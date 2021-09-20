"Слуги народу" перервали засідання ТСК щодо "вагнерівців" і вже вчетверте перенесли його, - Бутусов

Чергове засідання парламентської ТСК у справі "вагнерівців" перервали і перенесли на іншу дату.

Про це в Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Слуги народу перервали засідання слідчої комісії Верховної Ради з Вагнергейту і перенесли засідання вчетверте. Жодних пояснень. Сьогодні ексголова ГУР Василь Бурба почав давати свідчення слідчій комісії, засідання почалося о 9.00. Однак, як стверджують наші джерела на засіданні комісії, щойно Бурба почав давати свідчення про те, хто і за яких обставин дав команду перенести спецоперацію, голова комісії Мар'яна Безугла заявила про перерву. А наприкінці перерви раптово заявила про перенесення засідання. Причини не озвучені. Сьогодні засіданні не буде продовжено, хоча до кінця робочого дня у депутатів достатньо часу, щоб дослухати Бурбу повністю. Очевидно, розслідування знову затягують за вказівкою Офісу президента", - сказано в повідомленні.

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За словами Бутусова, засідання продовжать завтра, судячи зі слів голови комісії.

"Подивимося. Уже вкотре плани раптово змінюються. Минуло 13 місяців, а слідча комісія досі не заслухала всіх учасників спецоперації та учасників наради в кабінеті президента Зеленського", - підсумував журналіст.