Вибори до Держдуми відбулися з численними порушеннями в атмосфері залякування. Голосування в Криму не визнаємо - це Україна, - Стано
Вибори в Росії відбувалися з численними порушеннями, і Європейський Союз ніколи не визнає їхні результати в анексованому Криму.
Про це заявив на брифінгу представник Єврокомісії Петер Стано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"ЄС вірить у важливість вільних і чесних виборів, де б вони не відбувалися. Протягом останніх кількох днів ми бачили, що вибори до Держдуми та регіональні вибори проходили в атмосфері залякування критиків і незалежних голосів, та без визнаних міжнародних спостерігачів", - сказав Стано.
Він зазначив, що в ЄС шкодують про рішення Росії обмежити формат міжнародної місії ОБСЄ зі спостереження за виборами.
"Ми взяли до уваги інформацію надійних джерел, які повідомляли про низку серйозних порушень під час голосування. Перед виборами чинився великий тиск на опозицію, громадянське суспільство активістів, правозахисників. Все це робилося, щоб змусити мовчати будь-які критичні голоси", - додав речник.
Стано наголосив, що ЄС ніколи не визнає результати російських виборів в незаконно анексованому Криму.
"Тому що Крим – це Україна. Ми також стурбовані тим, що мешканцям непідконтрольних Києву українських територій на Донбасі видавали російські паспорти, щоб вони голосували на цих виборах. Це суперечить Мінським угодам", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Причем разрешение на проведение - поступило из ОП(Г) шмаркли..
".. ОПУ, влада і окремі представники «Слуг народу» з парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установ в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їх проведення? Це класичний зразок поведінки «слуг»: «піплу - відосики», а самі робите абсолютно неприйнятні речі."
https://www.kommersant.ru/doc/3087187
Украина объявила, что не допустит проведения на своей территории выборов в Госдуму, если Россия не согласится не проводить выборы в Крыму, который Киев называет оккупированными территориями. В Москве заявляют о нарушении прав избирателей - планировалось открыть четыре избирательных участка в Киеве, Харькове, Одессе и Львове для 80 тыс. избирателей. По словам источника, близкого к МИД РФ, «заранее было понятно, что на территории диппредставительств удастся провести голосование только для дипломатов и сотрудников».
Петр Порошенко 10 сентября распорядился проинформировать руководство России о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины.