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Період накопичення для майбутніх інвестицій металургів і гірників завершився, ціни на руду впали, - ЗМІ

Період накопичення для майбутніх інвестицій металургів і гірників завершився, ціни на руду впали, - ЗМІ

У п'ятницю, 17 вересня, січневі ф'ючерси на залізну руду на Даляньській товарній біржі завершили торги на позначці $97,4/т (629 китайських юанів).

Вартість сировини порівняно з попереднім тижнем впала на 16,5%.

Мінімальний показник торгів був зафіксований у четвер, 16 вересня, на рівні $103,86/т (670,5 китайських юанів). Максимальний показник досягнутий у вівторок, 14 вересня, на позначці $110,13/т (711 китайських юанів).

Kallanish зазначає, що зростання ринку нерухомості в Китаї, як основного споживача сталі, продовжує сповільнюватися. З іншого боку, наближення крайнього терміну виплати за облігаціями компанії з нерухомості Evergrande викликає додаткове занепокоєння серед учасників ринку, оскільки компанія раніше заявила про відсутність коштів для погашення облігацій.

Очікується, що тенденція скорочення запасів руди в китайських портах, яка спостерігалася на попередньому тижні, не збережеться через поставки з Австралії та Бразилії.

Водночас урядові обмеження виробництва сталі в Китаї означають можливе подальше зниження цін на залізну руду, попри очікуване сезонне відновлення попиту на сталь.

Нагадаємо, що Пекін має намір скоротити викиди СО2 у сталеливарній промисловості, щоб досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року. Очікується, що виробництво сталі буде обмеженим до 2022 року напередодні Зимових Олімпійських ігор і Зимових Паралімпійських ігор.

Китай - найбільший імпортер залізної руди у світі. За даними 2020 року, країна наростила імпорт сировини в порівнянні з попереднім роком - на 9,5%, до 1,17 млрд т.

 Фото: shutterstock.com

Автор: 

металургія (1211) ціни (3907)


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Топ коментарі
+5
Ув. Пацак. 1) Металлургия - не самый... 2) Объём заходящей из офшоров выручки не зависит от мировых цен, а только от желания Ахметова рассчитаться с поставщиками
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20.09.2021 12:41
+3
жаль гудка до слез...
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20.09.2021 12:31
+3
Це не вигідно всім , не лише Україні . Впали світові ціни на руду , а не лише для України .

Крім металу , в нас є ще більш ходовий товар - зерно . Ціни на нього - стабільно високі , а цьогорічний врожай б'є всі рекорди , за всі роки існуваня України ..
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20.09.2021 12:38
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Поправьте меня если я ошибаюсь но кажется нам это крайне не выгодно? Металлургия это разве не самый экспортируемый за границу Украиной ходовой товар?
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20.09.2021 12:24 Відповісти
угу. в виде лома.
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20.09.2021 12:29 Відповісти
Це не вигідно всім , не лише Україні . Впали світові ціни на руду , а не лише для України .

Крім металу , в нас є ще більш ходовий товар - зерно . Ціни на нього - стабільно високі , а цьогорічний врожай б'є всі рекорди , за всі роки існуваня України ..
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20.09.2021 12:38 Відповісти
Ув. Пацак. 1) Металлургия - не самый... 2) Объём заходящей из офшоров выручки не зависит от мировых цен, а только от желания Ахметова рассчитаться с поставщиками
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20.09.2021 12:41 Відповісти
ето нє "украінскій товар", ето товар бандіта ахмєтова.
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20.09.2021 13:03 Відповісти
жаль гудка до слез...
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20.09.2021 12:31 Відповісти
Треба йому чергові борги списати за рахунок держави.
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20.09.2021 12:35 Відповісти
я даже знаю, за чей счет этот "инвестор" покроет себе такие потери...
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20.09.2021 12:37 Відповісти
Гудок своє щастя просвистів в шкіряну флейту.
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20.09.2021 12:41 Відповісти
а в чем беда у рыжего гудка? цена на сырье упала более чем на 200%, цена на металлопрокат и металлоизделия не падает ни на копейку, наоборот растет каждый день.
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20.09.2021 12:51 Відповісти
То, в Китаї лопнув черговий будівельний пухир. Найбільша будівельна компанія на грані банкротства, 800 об'єктів недобудовано. Наразі, китайська влада заявила що, не збирається рятувати але влила на біржі сотні мільйонів.

У випадку, якщо не врятують компанію то, споживання будівельного металу значно впаде на якийсь час.
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20.09.2021 12:49 Відповісти
ЗІ: Це, на пряму наче й не стосується української металургії але китайські металургійні компанії муситимуть шукати нові ринки для себе і витісняти конкурентів. І тут вони на коні бо, років десять тому запустили чотири великих новітніх металургійних комбінати. Порявняно з якими українські комбінати виглядають, як оті доменні печі по китайських селах 50 років тому.
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20.09.2021 12:54 Відповісти
так ещё не все заводы и нпз порезаны на металл, горе то какое, кудаж теперь барыги повезут станки с металлоломом? не успели бедняжки горе горе, гелики с майбахами прослезились в автосалонах.
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20.09.2021 13:03 Відповісти
какой кошмар, как же теперь рыжему жить, как же рабы в кривом роге будут мотыгами совсем бесплатно?
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20.09.2021 14:45 Відповісти
Пани Ахметов, Жеваго отримають менше дівідендів в карман. Для простого українця подешевшає металева продукція, але дуже не швидко. От і все. Можуть розповідати казки про зменшення виручки від експорту та зростання курсу, але це не точно. Бо насправді більша частина осідає в офшорах.
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20.09.2021 15:12 Відповісти
 
 