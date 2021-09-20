Разумков просить антикорупційні органи перевірити інформацію про можливий підкуп нардепів: Кажуть, що пропонують 50-100 тисяч за деякі відставки

Спікер Дмитро Разумков звернувся до антикорупційних органів, щоб вони опрацювали інформацію про можливий підкуп народних депутатів.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній раді ВРУ.

"Сьогодні багато чуток та інформації в ЗМІ, існують розмови, що хтось комусь пропонує 50-70-100 тисяч за голос за деякі відставки (спікера ВР. - Ред.). Я не зовсім розумію, в яких кабінетах це відбувається, хто веде такі переговори, але це точно негативно впливає на діяльність та імідж парламенту. На тлі всього іншого, що відбувається іноді з нашими колегами, така інформація точно нам з вами не додає", - підкреслив спікер.

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Разумков зізнався, що "майже впевнений", що ця інформація не відповідає дійсності, але вважає, що з цим питанням повинні розібратися антикорупційні органи, тому звернувся до них з депутатським запитом.