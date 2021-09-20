Потрібно змінити законодавство, щоб за необхідності проводити засідання ВР в онлайн-режимі, - Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає за необхідне внести зміни в законодавство, що дадуть змогу проводити засідання парламенту в онлайн-режимі.

Про це він заявив сьогодні на Погоджувальній раді ВРУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Така ситуація (коли спікер парламенту Дмитро Разумков перебуває на самоізоляції у зв'язку з коронавірусною хворобою. - Ред.), як на мене, передбачає необхідність ухвалення законодавства про можливість переведення діяльності Верховної Ради в певних випадках в онлайн", - сказав він.

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Він нагадав, що законодавство передбачає тільки проведення в режимі онлайн засідань комітетів.

Разумков сьогодні проводить засідання погоджувальної ради дистанційно.