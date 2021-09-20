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Новини Агресія Росії проти України
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"Слуга народу" Безугла запевнила, що весь час перебуває на зв'язку з Бурбою: все, що стосується його свідчень - це закрита інформація

Голова Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, яка розглядає справу "вагнерівців" Мар'яна Безугла (СН) весь час на зв'язку з ексначальником ГУР Міноборони Василем Бурбою.

Про це вона розповіла на брифінгу, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона поінформувала, що комісія частково заслухала Бурбу і планує продовжити його заслуховування.

Чому перервали його сьогодні, нардепка заявила: "Я не можу коментувати".

Читайте також: Коли Бурба дійшов до найважливішої частини доповіді щодо "вагнерівців", ТСК вирішила терміново оголосити перерву до завтра без пояснення причин, - нардеп "Голосу" Костенко

Відповідаючи на запитання, чому у вівторок, 14 вересня, не допитували Бурбу, голова комісії заявила, що потрібно було гарантувати "додаткові заходи безпеки", тому перенесли на понеділок, 20 вересня.

Безугла запевнила, що сьогодні на засіданні ТСК був кворум і додала: все, що стосується заслуховування Бурби, "це закрита інформація"

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Автор: 

ВР (14942) ТСК (373) ПВК Вагнер (1540) Бурба Василь (82) Безугла Мар’яна (297)


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Топ коментарі
+15
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20.09.2021 14:55
+11
"БЕЗУГЛАЯ (уверенно, по-деловому): Что ж, начнем заседание нашей комиссии. Напомню, как установила наша комиссия на своем следующем заседании, никакой спецоперации не было, а была спецоперация. Скорее всего, очевидно, ее детали задумки амбициозное мероприятие известны по данным, которые. Путь реализации недостатки взаимодействие между во-вторых, авантюристический развивались таким образом. Контригра троих спецслужб не была между плохо, но политическая собой между, очевидно, в-пятых, ситуация наверняка в Белоруссии подвергал существенным рискам. Спровоцирована на что-то худшее, но как, скорее всего, не была. Отнюдь. Источник:
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20.09.2021 14:54
+11
Хотілось би сказати тільки одне - пане Бурба будьте дуже обережний!!!
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20.09.2021 14:56
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Правила форума Рада форумчан
ее будущее - связь с сухой берьозой
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20.09.2021 14:54 Відповісти
"БЕЗУГЛАЯ (уверенно, по-деловому): Что ж, начнем заседание нашей комиссии. Напомню, как установила наша комиссия на своем следующем заседании, никакой спецоперации не было, а была спецоперация. Скорее всего, очевидно, ее детали задумки амбициозное мероприятие известны по данным, которые. Путь реализации недостатки взаимодействие между во-вторых, авантюристический развивались таким образом. Контригра троих спецслужб не была между плохо, но политическая собой между, очевидно, в-пятых, ситуация наверняка в Белоруссии подвергал существенным рискам. Спровоцирована на что-то худшее, но как, скорее всего, не была. Отнюдь. Источник:
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20.09.2021 14:54 Відповісти
Деби́льность, реже дебили́зм (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. dēbilis - «слабый», «немощный»; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. moron, feeble-minded, high-grade defectivehttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-ICD9-1977-1 [1] ) - самая слабая степень https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C умственной отсталости , обусловленная задержкой развития или органическим поражением мозга плода.
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20.09.2021 15:09 Відповісти
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20.09.2021 15:10 Відповісти
миссия невыполнима.....
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20.09.2021 15:13 Відповісти
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20.09.2021 14:55 Відповісти
Хотілось би сказати тільки одне - пане Бурба будьте дуже обережний!!!
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20.09.2021 14:56 Відповісти
Та і так зрозуміло що "швидка Настя" напала, яке може бути подальше засідання.
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20.09.2021 14:57 Відповісти
«Непосредственно санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с «вагнеровцами» в Украине не было. А было специальное разведывательное мероприятие ГУР Минобороны Украины по сбору данных о людях, причастных к агрессии РФ на территории Украины. И оно началось в 2014 году, а в 2018 году был создан сайт по сбору сведений о членах военных формирований "....Безуглая также обвинила во лжи экс-президента Петра Порошенко из-за того, что тот не мог санкционировать спецмероприятие по «вагнеровцам» в 2018 году, поскольку спецслужбы его (спецмероприятие) планировали только в июле 2020 года....)))
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20.09.2021 15:03 Відповісти
Когніти́вний дисона́нс - внутрішній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%BA%D0%B0 психічний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 конфлікт , що виникає при зіткненні в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C свідомості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4 індивіда суперечливих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F знань , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D1%8F ідей , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F переконань або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) поведінкових установок (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. cognitions) стосовно деякого об'єкта чи явища, за якого з існування одного елемента виникає заперечення іншого. У зв'язку з цим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 конфліктом , стан індивіда характеризується відчуттям неповноти життя.
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20.09.2021 15:06 Відповісти
Там другое...

Эффект Да́ннинга - Крю́гера - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B метакогнитивное искажение , которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях.
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20.09.2021 15:11 Відповісти
Селям, Максе !

Браво !

Вы ще й гарний психіатр. Діагноз - "в точку" !

Причому не тільки для шавки безуглої, але і для всієї ЗЕльоної шобли.

В народі у такому випадку кажуть простіше "думають, що за Бога за бороду вхопили". Чим закінчується це відчуття ми чудово знаємо....
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20.09.2021 15:19 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, Алекс. У меня доча - психолог, у нее нахватался всякого такого
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20.09.2021 15:23 Відповісти
вай какой день -Иблис принял пополнение
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20.09.2021 15:38 Відповісти
Дозволю собі заперечити, бо одне випливає з іншого, а зовсім не заперечує. Тут маємо особини з низьким рівнем кваліфікації, що є наслідок серйозного психічного розладу, які роблять нелогічні і суперечливі висновки і твердження. Тобто, в яких і проявляється той самий ефект.

1. Когнітивна система - система пізнання, що склалась в свідомості особини в результаті її характеру, навчання. досвіду і т.д.

2. Когнітивний дисонанс - внутрішній конфлікт в системі, її розлад.

3. Когнітивне упередження («когнітивна ілюзія» або «когнітивне спотворення» - англ. Cognitive bias) - відхилення у судженнях, яке супроводжується можливою нелогічністю у прийнятті висновків про інших людей і ситуації, як наслідок психічного розладу.

Тобто, ефект Даннінга - Крюгера можна розглядати як НАСЛІДОК когнітивного дисонансу. Ну, якось воно так.
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20.09.2021 16:05 Відповісти
Ну, я так глубоко в эту тему не забуривался. Я так, по верхушкам, от дочи нахватался.
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20.09.2021 16:15 Відповісти
Да не согласен я с вами, с обеими!

Не доросли ЗЕльоные мартышки до психологии: низшими приматами занимаются ветеринары (а если не помогает, то ветераны 😏)

Шютка ! 😁

В действительности вы оба правы - их поведение на уровне ЗЕльоных амёб: первичные реакции на раздражители и не более того
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20.09.2021 16:53 Відповісти
як починаєш переглядати довідник про психіатрію... то дивуєшся не збігом діагнозу деяких політиків... а тим, начебто нормальним, яких їх вибрали і цього не помічали... або не хотіли помічать... або знали і мовчали, щоб подивитися що з того вийде...херня вийшла!
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20.09.2021 15:15 Відповісти
А по-приколу?
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20.09.2021 16:07 Відповісти
Маю підозру що ця пані може бути позашлюбною донькою іншої пані, яка боїться наколотих апельсинів, і також старається для "баті", зовнішня схожість проглядується.
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20.09.2021 15:05 Відповісти
..то проглядується діагноз пацієнтів
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20.09.2021 15:44 Відповісти
Если б было чем,то эта идиотка подумала бы-"И нахрена я в это вписалась?"
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20.09.2021 15:05 Відповісти
у нее - психология дворовой шавки, сказали "фас"

разве думает бультельер о палке которая уже поднята над его головой ?
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20.09.2021 15:12 Відповісти
сто лет назад УНР уничтожил кодлан где -то Бланка. Сейчас Украину уничтожает Путин с кодланом Коломойского. История учит что она ничему не учит.
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20.09.2021 15:07 Відповісти
Ви уявляєте кому довіряють секрети України?????? ця справа вже немає секретності, секретом залишається хто злив цю операцію зєлєпукін або єрмочок!!!! А ось це неподобство бемозговая несе...........Боже що воно несе!!!!!!
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20.09.2021 15:22 Відповісти
экс-начальник ГУР Минобороны Василий Бурба, ведая,кто такая "зеленая" и при том Безуглая, которая уже не в первый раз "гонит мутняки" не только Бурбе,который в прошлый раз даром пришел давать показания,и которые отменили "безуглые" но и всему украинскому народу,навряд ли сам захочет иметь связь (все времья ...зачем надо ?) .Не связыватся с "зе лгунами ".не быть ,одним из них
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20.09.2021 15:34 Відповісти
Безугла (очевидно, так и не нашедшая свой "пятый угол".. та то такэ)) - шЫкарный пример подбора кадров у прездобола Зели: в зекомандЕ главное, чтобы подчинённый был ещё тупее и беспринципнее чем САМ начальник.. т.е. "насосать" для них, "слуг уродов", хоть на айфон, а хотя бы и на завод - не вопрос.. по-этому, занэпад Украины при Зеле - неизбежен..(

спасибА 73%ным зебилам за счастливое будущее их детей - наголосувалы - теперь е...итесь, идиоты-экспериментаторы..
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20.09.2021 15:41 Відповісти
Слова Безуглой: "Я не могу комментировать", сразу же поставили под сомнение результаты роботы ВСК. И это только один из моментов "топорности работы" ВСК СН.
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20.09.2021 15:51 Відповісти
Безуглая в шоци, сдала Зе с потрохами, и теперь не знает, как закрыть свой зад, сейчас у неё появился уникальный шанс сделать себе рейтинг, независимо от 95 балагана и уничтожить комуняку Зе.

От
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20.09.2021 16:01 Відповісти
Штирлиц,а у вас есть порочащие связи?

-Нет группенфюрер.

-А Безуглая?

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20.09.2021 16:26 Відповісти
От взяв д'єрьмак фсбешний, та й підставив руду дебілку марьянку, а'ля Люся янукович! Ну-ну, зебіли, продовжуйте! Ми ще не наржалися з вашого тупого кварталу! А зебіли ще не нажерлися ковбаси по 2.20. Ну, а нам шо? Ми терплячі...
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20.09.2021 21:21 Відповісти
вот и хорошо.
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21.09.2021 00:53 Відповісти
Закрытая информация, что Бубочка зраднык??? 🤔 От кого "закрытая", от Зелохов?
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21.09.2021 10:39 Відповісти
 
 