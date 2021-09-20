Погоджувальна рада ВР включила законопроєкт про олігархів до порядку денного пленарного тижня

Погоджувальна рада керівників фракцій і груп включила до порядку денного майбутнього пленарного тижня парламенту законопроєкти про деолігархізацію і про наповнення бюджету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Спікер парламенту Дмитро Разумков поставив на голосування пропозицію фракції "Слуга народу" включити до порядку денного пленарного тижня законопроєкти №5599 і №5600, і її було підтримано.

Раніше апарат Верховної Ради не включив дані законопроєкти до порядку денного, оскільки вони не підготовлені до розгляду, як того вимагає регламент, і потрібен час для завершення підготовки документів

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