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На сьогоднішньому засіданні фракції "СН" не розглядатиме кадрові перестановки в Кабміні, - Корнієнко

На сьогоднішньому засіданні фракції

Сьогодні на засіданні фракції "Слуга народу" не розглядатиме можливі кадрові перестановки в Кабміні.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у ВРУ сказав перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко.

"Ми говорили, що це питання кінця вересня - початку жовтня. Ще не кінець вересня, а середина", - зазначив він.

За словами нардепа, сьогодні на фракції розглядатимуть фінальні редакції законопроєкту про деолігархізацію і податкового 5600, а також питання призначення голови комітету ВРУ з правоохоронної діяльності.

Як повідомлялося, увечері 20 вересня "Слуга народу" проведе засідання фракції.

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Автор: 

Кабмін (14065) відставка (1459) фракція (121) Слуга народу (2810) Корнієнко Олександр (666)


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Я все більше переконуюся, що після зміни влади такі, як Корнієнко, Бнзугла, Стефанчук Вєніславскій і ще декілька одіозних осіб повинні бути переслідувані за свої дії з підриву еацбезпеки, конституційного ладу, зради і деяких інших статей, які не передбачають терміну давності. Бо на від іну від Вірастюка і інших блаженних, що йшли по стаж і зарплатню, ці свідомо йшли грабувати країну і громадян. І щонацірге, доля країни для них - ніщо.
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20.09.2021 13:18 Відповісти
там писок "слюн" буде дуже доовгий..Хламідія, Бужанський...тощо..
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20.09.2021 13:38 Відповісти
 
 