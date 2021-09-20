"Слуга народу" Корнієнко про відставку Разумкова: Зараз у нас немає ні ініціаторів такої процедури, ні підписних листів

Ніхто з депутатів фракції "Слуга народу" не ініціював відставку спікера Дмитра Разумкова.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів на брифінгу у Верховній Раді перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Є процедура відкликання голови Верховної Ради. Вона дуже чітко виписана. На той момент, коли депутати захочуть ініціювати цю процедуру, вони будуть це робити. Зараз у нас немає ні ініціаторів такої процедури, ні підписних листів", - зазначив Корнієнко.

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На думку депутата, якщо спікер перебуває на лікарняному, то не зовсім етично порушувати питання про його відставку.

"Не зважаючи на позафракційність Дмитра Олександровича, його політичні позиції, він, все-таки, висуванець нашої партії, монобільшості. Він очолював нашу партію на виборах і наш список, тому, все-таки, цьому (питанню відставки. - Ред.) має передувати зустріч голови Верховної Ради з фракцією, де будуть поставлені питання і де має бути предметна розмова. Поки я не бачу у нас всередині ініціатив, які порушували б це питання", - додав Корнієнко.