У "слуг народу" окремий порядок денний у вигляді "лотерейки" Гетманцева й "ігорки" Арахамії: треба розглядати питання, що хвилюють суспільство, - Порошенко

Порядок денний Верховної Ради України має формуватися з питань, які хвилюють людей, а не з питань, які лобіюють "Слуги народу".

Про це під час погоджувальної ради заявив п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко,передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він закликав включити у порядок денний законопроєкт №6006, ініційований "Європейською Солідарністю". Як відомо, "Євросолідарність" пропонує за рахунок коштів МВФ виплатити у листопаді 13-ту пенсію, збільшити фінансування субсидій, погасити борги військовим, запланувати фінансування лікарів і підтримку громад.

"Стосовно порядку денного. Мені здається, що у "Слуг народу" окремий порядок денний, а у народу і суспільства окремий. Є ваш порядок денний у вигляді "лотерейки" Гетьманцева, "ігорки" Арахамії. Ви намагаєтесь відвернути увагу суспільства. Що ви там пропонували – на латинку перейти? Державу "Україна" перейменувати, новий герб намалювати? В той час, коли люди думають, де дрова купити. Яким чином їм субсидії покрити, тому що "рве" сімейний бюджет. Я щойно повернувся з Черкас, позавчора був у Дніпрі. Сільські лікарі 2 місяці не отримують заробітну платню і не виїжджають на виклики", – наголошує Порошенко.

Читайте також: Погоджувальна рада ВР включила законопроєкт про олігархів до порядку денного пленарного тижня

"В армії більше 1,5 млрд грн заборгованість по виплатам грошового забезпечення, яку ви категорично відкидали, аж поки військові не почали це підтверджувати включно з омбудсменом", – говорить п’ятий Президент.

"Ми вимагаємо, щоб були вирішені питання житлових субсидій громадянам – 20 млрд грн за рахунок коштів МВФ, які подарували Україні. 13-ої пенсії – 23 млрд грн. Повернення боргів військовим, повернення боргів медикам і захисту від ковіду. І питання децентралізації. Залиште громади в спокої. Припиніть їх грабувати", – наголошує Порошенко.

"Ще одна позиція – це питання комісії по "вагнерівцях". Ви намагалися створити її з людей, які мають конфлікт інтересів, а сьогодні була брутальна спроба не допустити народних депутатів на парламентське засідання. Це по-вашому демократія?", – говорить Порошенко.

"Нам потрібно формувати порядок денний з питань, які хвилюють суспільство, а не з питань, які хвилюють тільки "слуг народу". Ключове завдання для нашої країни – це відповідність Копенгагенським критеріям. А це – демократія, верховенство права, захист прав людини, захист ЗМІ. Ні про що з цього ви не піклуєтеся і в такий спосіб ви тягнете країну назад до Росії", – наголосив Петро Порошенко.