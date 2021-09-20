Потрібно змінити законодавство, щоб за необхідності проводити засідання ВР в онлайн-режимі, - Стефанчук
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає за необхідне внести зміни в законодавство, що дадуть змогу проводити засідання парламенту в онлайн-режимі.
Про це він заявив сьогодні на Погоджувальній раді ВРУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Така ситуація (коли спікер парламенту Дмитро Разумков перебуває на самоізоляції у зв'язку з коронавірусною хворобою. - Ред.), як на мене, передбачає необхідність ухвалення законодавства про можливість переведення діяльності Верховної Ради в певних випадках в онлайн", - сказав він.
Він нагадав, що законодавство передбачає тільки проведення в режимі онлайн засідань комітетів.
Разумков сьогодні проводить засідання погоджувальної ради дистанційно.
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Беспредельщики.
Як і сама рада.
Все одно всім вертить зрадник зеленський.