тільки це війна за брухт. Бо це вже не просто вторинна сировина або відходи, це стратегічна сировина, в тому числі і для декарбонізації і для металургії. Величезний тренд на підвищення споживання брухту в усьому світі, і на початку цього року найбільші виробники стали в світі, наприклад, Китай, Індія вони дуже хитро підійшли - вони почали стимулювати імпорт брухту. Щоб більше його закуповувалося, щоб було вигідно привозити туди брухт", - розповів Зінченко.

У результаті такої політики ціни на брухт різко зросли і з України його почали масово вивозити. В результаті вже зараз вітчизняні металурги відчувають дефіцит сировини. Тому Україні потрібно наслідувати приклад низки інших країн, які почали обмежувати експорт. "Багато країн, які теж дбають про свою металургії, про свій ринок, почали обмежувати експорт. І почалася боротьба за брухт. Тобто всі розуміють, що той, у кого для його металургії буде достатньо брухту, він буде ефективний, вигідний, буде нормальне виробництво тощо. А інші країни, як Україна, спізнюються", - пояснив Зінченко. За його словами, в Євросоюзі також планується рішення про заборону експорт брухту. "Багато євродепутатів зараз просувають рішення про заборону експорту брухту з ЄС. А ЄС є одним з найбільших експортерів брухту у світі", - повідомив Зінченко.

Як відомо, в Україні вже зупинилися десять із п'ятнадцяти сталеплавильних електропечей. Головна причина проста - брак брухту для забезпечення їхньої стабільної роботи та виконання виробничих планів. Раніше народна депутатка, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що влада має запровадити мораторій на експорт брухту, щоб зберегти ключову галузь економіки країни й уникнути економічної кризи. На її думку, заборона експорту металобрухту в нинішніх умовах - це питання національної безпеки України.