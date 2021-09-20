Суд заарештував колишнього співробітника МВС, підозрюваного в організації вбивств активістів Майдану. ДОКУМЕНТ

Сьогодні, 20 вересня Печерський суд Києва заарештував на 60 днів колишнього співробітника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС України в Києві Юрія Спаських, підозрюваного в організації вбивств активістів Майдану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.









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За даними Офісу Генпрокурора, експравоохоронцю інкримінується організація, на виконання явно злочинного наказу, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств і закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також перевищення влади і службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258; ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5,12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст . 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.121; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 КК України).