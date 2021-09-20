Вибори до Держдуми відбулися з численними порушеннями в атмосфері залякування. Голосування в Криму не визнаємо - це Україна, - Стано

Вибори в Росії відбувалися з численними порушеннями, і Європейський Союз ніколи не визнає їхні результати в анексованому Криму.

Про це заявив на брифінгу представник Єврокомісії Петер Стано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"ЄС вірить у важливість вільних і чесних виборів, де б вони не відбувалися. Протягом останніх кількох днів ми бачили, що вибори до Держдуми та регіональні вибори проходили в атмосфері залякування критиків і незалежних голосів, та без визнаних міжнародних спостерігачів", - сказав Стано.

Він зазначив, що в ЄС шкодують про рішення Росії обмежити формат міжнародної місії ОБСЄ зі спостереження за виборами.

"Ми взяли до уваги інформацію надійних джерел, які повідомляли про низку серйозних порушень під час голосування. Перед виборами чинився великий тиск на опозицію, громадянське суспільство активістів, правозахисників. Все це робилося, щоб змусити мовчати будь-які критичні голоси", - додав речник.

Також читайте: Приїзд так званих "міжнародних спостерігачів" до Криму жодним чином не легітимізує незаконний виборчий процес, - речник МЗС Ніколенко

Стано наголосив, що ЄС ніколи не визнає результати російських виборів в незаконно анексованому Криму.

"Тому що Крим – це Україна. Ми також стурбовані тим, що мешканцям непідконтрольних Києву українських територій на Донбасі видавали російські паспорти, щоб вони голосували на цих виборах. Це суперечить Мінським угодам", - сказав він.