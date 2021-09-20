У "слуг народу" окремий порядок денний у вигляді "лотерейки" Гетманцева й "ігорки" Арахамії: треба розглядати питання, що хвилюють суспільство, - Порошенко
Порядок денний Верховної Ради України має формуватися з питань, які хвилюють людей, а не з питань, які лобіюють "Слуги народу".
Про це під час погоджувальної ради заявив п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко,передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Він закликав включити у порядок денний законопроєкт №6006, ініційований "Європейською Солідарністю". Як відомо, "Євросолідарність" пропонує за рахунок коштів МВФ виплатити у листопаді 13-ту пенсію, збільшити фінансування субсидій, погасити борги військовим, запланувати фінансування лікарів і підтримку громад.
"Стосовно порядку денного. Мені здається, що у "Слуг народу" окремий порядок денний, а у народу і суспільства окремий. Є ваш порядок денний у вигляді "лотерейки" Гетьманцева, "ігорки" Арахамії. Ви намагаєтесь відвернути увагу суспільства. Що ви там пропонували – на латинку перейти? Державу "Україна" перейменувати, новий герб намалювати? В той час, коли люди думають, де дрова купити. Яким чином їм субсидії покрити, тому що "рве" сімейний бюджет. Я щойно повернувся з Черкас, позавчора був у Дніпрі. Сільські лікарі 2 місяці не отримують заробітну платню і не виїжджають на виклики", – наголошує Порошенко.
"В армії більше 1,5 млрд грн заборгованість по виплатам грошового забезпечення, яку ви категорично відкидали, аж поки військові не почали це підтверджувати включно з омбудсменом", – говорить п’ятий Президент.
"Ми вимагаємо, щоб були вирішені питання житлових субсидій громадянам – 20 млрд грн за рахунок коштів МВФ, які подарували Україні. 13-ої пенсії – 23 млрд грн. Повернення боргів військовим, повернення боргів медикам і захисту від ковіду. І питання децентралізації. Залиште громади в спокої. Припиніть їх грабувати", – наголошує Порошенко.
"Ще одна позиція – це питання комісії по "вагнерівцях". Ви намагалися створити її з людей, які мають конфлікт інтересів, а сьогодні була брутальна спроба не допустити народних депутатів на парламентське засідання. Це по-вашому демократія?", – говорить Порошенко.
"Нам потрібно формувати порядок денний з питань, які хвилюють суспільство, а не з питань, які хвилюють тільки "слуг народу". Ключове завдання для нашої країни – це відповідність Копенгагенським критеріям. А це – демократія, верховенство права, захист прав людини, захист ЗМІ. Ні про що з цього ви не піклуєтеся і в такий спосіб ви тягнете країну назад до Росії", – наголосив Петро Порошенко.
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Олигархи будут платить достойные зарплаты людям на своих предприятиях?
Никогда.
Так, что голосуй, не голосуй, все равно получишь ...
зеЛоха и ермака больше волнует как провести выборы в госдупу рашки в Киеве и Харькове, чем всякий там народ..
Украина - чемпион Европы, да и в мире на первых местах, по количеству принятых и принимаемых законов в парламенте...
За время независисмости приняты десятки тысяч законов и постановлений парламентом разных созывов... Типа все эти законы на благо ж людей принимаются.
Результат - отрицательный. Граждане живут всё хуже и хуже.
А в нормальных странах (например США) принимают в 100 раз меньше законов чем в Украине, но граждане в этих странах живут в 100 раз лучше чем в Украине.
Толку - 0 для людей.
Что таньше, что сейчас от этих депутатов, от их законов - народу только хуже
Если хотя бы 800 евро то Порошенко - молодец. Если нет, то такое же фуфло, как и эти Ахметовы, Пинчуки, и прочие олигархические мрази, эксплуатирующие своих рабочих за нищенские подачки.
1. сначала определись кто такие олигархи.
2. найди хоть одну страну на Западе - в которых богатые не оказывают влияние на власть))
ну и третье - выкинь зомбоящик, начти думать - хотя бы по минимуму)
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3247531-kak-borotsa-s-oligarhami-amerikanskie-praktiki.html
Скільки часу втрачено...
Но как показала жизнь - 87% и 73% - одно и то же.. ватники и любители халявы из зомбоящика
В Днепр приезжал, к нему тоже поганяло примерили. А шо, идёт!
ведь к зеЛоху никто не идет, более того - оно само от народа бегает, прячется, правда окропляет в видосиках по-полной.. "благодатью"
Вы просто конченные деграданты.
Не навішуй штампи, на знаючи людину, з якою спілкуєшся. Це тобі не додає ніяких плюсів.
"включи мозг, самое легкое- назвать 87% дебилами, а на самом деле?" - перефразируя тебя, ответ очевиден
А тут приходит клоун и начинает рассказывать что все это лишнее - мол, наживаются на урожае, оно само растет - зачем там люди в полях поливают, пропалывают, удобряют.. всё это лишнее!
Вот выберите меня - и потекут молочные реки вдоль кисельных берегов.. а на них тучные стада учителей с зарплатами по 4000 евро... и всё НАХАЛЯВУ.. вот даже сериальчик про это снял!
Основа государства - Народ! Народу похер, ибо он мудрый, из чего вытекает то что мы имеем.
Я надеюсь что следущим презом будет не Кива.
В давний час, в суровой мгле,
На заре Рошенской сласти,
Он сказал, что на земле
Мы построим людям счастье.
Мы за ЕэСом идем,
Славя Нєзалежну делами,
И на всем пути большом
В каждом деле Порох с нами.
***
Порох всегда живой,
Порох всегда с тобой
В горе, в надежде и радости.
Порох в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Порох в тебе и во мне!"©®
(Декоммунизированная аллюзия на известную песТню)
[а чё интеллектуальному добру за зря пропадать?]
В голові: "аь як народ?"
Якими ж розумними та щирими стають колишні.
Голосуйте за то, что нужно людям"..Давайте назовём фамилии этих людей. Например-Порошенко.Что ему нужно? Прожрать транш, а потом кричать о популизме и ошибках власти.
транш нужно отправить друзьям зеЛоха и его хозяевам - коломойше, ахметову и т.д..
А то на великом крадивництве - офшоры Омана и Катара не наполнишь, нужно подключать деребан траншев.
Так що знову ти, 73/43%зебіл, перднув своєю брехнею.
И помни - вонь то идет от прогнившего моСха.. зомбоящика ты пересмотрело, явно))
Предполагаю, что это заразно. Как вирус. Антиколорадос постоянно излагает различные точки зрения на многие события - исторические, современные, политические, бизнесовые… И делает он это для того, чтобы раскачать мыслительный аппарат сообщества ЛО. Чтобы шоры себе не надевали, чтобы кумиров себе не создавали, чтобы учились анализировать, сравнивать и делать выводы, порой очень даже очевидные, а порой столь неожиданные, что даже икать начинаешь.
Вот я и пишу, что попытка посмотреть на событие с другого угла в трехмерном пространстве, заразна. Сейчас я попробую изложить вам альтернативный взгляд на поведение пятого Президента Украины Петра Порошенко с начала 2019 года и по сейчас.
За время своей каденции ПАП нажил себе много врагов. Я не имею в виду пресловутые 73%, я имею в виду влиятельных врагов. И одним из самых влиятельным из влиятельных оказался Ко.
Ко не просто лишился громадной части своих активов, добытых непосильным трудом. Ко стал практически невыездным. Представляете себе, как корежит Ко сам факт того, что имеет миллиарды долларов, а не может смотаться на Мальту попить кофе?
И Ко задолго до 2019 года разрабатывает план мести и реванша. И этот план не о том, чтобы победить ПАП на выборах. Этот план о том, чтобы уничтожить ПАП экономически и морально. По аналогии действий Пу против Ходорковского. И с 2019 план начинает реализовываться.
Думаю, что еще в начале 2019 аналитики ПАП четко нарисовали, что выборы не выиграть. А также то, что после выборов будут уголовные дела. Что делать в такой ситуации? Три варианта.
Первый. ПАП бросает политику, остается в Украине и занимается бизнесом. Последствия - уголовные дела, приговор, посадка, конфискация и дерибан бизнеса ПАП в пользу Ко и немножко Зе.
Второй. ПАП бросает политику, уезжает на Гаити с семьей и живет. Но бизнес весь в Украине. Поэтому уголовные дела, заочный приговор, заочная посадка, конфискация и дерибан бизнеса ПАП в пользу Ко и немножко Зе.
Третий. ПАП остается в политики и продолжает драться. Прекрасно зная, что может быть и уголовные дела, и приговор и конфискация. Но драться в статусе лидера единственной оппозиционной силы (сторонники «Голоса», расслабьтесь) намного более удобнее и перспективнее.
ПАП боец и не трус. Поэтому выбирает третий вариант. А выбор ему облегчают 25% злобных и умных порохоботов, которые не переобулись, а только сплотились.
А теперь посмотрим на реальность. Как только Зе и выпускники Трусковца пришли к власти, было возбуждено десятки уголовных дел против ПАП. И ПАП не посадили в кутузку не потому, что адвокаты хорошие. Зе, несмотря на давление Ко, тупо побоялся закрывать по беспределу человека такого масштаба. Да и массовые прогулки порохоботов под Печерским судом немного отрезвили. Кстати, в это же время все расследования против Ко в Украине замерзли.
А вот «дружественный и оппозиционный к Зе» «Голос» очень даже ждал, что Пороха закроют. Не зря же в интервью «Украинской правде» в августе 2020 года глава партии Кира Рудик заявила, что пятый президент Петр Порошенко является большим политическим врагом, чем президент Владимир Зеленский.
Что мы имеем сейчас? Уголовные дела против ПАП не реализованы. Но и не закрыты. А если закрыты, то могут внезапно открыться «по новым обнаруженным обстоятельствам». Но очень многие «националисты» и «патриоты» из каждой розетки вещают, чтобы Порох должен уйти. Что Порох должен вырастить нового лидера и уйти. А уйти для того, чтобы Зе и Ко начали реализовывать первый или второй вариант, описанные выше.
А что дальше? Мне кажется, что избиратели Зе вряд ли поумнеют. И в том информационном пространстве, что сейчас создано в Украине, надежды на это очень мало. И Зе обязательно полезет на второй срок. И статистика показывает, что пролезет. И суды, прокуратуры, дбр и другие трехбуквенные образования будут и далее деградировать.
Что делать ПАП? Только защищать себя и свою команду. Только драться. Ко и Зе не отстанут и не успокоятся. Но как я уже писал выше, драться в статусе лидера единственной оппозиционной силы намного удобнее и перспективнее. И еще вопрос. А хочет ли ПАП снова быть Президентом? Ведь сейчас ПАП видит, как то, что он по крупицам выстраивал, недоумки с наслаждением разрушают. Ведь ПАП очень умный и очень работоспособный. Зачем избирателей Зе тянуть в цивилизацию? Может проще сосредоточиться на своем бизнесе, своей партии, порохоботах и «Справе громад»?
Ваш Готельєр - бандерівець
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 2 ч. ·
У Зеленского используют две технологии для отвлечения внимания от драконовских тарифов и обсуждения бюджета бедности-2022.
Первая - согласованный с олигархами балаган по имитации борьбы с олигархами
Вторая - дешевая клоунада по «борьбе с Разумковым», которого у Зеленского будут раскручивать как «ручной» псевдооппозиционный проект, призванный подобрать отпадающие голоса от «Слуги народа» и откусить часть голосов ОПЗЖ.
Ну, а вы не забывайте верить тому, что вам показывают по телевизору)))))