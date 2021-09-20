Ексначальник ГУР Міноборони Бурба від ранку дає ТСК свідчення щодо "Вагнергейту": факти про проведення спецоперації підтверджуються, - Бутусов

У слідчій комісії Верховної Ради з розслідування "Вагнергейта" з 9:00 дає свідчення колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба.

Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Як кажуть джерела в комісії, Бурба послідовно розповідає про планування і хід спецоперації, і засідання, як мінімум, триватиме ще кілька годин, оскільки у депутатів багато запитань. Перевіряють всі деталі", - розповів Бутусов.

"Думаю, всі розуміють, що такі докладні свідчення даються тому, що факти, про які я спочатку заявляв у моїх статтях, підтверджуються. Зраду такого масштабу приховати не вдасться. Розслідування провалу спецоперації із захоплення терористів буде доведено до людей у повному обсязі", - резюмував він.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.