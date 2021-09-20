Корнієнко не знає, скільки "слуг народу" вакцинувалися проти коронавірусі: "У нас свобода в цьому плані"

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не може озвучити точну цифру вакцинованих нардепів у його політичній силі.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів на брифінгу у Верховній Раді.

"Ви ж розумієте, що у нас свобода в цьому плані. Якщо хочуть - вакцинуються, не хочуть - не вакцинуються. Ми хіба що можемо приєднається до такого всеукраїнського руху щодо збільшення темпів вакцинації. Користуючись нагодою, звертаюся до всіх наших депутатів парламентської фракції, до членів нашої партії, депутатів місцевих рад від "Слуги народу" піти і вакцинуватися", - зазначив Корнієнко.

Він зізнався, що вже вакцинувався.

Говорячи про пропозицію глави комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького ("СН") щодо тестування всіх нардепів перед засіданнями ВРУ, парламентарій підкреслив: "Це цікава ідея. Якщо Апарат нам таке запропонує, то я не буду відмовлятися. ... Думаю, більшість нашої фракції просто показуватимуть сертифікат (про вакцинацію. - Ред.). Це буде швидко. А для колег, які з тих чи інших причин не бажають вакцинуватися, не маючи медичних обмежень, якщо п'ять днів будуть здавати (тест. - Ред.) то, можливо, на шостий день захочеться вакцинуватися".

Читайте також: 98% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані, - МОЗ