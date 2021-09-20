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"Слуги народу" перервали засідання ТСК щодо "вагнерівців" і вже вчетверте перенесли його, - Бутусов

Чергове засідання парламентської ТСК у справі "вагнерівців" перервали і перенесли на іншу дату.

Про це в Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Слуги народу перервали засідання слідчої комісії Верховної Ради з Вагнергейту і перенесли засідання вчетверте. Жодних пояснень. Сьогодні ексголова ГУР Василь Бурба почав давати свідчення слідчій комісії, засідання почалося о 9.00. Однак, як стверджують наші джерела на засіданні комісії, щойно Бурба почав давати свідчення про те, хто і за яких обставин дав команду перенести спецоперацію, голова комісії Мар'яна Безугла заявила про перерву. А наприкінці перерви раптово заявила про перенесення засідання. Причини не озвучені. Сьогодні засіданні не буде продовжено, хоча до кінця робочого дня у депутатів достатньо часу, щоб дослухати Бурбу повністю. Очевидно, розслідування знову затягують за вказівкою Офісу президента", - сказано в повідомленні.

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За словами Бутусова, засідання продовжать завтра, судячи зі слів голови комісії.

"Подивимося. Уже вкотре плани раптово змінюються. Минуло 13 місяців, а слідча комісія досі не заслухала всіх учасників спецоперації та учасників наради в кабінеті президента Зеленського", - підсумував журналіст.

Автор: 

ТСК (373) Бутусов Юрій (3579) Бурба Василь (82)


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Топ коментарі
+43
как только Бурба начал говорить о фактах и причастности зеЛоха и ермака к сливу в кремль спецоперации - безуглая в панике закрыла заседание и ДРАПАНУЛА звонить арахамии
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20.09.2021 14:34
+40
Безуглая уже неплохо набила карманы за похороны этого дела,а тут запахло жареным. Неудобно как-то получается))
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20.09.2021 14:33
+36
нормальным людям это о многом скажет...

жабам пофиг!
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20.09.2021 14:33
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зессыканцы в своем репертуаре
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20.09.2021 14:31 Відповісти
нормальным людям это о многом скажет...

жабам пофиг!
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20.09.2021 14:33 Відповісти
Безуглая уже неплохо набила карманы за похороны этого дела,а тут запахло жареным. Неудобно как-то получается))
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20.09.2021 14:33 Відповісти
Мужня людина -тут ковіду боїшся, а він один проти ФСБ
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20.09.2021 14:34 Відповісти
Перенос говорит только об одном - ЗЕ - команде есть что скрывать от депутатского корпуса и народа. Попахивает дерьмец...м....
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20.09.2021 14:34 Відповісти
от депутатского корпуса в котором своих большинство им скрывать нечего - они все в одно овно замараны... а на народ им ссать с высокой трибуны...

они свои шкуры, дерьмака власть и преЗЕ колпак берегут...
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20.09.2021 14:41 Відповісти
как только Бурба начал говорить о фактах и причастности зеЛоха и ермака к сливу в кремль спецоперации - безуглая в панике закрыла заседание и ДРАПАНУЛА звонить арахамии
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20.09.2021 14:34 Відповісти
Зеленскому лучше из штатов не возвращаться...
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20.09.2021 14:36 Відповісти
Так його там швидше закриють.
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20.09.2021 15:27 Відповісти
Коли вже зелених почнуть по стовпам чіпляти?
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20.09.2021 14:36 Відповісти
вони такі бридкі та слизькі... що як трухін... вивернуться....
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20.09.2021 14:42 Відповісти
уроди всяма можливими зусиллями роблять все, щоб ми, суспільство не дізнались хто злив операцію. Те, що факт спецоперації підтверджується - це вже давно не так важливо, бо ми й так про це знали з журналістських розслідувань, навіть Х.Грозєва.
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20.09.2021 14:36 Відповісти
Підгузки треба змінити.
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20.09.2021 14:38 Відповісти
Да ясно что єта моносбродная партия обосралась в очередной раз таке гидотне об'єднання керує країною крім огиди до них нічого і нема

це юне крило партії регіонів були риги а це зелена блевотина
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20.09.2021 14:38 Відповісти
вам жи сказалі, шта ані нікаво нє прєдавалі і нікакіх вагнєравцав-шмагнеравцав нє знают!
а ви всьо лезєтє і лєзєтє, працівниє!
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20.09.2021 14:39 Відповісти
опять какие-то мутки и договорняки. щас будут втирать ему что говорить
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20.09.2021 14:40 Відповісти
Василько Бурба - бережи себе!!!! дорогу переходи - поглянь навкруги!!!
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20.09.2021 14:44 Відповісти
Лучше ему вообще пока никакие дороги не переходить.

И по магазинам не ходить. Наклеить бороду, одеть очки и под одну из туфель положить маленькую горошинку.
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20.09.2021 16:43 Відповісти
еще два с половиной года это будет продолжаться.
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20.09.2021 14:45 Відповісти
безугла вже зачитала висновок (хоча наголосила - "попередній"), що операцію зірвало ФСБ завдяки своєму агенту в групі вагнерівців....

Зацініть "красоту".
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20.09.2021 14:46 Відповісти
факти говорять самі за себе, спецоперація була, операцію по "вагнеровцях" злили, зливав оперцію осел оманський і дерьмак.
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20.09.2021 15:19 Відповісти
Зелений пісец -підкрався до зеленого преза))))
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20.09.2021 15:25 Відповісти
Хитрожопый неукраинский Зебил думает отпетлять от ответственности?

Не выйдет!

Ответити за вагнеровцев, и за Вялике Крадівництво.

Надеюсь, вместе с ним отвнтит и Барыга - за свое.

А страной должны править украинцы-Патриоты!!!
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20.09.2021 15:33 Відповісти
патріоти ОПЗЖ?
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20.09.2021 16:56 Відповісти
Так ти ж за нього голосувало)
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20.09.2021 18:34 Відповісти
а Барыга за что ? Бо зелох вместе со всеми СБУ, ДБР, НАБУ, НП и прочей херней как то не может повод придумать
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20.09.2021 18:59 Відповісти
как только Бурба начал давать показания о том, кто и при каких обстоятельствах дал команду перенести спецоперацию, глава комиссии Марьяна Безуглая заявила о перерыве ...потому что комиссия обо***лась...
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20.09.2021 15:54 Відповісти
ЗЕленая антиукраинская и антигосударственная шобла, виляя тухесом, пытается замести следы в деле о сливе спецоперации кацапам... но это уже "секрет Полишенеля"... всем и так понятно - слила пятая колонна, сидящая в ОП ... эту зеленую погань нужно судить за госизмену !!!
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20.09.2021 15:55 Відповісти
Понятно, не понятно, это образы, символы. Надо ДОКАЗАТЬ вину, надежно доказать, иначе мы услышим вопли про новый холокост в Украине.

Вот Безуглая и срывает рассмотрение.

Собственно применена технология отметания зеленью поправок к закону о распродаже земли, когда Сольский строчил как пулемет. Ну а тут наоборот - максимально возможное затягивание. Надеются, что украинская нация проглотит это затягивание, как проглотила фарс с законом о земле.
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20.09.2021 18:36 Відповісти
Эта безуглая так завралась, что противно смотреть на неё. В стиле комуно-советского, руского, рыговского циничного вранья. В стиле "это не жириновский, а лицо похожее на жириновского". Какие же они конченные. И ещё одно животное в виде этой безуглой вылезло.
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20.09.2021 16:12 Відповісти
Эта БЕЗМОЗГЛАЯ так завралась....
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20.09.2021 16:17 Відповісти
На ворюзі і шапка загорілася. Для нормальних людей зрозуміло - Зеленський і Єрмак повідомили про операцію ФСБ росії через Лукашенко і захистили від відповідальності терористів, які збили до 20 наших ліитаків і вертольотів, вбили сотні наших військових і пасажирський літак над Донбасом з 298 пасажирами.
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20.09.2021 16:58 Відповісти
Ну это уже не прикрытый эпик фейл.

Хотя, исходя из того что 73% этой темой даже не интересуются и не понимают о чем речь, можно допустить что никак это на зеленых не повлияет.

Разве что фильм Христо Грозева, ведь фильмы зелень смотрит. Авось дойдет
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20.09.2021 17:08 Відповісти
Чекали чогось іншого? Вже те що Безумна там рулить говорить про фікцію цієї тусовки і "жовті води" в очі зєлохам.
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20.09.2021 17:08 Відповісти
зеЛя и его банда за все будут отвечать!
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20.09.2021 17:55 Відповісти
А предыдущие банды уже ответили?
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20.09.2021 18:38 Відповісти
КоЗємандє - *********!
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20.09.2021 18:02 Відповісти
Будут переносить, пока Бурбу не убьют.
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20.09.2021 18:33 Відповісти
Ну Бурба не мальчик. Наверняка уже давно записано его интервью на такой случай, да еще и при нескольких свидетелях и заверенное надежным адвокатом.

А если там еще и листочек, где Бурба собственной рукой написал фамилии тех, кто уговаривал не ходить, кто угрожал расправой... То тогда это будет даже хуже, чем его показания в ТСК.
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20.09.2021 18:42 Відповісти
Полная деградация власти, если такое творит. Полная деградация общества, если такое позволяет.
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20.09.2021 19:41 Відповісти
Стыдно как... А когда им выгодно протащить закон, так турборежим включают...
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20.09.2021 19:51 Відповісти
 
 