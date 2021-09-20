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Новини Коронавірус і карантин
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Корнієнко не знає, скільки "слуг народу" вакцинувалися проти коронавірусі: "У нас свобода в цьому плані"

Корнієнко не знає, скільки

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не може озвучити точну цифру вакцинованих нардепів у його політичній силі.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів на брифінгу у Верховній Раді.

"Ви ж розумієте, що у нас свобода в цьому плані. Якщо хочуть - вакцинуються, не хочуть - не вакцинуються. Ми хіба що можемо приєднається до такого всеукраїнського руху щодо збільшення темпів вакцинації. Користуючись нагодою, звертаюся до всіх наших депутатів парламентської фракції, до членів нашої партії, депутатів місцевих рад від "Слуги народу" піти і вакцинуватися", - зазначив Корнієнко.

Він зізнався, що вже вакцинувався.

Говорячи про пропозицію глави комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького ("СН") щодо тестування всіх нардепів перед засіданнями ВРУ, парламентарій підкреслив: "Це цікава ідея. Якщо Апарат нам таке запропонує, то я не буду відмовлятися. ... Думаю, більшість нашої фракції просто показуватимуть сертифікат (про вакцинацію. - Ред.). Це буде швидко. А для колег, які з тих чи інших причин не бажають вакцинуватися, не маючи медичних обмежень, якщо п'ять днів будуть здавати (тест. - Ред.) то, можливо, на шостий день захочеться вакцинуватися".

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Автор: 

вакцина (4419) ВР (14942) карантин (18172) Корнієнко Олександр (666) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
"Если хотят - вакцинируются, если не хотят - не вакцинируются." - вот такими заявлениями гении от партии власти глупо и цинично кладут болт на общее равенство перед законами, которые сами же неделю назад и приняли.
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20.09.2021 13:25
+9
Мы понимаем Корниенко, что у вас буйным цветом процветает хронический ДЛБзм. Как можно требовать от граждан полной вакцинации, не сделав это самим, блд?...
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20.09.2021 13:25
+8
Учителей значит принуждают вакцинироваться...а у них видите ли свобода выбора...

Эти скоты уже в конец обнаглели...
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20.09.2021 13:39
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Мы понимаем Корниенко, что у вас буйным цветом процветает хронический ДЛБзм. Как можно требовать от граждан полной вакцинации, не сделав это самим, блд?...
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20.09.2021 13:25 Відповісти
Мы уже в концлагере? Или ещё нет?
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20.09.2021 13:57 Відповісти
Мы пока нет. В остальном мире кое где уже да.
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20.09.2021 14:00 Відповісти
"Если хотят - вакцинируются, если не хотят - не вакцинируются." - вот такими заявлениями гении от партии власти глупо и цинично кладут болт на общее равенство перед законами, которые сами же неделю назад и приняли.
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20.09.2021 13:25 Відповісти
их ведь и анархистами не назовешь,

просто шайка разгильдяев
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20.09.2021 13:28 Відповісти
да вони не знають нічого, крім як красти гроші та знімати відосики!

Надвигающийся локдаун высветил еще одну серьезную проблему , о существовании которой мы не раз упоминали - отсутствие национального реестра вакцинированных.

В стране фактически неизвестно точное количество и уровень вакцинации.

Общее количество вакцинируемых определяется расходом вакцин, что не есть точной характеристикой и часто далеко не соответствует реальности.

На сегодняшний момент реальная цифра полностью вакцинированного населения не превышает 6%, что есть наинизший показатель в Европе.
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20.09.2021 13:29 Відповісти
Ну понятное дело - вакцинировался))) Депутату, сертификат, и так дадут и платить не надо.
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20.09.2021 13:29 Відповісти
дебилоидам нужно другое.

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20.09.2021 13:29 Відповісти
Може бодай одна гнида хоч від шмурдяка .за який ніхто не несе відповідальності .здохне...
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20.09.2021 13:34 Відповісти
Дай Боже, щоб у них жоден не вакцінувався, а купив ті довідки...
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20.09.2021 13:34 Відповісти
Учителей значит принуждают вакцинироваться...а у них видите ли свобода выбора...

Эти скоты уже в конец обнаглели...
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20.09.2021 13:39 Відповісти
Ну вот по депутатам все и видно, ездят по курортам во всем мире. Рестораны, балы, приёмы. Вакцинированных единицы, а мора как не было так и нет)

Даже хитромудрый Спикер умудряется поддерживать высокий уровень антител " плановыми" заражениями.
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20.09.2021 13:42 Відповісти
принудительно вакцинируют только плебеев а эти господа понимают откуда требования вакцинировать 70% населения
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20.09.2021 13:45 Відповісти
Лукавишь. У педагогов нет выбора. Вакцинируемая или заява об увольнении на стол
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20.09.2021 13:50 Відповісти
Когда (реально) вакцинируются 100% сотрудников ВР, АП, КМУ и МОЗ - тогда и народ начнет активнее вакцинироваться.
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20.09.2021 14:03 Відповісти
https://poltava.to/news/62682/ И это не шантаж и принудиловка? Верните деньги контрактникам , если планируете закрывать Уроды
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20.09.2021 14:12 Відповісти
 
 