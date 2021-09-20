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Новини
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Разумков просить антикорупційні органи перевірити інформацію про можливий підкуп нардепів: Кажуть, що пропонують 50-100 тисяч за деякі відставки

Разумков просить антикорупційні органи перевірити інформацію про можливий підкуп нардепів: Кажуть, що пропонують 50-100 тисяч за деякі відставки

Спікер Дмитро Разумков звернувся до антикорупційних органів, щоб вони опрацювали інформацію про можливий підкуп народних депутатів.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній раді ВРУ.

"Сьогодні багато чуток та інформації в ЗМІ, існують розмови, що хтось комусь пропонує 50-70-100 тисяч за голос за деякі відставки (спікера ВР. - Ред.). Я не зовсім розумію, в яких кабінетах це відбувається, хто веде такі переговори, але це точно негативно впливає на діяльність та імідж парламенту. На тлі всього іншого, що відбувається іноді з нашими колегами, така інформація точно нам з вами не додає", - підкреслив спікер.

Також читайте: Разумков виступив на Погоджувальній раді через відеозв'язок: засідання Ради цього тижня проводитимуть Стефанчук і Кондратюк

Разумков зізнався, що "майже впевнений", що ця інформація не відповідає дійсності, але вважає, що з цим питанням повинні розібратися антикорупційні органи, тому звернувся до них з депутатським запитом.

Автор: 

ВР (14942) Кабмін (14065) відставка (1459) підкуп (279) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+27
да ну.. тут не могут доказать, что за рулем был конкретный слуга народа, а он обращается с заявой проверить слухи) сказочный спикер
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20.09.2021 11:55
+11
73 % идиотов розыграли карты типа Данилыч Кучмистов не олегарх...
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20.09.2021 11:57
+11
что-то кому-то сколько-то....

а вот про реальные доплаты "слугам" в конверте каждый месяц от 5 до 50 тыс баксами - тишина...
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20.09.2021 12:05
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да ну.. тут не могут доказать, что за рулем был конкретный слуга народа, а он обращается с заявой проверить слухи) сказочный спикер
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20.09.2021 11:55 Відповісти
"Бродячая труппа бездомных животных" гастролює з канала на канал, захищаючи права олігархів."
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20.09.2021 11:58 Відповісти
73 % идиотов розыграли карты типа Данилыч Кучмистов не олегарх...
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20.09.2021 11:57 Відповісти
Пінкуч, тіпа?
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20.09.2021 12:19 Відповісти
Олигархи это те же коррупционеры, которые не смогли вовремя остановиться, пошли по трупам, вышли в другую весовую катигорию и стали ... олигархами. Ничего общего с миллионерами,и бизнесменами у них нет. Только с корупционерами.
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20.09.2021 12:30 Відповісти
Все покупается и продается
И жизнь откровенно над нами смеется.
Мы негодуем, мы возмущаемся,
Но продаемся и покупаемся.

Я мир сравнил бы с шахматной доской-
то день, то ночь, а пешки мы с тобой.
Подвигают тихонько и побили
и в темный ящик сунут на покой!(с)
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20.09.2021 17:02 Відповісти
Розумков проти Зеленського. Війна популістів

Продюсер- ахметов, режисер і постановник - розумков, що є найогиднішим у цьому балагані
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20.09.2021 11:57 Відповісти
это война за выдвижение от власти на президентские выборы.
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20.09.2021 12:05 Відповісти
Розумков таке ж зелене падло як і все те болото.
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20.09.2021 12:09 Відповісти
Червоне падло,помаранчеве,голубе,фіолетове а тепер зелене...Ми повинні навчитись обирати найкраще падло,раз воно всюди та іншого не дано...Але тоді постає інше питання - хто ми?..
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20.09.2021 16:58 Відповісти
Ми повинні навчитися бути РОЗУМНИМИ, та більш не вестися на необгрунтованні обіцянки тих, хто сам, без батька, або тестя, або тещи нічого не зробив.
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20.09.2021 19:15 Відповісти
Сам-сам нічого не зробить, щоб прийти до влади.
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21.09.2021 06:07 Відповісти
Нічого подібного, особисто знайом с з декількима досить успішними бізнесменами, яки зробили сеьбе сами.

Але щоб вийти на достатньо високій рівень, вони стали спивпрацювати зі владою. Без допомоги народних мас цім людям важко.
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21.09.2021 22:05 Відповісти
пук код((
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20.09.2021 11:57 Відповісти
Наприклад, за відставку Разумкова?..
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20.09.2021 11:59 Відповісти
Фишка тут в другом...,Розумков единственный чувак который волокет что такое ПОЛИТИКА реально...
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20.09.2021 12:04 Відповісти
шутка дня. он такой же клоун, как и остальные. с его биографией вообще не то что политикой, даже общественными работами смешно заниматься
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20.09.2021 12:06 Відповісти
чем докажешь Сенатор...?
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20.09.2021 12:13 Відповісти
"краще з розумним ворогом щось втратити, ніж з дебілом-соратником щось знайти" - перефраз відомої істини.
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20.09.2021 12:21 Відповісти
А сейчас он не клоунадой занимается как и шмаркля ?
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20.09.2021 12:23 Відповісти
Уж не тем ли волокет, что руководя штабом "Трудовая Украина" Тигипко, на которого еще его папа работал, бездарно слил выборы?

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20.09.2021 19:36 Відповісти
что-то кому-то сколько-то....

а вот про реальные доплаты "слугам" в конверте каждый месяц от 5 до 50 тыс баксами - тишина...
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20.09.2021 12:05 Відповісти
Розумківу КОВІД пошкодив пам'ять? 😲 Це ж як добре чолвіку! Білий, пухнастий, нічого нікому не винен! 😔 Заздрю
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20.09.2021 12:05 Відповісти
Розумков следующий президент Украины....Ольга *********...фас...сцкука Мавзолейная...
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20.09.2021 12:09 Відповісти
1000 и одна ночь...(
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20.09.2021 12:14 Відповісти
Наркоман в пріходє )
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20.09.2021 12:24 Відповісти
РОЗУМКОВ НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!
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20.09.2021 12:15 Відповісти
за смайлики не забувай, бо будеш посланий (не мною, хоча ти в такому тролізмі помічений вперше)
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20.09.2021 12:23 Відповісти
Він реально дегенерат.
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20.09.2021 12:25 Відповісти
херня. Неправда.
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20.09.2021 12:50 Відповісти
Сенатор тролить давно, але цього разу бомбануло в тебе.
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20.09.2021 19:09 Відповісти
Не понял. А как же петьман? Он же был следующим президентом...
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20.09.2021 12:35 Відповісти
до этого все время его устраивала коррупция депутатов.

а вот сейчас нужно проверить.
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20.09.2021 12:15 Відповісти
Какое лицемерие ! Разумков хочет убедиь нас, что он ничего не знает про конверты, кторые раздают Коломойский, Ахметов и др. олигархи за нужные им голосования.
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20.09.2021 12:16 Відповісти
Коли своя дупа підгорає, то і слух в нього покращився без відвідування лікаря.
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20.09.2021 12:17 Відповісти
ПОРОШЕНКО ОБОСРАЛ РАБССИЮ И НОВОРОСИЮ ПУТЛЕРА.НАШ ПРЕЗИДЕНТ ТОЛЬКО РОЗУМКОВ!!!
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20.09.2021 12:18 Відповісти
..
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20.09.2021 12:22 Відповісти
Судя по комментариям, на полнолуние у некоторых больных начинается обострение.
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20.09.2021 12:34 Відповісти
А когда там полнолуние?
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20.09.2021 12:43 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3679601.html "Кінець епохи брехні", "кінець епохи кумовства", "нульова толерантнсть до корупції"...

Аварія, винуватцем якої став нардеп-слуга Олександр Трухін, розслідуватись не буде - Державне Бюро Розслідувань "не змогло" встановити чи він був за кермом.
ДБР не змогло встановити чи був п'яний Трухін за кермом - попри десятки камер на бориспільській трасі.
Незважаючи на свідків, які бачили п'яного слугу народу, у ДБР прикрили його від відповідальності за аварію, де постраждали шестеро людей.

А чому так?
А тому, що Трухін зайнятий у роздачі готівкових доларів у конвертах народним депутатам-"слугам" (так званий проект 20/30/50, коли рядовим депутатам-"слугам" дають по 20 000 доларів щомісяця "чорним налом", більш активним - по 30 000 доларів, а заступникам голови фракції - по 50 000 доларів).
Хто ж ризикне посадити на нари людину, яка точно знає: хто, коли і скільки бере.
Т.Адамс
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20.09.2021 12:38 Відповісти
Ну не шмогла она, не шмогла
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20.09.2021 13:41 Відповісти
А ці органи самі не можуть проявити ініціативу, чи чекають поки їх попросять? Вся країна 2 роки "гуде" за ті конверти депутатам, а вони все "прохання" чекають.
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20.09.2021 12:40 Відповісти
Разумков просит антикоррупционные органы проверить нардепов. Ну и слава Богу, пусть хоть какое-то доброе дело сделает.

Только раньше надо было думать с кем связываться
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20.09.2021 12:48 Відповісти
никогда не будет толку в стране ,в которой антикорупционные органы надо просить расследовать возможную корупцию ,
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20.09.2021 13:02 Відповісти
Прекрасна заява Розумкова. Хай мочать один одного. Вважаю, що всі депутати ВР мають регулярно проходити поліграф. Так народ зрозуміє не тільки те, що вони говорять, але й те, що вони думають і що роблять.
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20.09.2021 13:06 Відповісти
Разумков ну а якщо ці "органи" тебе пошлють тому що їм хтось інший за це дасть 100 000 що ти будеш робити? Он вони при наявності сотень камер на дорогах не можуть встановити чи був за кермом автомобіля один зі "слуг" котрий за видалення інформації про ДТП яке скоїв під "мухою" платив журнаШЛЮХАМ по 200 баксів. Скільки він заплатив "органам" відомо тільки йому і самим "органам"!!!
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20.09.2021 13:32 Відповісти
Разумков заявил, что рассмотрения закона об олигархах на следующей неделе не будет.

"Слуги народа" заявили, что будут настаивать на рассмотрении


Зеленский взял и сменил всю охрану у Разумкова.
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20.09.2021 13:41 Відповісти
Разумкофф пошел в разнос,понял что недолго осталось спикировать.Заигрался и доигрался.
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20.09.2021 13:51 Відповісти
Ботоферма начинает мочить Разумкова, его действия подрывают устои автократии, пустившая, за пару лет, глубокие корни...
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20.09.2021 16:03 Відповісти
Это не новость, что за каждое голосование деньги в долларах отстегивают, как и за места во фракции-Юля еще с Оранжевой революции за 4миллиона меньше к себе не брала, 1 миллион за возглавление фракции в городе спутнике Киев. Она давно уже подпольный долларовый миллиардер в оффшорах как и многие другие...
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20.09.2021 16:38 Відповісти
Еще бы к этой болтовне про Юлю,доказательства привести.
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20.09.2021 19:13 Відповісти
"уверен - это не соответствует действительности" ...и глаза голубые-голубые...
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20.09.2021 16:48 Відповісти
З "голубими глазами" бувають ще більші садисти, ніж з чорними.
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21.09.2021 06:28 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=**********************************************************************************************************************-y7brZ5mh5GZw&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4401169196587515&id=100000834337338&__cft__[0]=**********************************************************************************************************************-y7brZ5mh5GZw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·



Отже, як і передбачалось на минулому тижні - узурпаційна влада Зеленського йде в повний рознос.
Розносять вже не просто інституції, а й всю державу, з її демократією, свободою слова та вільним волевиявленням.

По 100 тисяч доларів за відставку свого ж спікера - нормально. Пропихання закону «про деолігархізацію», який остаточно вб'є демократію в країні - нормально. Контроль за всіма ЗМІ - теж нормально. Тільки нормально у країні кварталу та паралельної реальності, яку вже два роки створює Зеленський.

Країна не просто на порозі парламетської кризи. Ми на порозі повної узурпації.

Бачили що робить Путін з «єдіноросами» на росії? Як зараз там шахером-махером сфальсифікували черговий раз вибори. До речі, з використанням так званого «електронного голосування». Це ж саме вже повним ходом роблять тут. Готуються до того щоб остаточно апробувати це все у нас. Вибори на 87 окрузі на Франківщині - яскравий приклад.

Так що сьогоднішня ситуація з Разумковим, з пожиранням одне одного, з бажанням остаточного контролю - це ситуація куди рухається країна. З такою країною вже ніхто не захоче працювати.

Догрались...
І якщо це маховик не зупинити - нам доведеться проходити все заново. І заново відбудовувати свою країну. З руїни.
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20.09.2021 16:49 Відповісти
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20.09.2021 19:22 Відповісти




Хто забув нагадую, Разумков очолював молодіжну партію регіонів.
Його батько був українофоб.
Це вовк у овечій шкурі 😠
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20.09.2021 19:45 Відповісти
Надо дать депутатам автомат. Может они на очередном заседании ВР перестреляют друг друга. Сделают народу праздник
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20.09.2021 21:10 Відповісти
Страшно предположить, что мы узнаем об этой банде воров и их предаодителе через месяц-два
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21.09.2021 00:33 Відповісти
А до этого подкупа не было. Хороший из иуды президент получится, прирожденный хуцпан.
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21.09.2021 08:32 Відповісти
 
 