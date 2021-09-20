Коли Бурба дійшов до найважливішої частини доповіді щодо "вагнерівців", ТСК вирішила терміново оголосити перерву до завтра без пояснення причин, - нардеп "Голосу" Костенко

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради, яка розглядає справу "вагнерівців", вирішила перервати своє засідання і піти на перерву до завтра, коли ексначальник ГУР Міноборони Василь Бурба дійшов до найважливішої частини своєї доповіді.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав нардеп "Голосу" Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ТСК, яка розслідує справу "вагнерівців", продовжила заслуховувати ексначальника ГУР МОУ Василя Бурбу. Однак, коли Василь Бурба дійшов до надзвичайно важливої частини своєї доповіді, Комісія вирішила терміново оголосити перерву до завтра без пояснення причин", - розповів нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексначальник ГУР Міноборони Бурба від ранку дає ТСК свідчення щодо "Вагнергейту": факти про проведення спецоперації підтверджуються, - Бутусов

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.