"Слуги народу" перервали засідання ТСК щодо "вагнерівців" і вже вчетверте перенесли його, - Бутусов
Чергове засідання парламентської ТСК у справі "вагнерівців" перервали і перенесли на іншу дату.
Про це в Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Слуги народу перервали засідання слідчої комісії Верховної Ради з Вагнергейту і перенесли засідання вчетверте. Жодних пояснень. Сьогодні ексголова ГУР Василь Бурба почав давати свідчення слідчій комісії, засідання почалося о 9.00. Однак, як стверджують наші джерела на засіданні комісії, щойно Бурба почав давати свідчення про те, хто і за яких обставин дав команду перенести спецоперацію, голова комісії Мар'яна Безугла заявила про перерву. А наприкінці перерви раптово заявила про перенесення засідання. Причини не озвучені. Сьогодні засіданні не буде продовжено, хоча до кінця робочого дня у депутатів достатньо часу, щоб дослухати Бурбу повністю. Очевидно, розслідування знову затягують за вказівкою Офісу президента", - сказано в повідомленні.
За словами Бутусова, засідання продовжать завтра, судячи зі слів голови комісії.
"Подивимося. Уже вкотре плани раптово змінюються. Минуло 13 місяців, а слідча комісія досі не заслухала всіх учасників спецоперації та учасників наради в кабінеті президента Зеленського", - підсумував журналіст.
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жабам пофиг!
они свои шкуры, дерьмака власть и преЗЕ колпак берегут...
це юне крило партії регіонів були риги а це зелена блевотина
а ви всьо лезєтє і лєзєтє, працівниє!
И по магазинам не ходить. Наклеить бороду, одеть очки и под одну из туфель положить маленькую горошинку.
Зацініть "красоту".
Не выйдет!
Ответити за вагнеровцев, и за Вялике Крадівництво.
Надеюсь, вместе с ним отвнтит и Барыга - за свое.
А страной должны править украинцы-Патриоты!!!
Вот Безуглая и срывает рассмотрение.
Собственно применена технология отметания зеленью поправок к закону о распродаже земли, когда Сольский строчил как пулемет. Ну а тут наоборот - максимально возможное затягивание. Надеются, что украинская нация проглотит это затягивание, как проглотила фарс с законом о земле.
Хотя, исходя из того что 73% этой темой даже не интересуются и не понимают о чем речь, можно допустить что никак это на зеленых не повлияет.
Разве что фильм Христо Грозева, ведь фильмы зелень смотрит. Авось дойдет
А если там еще и листочек, где Бурба собственной рукой написал фамилии тех, кто уговаривал не ходить, кто угрожал расправой... То тогда это будет даже хуже, чем его показания в ТСК.