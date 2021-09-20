На сьогоднішньому засіданні фракції "СН" не розглядатиме кадрові перестановки в Кабміні, - Корнієнко

Сьогодні на засіданні фракції "Слуга народу" не розглядатиме можливі кадрові перестановки в Кабміні.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у ВРУ сказав перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко.

"Ми говорили, що це питання кінця вересня - початку жовтня. Ще не кінець вересня, а середина", - зазначив він.

За словами нардепа, сьогодні на фракції розглядатимуть фінальні редакції законопроєкту про деолігархізацію і податкового 5600, а також питання призначення голови комітету ВРУ з правоохоронної діяльності.

Як повідомлялося, увечері 20 вересня "Слуга народу" проведе засідання фракції.

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