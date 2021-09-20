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Новини Агресія Росії проти України
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Ексначальник ГУР Міноборони Бурба від ранку дає ТСК свідчення щодо "Вагнергейту": факти про проведення спецоперації підтверджуються, - Бутусов

Ексначальник ГУР Міноборони Бурба від ранку дає ТСК свідчення щодо

У слідчій комісії Верховної Ради з розслідування "Вагнергейта" з 9:00 дає свідчення колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба.

Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Як кажуть джерела в комісії, Бурба послідовно розповідає про планування і хід спецоперації, і засідання, як мінімум, триватиме ще кілька годин, оскільки у депутатів багато запитань. Перевіряють всі деталі", - розповів Бутусов.

"Думаю, всі розуміють, що такі докладні свідчення даються тому, що факти, про які я спочатку заявляв у моїх статтях, підтверджуються. Зраду такого масштабу приховати не вдасться. Розслідування провалу спецоперації із захоплення терористів буде доведено до людей у повному обсязі", - резюмував він.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Автор: 

ВР (14942) ТСК (373) Бутусов Юрій (3579) ПВК Вагнер (1540) Бурба Василь (82)


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Топ коментарі
+15
А хоть кто-то сомневался, что они не подтвердятся?

И сами слуги ничуть не сомневаются...
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20.09.2021 13:48
+14
Ну а кто-то еще сомневается, что операция была разработана с помощью и при кураторстве американских спецов?

Они бы этими вагнеровскими соплищами классно бы умыли паРашу перед всем миром. Но не срослось.

Потому что у АП срослось...с путиным. Прямо таки мы говорим "путин" - подразумеваем д"Ерьмак. Близнецы-братья. Адиннарот. Два настоящих пацана. И оба - врги Украины.
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20.09.2021 13:54
+11
Факты будут веские и доказательные!

А вот клоунада начнется при принятии окончательного решения ВСК.
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20.09.2021 13:54
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А хоть кто-то сомневался, что они не подтвердятся?

И сами слуги ничуть не сомневаются...
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20.09.2021 13:48 Відповісти
Факты будут веские и доказательные!

А вот клоунада начнется при принятии окончательного решения ВСК.
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20.09.2021 13:54 Відповісти
Главный слуга сомневается.)
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20.09.2021 14:24 Відповісти
А главный и подавно не сомневается ибо он соучастнник, но будет отбрехиваться до конца
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20.09.2021 14:53 Відповісти
Да он будет отбрехиваться, и после конца.
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20.09.2021 15:04 Відповісти
Предателей на вешалку!
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20.09.2021 13:53 Відповісти
Ти ба! Бурбу допустили. Видать на чиєсь зільоне яцо хтось крепко наступив американським бєрцем.
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20.09.2021 13:54 Відповісти
Та, кажуть, що перерву оголосили, як тільки Бурба дійшов до конкретних осіб, спочату на 10 зв., потім більше, тепер перенесли до завтра.
А Бурбу Безугла запросила до себе кабінет. Цікаво, для чого

Напевно, твердість хоче перевірити
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20.09.2021 14:07 Відповісти
Бурба стільки не вип*є.
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20.09.2021 14:30 Відповісти
Ну, тоді крайній варіант. Порве на собі одяг, і звинуватить у зґвалтуванні
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20.09.2021 14:34 Відповісти
Безугла така що розкаже про погоду шпаків коли карась на желєзно-мятний крючок дихає алюмінієвим перегаром.
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20.09.2021 15:15 Відповісти
Ну а кто-то еще сомневается, что операция была разработана с помощью и при кураторстве американских спецов?

Они бы этими вагнеровскими соплищами классно бы умыли паРашу перед всем миром. Но не срослось.

Потому что у АП срослось...с путиным. Прямо таки мы говорим "путин" - подразумеваем д"Ерьмак. Близнецы-братья. Адиннарот. Два настоящих пацана. И оба - врги Украины.
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20.09.2021 13:54 Відповісти
факты о проведении спецоперации подтверждаются .- Но заключение комиссии будет стандартным. Чтобы да так нет. Будем посмотреть. Таки, вы покупаете или продаёте?
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20.09.2021 13:55 Відповісти
только что проскочила инфа от депутатов - Безуглая огласила перерыв и убежала за угол из комиссии. Также говорят, что она никак не могла связаться с Агрохимией. А Бурбу так и не опросили. Бегство с "поля боя" всегда было несмываемым позором в любой правовой системе.
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20.09.2021 13:55 Відповісти
не успеет все рассказать...бомж зарежет у подъезда
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20.09.2021 13:56 Відповісти
Та вже закінчив.
"Заява співголови фракції ЄС Артура Герасимова щодо засідання так званого "ТСК""

https://www.youtube.com/watch?v=nRMcKqSwGOM
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20.09.2021 13:57 Відповісти
Проста пєрєстать стрілять і віддати територію проста так. Хлопці гинуть. Про Журавля усі знають. Вагнергейт. Мир в очах *****. Відмова від оборонзаказу. Непоставки необхідного на нулі. Затримка в зраплатні військовим Вам ще мало? Я вже не кажу про реальний бізнес на крові з кіно
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20.09.2021 13:58 Відповісти
Бутусов ну а смысл??? Мы и так это знаем! И без ВСК! И знаем главного виновного..... к чему стрекотня?
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20.09.2021 13:59 Відповісти
Смысл? Ну не хочется ему попасть под следующую люстрацию вместе с этими "борцами с коррупцией". Вот и старается.
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20.09.2021 14:13 Відповісти
Пане Бутусов нормальним людяи і так все зрозуміло з цією спецоперацією і їм не треба нічого доводити. Вже по тій інформації яку Ви особисто оприлюднили в нормальній країні винні вже б давно сиділи в буцигарні а не у кабінеті президента України! А в нас це закінчить черговим "пшиком"!!!
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20.09.2021 14:00 Відповісти
Никсон два года сопротивлялся по Уотергейту. Не знал, не помню... пока сенатская комиссия не изъяла все записи разговоров в овальном кабинете и настольный календарь, в котором было указано время встречи с главным организатором вторжения в штаб-квартиру противников по выборам.

История учит, что она ничему не учит. Зеленский все еще думает, что его советники спасут его от позора в сокрытии предательстве (или участии).
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20.09.2021 14:00 Відповісти
"Зеленский все еще думает" - "думать" он может только во влажных мечтах своих избирателей про комуналку за 100 грн и колбасу по 2.20 грн.
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20.09.2021 14:24 Відповісти
От якби та комісія вилучила відеозаписи з камер на бориспільській трасі бо ДБР ніяк не встановить де знаходився Трухін на момент ДТП.
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20.09.2021 14:38 Відповісти
- та какая тама спецоперация?... игде? вы шо совсем уже ?? никакой спецоперации в Украине не было, а было "специальное мероприятие"...

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20.09.2021 14:00 Відповісти
Брехливая беспринципная приспособленка Безуглая
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20.09.2021 14:56 Відповісти
Президент не прав, нужно было выбирать сразу - участвуем или не участвуем. Это настоящее предательство.
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20.09.2021 14:02 Відповісти
те, що факт спецоперації підтверджується - це фігня (попри брехню безуглої, ми й так про це знали); а от хто злив операцію - от про це важливо дізнатись! Але слуги уродів роблять все, щоб суспільство цього не дізналось...
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20.09.2021 14:03 Відповісти
Та давно суспильство все знает. Не знают только выборцы Зеленского и слепоглухонемые
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20.09.2021 14:58 Відповісти
Сьогодні по Г+Г розкажуть, як вагнерівців на хліб не намажеш.
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20.09.2021 14:05 Відповісти
...что такое "Путин", вася? Это ты про ***** всея эрэфии?
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20.09.2021 14:12 Відповісти
...боишься, что до Финляндии долетит?
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20.09.2021 14:17 Відповісти
Какая там ещё ответка? Закидать какашками вентилятор разве что?
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20.09.2021 14:16 Відповісти
Щось у мене складається враження, що Бурба може зникнути.

Не має людини, не має проблеми
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20.09.2021 14:09 Відповісти
Д"ерьмак с пылаюшей сракой раздаёт указания по телефону,как отмазываться. Зелёные говорящие головы будут втирать дичь дичайшую. А кловану вообще пох. Он "вмазаный" валяется.
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20.09.2021 14:12 Відповісти
Поки зелене лайно при владі не буде ніякого завершення цього розслідування як і Гонгадзе та інші гучні справи поки ту керує ОПГ і нема законів та прав нічого не буде
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20.09.2021 14:13 Відповісти
Президент отменил операцию, которая не принесла бы никакой практической пользы... Он на это имел право!
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20.09.2021 14:14 Відповісти
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20.09.2021 14:15 Відповісти
Я рад, что ты нас понимаешь!
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20.09.2021 14:19 Відповісти
Идиотские отмазки пошли даже раньше,чем ожидалось. Д'ерьмак рулит.
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20.09.2021 14:18 Відповісти
На деревах висітиме вся зелень за зраду українських інтересів , ще трохи часУ 😡
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20.09.2021 14:19 Відповісти
Ермак с бубочкой уже, наверное, вылетели в США, поэтому никто не мешает ВСК опрашивать Бурбу.
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20.09.2021 14:24 Відповісти
Але "гімно" розмажуть.
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20.09.2021 14:40 Відповісти
Вспоминая подобные финты агентуры.

Все таки, Тюлька, подписывая "газовые контракты" в 09 году, а по сути дела, помогая Фу..лу, жестко атаковать Украину зимою, - подставляя себя под удар, за более высокую цену. А значит, до сих пор, торчит в нашей политике. Конечно, кураторы у нее пожиже, чем были у овоща. И задействован был в более важной операции против Украины: ведущей страну на заклание. Овощ смотрел поверх ее головы, как она к нему не примазывалась. Все-таки цену себе, тимошенко, знала. Овощ посадил ее: за то. Уже, после майдана, агентура, выплатили ей что-то за эти неприятности. И, факт остается фактом, что: она остается в политике.

А эти жидкие клоуны слились, пожалев 30 головорезов! Еще, поди, и ждут похвалы от кураторов. Дескать, как награждать будете? Их, подлецов, вскармливали, напичкивали деньгами, а они, в одночасье, выдали себя. Ведь, американцы, теперь, знают наверняка о том, что вся верхушка - это сборище шпионов! Сколько теперь они не проблеют: "Мы хотим в НАТО", от этого в сознании янки, веры к этому зеленому шапито не прибавится.

Вспоминается фильм, о том, как англичане, розгадав шифр "Энигмы", узнав о том, что немецкие подводные лодки будут атаковать корабли, на которых есть их близкие, не пошли на то, чтоб выдать себя, чтоб немцы не заподозрили что-то неладное. Ради большего, пожертвовали меньшим. А это жабное болото, бросилось спасать нелюдей. Господи! в каких же мелочных скотов превратилось украинское, колхозное, сексотское, быдло. Им только сплетни по селам таскать.
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20.09.2021 14:57 Відповісти
И что? Все равно же никому ничего не будет.
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20.09.2021 15:45 Відповісти
 
 