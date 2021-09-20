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Потрібно змінити законодавство, щоб за необхідності проводити засідання ВР в онлайн-режимі, - Стефанчук

Потрібно змінити законодавство, щоб за необхідності проводити засідання ВР в онлайн-режимі, - Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає за необхідне внести зміни в законодавство, що дадуть змогу проводити засідання парламенту в онлайн-режимі.

Про це він заявив сьогодні на Погоджувальній раді ВРУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Така ситуація (коли спікер парламенту Дмитро Разумков перебуває на самоізоляції у зв'язку з коронавірусною хворобою. - Ред.), як на мене, передбачає необхідність ухвалення законодавства про можливість переведення діяльності Верховної Ради в певних випадках в онлайн", - сказав він.

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Він нагадав, що законодавство передбачає тільки проведення в режимі онлайн засідань комітетів.

Разумков сьогодні проводить засідання погоджувальної ради дистанційно.

Автор: 

ВР (14942) Разумков Дмитро (1526) Стефанчук Руслан (752)


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Топ коментарі
+6
Все правильно жирный говорит! Будут зедебилы прямо из пивнушек и с Бали голосовать.Все равно они не знают за что голосуют.
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20.09.2021 12:13
+5
О. Зебіли роблять все для того, щоб "мудрий" нарід не міг їх контролювати, від слова "зовсім".

Беспредельщики.
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20.09.2021 12:11
+4
Ну да, чтобы с Мальдив или Франций не надо было даже возвращаться в неньку и видеть вот это вот все. Так оно конечно удобнее.
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20.09.2021 12:11
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шо, знову яйця заважають, танцюристе?
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20.09.2021 12:10 Відповісти
О. Зебіли роблять все для того, щоб "мудрий" нарід не міг їх контролювати, від слова "зовсім".

Беспредельщики.
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20.09.2021 12:11 Відповісти
Ну да, чтобы с Мальдив или Франций не надо было даже возвращаться в неньку и видеть вот это вот все. Так оно конечно удобнее.
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20.09.2021 12:11 Відповісти
и да, правильно проголосовал - поездку отбил
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20.09.2021 12:25 Відповісти
То може і будівля парламенту не потрібна ...

Як і сама рада.

Все одно всім вертить зрадник зеленський.
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20.09.2021 12:12 Відповісти
З жінкою теж спати можна он-лайн. От лише борщу, жінкою зварного, он-лайн не поїси. Думаю, Стефанчук це добре знає. Але вважає борщ вищим за законотворчу діяльність. От такий державний муж.
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20.09.2021 12:12 Відповісти
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20.09.2021 12:13 Відповісти
Все правильно жирный говорит! Будут зедебилы прямо из пивнушек и с Бали голосовать.Все равно они не знают за что голосуют.
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20.09.2021 12:13 Відповісти
А можно упоротых депутатов лишать депутатского мандата онлайн? Так сказать,вернуть их из парламентского Интернета головного мозга в котором они пребывают, в реал в котором они находились до попадания в ВР?
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20.09.2021 12:14 Відповісти
Ну да, чтоб совсем не парится с походами в Раду и было проще результаты фальсифицировать. Да можно вообще поручить голосование секретарше и наслаждатся отдыхом.
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20.09.2021 12:15 Відповісти
Так онлайн анал невозможен же!)
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20.09.2021 12:17 Відповісти
ЗЄшоблі буде зручніше в онлайні з Куршавелі голосувати і народ не зможе прохлопнути всіх одним махом.
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20.09.2021 12:34 Відповісти
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20.09.2021 13:11 Відповісти
АААААА!!!!
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20.09.2021 13:40 Відповісти
Зачем тогда вообще нужна ВР Украины? "Слуги Каннабиса" хотят поменить ВР на руку Зеленского. Царю "ненастоящему" не нужна настоящая ВР УКраины.
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20.09.2021 17:35 Відповісти
 
 