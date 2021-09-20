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Новини
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Погоджувальна рада ВР включила законопроєкт про олігархів до порядку денного пленарного тижня

Погоджувальна рада ВР включила законопроєкт про олігархів до порядку денного пленарного тижня

Погоджувальна рада керівників фракцій і груп включила до порядку денного майбутнього пленарного тижня парламенту законопроєкти про деолігархізацію і про наповнення бюджету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Спікер парламенту Дмитро Разумков поставив на голосування пропозицію фракції "Слуга народу" включити до порядку денного пленарного тижня законопроєкти №5599 і №5600, і її було підтримано.

Раніше апарат Верховної Ради не включив дані законопроєкти до порядку денного, оскільки вони не підготовлені до розгляду, як того вимагає регламент, і потрібен час для завершення підготовки документів

Читайте також: "Слуга народу" не погодилась із запропонованим Апаратом ВР порядком денним і пропонує розглянути цього тижня законопроєкт про олігархів, - прессекретарка Палійчук

Автор: 

ВР (14942) олігарх (930)


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Топ коментарі
+12
Коротше включили в порядок денний тижневий деолігархізацію і підвищення податків. Включили завдяки голосам Довірі і За Майбах. Очевидно таке буде і голосування. Коротше не даремно хламідія тобто арахамія з «бубушкою» на футболі зустрічався. Ось така деолігархізацію буде.
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20.09.2021 12:28
+11
"о наполнении бюджета" . зеленожопые, а кто его наполнит? этот?

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20.09.2021 12:27
+9
Хитро, закон о повышении налогов они называют законом о наполнении бюджета, манипуляторы хреновы.
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20.09.2021 12:31
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"о наполнении бюджета" . зеленожопые, а кто его наполнит? этот?

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20.09.2021 12:27 Відповісти
Коротше включили в порядок денний тижневий деолігархізацію і підвищення податків. Включили завдяки голосам Довірі і За Майбах. Очевидно таке буде і голосування. Коротше не даремно хламідія тобто арахамія з «бубушкою» на футболі зустрічався. Ось така деолігархізацію буде.
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20.09.2021 12:28 Відповісти
хоча, вони могли домовитись з Батенко/Палицею і з Куліничем... В т.ч. і за бабло. Але далеко не факт, що більше половини членів ціих фракцій проголосує "за" в залі.
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20.09.2021 12:38 Відповісти
ЗЕбанат розумков направив заяву до правоохоронців стосовно підкупу депутатів, щоб вони голосували за його відставку. Офіційно: почалась велика війна. Залишиться один, чи д`Єрмак, чи розумков
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20.09.2021 12:30 Відповісти
Скоро их никого не останется кадры бегства Врангеля из Севастополя в Стамбул будут детским лепетом...идиоты должны сами вылезти на верхушку дерева потом же сами спилить ствол дерева и упасть....
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20.09.2021 12:39 Відповісти
Хитро, закон о повышении налогов они называют законом о наполнении бюджета, манипуляторы хреновы.
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20.09.2021 12:31 Відповісти
так колись крадіжку назвали "еспропріація" - і справи пішли!
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20.09.2021 12:40 Відповісти
для уродів є принциповим ухвалення недолугого "закону" (який нещадно критикується. заперечується партнерами України по демократичному табору - не кажучи вже про демократичне середовище в самій Україні); ніж проведення інших законодавчих ініціатив - навіть таких, як ліквідація корумпованого антидержавного вовчого суду (ОАСК, якщо хто не зрозумів)... Я вже не кажу про повернення до проведення судової реформи, зупиненої самими уродами два роки тому...
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20.09.2021 12:35 Відповісти
совєт Ради... звучить якось не дуже...
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20.09.2021 12:38 Відповісти
Чому влада дозволила незаконні вибори до Держдуми на території України?

https://www.youtube.com/watch?v=SGXa6Hn6ric
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20.09.2021 12:40 Відповісти
В 2018 відбувалися вибори Ґуйла. Україна часів Порошенка не дозволила відкрити виборчі дільниці на підконтрольній території в посольстві/консульствах, бо кремліни відкрили дільниці в окупованому Криму, що суперечило не лише вимогам української влади, а й міжнародним нормам.

В 2021 (сьогодні) відбуваються вибори ******** думи і зелена Банкова дозволила відкрити російські виборчі дільниці на нашій підконтрольній території(
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20.09.2021 12:45 Відповісти
О "шлюхах олигархов"

Шлюхи олигархов - это те, кто вот этим законом простил 100 млрд. долгов олигархам

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72159

3508-д від 04.06.2021 Закону про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" За:225
Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" За:20
Фракція політичної партії "Європейська солідарність" За:0
Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" За:19

А теперь будет принимать законопроект по которому поднимет налоги для населений.
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20.09.2021 12:43 Відповісти
А зачем тогда отправляли законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию? Чтобы и эту комиссию нах послать? От имени всей Украины?
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20.09.2021 12:51 Відповісти
Олігархи мають займатись бізнесом, а не політикою. Але як це можна зробити в конкретній українській ситуації ? Опоненти закликають до активізації антимопольних органів. Однак, ми прекрасно розуміємо як і на кого працюють такі "органи". На жаль, це тривалий процес встановлення системи , що забезпечить верховенство права. Прийняття закону про олігархів - це реальний і швидкий крок в напрямку обмеження впливу олігархів на прийняття політичних рішень. Цих олігархів ніхто не збирається вбивати чи націоналізувати їх майно. Хай займаються бізнесом і сплачують податки, проте законодавча, виконавча, судова влада, а також четверта влада - ЗМІ, мають бути незалежні від олігархів, вони підзвітні лише народу України.

Критично ставлюсь до Зе політики, проте, прийняття такого закону на благо держави України.
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20.09.2021 12:54 Відповісти
Ну, да, а заборона мати ЗМІ, а заборона брати участь у "великій приватизації", а внесення до реєстру практично відрізає від міжнародних інвестицій.
Та і призначають олігархом буде Зеленський.
Ні, щоб скопіювати законодавство інших країн, так ні, вони видумують реєстри, якісь умови. Це перерозподіл власності і ЗМІ. Буде усе Г+Г, ну як Росії
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20.09.2021 13:05 Відповісти
Не буде як в Росії бо в Україні існує громадянське суспільство.
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20.09.2021 13:13 Відповісти
Угу, 73% "какая разніца"
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20.09.2021 13:17 Відповісти
Угу - Помаранчева революція і Революція Гідності, а 73% - це результат діяльності олігархів, їх ТВ каналів.
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20.09.2021 13:23 Відповісти
За великим рахунком Помаранчеву революцію і Революцію Гідності зробила меншість. І у тій меншості був "олігарх" і його "олігархічний" 5-канал.

Шаблони не рве? А так буде після прийняття Закона і реєстрів
І, взагалі 41% "громадського суспільства" вважають себе "одним народом" з росіянами
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20.09.2021 13:33 Відповісти
Я вас не розумію В багатьох нинішніх молодих демократичних країнах олігархів немає, однак ці держави процвітають. Чого ви тримаєтесь за цих олігархів ? Не можете без них жити ? Це янголи на небі, які дають нам сонце і надію ?
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20.09.2021 13:40 Відповісти
Які іще олігархи, ті кого Г+Г призначить?

Туфта то все, повторюю, такого закону у світі не має, це особиста зелена помста.
Є антимонопольне законодавство, антитрастове.

От беріть розбивайте монополії на електрику, газопостачання і т.і. Усе інше зробить конкуренція.
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20.09.2021 14:16 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/09/20/poryadok-dennyj-slug-narodu-dalekyj-vid-problem-narodu-petro-poroshenko/ Петро Порошенко звернувся до «Слуг»: "Голосуйте за те, що потрібне людям, а не вам" *

Під час погоджувальної ради п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав включити у порядок денний https://eurosolidarity.org/2021/09/15/13-ta-pensiya-pogashennya-borgiv-vijskovym-subsydiyi-zarplaty-medykam-i-pidtrymka-gromad-poroshenko-prezentuvav-zminy-do-byudzhetu/ законопроект №6006 , ініційований «Європейською Солідарністю». Як відомо, «Євросолідарність» пропонує за рахунок коштів МВФ виплатити у листопаді 13-ту пенсію, збільшити фінансування субсидій, погасити борги військовим, запланувати фінансування лікарів і підтримку громад.

«Стосовно порядку денного. ... В той час, коли люди думають, де дрова купити, яким чином їм субсидії покрити, тому що «рве» сімейний бюджет. Я щойно повернувся з Черкас, позавчора був у Дніпрі. Сільські лікарі 2 місяці не отримують заробітну платню і не виїжджають на виклики», - наголошує Порошенко.

«В армії більше 1,5 млрд грн заборгованість по виплатам грошового забезпечення, яку ви категорично відкидали, аж поки військові не почали це підтверджувати включно з омбудсменом», - говорить п'ятий Президент.

«Ми вимагаємо, щоб були вирішені питання житлових субсидій громадянам - 20 млрд грн за рахунок коштів МВФ, які подарували Україні. 13-ої пенсії - 23 млрд грн. Повернення боргів військовим, повернення боргів медикам і захисту від ковіду. І питання децентралізації. Залиште громади в спокої. Припиніть їх грабувати», - наголошує Порошенко.

«Ще одна позиція - це питання комісії по «вагнерівцях». Ви намагалися створити її з людей, які мають конфлікт інтересів, а сьогодні була брутальна спроба не допустити народних депутатів на парламентське засідання. Це по-вашому демократія?», - говорить Порошенко.

«Нам потрібно формувати порядок денний з питань, які хвилюють суспільство, а не з питань, які хвилюють тільки «слуг народу». Ключове завдання для нашої країни - це відповідність Копенгагенським критеріям. А це - демократія, верховенство права, захист прав людини, захист ЗМІ. Ні про що з цього ви не піклуєтеся і в такий спосіб ви тягнете країну назад до Росії», - наголосив Петро Порошенко.
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20.09.2021 12:59 Відповісти
Зе-моносброд собирается на срочное заседание фракции - Береза
20 сентября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/09/%d0%b7%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b4-%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0.html#comments Комментарии: 4






Наркоманы, алкоголики, анал-табу, коррупционеры, корабельные сосны, совкодрочеры и другие арахамии будут принимать судьбоносные решения…

«В понедельник, 20 сентября, состоится заседание фракции «Слуги народа». Народные депутаты рассмотрят финальные редакции законопроектов об олигархах №5599 и о наполнении бюджета №5600.

Такую новость tps://www.facebook.com/borislav.bereza сообщил около часа назад в Фейсбуке экс-парламентарий Борислав Береза.

Это прекрасно.

Наркоманы, алкоголики, анал-табу, коррупционеры, корабельные сосны, совкодрочеры и другие арахамии будут принимать решения о голосовании за законопроекты, исходя из своей личной меркантильной выгоды и руководствуясь указаниями с Банковой, а не выводами Венецианской комиссии.

При этом, у любого члена Венецианской комиссии знаний и опыта больше, чем у всего https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZWkfxemfz7f80kzsJdJBT8GsK_9KDY6w8tnpAkMx8fY-pCaBhlrdSXhXWB7pN3-***************************************************************-b5U&__tn__=*NK-R #моносброда вместе взятого.

Да, политические микробы готовы всегда поддержать своего лидера и забить на Конституцию или интересы украинцев.

Феерические

***

Борислав Береза также разместил в этом посте картинку (она - вверху)
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20.09.2021 13:30 Відповісти
"Закон про олігархів націлений на встановлення контролю над основними ЗМІ в руках Офісу Президента" --- заявив народний депутат, член фракції «Європейська солідарність» Олег Синютка. Він вважає, що https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/12696-borba-s-oligarhami-razve-chto-v-nazvanii-nardep-o-gromkom-zakonoproekte у цьому резонансному "законі" на боротьбу з олігархами спрямована хіба що назва законопроєкту .

«Сутність цього закону - це, по-перше, монополізація і концентрація влади в руках Зеленського і його офісу, а, по-друге, це є дуже рішучий наступ на свободу слова. І одна, і друга річ потрібна владі, для того щоб ще більше сконцентрувати в своїх руках владу, ще більше монополізувати важелі управління державою», - сказав опозиційний нардеп. Він наголосив, що наміри президента нав'язати українцям авторитаризм отримають рішучий супротив і приречені на провал.
«Українці, які є по суті своїй демократичною нацією, це відчувають як ніхто інший. І тому сьогодні суспільство такий супротив чинить проти прийняття цього законопроекту», - додав О.Синютка.
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20.09.2021 14:23 Відповісти
 
 