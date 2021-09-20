Корнієнко про підкуп депутатів: "Це більше чутки", нехай розбираються антикорупційні органи

Перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко вважає, що в питанні можливого підкупу народних депутатів мають розібратися антикорупційні органи.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у ВРУ.

Відповідаючи на запитання, чи знає він, що народним депутатам пропонують гроші за кадрові голосування, Корнієнко заявив: "Мені не пропонували. Я не пропонував. Далі - це зі сфери роботи антикорупційних органів. Вони у нас прекрасно працюють".

Нардеп припускає, що ця інформація - "це більше чутки". За його словами, з огляду на те, які медіа першими почали про це писати, "там багато неперевіреної інформації".

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