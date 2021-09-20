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Федоров про перепис населення: Ми не будемо використовувати інструменти 20-річної давності, а залучимо найкращі світові рішення

Федоров про перепис населення: Ми не будемо використовувати інструменти 20-річної давності, а залучимо найкращі світові рішення

У 2023 році в Україні відбудеться офіційний перепис населення. Останній раз його проводили ще в 2001 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри, про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров.

За словами Федорова, в наступному році буде відбуватися активна підготовка проєкту. На його реалізацію з бюджету планується виділити 80 млн гривень.

"Я не хочу, щоб уряд здійснив перепис заради перепису. Важливо, щоб був результат. Нині служба статистики направила до кожного міністерства оновлений запит щодо того, як використовуватимуться результати перепису. Наприкінці цього року окремо презентуємо, як проходитиме перепис, якими будуть його терміни, як він фінансуватиметься. Можу зробити невеличкий спойлер: все, що можна буде зробити онлайн або цифровими інструментами, так і буде зроблено. Ми не використовуватимемо інструменти 20-річної давнини, а залучимо найкращі світові рішення", — пояснив міністр.

Зараз команда Мінцифри активно вивчає досвід інших країн у цій сфері.

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"Сьогодні багато брендів готові продати техніку, яка під час перепису і після нього стане неактуальною. Apple під час перепису населення в США надала більшу частину техніки в оренду на кілька тижнів. Це величезна економія державних коштів. Зараз ми розглядаємо пропозиції різних компаній", - зазначив Федоров.

Автор: 

перепис населення (140) Федоров Михайло (874) Мінцифри (1181)


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Топ коментарі
+3
Интересно одно - насколько она будет правдивой?!
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20.09.2021 14:08
+3
Перепись населения 2001 года - большой фейк, - Дубилет. Призрак бродит по кабмину, призрак Дубилета. Советника Баканова. Чей папашка проживает разворованный Приватбанк в Израиле.
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20.09.2021 14:33
+2
Возьмут деньги обязательно, на сдачу еще и концерт на Олимпийском для быдла сделают.
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20.09.2021 14:11
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Интересно одно - насколько она будет правдивой?!
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20.09.2021 14:08 Відповісти
80 млн. грн. не хватит даже на калькулятор для Коли Тищенко, чтобы посчитать сколько можно украсть на этой переписи населения.
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20.09.2021 14:09 Відповісти
я правильно понимаю ? возьмут кредит у МВФ и на эти деньги проведут полезное но в тоже время и не самое необходимое мероприятие
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20.09.2021 14:09 Відповісти
Возьмут деньги обязательно, на сдачу еще и концерт на Олимпийском для быдла сделают.
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20.09.2021 14:11 Відповісти
ну знаючи наших слуг . сдачи там не будет
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20.09.2021 14:21 Відповісти
опять будут лазить по домам и спрашивать сколько человек прописано???)) яж уже их отправлял в ЖКО ну идиоты)) ещё 60 лямов на этот цирк
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20.09.2021 14:21 Відповісти
Перепись населения 2001 года - большой фейк, - Дубилет. Призрак бродит по кабмину, призрак Дубилета. Советника Баканова. Чей папашка проживает разворованный Приватбанк в Израиле.
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20.09.2021 14:33 Відповісти
Так Дубілєт же ж рік тому проводив перепис...
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20.09.2021 15:44 Відповісти
перепись кого?? евреев перед формированием в Раде шапито 95? так то его беня попросил, как ни как коллеги по грабежу привата.
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20.09.2021 16:30 Відповісти
верно. нынче можно переписать раз в 100 дешевле, чем 30 лет назад.
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21.09.2021 01:11 Відповісти
 
 