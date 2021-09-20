Корнієнко про підкуп депутатів: "Це більше чутки", нехай розбираються антикорупційні органи
Перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко вважає, що в питанні можливого підкупу народних депутатів мають розібратися антикорупційні органи.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у ВРУ.
Відповідаючи на запитання, чи знає він, що народним депутатам пропонують гроші за кадрові голосування, Корнієнко заявив: "Мені не пропонували. Я не пропонував. Далі - це зі сфери роботи антикорупційних органів. Вони у нас прекрасно працюють".
Нардеп припускає, що ця інформація - "це більше чутки". За його словами, з огляду на те, які медіа першими почали про це писати, "там багато неперевіреної інформації".
Топ коментарі
+7 молодой рабочий
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+7 NonCFist
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+6 Крышка Пианино
показати весь коментар20.09.2021 13:13
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_Это больше тотальная коррупция! А корниенко - мерзавец!
Забыли добавить: "а мы - СН - будем им в этом мешать, по мере сил."
Но они не разбираются, потому что выйдут на себя и на вас.