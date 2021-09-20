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Новини
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Вибори до Держдуми відбулися з численними порушеннями в атмосфері залякування. Голосування в Криму не визнаємо - це Україна, - Стано

Вибори до Держдуми відбулися з численними порушеннями в атмосфері залякування. Голосування в Криму не визнаємо - це Україна, - Стано

Вибори в Росії відбувалися з численними порушеннями, і Європейський Союз ніколи не визнає їхні результати в анексованому Криму.

Про це заявив на брифінгу представник Єврокомісії Петер Стано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"ЄС вірить у важливість вільних і чесних виборів, де б вони не відбувалися. Протягом останніх кількох днів ми бачили, що вибори до Держдуми та регіональні вибори проходили в атмосфері залякування критиків і незалежних голосів, та без визнаних міжнародних спостерігачів", - сказав Стано.

Він зазначив, що в ЄС шкодують про рішення Росії обмежити формат міжнародної місії ОБСЄ зі спостереження за виборами.

"Ми взяли до уваги інформацію надійних джерел, які повідомляли про низку серйозних порушень під час голосування. Перед виборами чинився великий тиск на опозицію, громадянське суспільство активістів, правозахисників. Все це робилося, щоб змусити мовчати будь-які критичні голоси", - додав речник.

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Стано наголосив, що ЄС ніколи не визнає результати російських виборів в незаконно анексованому Криму.

"Тому що Крим – це Україна. Ми також стурбовані тим, що мешканцям непідконтрольних Києву українських територій на Донбасі видавали російські паспорти, щоб вони голосували на цих виборах. Це суперечить Мінським угодам", - сказав він.

Автор: 

вибори (6683) Держдума (733) Крим (14131) порушення (604) Євросоюз (13322) Стано Петер (110)


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Топ коментарі
+4
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20.09.2021 15:05
+4
вот интересно, почему при зеЛохе стали проводить выборы в госдупу в украинских городах - Киеве, Харькове и т.д.

Причем разрешение на проведение - поступило из ОП(Г) шмаркли..

".. ОПУ, влада і окремі представники «Слуг народу» з парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установ в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їх проведення? Це класичний зразок поведінки «слуг»: «піплу - відосики», а самі робите абсолютно неприйнятні речі."
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20.09.2021 15:07
+2
І дна не видно тій глибокій стурбованності. Мабуть, коли доберуться до дна, будуть його пробивати.
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20.09.2021 15:09
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Очередная обеспокоенность. И почему я не удивлён?
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20.09.2021 15:00 Відповісти
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20.09.2021 15:05 Відповісти
А с чего вы ждали другой реакции, если наши зеленые ушлепки фактически признали выборы, разрешив их провести?
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20.09.2021 15:26 Відповісти
Другой реакции я не ждал. Я же об этом написал.
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20.09.2021 15:27 Відповісти
Т.е. в целом признали...
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20.09.2021 15:05 Відповісти
вот интересно, почему при зеЛохе стали проводить выборы в госдупу в украинских городах - Киеве, Харькове и т.д.

Причем разрешение на проведение - поступило из ОП(Г) шмаркли..

".. ОПУ, влада і окремі представники «Слуг народу» з парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установ в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їх проведення? Це класичний зразок поведінки «слуг»: «піплу - відосики», а самі робите абсолютно неприйнятні речі."
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20.09.2021 15:07 Відповісти
вспомним как в рашке подгорало 5 лет назад:

https://www.kommersant.ru/doc/3087187

Украина объявила, что не допустит проведения на своей территории выборов в Госдуму, если Россия не согласится не проводить выборы в Крыму, который Киев называет оккупированными территориями. В Москве заявляют о нарушении прав избирателей - планировалось открыть четыре избирательных участка в Киеве, Харькове, Одессе и Львове для 80 тыс. избирателей. По словам источника, близкого к МИД РФ, «заранее было понятно, что на территории диппредставительств удастся провести голосование только для дипломатов и сотрудников».

Петр Порошенко 10 сентября распорядился проинформировать руководство России о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины.
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20.09.2021 15:10 Відповісти
Все логично. ************ поддерживает ***** - симбиоз.
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20.09.2021 15:12 Відповісти
А в 18-ом то ЧТО было?
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20.09.2021 15:52 Відповісти
Так я и знал, как и в прошлый раз не признают только выборы в Крыму, а так дорогие единороссы добро пожаловать в ПАСЕ.
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20.09.2021 15:08 Відповісти
І дна не видно тій глибокій стурбованності. Мабуть, коли доберуться до дна, будуть його пробивати.
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20.09.2021 15:09 Відповісти
Самое главное -єлектронное голосование.Жители оккупированных ордло проголосовали поголовно электронным голосованием.Хотя и это-мегаложь кремля.ЕС,США и Украине есть над чем работать.Укреплять ПВО,терроборону ,закупать Джавелины и тп.Ибо кремль обязательно нападет.Но мы должны нанести ему катастрофический урон.
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20.09.2021 15:44 Відповісти
Выборы или признают,или НЕ признают.Нет такого,что в Тамбове признали,а в Корякии не признали.Ссаная Европа и тут показывает свое двуличие(
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20.09.2021 15:50 Відповісти
Кстати, это единственное что ЕС сказал о выборах в рф, мелкий чиновник в твитере написал и все. А дальше все как раньше - обнимашки, фуршеты и тд и тп.
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20.09.2021 16:36 Відповісти
И что? Европа перестанет покупать руский газ?
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20.09.2021 16:31 Відповісти
Ага.А по "Северному потоку" запустят озабоченность и толерантность
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20.09.2021 18:19 Відповісти
В Крыму не законные, а в РФ честные и открытые. Чмошные и сцыкливые еврослизняки
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21.09.2021 16:51 Відповісти
 
 