Разумков просить антикорупційні органи перевірити інформацію про можливий підкуп нардепів: Кажуть, що пропонують 50-100 тисяч за деякі відставки
Спікер Дмитро Разумков звернувся до антикорупційних органів, щоб вони опрацювали інформацію про можливий підкуп народних депутатів.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній раді ВРУ.
"Сьогодні багато чуток та інформації в ЗМІ, існують розмови, що хтось комусь пропонує 50-70-100 тисяч за голос за деякі відставки (спікера ВР. - Ред.). Я не зовсім розумію, в яких кабінетах це відбувається, хто веде такі переговори, але це точно негативно впливає на діяльність та імідж парламенту. На тлі всього іншого, що відбувається іноді з нашими колегами, така інформація точно нам з вами не додає", - підкреслив спікер.
Разумков зізнався, що "майже впевнений", що ця інформація не відповідає дійсності, але вважає, що з цим питанням повинні розібратися антикорупційні органи, тому звернувся до них з депутатським запитом.
Будь ласка, зачекайте...
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И жизнь откровенно над нами смеется.
Мы негодуем, мы возмущаемся,
Но продаемся и покупаемся.
Я мир сравнил бы с шахматной доской-
то день, то ночь, а пешки мы с тобой.
Подвигают тихонько и побили
и в темный ящик сунут на покой!(с)
Продюсер- ахметов, режисер і постановник - розумков, що є найогиднішим у цьому балагані
Але щоб вийти на достатньо високій рівень, вони стали спивпрацювати зі владою. Без допомоги народних мас цім людям важко.
а вот про реальные доплаты "слугам" в конверте каждый месяц от 5 до 50 тыс баксами - тишина...
а вот сейчас нужно проверить.
Аварія, винуватцем якої став нардеп-слуга Олександр Трухін, розслідуватись не буде - Державне Бюро Розслідувань "не змогло" встановити чи він був за кермом.
ДБР не змогло встановити чи був п'яний Трухін за кермом - попри десятки камер на бориспільській трасі.
Незважаючи на свідків, які бачили п'яного слугу народу, у ДБР прикрили його від відповідальності за аварію, де постраждали шестеро людей.
А чому так?
А тому, що Трухін зайнятий у роздачі готівкових доларів у конвертах народним депутатам-"слугам" (так званий проект 20/30/50, коли рядовим депутатам-"слугам" дають по 20 000 доларів щомісяця "чорним налом", більш активним - по 30 000 доларів, а заступникам голови фракції - по 50 000 доларів).
Хто ж ризикне посадити на нари людину, яка точно знає: хто, коли і скільки бере.
Т.Адамс
Только раньше надо было думать с кем связываться
"Слуги народа" заявили, что будут настаивать на рассмотрении
Зеленский взял и сменил всю охрану у Разумкова.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4401169196587515&id=100000834337338&__cft__[0]=**********************************************************************************************************************-y7brZ5mh5GZw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Отже, як і передбачалось на минулому тижні - узурпаційна влада Зеленського йде в повний рознос.
Розносять вже не просто інституції, а й всю державу, з її демократією, свободою слова та вільним волевиявленням.
По 100 тисяч доларів за відставку свого ж спікера - нормально. Пропихання закону «про деолігархізацію», який остаточно вб'є демократію в країні - нормально. Контроль за всіма ЗМІ - теж нормально. Тільки нормально у країні кварталу та паралельної реальності, яку вже два роки створює Зеленський.
Країна не просто на порозі парламетської кризи. Ми на порозі повної узурпації.
Бачили що робить Путін з «єдіноросами» на росії? Як зараз там шахером-махером сфальсифікували черговий раз вибори. До речі, з використанням так званого «електронного голосування». Це ж саме вже повним ходом роблять тут. Готуються до того щоб остаточно апробувати це все у нас. Вибори на 87 окрузі на Франківщині - яскравий приклад.
Так що сьогоднішня ситуація з Разумковим, з пожиранням одне одного, з бажанням остаточного контролю - це ситуація куди рухається країна. З такою країною вже ніхто не захоче працювати.
Догрались...
І якщо це маховик не зупинити - нам доведеться проходити все заново. І заново відбудовувати свою країну. З руїни.
Хто забув нагадую, Разумков очолював молодіжну партію регіонів.
Його батько був українофоб.
Це вовк у овечій шкурі 😠