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Новини Агресія Росії проти України
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Коли Бурба дійшов до найважливішої частини доповіді щодо "вагнерівців", ТСК вирішила терміново оголосити перерву до завтра без пояснення причин, - нардеп "Голосу" Костенко

Коли Бурба дійшов до найважливішої частини доповіді щодо

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради, яка розглядає справу "вагнерівців", вирішила перервати своє засідання і піти на перерву до завтра, коли ексначальник ГУР Міноборони Василь Бурба дійшов до найважливішої частини своєї доповіді.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав нардеп "Голосу" Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ТСК, яка розслідує справу "вагнерівців", продовжила заслуховувати ексначальника ГУР МОУ Василя Бурбу. Однак, коли Василь Бурба дійшов до надзвичайно важливої частини своєї доповіді, Комісія вирішила терміново оголосити перерву до завтра без пояснення причин", - розповів нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексначальник ГУР Міноборони Бурба від ранку дає ТСК свідчення щодо "Вагнергейту": факти про проведення спецоперації підтверджуються, - Бутусов

Коли Бурба дійшов до найважливішої частини доповіді щодо вагнерівців, ТСК вирішила терміново оголосити перерву до завтра без пояснення причин, - нардеп Голосу Костенко 01

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Автор: 

ВР (14942) ТСК (373) ПВК Вагнер (1540) Бурба Василь (82) Костенко Роман (204)


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Топ коментарі
+27
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20.09.2021 14:20
+22
темники пошли получать говорящие головы
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20.09.2021 14:18
+19
Це вам, дітки, не кіно, це Державна зрада.
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20.09.2021 14:24
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темники пошли получать говорящие головы
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20.09.2021 14:18 Відповісти
Та скільки можна . Є в опозиції контроль над ВСУ та КСУ і 375 голосів у ВР - оголошуйте Зє імпічмєнт.
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20.09.2021 14:23 Відповісти
Які 375 голосів у ВР, Ви про що?
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20.09.2021 14:24 Відповісти
Что ты сейчас перданул ,что у оппозиции есть решающее кол-во голосов,хитрожопый паренек?
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20.09.2021 15:30 Відповісти
Вумний нарід крім того, що вибрав малороса і ненависника України президентом, то ще і дав йому монобільшість в парламенті, щоб його не змогли притягнути до відповідальності і можливість стійко і якісно руйнувати Україну.
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20.09.2021 17:04 Відповісти
Все пошло не по сценарию из Банковой. Ушли на консультации к режисерам и продюсерам цирка "слуги народа".
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20.09.2021 14:23 Відповісти
Что-то случилось этой весной
Что-то случилось с ней и со мной
И все вокруг, словно тогда
Откуда вдруг эта беда?
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20.09.2021 14:19 Відповісти
Ту-ту-ту🤪
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20.09.2021 16:43 Відповісти
памперсы в клочья ))) шо там еще может быть за причина у комиссии ? ))))
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20.09.2021 14:19 Відповісти
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20.09.2021 14:20 Відповісти
Шось пішло не по написаному Ермаком сценарію, Дубель "2".
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20.09.2021 14:22 Відповісти
Кобыла безуглая офигела от непоняток-"А шо же делать?". Д'ерьмак будет недоволен. Надо ЦУ хоть какие-то получить до завтра.
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20.09.2021 14:22 Відповісти
Выделите ему охрану, чтобы завтра не оказалось, что он ночью с балкона упал.
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20.09.2021 14:22 Відповісти
Той, хто хоче щоб Бурба зник, буде йому виділяти охорону? Ну, хіба що із тих, хто буде сприяти "зникненню"
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20.09.2021 14:25 Відповісти
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20.09.2021 14:26 Відповісти
Он достаточно квалифицирован,чтобы повертеть зелень на причинном месте.
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20.09.2021 14:26 Відповісти
Що і потрібно було довести ...
З Банкової подзвонили, тепер, напевно, погрожують та шантажують Бурбу. Я, взагалі, допускаю, що завтра Бурба до ТСК не дійде. Чи в СІЗО відправлять, чи іще гірше
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20.09.2021 14:22 Відповісти
понятно дело . нужно получить новые указания
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20.09.2021 14:23 Відповісти
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20.09.2021 14:23 Відповісти
Це вам, дітки, не кіно, це Державна зрада.
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20.09.2021 14:24 Відповісти
Ссуки народа
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20.09.2021 14:25 Відповісти
Пшел вон,бот со своей мифической ответкой. Это не проканает.
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20.09.2021 14:27 Відповісти
Внимание! Это презренное чмо - подоляцкий бот! Враг Украины
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20.09.2021 14:27 Відповісти
А як що до відповідалки за атвєтку?
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20.09.2021 14:27 Відповісти
Куда летіли? Ти упорутий на всю голову.
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20.09.2021 14:28 Відповісти
Ну оно понятно, что Ливия, что Сирия - какая разница. Но поражает уровень тупизны ботов, которые даже методичку выучить не могут. Садись, два.
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20.09.2021 14:42 Відповісти
А разве Ермак с бубочкой ещё не вылетели в США?
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20.09.2021 14:27 Відповісти
тоже, помню, каждый раз, на стрельбах стоишь, куришь, травишь анекдоты, все вроде нормально, а как патроны или гранаты в руки получишь - срать сразу хочется, ну невозможно просто. у них так же, по ходу.
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20.09.2021 14:32 Відповісти
😅👍
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20.09.2021 14:47 Відповісти
те, що факт спецоперації підтверджується - це фігня (попри брехню безуглої, ми й так про це знали); а от хто злив операцію - от про це важливо дізнатись! Але слуги уродів роблять все, щоб суспільство цього не дізналось...
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20.09.2021 14:32 Відповісти
твари! главное - что б вы *****ться не успели!!!!!
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20.09.2021 14:33 Відповісти
Будут активно давить на докладчика!
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20.09.2021 14:35 Відповісти
Невже заморилися? Ще і в відпустку підуть.
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20.09.2021 14:46 Відповісти
Будут?! Не...
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20.09.2021 15:00 Відповісти
безугла щойно вже зачитала висновок (хоча наголосила - "попередній"), що операцію зірвало ФСБ завдяки своєму агенту в групі вагнерівців....

Зацініть "красоту".
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20.09.2021 14:50 Відповісти
Пливли, пливли і на березі всралися.
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20.09.2021 14:58 Відповісти
При цій владі Зе-чучелу і його посіпакам нічого не буде, а от на виборах ми побачимо такий цирк, що ще світ білий не бачив з фокусниками, клоунами, жанглерами, акробатами, будуть крутитися виборчі каруселі, тітушня різна буде зривати витори де не пройшов Зе-кандидат.
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20.09.2021 15:31 Відповісти
До виборів поки дойде їх рейтинг буде такий, що їх ловить будуть і пи.дить
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20.09.2021 20:02 Відповісти
ZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1439933366409760771 21 мин



Бурде на "ВСК Безуглой" торжественно вручили бумагу, что со всех членов ВСК взята подписка о неразглашении. Бурба начал доклад и вся эта банда поняла, что выражение "меньше знаешь - дольше живешь" - это о них и дружно разбежались
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20.09.2021 16:06 Відповісти
На завтра "народять" причину знову не проводити засідання.

Це якійсь п...ць...
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20.09.2021 16:48 Відповісти
Быдло 73% навыбирало упрявлять государством такого же быдла как оно само, плюс еще засланных диверсантов рашки.

Все как и сто лет назад с большевиками. Хорошо только что как в 1918-м наши солдаты не мирятся с запоребриковыми 'вызволителями', но в сказки агитаторов про мир, халяву, и барыгу все еще верят.

История ничему не научила, даже с учетом того что 73% научили читать и писать. Думать они не научились и не научатся.
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20.09.2021 17:03 Відповісти
Эх... Лемминги, ****!
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20.09.2021 17:11 Відповісти
Земминги!
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20.09.2021 17:12 Відповісти
Ну нічьо, завтра цю руду дебілку марьянку поміняють на якусь бровістку, няньку чи тамаду зі служок народу! Шоу маст гоу он!
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20.09.2021 19:06 Відповісти
Як кажуть, ось Вова і до.ездівся))))
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20.09.2021 19:58 Відповісти
 
 