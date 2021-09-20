За добу від коронавірусу в Києві померли чотири людини, виявили 183 нові випадки, - Кличко
За добу в Києві виявили 183 нові випадки захворювання на коронавірус (загалом 230 262), померли 4 людини.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Так, захворіли 96 жінок віком від 21 до 83 років, 74 чоловіки віком від 19 до 88 років, 4 дівчинки від 8 місяців до 17 років і 9 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.
Зафіксовано 4 летальні випадки від вірусу (всього 5339).
За добу госпіталізували 32 хворих на коронавірус і 82 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
За словами мера, за добу 77 жителів столиці подолали коронавірус (всього 219 233).
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Святошинському (53), Шевченківському (33) і в Оболонському (29).
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показати весь коментар20.09.2021 12:07 Відповісти Мені подобається 0
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