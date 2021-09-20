УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5188 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 329 58

Рішення про ведення вогню у відповідь у зоні ООС ухвалює командир на місці, без очікування дозволу зі штабу, - Наєв

Рішення про ведення вогню у відповідь у зоні ООС ухвалює командир на місці, без очікування дозволу зі штабу, - Наєв

Українські військові на Донбасі не зобов'язані погоджувати ведення вогню у відповідь зі штабом операції Об'єднаних сил (ООС). Рішення ухвалює командир на місці.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, військові мають право відкривати вогонь, якщо є безпосередня загроза їхньому життю і здоров'ю, втрати позицій, територій тощо.

"Що стосується ведення вогню у відповідь, то це право у військовослужбовців ЗС України ніхто не скасовував. З цією метою були надані і доведені до кожного окремого військовослужбовця роз'яснення про порядок дій у тій чи іншій ситуації. Відповідь надається за рішенням командира на місці. Без очікування дозволу зі штабу", - зазначив Наєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наєв розповів, на яку іноземну зброю розраховує Україна: ЗРК, системи ПРО, ракетні комплекси Seaspear та Bayraktar

Він підкреслив, що вогонь у відповідь має бути адекватним і не створювати загрози цивільному населенню і критичній інфраструктурі, незалежно від того, розташовується вона на підконтрольній або окупованій території.

"Сьогодні, жодних штрафів з боку старших командирів за ведення вогню у відповідь не накладається", - додав Наєв.

Також читайте: Ситуація на Донбасі погіршилася, однак приготувань до наступу у терористів немає, - Наєв

Автор: 

Донбас (22354) ЗСУ (7500) Наєв Сергій (352) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Мої думки з цього такі. Наєву не забороняли давати адекватну відповідь, так само як і іншим командирам на лінії зіткнення. Відповідь надається - це реальна інфа від бійців після спілкування. Все реально адекватно.Тим чим є.
показати весь коментар
20.09.2021 14:11
+16
Не кіпішуєм все по плану, ніхто не відміняв вогонь у відповідь!!!
показати весь коментар
20.09.2021 14:15
+15
Рішення на надання відпоріді, а або упередженого удару приймалось і приймається завжди на місці,виходячи із реалій оперативної обстановки та загрозжиттюнаших воїнів. Все він правильно відповів.
показати весь коментар
20.09.2021 13:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не смей врать, подлец!
показати весь коментар
20.09.2021 13:18 Відповісти
А решение о "штрафах" за это - уже принято. Таран не даст соврать... хотя, нет, пожалуй, даст...
показати весь коментар
20.09.2021 13:19 Відповісти
Дорогой ти наш, "рішення" по перше, а дорогой ти там, за поребріком, бред ...штрафи, ти один інцидент назви...а,.. для тебе "назови"
показати весь коментар
20.09.2021 14:05 Відповісти
Переход на личности, вместо вменяемых аргументов - признак быдла. С быдлом не общаюсь.
показати весь коментар
20.09.2021 14:55 Відповісти
Да нету никаких штрафов, ты о чём?))
показати весь коментар
20.09.2021 14:07 Відповісти
Та не, вот хто "не даст" соврать, так єто Бутусов. Он тут пару месяцев назад всем нам изображал Зеленского и наши глаза, говоря про то, что 330 приказ отменили.

Зы: сарказм, если че.

Приказ, кстати, недавно дополнили пунктом по которому с командира не снимаются премиальные
показати весь коментар
20.09.2021 14:13 Відповісти
А потом его имеет все командования, а сами не при чем.
показати весь коментар
20.09.2021 13:20 Відповісти
Це як вже писали: бабах!!...у відповідь та-та-та-...
показати весь коментар
20.09.2021 13:22 Відповісти
А потом сто комиссий о правильности ответного огня!

Принял решение на ответный огонь, написал рапорт о причине ответного огня и достаточно!!!

показати весь коментар
20.09.2021 13:22 Відповісти
сльози зрадоскота

показати весь коментар
20.09.2021 13:22 Відповісти
Т.е. они по нам артиллерией и минометами, а мы по ним из АК - 74, тра-та-та-та.
показати весь коментар
20.09.2021 13:23 Відповісти
але ж, сподіваюсь, їм пояснили, як Володимир Олександрович не любить, коли не пєрєстают стрєлять?
показати весь коментар
20.09.2021 13:23 Відповісти
Но командир знает,что если примет решение открыть огонь,то отписываться будет до второго пришествия. Как обычно,все стрЕлки скинуты на младший и средний командный состав.
показати весь коментар
20.09.2021 13:24 Відповісти
Командир бегает и стволы мацает ищет горячие кто посмел стрелять .ставить под угрозу его преию
показати весь коментар
20.09.2021 13:55 Відповісти
Если командиру бошку отстрелят, то и премия не поможет.
показати весь коментар
20.09.2021 14:10 Відповісти
бреще як і вся влада ,а як преміальні забирати хто вистрілить
показати весь коментар
20.09.2021 13:26 Відповісти
Зеленский разрешил жителям Донбасса голосовать на выборах в Госдуму!

Президент Украины Владимир Зеленский не против голосования жителей Донбасса на выборах в Госдуму, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никофоров. По его словам, глава государства уверен, что жители региона могут это сделать «ради безопасности».

«Он (Зеленский) говорит, что, если для ощущения безопасности, для того, чтобы решать какие-то бытовые вопросы, для того, чтобы чувствовать себя нормально, жителю оккупированной территории надо получить российский паспорт - пусть он его получает. Если надо, чтобы он проголосовал - пусть голосует», - сказал Никифоров в интервью телеканалу «Дом».

Украина разрешила оккупантам голосовать на всей территории Украины!

Мы выполняем международные договоры, - Вениславский об открытии избирательных участков на выборах в Госдуму РФ

"В данном случае Украина не разорвала даже дипломатические отношения со страной-оккупантом, не говоря о консульских. Поэтому она выполняет все те обязательства, которые вытекают из ее международных договоров с участием в международных организациях и предоставляет россиянам, которые находятся на территории Украины возможность реализовать свои конституционные права..."

Порошенко вимагає розслідувати, чому влада дозволила незаконні вибори до Держдуми на території України!
показати весь коментар
20.09.2021 13:27 Відповісти
При такому говнокомандуючому це невдячна справа. Потім доводь що ти не верблюд.
показати весь коментар
20.09.2021 13:29 Відповісти
генерал думает что все дебилы- они градом а мы из писдолета хахаха на передок его пусть с передка постреляет
показати весь коментар
20.09.2021 13:30 Відповісти
Ну, Обама ввів колись правило що, вогонь відкривати ти маєш право але, якщо не відкрив то, отримуєш премію. Тому, деякі офіцери часто ухилялися від відповіді. Картина змінилася, коли Трамп зняв премії за миролюбство.
показати весь коментар
20.09.2021 13:33 Відповісти
даже на "йоту" не верю!!!!
показати весь коментар
20.09.2021 13:33 Відповісти
Хрюсский ,употребляешь слова ,смысла которых не знаешь! *Йота* - это сколько?
показати весь коментар
20.09.2021 15:17 Відповісти
Вибухами ватних пердаків задоволений. ***** привіт!
показати весь коментар
20.09.2021 15:25 Відповісти
Рішення на надання відпоріді, а або упередженого удару приймалось і приймається завжди на місці,виходячи із реалій оперативної обстановки та загрозжиттюнаших воїнів. Все він правильно відповів.
показати весь коментар
20.09.2021 13:45 Відповісти
Хорошо. Сформулируем так! Слегка позевывая, срання, "командир на месте"" подходит к монокуляру в окопе и смотрит.......Йооооообта!!! ...... на его глазах сепардуны разворачивают Д-20 в его сторону, раскладывают когти, носят ящики, достают оттуда снаряды и...что то переговариваются.

Его действия???? А) Ждать пока его накроют, , чтобы открыть ответный огонь?????

В) Помахать белым или любым другим флагом, чтобы привлечь внимание, что здесь люди и ...ЭТО ОПАСНО?????

С) Позвать на помощь друга или попросить помощь зала???
показати весь коментар
20.09.2021 13:45 Відповісти
Забрали у солдат все кроме автоматов и типа решайти сами,отвечать или нет.Всем же известно,что 40-50 летний калаш это лучшее оружие против 122 и 152 мм ствольной артилерии и арт-систем (по мнению пузатых генералов). Надеюсь тех проклятых выродков из штаба ждет возмездие за позор Украины и кровь солдат.
показати весь коментар
20.09.2021 13:47 Відповісти
Дело говорит генерал!
показати весь коментар
20.09.2021 13:55 Відповісти
ага, особливо це видно по кількості вбитих та поранених. і мовчання про то в змі
показати весь коментар
20.09.2021 13:59 Відповісти
Ну так завжди було! Що за крики про зраду?
показати весь коментар
20.09.2021 13:59 Відповісти
Коментарі "диванних спецпризначенців" нагадують старий анекдот про президента країни, яка знаходиться на півночі від України. А саме, як він знаходячись у столиці, по телефону перебирав картоплю в селі.

Завжди рішення про відкриття вогоню у відповідь приймає командир!

А ви панове думаєте, що це рішення приймають у Берліні?
показати весь коментар
20.09.2021 14:08 Відповісти
Мої думки з цього такі. Наєву не забороняли давати адекватну відповідь, так само як і іншим командирам на лінії зіткнення. Відповідь надається - це реальна інфа від бійців після спілкування. Все реально адекватно.Тим чим є.
показати весь коментар
20.09.2021 14:11 Відповісти
Що бред пишуть ці коментатори, ви подивіться які іхні логіни кацапській мова москальська, це провокатори, кого ви слухаєте, це їхнє завдання пускати дезу, КОС дав чітку відповідь
показати весь коментар
20.09.2021 14:14 Відповісти
Не кіпішуєм все по плану, ніхто не відміняв вогонь у відповідь!!!
показати весь коментар
20.09.2021 14:15 Відповісти
Отвечать на огонь противника никто не запрещал. Это специально справоцированная вражеская дезинформация Ответка постоянно ведеться и результат от нее, всегда очень внушительный.
показати весь коментар
20.09.2021 14:16 Відповісти
Брехливі чутки, про заборону зворотнього вогню у відповідь, це спланована ворожа операція, на внесення невдоволення та протидії руководству ЗСУ, та нинішній владі.
показати весь коментар
20.09.2021 14:24 Відповісти
ЗСУ завжди дають адекватну відповідь ворогу. Почитайте їхні пабліки і статистику на сторінці ООС про знищених ворогів.
показати весь коментар
20.09.2021 14:25 Відповісти
а соседям обстреливаемых можно отвечать или отвечать должны только непосредственно обстреливаемые?
показати весь коментар
20.09.2021 14:41 Відповісти
Amor, на контракт і на передок, там все будеш знати
показати весь коментар
20.09.2021 17:10 Відповісти
послетого как ты станешь коровой и расскажешь все о молоке
показати весь коментар
20.09.2021 17:21 Відповісти
Amor, тобі тут не місце, відлізь за поребрик, бот
показати весь коментар
20.09.2021 19:58 Відповісти
Нужно чтобы инициаива начала огня на фронте тоже принадлежала командирам ВСУ.
показати весь коментар
20.09.2021 14:45 Відповісти
Так ніхто ніколи не забороняв вбивати кцп! Більше того, за це ще й премії дають! Відповідь завжди адекватна!
показати весь коментар
20.09.2021 14:49 Відповісти
Что не комментарий о запрете огня, так один бред, пишут же одни диванные вояки,которые вообще не представляют, что и как происходит там... Нет же напишу типа умный, а на самом бред полный... Ни кто ничего не запрещает, ответ есть всегда и точно не меньше чем прилетело....
показати весь коментар
20.09.2021 14:58 Відповісти
штрафов нет, а за должность 1,5 млрд, а отвечать можно с рогатки?
показати весь коментар
20.09.2021 15:06 Відповісти
Типу щось буркнув, навідь сам не зрозумів, бот, то взагалі за другі виплати заборгованість
показати весь коментар
20.09.2021 20:00 Відповісти
Рішення на відкриття зворотнього вогню приймає командир підрозділу, відповідно до існуючої обстановки. І ніхто не забороняє це робити.
показати весь коментар
20.09.2021 15:17 Відповісти
Не маємо взагалі тут щось обговорювати! Хто буває в районі проведення ООС той бачить своїми очами, що відповідь дається без проблем. Тому хто хоче на 100 % бути впевненим, пропоную підписати контракт в ЗСУ і вперед за знаннями...
показати весь коментар
20.09.2021 15:18 Відповісти
За інфориацією, арта і снайпера працюють, як і працювали. За виявленими цілями. Не про все ж потрібно писати в коментарях))) І щодо відповіді у відповідь або, якщо потрібно на упередження - все працює як і раніше. На рішення відповідного командира...
показати весь коментар
20.09.2021 16:55 Відповісти
Командирам всіх рівнів надано право при загрозі життю та здоровью військовим та населенню, що прожоває поблізу проведення бойових дій, надавати ворогу адекватну відповідь на всі загрози, та проводити попереджувальні заходи...
показати весь коментар
20.09.2021 16:55 Відповісти
Люди в окопах не обязаны согласовывать ведение "ответки" с штабом . Бред. Решение принимает командир на месте. Ему видней: угрожает-не угрожает. Пустой базар. Все правильно Наев сказал.
показати весь коментар
20.09.2021 17:04 Відповісти
"Ответка" должна быть "адекватной" во всех пониманиях и не создавать угрозы гражданскому населению и критической инфраструктуре. Суровые законы войны.
показати весь коментар
20.09.2021 17:10 Відповісти
ну, вот, значит про запрет - всё брехня. ч.т.д.

про штрафы и неравноценный ответ - тоже всё туфта и деза.
показати весь коментар
21.09.2021 00:41 Відповісти
Капець. Налізла ціла купа лівих ніків і щось розказують.
показати весь коментар
21.09.2021 04:02 Відповісти
 
 