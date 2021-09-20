Період накопичення для майбутніх інвестицій металургів і гірників завершився, ціни на руду впали, - ЗМІ

У п'ятницю, 17 вересня, січневі ф'ючерси на залізну руду на Даляньській товарній біржі завершили торги на позначці $97,4/т (629 китайських юанів).

Вартість сировини порівняно з попереднім тижнем впала на 16,5%.

Мінімальний показник торгів був зафіксований у четвер, 16 вересня, на рівні $103,86/т (670,5 китайських юанів). Максимальний показник досягнутий у вівторок, 14 вересня, на позначці $110,13/т (711 китайських юанів).

Kallanish зазначає, що зростання ринку нерухомості в Китаї, як основного споживача сталі, продовжує сповільнюватися. З іншого боку, наближення крайнього терміну виплати за облігаціями компанії з нерухомості Evergrande викликає додаткове занепокоєння серед учасників ринку, оскільки компанія раніше заявила про відсутність коштів для погашення облігацій.

Очікується, що тенденція скорочення запасів руди в китайських портах, яка спостерігалася на попередньому тижні, не збережеться через поставки з Австралії та Бразилії.

Водночас урядові обмеження виробництва сталі в Китаї означають можливе подальше зниження цін на залізну руду, попри очікуване сезонне відновлення попиту на сталь.

Нагадаємо, що Пекін має намір скоротити викиди СО2 у сталеливарній промисловості, щоб досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року. Очікується, що виробництво сталі буде обмеженим до 2022 року напередодні Зимових Олімпійських ігор і Зимових Паралімпійських ігор.

Китай - найбільший імпортер залізної руди у світі. За даними 2020 року, країна наростила імпорт сировини в порівнянні з попереднім роком - на 9,5%, до 1,17 млрд т.

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