Gold Riff's Fest: 2 жовтня в Docker Pub відбудеться концерт до 50-річного ювілею Антоненка

2 жовтня в Docker Pub відбудеться концерт, приурочений до 50-річчя поета і музиканта Андрія Антоненка.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Якось так... і це ще не все))) будуть уточнення щодо гостей", - написав Антоненко.

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Згідно з афішою, концерт запланований на 17:00. У ньому візьмуть участь діти Антоненка, а також його перша група "Лепрозорій".

Зазначимо, що нині квитків немає в продажу ні на сайті гастро-пабу, ні на Karabas.

Водночас у Docker Pub виданню Цензор.НЕТ підтвердили, що цей захід планується, а квитки надійдуть у продаж від завтра, 21 вересня.

Нагадаємо, поет, музикант, засновник і фронтмен гурту Riffmaster, учасник російсько-української війни Андрій Антоненко (Ріфф, Riff) народився 2 жовтня 1971 року в Києві. З грудня 2019 року перебуває під арештом за підозрою в підготовці вбивства журналіста Павла Шеремета.

17 серпня 2021 року Шевченківський районний суд Києва продовжив йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 17 жовтня.