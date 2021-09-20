Рада має відреагувати на вибори до Держдуми РФ із залученням українських громадян, - "слуга народу" Стефанчук
Верховна Рада має відреагувати на вибори до Державної думи РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Відбулися вибори до Державної думи Російської Федерації. Я дуже попросив би, щоб одне з питань, які розгляне Верховна Рада цього тижня, - це все-таки реакція парламенту України на те, що сталося, на те, що відбувалися вибори в окупованому українському Криму, на те, що залучали до виборів українських громадян, яких у незаконний спосіб доставляли для голосування на відповідні виборчі дільниці", - сказав Стефанчук на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп у понеділок.
Нагадаємо, раніше в Росії завершилися триденні вибори в Держдуму VIII скликання. У виборах брали участь 14 політичних партій, громадяни РФ вибирали 225 депутатів за партійними списками і стільки ж за одномандатними округами.
На камери потрапило, як невідомі люди - а іноді й члени виборчих комісій - заштовхують пачки з бюлетенями до урн. При цьому поліція в деяких випадках затримує не порушників, а спостерігачів, які фіксують вкидання.
Неодноразово фіксувалися факти побиття і бійок на виборчих дільницях. Так, поліція в петербурзькому ДВК побила кандидата в закзбори. Раніше він зафіксував пропажу кількох сотень чистих бюлетенів. А на виборах у Махачкалі представник "Єдиної Росії" напав на члена виборчої комісії від "Яблука".
ЦВК Росії підрахував 85% протоколів на виборах за партійними списками. З великим відривом лідирує партія влади - "Єдина Росія" (49,7%), за нею йде КПРФ (19,6%). У ЛДПР - 7,5% підтримки, у "Справедливой России" - 7,3%, а у партії "Новые люди" - 5,3%.
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ДО голосования нужно было принять Раде постановлении о признании выборов в рашке незаконными, а их думу - незаконной
это был бы сигнал и нашим зарубежным партнерам
Проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів. Про це під час погоджувальної ради заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Я повністю підтримую пропозиції більшості фракцій, які прозвучали щодо негайного розгляду Постанови Верховної Ради про невизнання виборів в Росії у зв'язку з проведенням їх на території анексованої республіки Крим. За визнанням самої російської влади, більше 200 тисяч українських громадян Донбасу, яким були всунуті паспорти, були затягнуті в тому числі і через механізм електронного голосування на ці незаконні вибори», - зазначає Порошенко.
«Але ми тут знову бачимо політику подвійних стандартів. Хотів би нагадати, що за часів моєї каденції за моїм дорученням було заборонено проведення фейкових фальсифікованих виборів Російської Федерації на території України», - констатує п'ятий Президент.
«Тут раптом Офіс президента, влада і окремі представники «Слуг народу» з парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установи в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їх проведення? Це класичний зразок поведінки «слуг»: «піплу - відосики», а самі робите абсолютно неприйнятні речі», - обурився Петро Порошенко.
«Я вимагаю розслідування, яким чином незаконні вибори проводилися на території України», - резюмує лідер «Європейської Солідарності».
https://24tv.ua/ru/vybory_prezidenta_rossii_v_ukraine_otkrojut_4_uchastka_dlja_golosovanija_n938783
І кацапи приходили та голосували. Чого їх тоді не ловили на своїй території? Голосували всі охочі, а не тільки посольські.