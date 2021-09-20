"Слуга народу" Безугла запевнила, що весь час перебуває на зв'язку з Бурбою: все, що стосується його свідчень - це закрита інформація

Голова Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, яка розглядає справу "вагнерівців" Мар'яна Безугла (СН) весь час на зв'язку з ексначальником ГУР Міноборони Василем Бурбою.

Про це вона розповіла на брифінгу, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона поінформувала, що комісія частково заслухала Бурбу і планує продовжити його заслуховування.

Чому перервали його сьогодні, нардепка заявила: "Я не можу коментувати".

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Відповідаючи на запитання, чому у вівторок, 14 вересня, не допитували Бурбу, голова комісії заявила, що потрібно було гарантувати "додаткові заходи безпеки", тому перенесли на понеділок, 20 вересня.

Безугла запевнила, що сьогодні на засіданні ТСК був кворум і додала: все, що стосується заслуховування Бурби, "це закрита інформація"

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.