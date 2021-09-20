Федоров про перепис населення: Ми не будемо використовувати інструменти 20-річної давності, а залучимо найкращі світові рішення

У 2023 році в Україні відбудеться офіційний перепис населення. Останній раз його проводили ще в 2001 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри, про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров.

За словами Федорова, в наступному році буде відбуватися активна підготовка проєкту. На його реалізацію з бюджету планується виділити 80 млн гривень.

"Я не хочу, щоб уряд здійснив перепис заради перепису. Важливо, щоб був результат. Нині служба статистики направила до кожного міністерства оновлений запит щодо того, як використовуватимуться результати перепису. Наприкінці цього року окремо презентуємо, як проходитиме перепис, якими будуть його терміни, як він фінансуватиметься. Можу зробити невеличкий спойлер: все, що можна буде зробити онлайн або цифровими інструментами, так і буде зроблено. Ми не використовуватимемо інструменти 20-річної давнини, а залучимо найкращі світові рішення", — пояснив міністр.

Зараз команда Мінцифри активно вивчає досвід інших країн у цій сфері.

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"Сьогодні багато брендів готові продати техніку, яка під час перепису і після нього стане неактуальною. Apple під час перепису населення в США надала більшу частину техніки в оренду на кілька тижнів. Це величезна економія державних коштів. Зараз ми розглядаємо пропозиції різних компаній", - зазначив Федоров.