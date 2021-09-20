Рішення про ведення вогню у відповідь у зоні ООС ухвалює командир на місці, без очікування дозволу зі штабу, - Наєв
Українські військові на Донбасі не зобов'язані погоджувати ведення вогню у відповідь зі штабом операції Об'єднаних сил (ООС). Рішення ухвалює командир на місці.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, військові мають право відкривати вогонь, якщо є безпосередня загроза їхньому життю і здоров'ю, втрати позицій, територій тощо.
"Що стосується ведення вогню у відповідь, то це право у військовослужбовців ЗС України ніхто не скасовував. З цією метою були надані і доведені до кожного окремого військовослужбовця роз'яснення про порядок дій у тій чи іншій ситуації. Відповідь надається за рішенням командира на місці. Без очікування дозволу зі штабу", - зазначив Наєв.
Він підкреслив, що вогонь у відповідь має бути адекватним і не створювати загрози цивільному населенню і критичній інфраструктурі, незалежно від того, розташовується вона на підконтрольній або окупованій території.
"Сьогодні, жодних штрафів з боку старших командирів за ведення вогню у відповідь не накладається", - додав Наєв.
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Зы: сарказм, если че.
Приказ, кстати, недавно дополнили пунктом по которому с командира не снимаются премиальные
Принял решение на ответный огонь, написал рапорт о причине ответного огня и достаточно!!!
Президент Украины Владимир Зеленский не против голосования жителей Донбасса на выборах в Госдуму, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никофоров. По его словам, глава государства уверен, что жители региона могут это сделать «ради безопасности».
«Он (Зеленский) говорит, что, если для ощущения безопасности, для того, чтобы решать какие-то бытовые вопросы, для того, чтобы чувствовать себя нормально, жителю оккупированной территории надо получить российский паспорт - пусть он его получает. Если надо, чтобы он проголосовал - пусть голосует», - сказал Никифоров в интервью телеканалу «Дом».
Украина разрешила оккупантам голосовать на всей территории Украины!
Мы выполняем международные договоры, - Вениславский об открытии избирательных участков на выборах в Госдуму РФ
"В данном случае Украина не разорвала даже дипломатические отношения со страной-оккупантом, не говоря о консульских. Поэтому она выполняет все те обязательства, которые вытекают из ее международных договоров с участием в международных организациях и предоставляет россиянам, которые находятся на территории Украины возможность реализовать свои конституционные права..."
Порошенко вимагає розслідувати, чому влада дозволила незаконні вибори до Держдуми на території України!
Его действия???? А) Ждать пока его накроют, , чтобы открыть ответный огонь?????
В) Помахать белым или любым другим флагом, чтобы привлечь внимание, что здесь люди и ...ЭТО ОПАСНО?????
С) Позвать на помощь друга или попросить помощь зала???
Завжди рішення про відкриття вогоню у відповідь приймає командир!
А ви панове думаєте, що це рішення приймають у Берліні?
про штрафы и неравноценный ответ - тоже всё туфта и деза.