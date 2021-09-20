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Новини Коронавірус і карантин
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Від 22 вересня в Україні можуть ввести "жовту" зону епіднебезпеки: Держкомісія ТЕБ і НС розгляне це питання завтра

Від 22 вересня в Україні можуть ввести

У вівторок відбудеться засідання Державної комісії з ТЕБ та НС, яка розгляне встановлення "жовтого" епідемічного рівня на всій території України з 22 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це йшлося на селекторній нараді під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Учасники наради обговорили проведення наступного засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під час нього буде розглянуто питання впровадження жовтого рівня епідемічної небезпеки по всій території країни з 00 годин 00 хвилин 22 вересня 2021.

Прем'єр-міністр підкреслив, що одночасно запрацюють нові правила адаптивного карантину, які послаблюють обмеження для тих закладів господарювання та освіти, в яких щеплення першою дозою не менше 80% персоналу.

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Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ну введёте, а дальше что? Принуждение к вакцинации
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20.09.2021 13:46 Відповісти
в городе у нас это вымирающий вид организмы в намордниках.пландемия набирает обороты только в продажных сми
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20.09.2021 13:50 Відповісти
Верховную Раду закроют?
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20.09.2021 13:55 Відповісти
та не...пока не - им закон про олигархов протолкнуть надо до того как его проклянет Венецианская комиссия
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20.09.2021 14:02 Відповісти
И? Сегодня заглянул в маршрутку из области у метра - никого в масках. Наверно все вакцинированы
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20.09.2021 13:59 Відповісти
З 1 вересня пройшло вже 3 тижні, де поділась "страшенна епідемія", яку анонсували ще з початку серпня? Де гори трупів???
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20.09.2021 14:20 Відповісти
Главу МИД Венгрии могут не пустить на Генассамблею ООН из-за вакцинации российским "Спутником V"
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20.09.2021 14:30 Відповісти
 
 