Погоджувальна рада ВР включила законопроєкт про олігархів до порядку денного пленарного тижня
Погоджувальна рада керівників фракцій і груп включила до порядку денного майбутнього пленарного тижня парламенту законопроєкти про деолігархізацію і про наповнення бюджету.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Спікер парламенту Дмитро Разумков поставив на голосування пропозицію фракції "Слуга народу" включити до порядку денного пленарного тижня законопроєкти №5599 і №5600, і її було підтримано.
Раніше апарат Верховної Ради не включив дані законопроєкти до порядку денного, оскільки вони не підготовлені до розгляду, як того вимагає регламент, і потрібен час для завершення підготовки документів
Топ коментарі
+12 Крышка Пианино
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+11 Диды Выпивали
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+9 Сергей Ворлог
показати весь коментар20.09.2021 12:31
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https://www.youtube.com/watch?v=SGXa6Hn6ric
В 2021 (сьогодні) відбуваються вибори ******** думи і зелена Банкова дозволила відкрити російські виборчі дільниці на нашій підконтрольній території(
Шлюхи олигархов - это те, кто вот этим законом простил 100 млрд. долгов олигархам
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72159
3508-д від 04.06.2021 Закону про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" За:225
Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" За:20
Фракція політичної партії "Європейська солідарність" За:0
Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" За:19
А теперь будет принимать законопроект по которому поднимет налоги для населений.
Критично ставлюсь до Зе політики, проте, прийняття такого закону на благо держави України.
Та і призначають олігархом буде Зеленський.
Ні, щоб скопіювати законодавство інших країн, так ні, вони видумують реєстри, якісь умови. Це перерозподіл власності і ЗМІ. Буде усе Г+Г, ну як Росії
Шаблони не рве? А так буде після прийняття Закона і реєстрів
І, взагалі 41% "громадського суспільства" вважають себе "одним народом" з росіянами
Туфта то все, повторюю, такого закону у світі не має, це особиста зелена помста.
Є антимонопольне законодавство, антитрастове.
От беріть розбивайте монополії на електрику, газопостачання і т.і. Усе інше зробить конкуренція.
Під час погоджувальної ради п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав включити у порядок денний https://eurosolidarity.org/2021/09/15/13-ta-pensiya-pogashennya-borgiv-vijskovym-subsydiyi-zarplaty-medykam-i-pidtrymka-gromad-poroshenko-prezentuvav-zminy-do-byudzhetu/ законопроект №6006 , ініційований «Європейською Солідарністю». Як відомо, «Євросолідарність» пропонує за рахунок коштів МВФ виплатити у листопаді 13-ту пенсію, збільшити фінансування субсидій, погасити борги військовим, запланувати фінансування лікарів і підтримку громад.
«Стосовно порядку денного. ... В той час, коли люди думають, де дрова купити, яким чином їм субсидії покрити, тому що «рве» сімейний бюджет. Я щойно повернувся з Черкас, позавчора був у Дніпрі. Сільські лікарі 2 місяці не отримують заробітну платню і не виїжджають на виклики», - наголошує Порошенко.
«В армії більше 1,5 млрд грн заборгованість по виплатам грошового забезпечення, яку ви категорично відкидали, аж поки військові не почали це підтверджувати включно з омбудсменом», - говорить п'ятий Президент.
«Ми вимагаємо, щоб були вирішені питання житлових субсидій громадянам - 20 млрд грн за рахунок коштів МВФ, які подарували Україні. 13-ої пенсії - 23 млрд грн. Повернення боргів військовим, повернення боргів медикам і захисту від ковіду. І питання децентралізації. Залиште громади в спокої. Припиніть їх грабувати», - наголошує Порошенко.
«Ще одна позиція - це питання комісії по «вагнерівцях». Ви намагалися створити її з людей, які мають конфлікт інтересів, а сьогодні була брутальна спроба не допустити народних депутатів на парламентське засідання. Це по-вашому демократія?», - говорить Порошенко.
«Нам потрібно формувати порядок денний з питань, які хвилюють суспільство, а не з питань, які хвилюють тільки «слуг народу». Ключове завдання для нашої країни - це відповідність Копенгагенським критеріям. А це - демократія, верховенство права, захист прав людини, захист ЗМІ. Ні про що з цього ви не піклуєтеся і в такий спосіб ви тягнете країну назад до Росії», - наголосив Петро Порошенко.
20 сентября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/09/%d0%b7%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b4-%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0.html#comments Комментарии: 4
Наркоманы, алкоголики, анал-табу, коррупционеры, корабельные сосны, совкодрочеры и другие арахамии будут принимать судьбоносные решения…
«В понедельник, 20 сентября, состоится заседание фракции «Слуги народа». Народные депутаты рассмотрят финальные редакции законопроектов об олигархах №5599 и о наполнении бюджета №5600.
Такую новость tps://www.facebook.com/borislav.bereza сообщил около часа назад в Фейсбуке экс-парламентарий Борислав Береза.
Это прекрасно.
Наркоманы, алкоголики, анал-табу, коррупционеры, корабельные сосны, совкодрочеры и другие арахамии будут принимать решения о голосовании за законопроекты, исходя из своей личной меркантильной выгоды и руководствуясь указаниями с Банковой, а не выводами Венецианской комиссии.
При этом, у любого члена Венецианской комиссии знаний и опыта больше, чем у всего https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZWkfxemfz7f80kzsJdJBT8GsK_9KDY6w8tnpAkMx8fY-pCaBhlrdSXhXWB7pN3-***************************************************************-b5U&__tn__=*NK-R #моносброда вместе взятого.
Да, политические микробы готовы всегда поддержать своего лидера и забить на Конституцию или интересы украинцев.
Феерические
***
Борислав Береза также разместил в этом посте картинку (она - вверху)
«Сутність цього закону - це, по-перше, монополізація і концентрація влади в руках Зеленського і його офісу, а, по-друге, це є дуже рішучий наступ на свободу слова. І одна, і друга річ потрібна владі, для того щоб ще більше сконцентрувати в своїх руках владу, ще більше монополізувати важелі управління державою», - сказав опозиційний нардеп. Він наголосив, що наміри президента нав'язати українцям авторитаризм отримають рішучий супротив і приречені на провал.
«Українці, які є по суті своїй демократичною нацією, це відчувають як ніхто інший. І тому сьогодні суспільство такий супротив чинить проти прийняття цього законопроекту», - додав О.Синютка.