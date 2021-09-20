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Новини
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Корнієнко про підкуп депутатів: "Це більше чутки", нехай розбираються антикорупційні органи

Корнієнко про підкуп депутатів:

Перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко вважає, що в питанні можливого підкупу народних депутатів мають розібратися антикорупційні органи.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у ВРУ.

Відповідаючи на запитання, чи знає він, що народним депутатам пропонують гроші за кадрові голосування, Корнієнко заявив: "Мені не пропонували. Я не пропонував. Далі - це зі сфери роботи антикорупційних органів. Вони у нас прекрасно працюють".

Нардеп припускає, що ця інформація - "це більше чутки". За його словами, з огляду на те, які медіа першими почали про це писати, "там багато неперевіреної інформації".

Також читайте: Разумков просить антикорупційні органи перевірити інформацію про можливий підкуп нардепів: Кажуть, що пропонують 50-100 тисяч за деякі відставки

Автор: 

НАБУ (5061) корупція (4676) підкуп (279) Слуга народу (2810) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+7
не слухи..а шлюхи..
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20.09.2021 13:12
+7
"Корниенко о подкупе депутатов: "Это больше слухи"

_Это больше тотальная коррупция! А корниенко - мерзавец!
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20.09.2021 13:16
+6
Ты же за слуг наріда голосовал?
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20.09.2021 13:13
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не слухи..а шлюхи..
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20.09.2021 13:12 Відповісти
Ты же за слуг наріда голосовал?
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20.09.2021 13:13 Відповісти
с крішками не общаюсь..
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20.09.2021 13:14 Відповісти
Життя ЗЕбаната - як рояль: клавіша біла, клавіша чорна... Кришка!
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20.09.2021 13:16 Відповісти
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___|ЗЕБАНАТАМ БИЦА|____|

_|____| ГАЛАВОЙ |____|___

___|____|СЮДА|____|____|

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20.09.2021 13:12 Відповісти
"Корниенко о подкупе депутатов: "Это больше слухи"

_Это больше тотальная коррупция! А корниенко - мерзавец!
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20.09.2021 13:16 Відповісти
Пусть разберутся органы...которые тоже подкуплены.
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20.09.2021 13:16 Відповісти
"Это больше слухи", пусть разбираются антикоррупционные органы

Забыли добавить: "а мы - СН - будем им в этом мешать, по мере сил."
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20.09.2021 13:17 Відповісти
"из сферы работы антикоррупционных органов. Они у нас прекрасно работают" - но пока безрезультатно. Так и живем.
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20.09.2021 13:18 Відповісти
По его словам, учитывая, какие медиа первыми начали об этом писать ... Нужно быстрее закон об олигархах, все СМИ построить в линейку, и все начнут "правильно" писать. Это не клоуны - это грамотные (ну или не очень) манипуляторы. Игорь Валерьевич на 1+1 их потренировал...
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20.09.2021 13:24 Відповісти
Мы просто иногда вместе ходим на футбол.
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20.09.2021 13:24 Відповісти
чмо
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20.09.2021 13:31 Відповісти
Судя по резкому концу,,эпохи бедности,, депутатов зеленского это не слухи
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20.09.2021 13:32 Відповісти
Пусть разбираются антикоррупционные органы

Но они не разбираются, потому что выйдут на себя и на вас.
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20.09.2021 13:33 Відповісти
зЕбил, "Всё это слухи" было до свидетелей, а сейчас это факты!
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20.09.2021 13:36 Відповісти
ПНХ
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20.09.2021 14:11 Відповісти
" это больше слухи " - а меньше правда ?
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20.09.2021 14:19 Відповісти
зеленая мразь - дурку гоняет.
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20.09.2021 14:22 Відповісти
Да ты что, небритое шимпанзе. Слухи…. Верю каждому твоему слову
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20.09.2021 14:25 Відповісти
 
 