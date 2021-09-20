Від 22 вересня в Україні можуть ввести "жовту" зону епіднебезпеки: Держкомісія ТЕБ і НС розгляне це питання завтра

У вівторок відбудеться засідання Державної комісії з ТЕБ та НС, яка розгляне встановлення "жовтого" епідемічного рівня на всій території України з 22 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це йшлося на селекторній нараді під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Учасники наради обговорили проведення наступного засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під час нього буде розглянуто питання впровадження жовтого рівня епідемічної небезпеки по всій території країни з 00 годин 00 хвилин 22 вересня 2021.

Прем'єр-міністр підкреслив, що одночасно запрацюють нові правила адаптивного карантину, які послаблюють обмеження для тих закладів господарювання та освіти, в яких щеплення першою дозою не менше 80% персоналу.

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