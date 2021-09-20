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У "слуг народу" окремий порядок денний у вигляді "лотерейки" Гетманцева й "ігорки" Арахамії: треба розглядати питання, що хвилюють суспільство, - Порошенко

У

Порядок денний Верховної Ради України має формуватися з питань, які хвилюють людей, а не з питань, які лобіюють "Слуги народу".

Про це під час погоджувальної ради заявив п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко,передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він закликав включити у порядок денний законопроєкт №6006, ініційований "Європейською Солідарністю". Як відомо, "Євросолідарність" пропонує за рахунок коштів МВФ виплатити у листопаді 13-ту пенсію, збільшити фінансування субсидій, погасити борги військовим, запланувати фінансування лікарів і підтримку громад.

"Стосовно порядку денного. Мені здається, що у "Слуг народу" окремий порядок денний, а у народу і суспільства окремий. Є ваш порядок денний у вигляді "лотерейки" Гетьманцева, "ігорки" Арахамії. Ви намагаєтесь відвернути увагу суспільства. Що ви там пропонували – на латинку перейти? Державу "Україна" перейменувати, новий герб намалювати? В той час, коли люди думають, де дрова купити. Яким чином їм субсидії покрити, тому що "рве" сімейний бюджет. Я щойно повернувся з Черкас, позавчора був у Дніпрі. Сільські лікарі 2 місяці не отримують заробітну платню і не виїжджають на виклики", – наголошує Порошенко.

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"В армії більше 1,5 млрд грн заборгованість по виплатам грошового забезпечення, яку ви категорично відкидали, аж поки військові не почали це підтверджувати включно з омбудсменом", – говорить п’ятий Президент.

"Ми вимагаємо, щоб були вирішені питання житлових субсидій громадянам – 20 млрд грн за рахунок коштів МВФ, які подарували Україні. 13-ої пенсії – 23 млрд грн. Повернення боргів військовим, повернення боргів медикам і захисту від ковіду. І питання децентралізації. Залиште громади в спокої. Припиніть їх грабувати", – наголошує Порошенко.

"Ще одна позиція – це питання комісії по "вагнерівцях". Ви намагалися створити її з людей, які мають конфлікт інтересів, а сьогодні була брутальна спроба не допустити народних депутатів на парламентське засідання. Це по-вашому демократія?", – говорить Порошенко.

"Нам потрібно формувати порядок денний з питань, які хвилюють суспільство, а не з питань, які хвилюють тільки "слуг народу". Ключове завдання для нашої країни – це відповідність Копенгагенським критеріям. А це – демократія, верховенство права, захист прав людини, захист ЗМІ. Ні про що з цього ви не піклуєтеся і в такий спосіб ви тягнете країну назад до Росії", – наголосив Петро Порошенко.

Автор: 

бюджет (2981) ВР (14942) держбюджет (2388) МВФ (3068) пенсія (1581) Порошенко Петро (15162) субсидія (1069) військовослужбовці (4709) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+20
и поэтому ты сначала проголосовало за коломойшу и его вовку-шмарклю а сейчас распространяешь расейские методички из ОП(Г)
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20.09.2021 14:30
+19
Я просто ох...ваю от вас, зебилов. Вы проголосовали за скомороха, а виноват Гетьман.

Вы просто конченные деграданты.
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20.09.2021 14:36
+18
была надежда что в Украине живут умные.. большинство.

Но как показала жизнь - 87% и 73% - одно и то же.. ватники и любители халявы из зомбоящика
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20.09.2021 14:31
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Людям нужны нормальные европейские зарплаты, пенсии...

Олигархи будут платить достойные зарплаты людям на своих предприятиях?

Никогда.

Так, что голосуй, не голосуй, все равно получишь ...
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20.09.2021 14:27 Відповісти
некогда слугам урода.

зеЛоха и ермака больше волнует как провести выборы в госдупу рашки в Киеве и Харькове, чем всякий там народ..
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20.09.2021 14:29 Відповісти
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20.09.2021 14:29 Відповісти
Ждьомс, когда ты, Зельонка пархата, окажешься в казьонном домике!
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20.09.2021 19:44 Відповісти
голосовть нужно с участием головного мозга, а не по приколу
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20.09.2021 14:33 Відповісти
имеется ввиду - голосования в Раде...

Украина - чемпион Европы, да и в мире на первых местах, по количеству принятых и принимаемых законов в парламенте...

За время независисмости приняты десятки тысяч законов и постановлений парламентом разных созывов... Типа все эти законы на благо ж людей принимаются.

Результат - отрицательный. Граждане живут всё хуже и хуже.

А в нормальных странах (например США) принимают в 100 раз меньше законов чем в Украине, но граждане в этих странах живут в 100 раз лучше чем в Украине.
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20.09.2021 14:41 Відповісти
в Раде рулит гребаное монобольшинство
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20.09.2021 14:45 Відповісти
Ещё раз, имеется ввиду - Рада разных созывов - за тридцать лет независимости, где были разные большинства - и коалиционные и монобольшинства, разные партии, фракции, итд...

Толку - 0 для людей.

Что таньше, что сейчас от этих депутатов, от их законов - народу только хуже
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20.09.2021 14:50 Відповісти
получишь то, что и при прежней власти
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20.09.2021 14:40 Відповісти
БРАВО... ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ!!!!!
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20.09.2021 14:27 Відповісти
Людям надоели и ты и другие олигархи.....
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20.09.2021 14:28 Відповісти
и поэтому ты сначала проголосовало за коломойшу и его вовку-шмарклю а сейчас распространяешь расейские методички из ОП(Г)
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20.09.2021 14:30 Відповісти
Твоя печаль ох как понятна....
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20.09.2021 14:32 Відповісти
то-то у тебя подгорает ежедневно от макания твой морды в унитаз самими слугами урода и их клованом
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20.09.2021 14:36 Відповісти
Ошибаешься, я считаю политику Зеленского лучшей из возможных в данное время! Если ВСЕ ним так сильно недовольны значит он прав.
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20.09.2021 14:41 Відповісти
Занадто товсто
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20.09.2021 14:44 Відповісти
это то понятно - для кацапов и ватников, фуйла в кремле - именно такая "политика" зеЛошары - идеальная
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20.09.2021 14:44 Відповісти
Какой уровень зарплат у рабочих на предприятиях Рошен?

Если хотя бы 800 евро то Порошенко - молодец. Если нет, то такое же фуфло, как и эти Ахметовы, Пинчуки, и прочие олигархические мрази, эксплуатирующие своих рабочих за нищенские подачки.
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20.09.2021 14:33 Відповісти
Олигарх = Паразит на теле государства. Не может он быть молодцом априори.
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20.09.2021 14:39 Відповісти
именно так внушают зебилам сейчас со всех экранов зомбоящика

1. сначала определись кто такие олигархи.

2. найди хоть одну страну на Западе - в которых богатые не оказывают влияние на власть))

ну и третье - выкинь зомбоящик, начти думать - хотя бы по минимуму)

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3247531-kak-borotsa-s-oligarhami-amerikanskie-praktiki.html
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20.09.2021 14:43 Відповісти
На людях чихать неприлично.
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20.09.2021 14:33 Відповісти
Так, ковід окружаєт з усіх боків, а воно тут апчіхає зеленими шмарклями, падлюка слуганародівська!
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20.09.2021 19:55 Відповісти
Ех, Порох. Був би ти "Сивочолим Гетьманом", як багато хто з твоїх прихильників тебе називають, не допустив би ти це шапіто до влади. Не було б зараз так гірко за все те, що відбувається.

Скільки часу втрачено...
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20.09.2021 14:30 Відповісти
была надежда что в Украине живут умные.. большинство.

Но как показала жизнь - 87% и 73% - одно и то же.. ватники и любители халявы из зомбоящика
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20.09.2021 14:31 Відповісти
Это да! Парашенка же весь такой с народом, прям из одной миски с народом кушает...

В Днепр приезжал, к нему тоже поганяло примерили. А шо, идёт!
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20.09.2021 14:37 Відповісти
"Твоя печаль ох как понятна..."

ведь к зеЛоху никто не идет, более того - оно само от народа бегает, прячется, правда окропляет в видосиках по-полной.. "благодатью"
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20.09.2021 14:40 Відповісти
Я просто ох...ваю от вас, зебилов. Вы проголосовали за скомороха, а виноват Гетьман.

Вы просто конченные деграданты.
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20.09.2021 14:36 Відповісти
А чому ти вирішив, що я за скомороха голосував?

Не навішуй штампи, на знаючи людину, з якою спілкуєшся. Це тобі не додає ніяких плюсів.
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20.09.2021 14:45 Відповісти
фантастика! Порох виноват в том, что 73% долбо...бов выбрали недоумка?! Вы сами себя слышите?!
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20.09.2021 14:37 Відповісти
а ты не задался вопросом, почему 73% проголосовали за зеленского? включи мозг, самое легкое- назвать 73% дебилами, а на самом деле?
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20.09.2021 14:42 Відповісти
на самом деле - ОНИ - ДЕБИЛЫ
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20.09.2021 14:44 Відповісти
для этого "маляра" из лахты - 87% в рашки очень "умные люди".. пару дней назад оно прославляло власть фуйла
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20.09.2021 14:47 Відповісти
та не только маляр, многовато таких. лучше не обращать внимания, как говорит мой друг "дурака ипать - только буй тупить"
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20.09.2021 14:59 Відповісти
у маляра сплошные зашквары)) оно косит под американцы, но при этом "работает" на Цензоре исключительно по расписанию лахты/ольгино.. как и по их методичкам))
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20.09.2021 15:01 Відповісти
Я все конечно понимаю, но может хватит уже надрачивать на Пороха? Вы мне тут напоминаете людей с портретами *****. Ну не будет он больше президентом как бы кто ни хотел, потому как у Пороха на всех не хватит финансов митинги собирать, ведь по другому у нас Мудрый нарид не поднимет свою жопу, ну разве что какого нибудь олигофрена на главный пост выбрать.
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20.09.2021 14:50 Відповісти
Какой там мозг? Там гипноз....
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20.09.2021 14:45 Відповісти
а ты ен задавався вопросом - почему 87% проголосовали за кремлевское фуйло?

"включи мозг, самое легкое- назвать 87% дебилами, а на самом деле?" - перефразируя тебя, ответ очевиден
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20.09.2021 14:45 Відповісти
Просто холодильник начал побеждать телевизор. И как бы Петя ни трубил о ежедневных победах над пуйлом, в холодильнике больше не становилось... Поэтому до сих пор его анти-рейтинг превышает 60% - это те, кто проголосует хоть за черта лысого, но только не за Петю... А безвизом, мовой и Томасом сыт не будешь.
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20.09.2021 14:49 Відповісти
А ты походу и себя и жену свою готов отдать за то, чтобы насытится. Тупая тварь
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20.09.2021 14:54 Відповісти
Уровень жизни, уровень зарплат, пенсий, соцвыплат, итд... всегда имеет большое значение для жизни простого гражданина.
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20.09.2021 14:54 Відповісти
или попросту говоря - чтобы был полный холодильник, его нужно наполнить: посадить и вырастить урожай, собрать его и приготовить еду.. и т.д...

А тут приходит клоун и начинает рассказывать что все это лишнее - мол, наживаются на урожае, оно само растет - зачем там люди в полях поливают, пропалывают, удобряют.. всё это лишнее!

Вот выберите меня - и потекут молочные реки вдоль кисельных берегов.. а на них тучные стада учителей с зарплатами по 4000 евро... и всё НАХАЛЯВУ.. вот даже сериальчик про это снял!
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20.09.2021 14:56 Відповісти
а какого именно Томаса вы имеете в виду?
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20.09.2021 15:04 Відповісти
Сойера может, или Мора.
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20.09.2021 15:07 Відповісти
зато чел знает "как нам обустроить рабкрин"
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20.09.2021 15:09 Відповісти
Томас Андерс, конечно. Это певец такой
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20.09.2021 15:20 Відповісти
Лахтинская мразь!
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20.09.2021 15:04 Відповісти
У нас подавляющее большинство людей "сходив в сортир" ждут, что им буду жопу вытирать. А нет, никто не идет! Посему надо срочно вагон гневных коментов настрочить.

Основа государства - Народ! Народу похер, ибо он мудрый, из чего вытекает то что мы имеем.

Я надеюсь что следущим презом будет не Кива.
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20.09.2021 14:45 Відповісти
Погоджуюсь. "Мудрий нарід" обрав того, на кого заслуговував. Про Ківу вдало.
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20.09.2021 14:49 Відповісти
А вы-оптимист, батенька!)
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20.09.2021 20:13 Відповісти
Ну не спромігся Порох принизитися до рівня г+г . Тепер ми всі разом з цього зеленого унітазу сьорбаємо. Смачного!
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20.09.2021 20:03 Відповісти
зессыканцы в своем репертуаре.
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20.09.2021 14:30 Відповісти
Порошенко дело говорит. Пенсионеры найдут, куда деньги с умом потратить.
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20.09.2021 14:37 Відповісти
У меня теперь всё наоборот. Да-а. От счастья жить со светочем украинского державотворения Пётром Лексеичем в одну историческую эпоху душа так радуется, что даже поёт:

В давний час, в суровой мгле,
На заре Рошенской сласти,
Он сказал, что на земле
Мы построим людям счастье.
Мы за ЕэСом идем,
Славя Нєзалежну делами,
И на всем пути большом
В каждом деле Порох с нами.
***
Порох всегда живой,
Порох всегда с тобой
В горе, в надежде и радости.
Порох в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Порох в тебе и во мне!"©®
(Декоммунизированная аллюзия на известную песТню)
[а чё интеллектуальному добру за зря пропадать?]
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20.09.2021 14:40 Відповісти
Теса Томоса не раскрыта
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20.09.2021 14:50 Відповісти
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20.09.2021 14:44 Відповісти
Їм з ікрою бутерброд,

В голові: "аь як народ?"

Якими ж розумними та щирими стають колишні.
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20.09.2021 14:44 Відповісти
слезы на глазах, от умиления, закапали весь комп
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20.09.2021 14:44 Відповісти
Тебе на лахте даже комп доверили? Колхозник
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20.09.2021 15:05 Відповісти
"
Голосуйте за то, что нужно людям"..Давайте назовём фамилии этих людей. Например-Порошенко.Что ему нужно? Прожрать транш, а потом кричать о популизме и ошибках власти.
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20.09.2021 14:49 Відповісти
правильно! народ - накуй! до выборов - обойдутся, а там видосиками накормят))

транш нужно отправить друзьям зеЛоха и его хозяевам - коломойше, ахметову и т.д..

А то на великом крадивництве - офшоры Омана и Катара не наполнишь, нужно подключать деребан траншев.
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20.09.2021 14:52 Відповісти
якби при Пороху транші прожирались - то ріс би загальний сукупний (і в т.ч. зовнішній) борг держави. А він тоді навпаки - зменшувався. А з 2020-го - навпаки, почав збільшуватися.

Так що знову ти, 73/43%зебіл, перднув своєю брехнею.
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20.09.2021 14:56 Відповісти
Не пойму, это один бот-Стахановец так строчит или кучу подоляковских закинули?
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20.09.2021 14:50 Відповісти
Кучка. Многие новостворені.
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20.09.2021 15:10 Відповісти
Какие всё-таки правильные мысли навеивает пребывание в оппозиции.
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20.09.2021 14:53 Відповісти
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20.09.2021 22:01 Відповісти
поверь - если тебе вонят, то исключительно от тебя самой))

И помни - вонь то идет от прогнившего моСха.. зомбоящика ты пересмотрело, явно))
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20.09.2021 14:59 Відповісти
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20.09.2021 15:04 Відповісти
Леся ,вы где живёте -бита без дела у мужа лежит)
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20.09.2021 15:09 Відповісти
Тебе, ЗЕбіляки, тут не було і не воняло... і ось почало
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20.09.2021 15:16 Відповісти
https://defence-line.org/2021/09/pro-pap-mnenie/ Про ПАП. Мнение



Предполагаю, что это заразно. Как вирус. Антиколорадос постоянно излагает различные точки зрения на многие события - исторические, современные, политические, бизнесовые… И делает он это для того, чтобы раскачать мыслительный аппарат сообщества ЛО. Чтобы шоры себе не надевали, чтобы кумиров себе не создавали, чтобы учились анализировать, сравнивать и делать выводы, порой очень даже очевидные, а порой столь неожиданные, что даже икать начинаешь.

Вот я и пишу, что попытка посмотреть на событие с другого угла в трехмерном пространстве, заразна. Сейчас я попробую изложить вам альтернативный взгляд на поведение пятого Президента Украины Петра Порошенко с начала 2019 года и по сейчас.

За время своей каденции ПАП нажил себе много врагов. Я не имею в виду пресловутые 73%, я имею в виду влиятельных врагов. И одним из самых влиятельным из влиятельных оказался Ко.



Ко не просто лишился громадной части своих активов, добытых непосильным трудом. Ко стал практически невыездным. Представляете себе, как корежит Ко сам факт того, что имеет миллиарды долларов, а не может смотаться на Мальту попить кофе?

И Ко задолго до 2019 года разрабатывает план мести и реванша. И этот план не о том, чтобы победить ПАП на выборах. Этот план о том, чтобы уничтожить ПАП экономически и морально. По аналогии действий Пу против Ходорковского. И с 2019 план начинает реализовываться.

Думаю, что еще в начале 2019 аналитики ПАП четко нарисовали, что выборы не выиграть. А также то, что после выборов будут уголовные дела. Что делать в такой ситуации? Три варианта.

Первый. ПАП бросает политику, остается в Украине и занимается бизнесом. Последствия - уголовные дела, приговор, посадка, конфискация и дерибан бизнеса ПАП в пользу Ко и немножко Зе.

Второй. ПАП бросает политику, уезжает на Гаити с семьей и живет. Но бизнес весь в Украине. Поэтому уголовные дела, заочный приговор, заочная посадка, конфискация и дерибан бизнеса ПАП в пользу Ко и немножко Зе.

Третий. ПАП остается в политики и продолжает драться. Прекрасно зная, что может быть и уголовные дела, и приговор и конфискация. Но драться в статусе лидера единственной оппозиционной силы (сторонники «Голоса», расслабьтесь) намного более удобнее и перспективнее.

ПАП боец и не трус. Поэтому выбирает третий вариант. А выбор ему облегчают 25% злобных и умных порохоботов, которые не переобулись, а только сплотились.

А теперь посмотрим на реальность. Как только Зе и выпускники Трусковца пришли к власти, было возбуждено десятки уголовных дел против ПАП. И ПАП не посадили в кутузку не потому, что адвокаты хорошие. Зе, несмотря на давление Ко, тупо побоялся закрывать по беспределу человека такого масштаба. Да и массовые прогулки порохоботов под Печерским судом немного отрезвили. Кстати, в это же время все расследования против Ко в Украине замерзли.

А вот «дружественный и оппозиционный к Зе» «Голос» очень даже ждал, что Пороха закроют. Не зря же в интервью «Украинской правде» в августе 2020 года глава партии Кира Рудик заявила, что пятый президент Петр Порошенко является большим политическим врагом, чем президент Владимир Зеленский.

Что мы имеем сейчас? Уголовные дела против ПАП не реализованы. Но и не закрыты. А если закрыты, то могут внезапно открыться «по новым обнаруженным обстоятельствам». Но очень многие «националисты» и «патриоты» из каждой розетки вещают, чтобы Порох должен уйти. Что Порох должен вырастить нового лидера и уйти. А уйти для того, чтобы Зе и Ко начали реализовывать первый или второй вариант, описанные выше.

А что дальше? Мне кажется, что избиратели Зе вряд ли поумнеют. И в том информационном пространстве, что сейчас создано в Украине, надежды на это очень мало. И Зе обязательно полезет на второй срок. И статистика показывает, что пролезет. И суды, прокуратуры, дбр и другие трехбуквенные образования будут и далее деградировать.

Что делать ПАП? Только защищать себя и свою команду. Только драться. Ко и Зе не отстанут и не успокоятся. Но как я уже писал выше, драться в статусе лидера единственной оппозиционной силы намного удобнее и перспективнее. И еще вопрос. А хочет ли ПАП снова быть Президентом? Ведь сейчас ПАП видит, как то, что он по крупицам выстраивал, недоумки с наслаждением разрушают. Ведь ПАП очень умный и очень работоспособный. Зачем избирателей Зе тянуть в цивилизацию? Может проще сосредоточиться на своем бизнесе, своей партии, порохоботах и «Справе громад»?

Ваш Готельєр - бандерівець
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20.09.2021 15:08 Відповісти
З цього аналізу випливає думка, що ПОП лишився у політиці після 2019 року, бо дбає насамперед про своє майбутнє і благополуччя. А це м'яко кажучи є наклепом. ПОП дбає про майбутнє всіх українців зокрема та України загалом. От так.
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20.09.2021 15:25 Відповісти
Усе, тепер буду голосувати лише за Петра. От як він за простих людей дбає, не те що інші...
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20.09.2021 15:08 Відповісти
ти краще зовсім не ходи голосувати
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20.09.2021 15:12 Відповісти
А чого ви так по недоброму? Треба, щоб громадяни України ходили на вибори, бо як інакше поміняти погану владу на кращу? Чи може вам краще так, як на Московії, коли є Царь нєсмєняємий?
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20.09.2021 15:21 Відповісти
а я, взагалі, після квітня 2019р не бачу потреби залишатися толерантною. якось так. а вас не навмисно образила
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20.09.2021 15:31 Відповісти
От і добре. А вибори - це важливо. В демократичній країні вибори це свято.
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20.09.2021 15:33 Відповісти
Лицемерный тип.
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20.09.2021 15:13 Відповісти
Опять циркач на арене!!!!
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20.09.2021 15:44 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3680226.html Тренди осені 2021 року. Принти на одежі)



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20.09.2021 15:46 Відповісти
Как бы вы ,порохоботы, не спамили всех, мнение о барыге не поменяется)))Флаг вам в руки!!!продолжайте спамить, правда вам глаза колит!!!!
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20.09.2021 15:48 Відповісти
Щас если армии выплатят долги,и разберутся с субсидиями,то можно смело говорить,що это всё благодаря Пете и его политическому гению оппозиционера.
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20.09.2021 15:56 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWzp53IKwVlCBSNT2EkY5pYpH0mJnPs6JxoPguCqrHbG1LII-mZQT4_9rZAazVaH03TbuL7Ws01wQRUnMA5Lq9eI9ia9xKDJ58fXwsXzYDJHmLnKrIhgjUlPqKqR7zqgt0&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWzp53IKwVlCBSNT2EkY5pYpH0mJnPs6JxoPguCqrHbG1LII-mZQT4_9rZAazVaH03TbuL7Ws01wQRUnMA5Lq9eI9ia9xKDJ58fXwsXzYDJHmLnKrIhgjUlPqKqR7zqgt0&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 2 ч. ·



У Зеленского используют две технологии для отвлечения внимания от драконовских тарифов и обсуждения бюджета бедности-2022.

Первая - согласованный с олигархами балаган по имитации борьбы с олигархами

Вторая - дешевая клоунада по «борьбе с Разумковым», которого у Зеленского будут раскручивать как «ручной» псевдооппозиционный проект, призванный подобрать отпадающие голоса от «Слуги народа» и откусить часть голосов ОПЗЖ.

Ну, а вы не забывайте верить тому, что вам показывают по телевизору)))))
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20.09.2021 16:53 Відповісти
 
 