На сьогоднішньому засіданні фракції "СН" не розглядатиме кадрові перестановки в Кабміні, - Корнієнко
Сьогодні на засіданні фракції "Слуга народу" не розглядатиме можливі кадрові перестановки в Кабміні.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у ВРУ сказав перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко.
"Ми говорили, що це питання кінця вересня - початку жовтня. Ще не кінець вересня, а середина", - зазначив він.
За словами нардепа, сьогодні на фракції розглядатимуть фінальні редакції законопроєкту про деолігархізацію і податкового 5600, а також питання призначення голови комітету ВРУ з правоохоронної діяльності.
Як повідомлялося, увечері 20 вересня "Слуга народу" проведе засідання фракції.
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Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар20.09.2021 13:18 Відповісти Мені подобається 1
Олександр Деркач #492741
показати весь коментар20.09.2021 13:38 Відповісти Мені подобається 0
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