Ексначальник ГУР Міноборони Бурба від ранку дає ТСК свідчення щодо "Вагнергейту": факти про проведення спецоперації підтверджуються, - Бутусов
У слідчій комісії Верховної Ради з розслідування "Вагнергейта" з 9:00 дає свідчення колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба.
Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Як кажуть джерела в комісії, Бурба послідовно розповідає про планування і хід спецоперації, і засідання, як мінімум, триватиме ще кілька годин, оскільки у депутатів багато запитань. Перевіряють всі деталі", - розповів Бутусов.
"Думаю, всі розуміють, що такі докладні свідчення даються тому, що факти, про які я спочатку заявляв у моїх статтях, підтверджуються. Зраду такого масштабу приховати не вдасться. Розслідування провалу спецоперації із захоплення терористів буде доведено до людей у повному обсязі", - резюмував він.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.
19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.
24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И сами слуги ничуть не сомневаются...
А вот клоунада начнется при принятии окончательного решения ВСК.
А Бурбу Безугла запросила до себе кабінет. Цікаво, для чого
Напевно, твердість хоче перевірити
Они бы этими вагнеровскими соплищами классно бы умыли паРашу перед всем миром. Но не срослось.
Потому что у АП срослось...с путиным. Прямо таки мы говорим "путин" - подразумеваем д"Ерьмак. Близнецы-братья. Адиннарот. Два настоящих пацана. И оба - врги Украины.
"Заява співголови фракції ЄС Артура Герасимова щодо засідання так званого "ТСК""
https://www.youtube.com/watch?v=nRMcKqSwGOM
История учит, что она ничему не учит. Зеленский все еще думает, что его советники спасут его от позора в сокрытии предательстве (или участии).
Не має людини, не має проблеми
Все таки, Тюлька, подписывая "газовые контракты" в 09 году, а по сути дела, помогая Фу..лу, жестко атаковать Украину зимою, - подставляя себя под удар, за более высокую цену. А значит, до сих пор, торчит в нашей политике. Конечно, кураторы у нее пожиже, чем были у овоща. И задействован был в более важной операции против Украины: ведущей страну на заклание. Овощ смотрел поверх ее головы, как она к нему не примазывалась. Все-таки цену себе, тимошенко, знала. Овощ посадил ее: за то. Уже, после майдана, агентура, выплатили ей что-то за эти неприятности. И, факт остается фактом, что: она остается в политике.
А эти жидкие клоуны слились, пожалев 30 головорезов! Еще, поди, и ждут похвалы от кураторов. Дескать, как награждать будете? Их, подлецов, вскармливали, напичкивали деньгами, а они, в одночасье, выдали себя. Ведь, американцы, теперь, знают наверняка о том, что вся верхушка - это сборище шпионов! Сколько теперь они не проблеют: "Мы хотим в НАТО", от этого в сознании янки, веры к этому зеленому шапито не прибавится.
Вспоминается фильм, о том, как англичане, розгадав шифр "Энигмы", узнав о том, что немецкие подводные лодки будут атаковать корабли, на которых есть их близкие, не пошли на то, чтоб выдать себя, чтоб немцы не заподозрили что-то неладное. Ради большего, пожертвовали меньшим. А это жабное болото, бросилось спасать нелюдей. Господи! в каких же мелочных скотов превратилось украинское, колхозное, сексотское, быдло. Им только сплетни по селам таскать.