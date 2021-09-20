Рада має відреагувати на вибори до Держдуми РФ із залученням українських громадян, - "слуга народу" Стефанчук

Верховна Рада має відреагувати на вибори до Державної думи РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Відбулися вибори до Державної думи Російської Федерації. Я дуже попросив би, щоб одне з питань, які розгляне Верховна Рада цього тижня, - це все-таки реакція парламенту України на те, що сталося, на те, що відбувалися вибори в окупованому українському Криму, на те, що залучали до виборів українських громадян, яких у незаконний спосіб доставляли для голосування на відповідні виборчі дільниці", - сказав Стефанчук на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп у понеділок.

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Нагадаємо, раніше в Росії завершилися триденні вибори в Держдуму VIII скликання. У виборах брали участь 14 політичних партій, громадяни РФ вибирали 225 депутатів за партійними списками і стільки ж за одномандатними округами.

На камери потрапило, як невідомі люди - а іноді й члени виборчих комісій - заштовхують пачки з бюлетенями до урн. При цьому поліція в деяких випадках затримує не порушників, а спостерігачів, які фіксують вкидання.

Неодноразово фіксувалися факти побиття і бійок на виборчих дільницях. Так, поліція в петербурзькому ДВК побила кандидата в закзбори. Раніше він зафіксував пропажу кількох сотень чистих бюлетенів. А на виборах у Махачкалі представник "Єдиної Росії" напав на члена виборчої комісії від "Яблука".

ЦВК Росії підрахував 85% протоколів на виборах за партійними списками. З великим відривом лідирує партія влади - "Єдина Росія" (49,7%), за нею йде КПРФ (19,6%). У ЛДПР - 7,5% підтримки, у "Справедливой России" - 7,3%, а у партії "Новые люди" - 5,3%.