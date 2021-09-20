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Новини Революція в Україні
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Суд заарештував колишнього співробітника МВС, підозрюваного в організації вбивств активістів Майдану. ДОКУМЕНТ

Сьогодні, 20 вересня Печерський суд Києва заарештував на 60 днів колишнього співробітника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС України в Києві Юрія Спаських, підозрюваного в організації вбивств активістів Майдану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Суд заарештував колишнього співробітника МВС, підозрюваного в організації вбивств активістів Майдану 01
Суд заарештував колишнього співробітника МВС, підозрюваного в організації вбивств активістів Майдану 02

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За даними Офісу Генпрокурора, експравоохоронцю інкримінується організація, на виконання явно злочинного наказу, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств і закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також перевищення влади і службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258; ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5,12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст . 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.121; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 КК України).

Автор: 

арешт (2520) затримання (4336) МВС (3499) суд (11653) злочини проти Майдану (309)


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касап? - судячи з прізвища... Чи тільки "гусскій"?
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20.09.2021 13:24 Відповісти
Просто мусор
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20.09.2021 13:27 Відповісти
Постойте, робята!

Кто-то что-то путает!

Кацапы пишут, что этот человек отсидел у них в тюрьме за попытку похищения Портнова по заданию Кличко!

https://www.kommersant.ru/doc/2698963

Кого там посадила Венедиктова в отместку за своего любовника?
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20.09.2021 13:45 Відповісти
все може бути; але вірити касапам - лише в останню чергу (якщо взагалі можна...)
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20.09.2021 14:07 Відповісти
А що не можна його було посадити хоча б років 5 тому? А хто буде відповідати за таку затримку?
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20.09.2021 20:33 Відповісти
 
 