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Новини Агресія Росії проти України
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"Слуга народу" Безугла озвучила попередні дані ТСК щодо "Вагнергейту": Є підстави припускати, що спецслужби РФ могли відстежити дії України і почали свою контргру

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради, яка розглядає справу "вагнерівців", продовжила свою роботу.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу сказала нардепка СН, глава комісія Мар'яна Безугла.

Вона зачитала журналістам деякі дані, які підуть у проміжний звіт комісії: "ТСК отримала безпрецедентний для українського парламенту доступ до секретної та цілком таємної інформації. Вперше в історії України ґрунтовно розглянула звинувачення в сфері нацбезпеки. ТСК констатує ті особи, які були заслухані, мали фрагментарні знання про кейс "вагнерівців" (фактично найманців, оскільки там були не тільки члени ПВК "Вагнер"). ТСК зосередилася на встановленні повної картини і не допустить нав'язування фрагментарного сприйняття як нібито повністю цілісного".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Безугла запевнила, що весь час перебуває на зв'язку з Бурбою: все, що стосується його свідчень - це закрита інформація

За словами Безуглої, ТСК підтверджує, що з 2014 року спецслужбами і розвідкою України проводилися роботи щодо документування участі російських військових і найманців у війні проти України.

"Таке документування не потребувало політичного погодження, не переривалося жодним політичним рішенням і включало в себе різні елементи оперативної роботи. За попередньою інформацією, отриманою ТСК, є підстави припускати, що спецслужби Російської Федерації могли відстежити частину заходів спецслужб і розвідки України в роботі з документуванням і почали свою контргру. ... ТСК встановила, що спецслужби Росії дозволили вивезення з території Росії на територію Білорусі 33 найманців, і що підготовка відповідних документів для екстрадиції почалася вже після того, як найманці були затримані в Білорусі. За попередньою інформацією ТСК, з моменту затримання найманців спецслужби Росії переформатували активні заходи і почали дезинформаційну операцію проти України", - розповіла Безугла.

Нардепка розповіла, що ТСК планує рекомендувати правоохоронним органам у межах їхніх повноважень проаналізувати надані факти.

Також читайте: Коли Бурба дійшов до найважливішої частини доповіді щодо "вагнерівців", ТСК вирішила терміново оголосити перерву до завтра без пояснення причин, - нардеп "Голосу" Костенко

"ТСК продовжує вивчати обставини, чи було затримання найманців наслідком витоку інформації, недоліків планування, активних дій спецслужби Білорусі і спецслужби РФ, або комбінацією частини озвучених чинників", - додала глава комісії.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Автор: 

ВР (14942) ТСК (373) росія (64946) ПВК Вагнер (1540) Безугла Мар’яна (297)


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Топ коментарі
+33
Мене забанять, але я скажу від душі - 73% населення України - це підораси, дибіли або просто кацапські прихвостні. Іду в карцер.
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20.09.2021 15:36
+31
Вона хвора. Тчк.
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20.09.2021 15:31
+29
Есть основания полагать что Безуглая работает на ФСБ, поводом для этого служит то, что Безуглая работает в интересах ФСБ.
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20.09.2021 15:33
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Вона хвора. Тчк.
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20.09.2021 15:31 Відповісти
чего? всё по Фрейду рассказала. забыла уточнить, что агент спецслужб нарасеи присутствовал на заседании СНБО (чи де там Бурба рассказывал о спецоперации?).
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20.09.2021 15:44 Відповісти
Дебилам трудно понять что они дебилы по причине их же дебильности .не может шизофреник пояснить всему миру реальность своих галлюников..в этом вся власть евреев захвативших власть в Украине с соучастием годносного клован и бабушки которая дедушка и шоблы скромных шулеров меценатов отбирающий у нас вплоть до жизни..
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20.09.2021 16:16 Відповісти
А ще забула сказати, що свю контргру кацапи почали ще у 2018-му році, ввівши у керівництво України свїх агентів Козира, Клоуна і деяких інших.
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20.09.2021 16:52 Відповісти
Там їх більшість таких. І це при тому, що у них в руках ВСЯ влада.

Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F когнітивне упередження , яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та приймають невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє це усвідомити. Через це вони зверхні щодо інших, вважають свої здібності вищими за пересічні. Це призводить до того, що менш компетентні завищують свої здібності щодо тих, у кого вони насправді вищі.

Коротше. Плісняві настільки тупі, що, навіть, не здатні цього осягнути. Тому вважають себе найхитрішими і нарозумнішими.

Та за спинами цих, з ефектом профана, стоять ляльководи. Беня з олігархами та фуйлом.
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20.09.2021 15:50 Відповісти
такі висновки на корись тих, хто веде щоденний вогонь по ВСУ,-знову зрада
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20.09.2021 15:58 Відповісти
Зважте, що це стосується і українців загалом. У массі, ми вважаємо себе хитрішими і більш освіченими за інших. Слухаємо не більш розумних, а більш нахабних. І не надто схильні усвідомлювати власні помилки.

Тому влада відзеркалює нарід, а нарід заслуговує на свою владу.
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21.09.2021 00:00 Відповісти
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20.09.2021 16:05 Відповісти
КАК эта тупая коза,медик по образованию,стала заместителем ГЛАВЫ комитета по нацбезопасности ????????
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20.09.2021 16:29 Відповісти
Как, как, в тупую. Бейтесь лбом в каждую дверь, и какая-то будет случайно открыта.
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20.09.2021 16:42 Відповісти
ти впевнений, що вона головою билася? Я чось подумав, що головки в неї входили...
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20.09.2021 16:50 Відповісти
От, якби вона, , могла би десь тут, на горизонті показатись... ми могли би їй в очі заявити...
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20.09.2021 17:23 Відповісти
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20.09.2021 15:31 Відповісти
Те, що факт спецоперації підтверджується - ми й так про це знали; а от хто злив операцію - от про це важливо дізнатись! Але слуги уродів роблять все, щоб суспільство цього не дізналось...
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20.09.2021 16:51 Відповісти
Ну так і є -включили агента "Зе сцкло"
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20.09.2021 15:32 Відповісти
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20.09.2021 15:32 Відповісти
Як це все гидко
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20.09.2021 15:32 Відповісти
Мене забанять, але я скажу від душі - 73% населення України - це підораси, дибіли або просто кацапські прихвостні. Іду в карцер.
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20.09.2021 15:36 Відповісти
тут не забанят) у гордона запросто запбанят, разве что тЫ масть на аквафреш сменишь - тогда ты там свой в доску)
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20.09.2021 15:42 Відповісти
Не забанят. Потому что действительно підораси, дибіли або просто кацапські прихвостні.
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20.09.2021 15:43 Відповісти
Зечерти (зеуды?) глумливо ссут народу в очи.
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20.09.2021 15:32 Відповісти
"спецслужбы России разрешили вывоз с территории России на территорию Беларуси 33 наемников" - что бы что ? для чего ? Если операция раскрыта, то зачем их выпускать с росии ?
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20.09.2021 15:32 Відповісти
Ви про що? Де логіка, і де провладні зебіли?
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20.09.2021 15:52 Відповісти
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20.09.2021 15:32 Відповісти
Есть основания полагать что Безуглая работает на ФСБ, поводом для этого служит то, что Безуглая работает в интересах ФСБ.
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20.09.2021 15:33 Відповісти
Что-то не верю я семейному врачу, которая теперь работает со спецслужбой и проводит расследование.....
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20.09.2021 15:33 Відповісти
Не верите аж целому зам.главы РНБО?
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20.09.2021 15:37 Відповісти
Доречі - контрагра закінчилась після того як Ялдак перезвонив у Кремль, а потім через рік його сексуальний партнер на ТВ-каналі взяв провину на себе - бо в нього є справка психіатра. Коли закінчиться каленція Зеленського всім стане ясно за кого проголосувало недолуге населення у 2019 році.
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20.09.2021 15:34 Відповісти
Та хто ти така і де ти взагалі тоді була, щоб щось там "предпологать"???!
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20.09.2021 15:34 Відповісти
состоянию на 2019 год являлась старшим инспектором по контролю за исполнением поручений отдела гражданских экспертов Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны Украины - ничего не понятно но очень интересно
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20.09.2021 15:47 Відповісти
"В декабре 2019 года вошла в межфракционное объединение «Гуманная страна», созданного с целью защиты животных" - короче ее уровень собачки и котики а не такие серьезные дела
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20.09.2021 15:50 Відповісти
"
спецслужбы РФ могли отследить действия Украины и начали свою контригру " - конечно могли- через своего ишака и ермака...
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20.09.2021 15:34 Відповісти
Ну, для зебилов такое, конечно, пройдет на "ура". Но...шо это за такая хитрая контригра? Т.е., братаны Безуглой все раскрыли и разоблачили, но все равно отправили зверей по маршруту следования? С какой целью?
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20.09.2021 15:35 Відповісти
Вони навіть не цікавляться. Більшість про цю спецоперацію і не чула.

Зебілам важлива лише ціна на товари та послуги. Їм не дійшло, що долар не Гонтарєва обвалила, а вони , обравши януковища у владу. Тепер всі ми чекаємо через придурастів на кризу , яку призведе своїми діями зелене кодло.

А зебіли знову не зрозуміють, що всі майбутні економічні негаразди можна передбачити по результатах голосування на виборах.
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20.09.2021 16:02 Відповісти
ВСЕ ПРАВИЛЬНО!

Расийские спецслужбы в лице агента "Козырь" (Ермак) и агента "Лох" (Бубочка) с начала слили всю информацию по спецоперации, а затем и саму спецоперацию.

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20.09.2021 15:36 Відповісти
Боже ж яка ти тупа. Тобі коровам хвости крутити довірити, а ти всунулася у ВРУ. Ти своїми бреднями позориш Україну, перекручуєш факти, які уже усім відомі за кордоном. Бридота.
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20.09.2021 15:37 Відповісти
_Ты дура?! Ты действительно думаешь, что она это говорит потому что тупая, и на самом деле именно так думает, как говорит?
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20.09.2021 15:42 Відповісти
Хто вам повірить після брехні єрмака, що ніякої операції не було, та брехні Зєлі, що операція була, але не наших спецслужб?

Повірять тільки ідіоти.
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20.09.2021 15:37 Відповісти
таких в стране 73%.
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20.09.2021 15:46 Відповісти
Вже значно менше.
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20.09.2021 15:58 Відповісти
Из этих 73% можно вычеркнуть 10-15% электоральных психов, добрую половину в виде ваты различной степени упоротости, сделавших вполне осознанный выбор и вполне понимающих все перспективы керування страной угашенными клоунами ...
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20.09.2021 17:06 Відповісти
Отследили через телефон в ОП,по которому поступила информация.
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20.09.2021 15:37 Відповісти
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20.09.2021 16:06 Відповісти
тому срочно дайош антибариговський закон! Зе бидло має вірити в казки
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20.09.2021 15:38 Відповісти
"спецслужбы Российской Федерации могли отследить часть мероприятий спецслужб и разведки Украины" - чиста правда, їм все злили щури з ОПи.
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20.09.2021 15:40 Відповісти
если безуглая пояснит в чем же состоял смысл "контригры рф" при условии что

1. кацапы разрешают выезд в РБ вагнеровцев

2. через неделю вагнеровцев арестовывает лука

вопрос - в чем профит фсб? я бы понял если бы вместо вагнеровцев подсунули условных дворников а потом громко разоблачили их показания после того как их задержали в Украине. Но бл какой смысл был выпускать их в РБ и потом задерживать?
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20.09.2021 15:40 Відповісти
вОНО ні чого не пояснит бо немає мізків!!!!! Це капець, повниЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.09.2021 15:46 Відповісти
ничё вы не понимаете! это контригровое специальное мероприятие!
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20.09.2021 15:49 Відповісти
Ну тупая... Проинструктировали за время перерыва. "...подготовка соответствующих документов для экстрадиции началась уже после того, как наемники были задержаны в Беларуси" - так изначально и не планировалось, что их будут задерживать в Белоруси. Если бы не отложили вылет на три дня, то они спокойно сели бы в самолет. Какой контроль фсб?! 33 рыла спокойно прилетели со всеми документами и билетами и ждали посадки, а тут вылет переносят и срочно поселяют в пансионат (пытаясь спасти ситуацию). Но уже поздно было, инфа уже пошла. "ВСК сосредоточилась на установлении полной картины и не допустит навязывания фрагментарного восприятия как якобы полностью целостного" - как раз эта ВСК и хочет не допустить установления полной истинной картины, а слепить свою, заготовленную Ермаком.
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20.09.2021 15:41 Відповісти
какую интересную отмазку Ермак придумал
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20.09.2021 15:42 Відповісти
Тобто вагнерівці це не вагнерівці, тому що там є найманці?
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20.09.2021 15:43 Відповісти
Эта пионЭрка від партії слуг ОПУ таки вляпалася не тільки в мерзенну історію свого головування , а й в справу по зраді.
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20.09.2021 15:43 Відповісти
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20.09.2021 15:43 Відповісти
Прошу лікарів звернути увагу на те що в ВР є одно дуже хворе на голову її терміново треба ізолювати в псіхушку!!!!!! А взагалі там є багато несповна розуму!!!!!!!!!!
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20.09.2021 15:43 Відповісти
От ми й повернулись до первісної версії з Банкової,яку озвучив розхвалений паном Бутусовим Буданов (https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3083531-kirilo-budanov-kerivnik-golovnogo-upravlinna-rozvidki-mou.html?fbclid=IwAR0V9SPit7Xpm1aZTO5dEsnE9LV7vgWY6rAYO_GbM0JRAm4UU7onCH4uuiM 18.08.2020 ) :
"- Достатня кількість фактів свідчить про те, що це спецоперація російських спецслужб. По-перше, десятки людей із досвідом бойових дій в гібридних конфліктах у різних країнах, у тому числі на Донбасі, з'явились у столиці Білорусі прямо напередодні доленосних президентських виборів.
По-друге, лише необізнана людина може повірити у казку, ніби цих «наївних» бойовиків могли обманом затягнути до Мінська.
Усі ці так звані «приватні» військові компанії працюють у прямому підпорядкуванні російських силових структур та ніколи не діють без їхнього дозволу чи координації. Навіть, якщо виконують «приватні» замовлення.
По-третє, дуже докладну фейкову версію про буцімто причетність СБУ до появи «вагрнерівців» у Мінську опублікували російські спецслужби у російському виданні «Комсомольская правда» 6 серпня. Тобто, вже через тиждень після затримання бойовиків білоруськими силовиками та публічних звинувачень на адресу Росії з боку білоруської влади у втручанні у внутрішні справи Білорусі та спроби вплинути на результати виборів.

По-четверте, паралельно цю версію стали підтримувати в українському публічному просторі деякі політологи та соціальні мережі, які можна впевнено називати проросійськими. ...
- Чому сьогодні цю тему почали обговорювати в українських ЗМІ та соціальних мережах?- Думаю, тут є дві складових. З одного боку, цю тему підтримують російські агенти інформаційного впливу в Україні, закріплюючи вигідну Росії версію подій. Їм потрібно переконати не лише міжнародне співтовариство, а й українське суспільство.
З другого боку, напередодні виборів українські політичні сили чи корупційно-бізнесові клани вирішили використати ситуацію задля критики влади і запускають на базі російського фейку свої додаткові інформаційні хвилі. "
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20.09.2021 15:46 Відповісти
Все зрозуміло. Метою цієї ВСК є не розслідування справи а її зливання.
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20.09.2021 15:47 Відповісти
Поздравлям с открытьицем! Хотя это было совершенно очевидно ещё до создания т.н. ВСК.
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20.09.2021 20:12 Відповісти
Насправді в неї дуже складна задача - з кубиків "ж", "о", "п", "а" скласти слово "щастя".
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20.09.2021 15:48 Відповісти
Какой маразматический цирк ДЛБ ов
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20.09.2021 15:50 Відповісти
Какой ещё цырк?!
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20.09.2021 20:13 Відповісти
лучше бы эти слуги молчали. так надежней было для зели. чем больше зе-власть отмазывается - тем больше закапывается
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20.09.2021 15:53 Відповісти
Брехня !
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20.09.2021 15:55 Відповісти
Аааа ..на ихнюю контр игру, была спланирована другая контр игра? И дублирующая контр игра на случай провала первой контр игры, которая должна быть вариантом провала первой основной игры? И контр игра на случай создания ВСК? И дублирующий состав для основного состава все игр?
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20.09.2021 16:27 Відповісти
Так звонок ЗЕ Лукашенко с предупреждением про операцию - это контригра РФ?

Ну тогда все логично.

Факт самого звонка, надеюсь, никто отрицать не будет после того, как ЗЕ в прямом эфире сам рассказал, как это сделал.
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20.09.2021 16:35 Відповісти


Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1439945987791990785 16 с



"СН" Безуглая озвучила предварительные данные ВСК по "Вагнергейту" Есть основания предполагать,что спецслужбы РФ могли отследить действия Украины и начали свою контригру Конечно! Особенно если они сидят в офисе зеленого д/////а! Здогадались всi
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20.09.2021 16:35 Відповісти
"Шили плотники штаны -
Вот тебе и брюки!
Пели песенку слоны -
Вот тебе и звуки!
Лили воду в решето -
Вот тебе и здрасте!
Лучше все-таки делать то,
Что ты делать мастер!"
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20.09.2021 16:39 Відповісти
СН только лизать...
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20.09.2021 16:56 Відповісти
Да кто бы сомневался, что эти головорезы не докладывали бы по ходу в ФСБ из долга или из понТов друзякам. Что где Когда. Никто не вел игры, будьте проще
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20.09.2021 16:43 Відповісти
Та там каждый шаг этих вагнеровских гусей на контроле ФСБ.А тут они без разрешения кураторов решили выдвинутся на контракт от непонятной фирмы под вывеской СБУ
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20.09.2021 17:07 Відповісти
шестьоркін , якби фірма була "под вывеской СБУ" і на контролі ФСБ, то колишні "вагнерівці" не надали б велику кількість документів про їхні злочини в Україні.
І які ще "разрешения кураторов", якщо найманцям за це не платили?.. їх використали і кинули.
А 5000 баксів це 5000 баксів
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21.09.2021 01:44 Відповісти
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20.09.2021 16:52 Відповісти
зЕлох признался? Всё!!! Какие могут быть комментарии???
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20.09.2021 16:54 Відповісти
Обычная контринтрига в стиле Кольчуг для Кучмы
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20.09.2021 17:10 Відповісти
Безмозгла співучасниця злочину. В Україні склалась така традиція, що ті хто допомагає владі творити брудні справи потім викидаються з вікон, як Чечетов або стріляються, як Кравченко чи Семенюк. Прийде пора і до цієї.

"как только Бурба начал давать показания о том, кто и при каких обстоятельствах дал команду перенести спецоперацию, глава комиссии Марьяна Безуглая заявила о перерыве. А в конце перерыва внезапно заявила о переносе заседания". Источник:
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20.09.2021 17:32 Відповісти
льется зеленая блевотина изо рта этой тупорылой суки и десятки микрофонов и камер на всех каналах транслируют бредятину этой безмозглой дуры . какой же конченной надо быть чтобы учавствовать в этом квартальном балагане
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20.09.2021 17:42 Відповісти
Какая "интересная " версия у этой Безумной... явно подсказанная Люськой Аристович 😆
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20.09.2021 18:02 Відповісти
Люська,с заедами ермаковского дерьма вокруг своего рота,тоже фальшиво и бездарно поет по методичкам этой кремлевской твари.
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21.09.2021 01:31 Відповісти
Всю эту комиссию, состоящую из сн+опзж, следует расстрелять в полном составе.
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20.09.2021 19:00 Відповісти
Они соучастники предательства. Они должны сидеть в тюрьме.
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20.09.2021 19:21 Відповісти
Не возражаю, сначала пусть посидят в тюрьме, а потом можно и расстрелять.
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20.09.2021 20:54 Відповісти
https://prm.ua/zaiava-bezuhloi-pislia-zasidannia-tsk-u-spravi-vahnerivtsiv-mohla-buty-zahotovkoiu-zabrodskyy/ Заява Безуглої після засідання ТСК у "справі вагнерівців" могла бути заготовкою - Забродський

"Тимчасова слідча комісія (в складі монобільшості) могла заздалегідь прописати сценарій для засідання у справі вагнерівців. На це вказує те, що сьогодні на брифінгу модераторка (голова комісії М.Безугла) зачитала заяву, що відрізнялася від свідчень колишнього очільника Головного управління розвідки Василя Бурби" - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський.
І продовжив: "Після того, як почалося заслуховування пана Бурби, вже після того, як ТСК неодноголосно проголосувала за те, щоб не були присутні нечлени комісії, і вже після того, як так звані гості залишились в приміщенні і почав розповідати генерал Бурба про певні обставини, після того, коли розповідь генерала дійшла саме до подій, які пов'язані безпосередньо з останніми декількома добами так званого спеціального заходу, - лише після цього під абсолютно надуманим приводом начебто стенографістці потрібно розв'язати окремі питання, засідання було перервано. Причому спочатку - рівно на десять хвилин. А після того, як пройшло десять хвилин, вже нікого не цікавило, на скільки саме було призупинено засідання. Тому що, вочевидь, подальших вказівок, як діяти, і ніякого плану на такий розвиток ситуації, на такий варіант пані модераторка, як сьогодні себе назвала голова тимчасової слідчої комісії, не мала. І після цього фактично робота була поставлена на паузу".
Генерал Забродський далі розповів, що його здивували заяви на брифінгу. Депутата не здивувало лише те, що модераторка читала повністю його офіційну заяву.
"І найцікавіше, що вона читала про речі, які нічого спільного з тим, що встиг розповісти пан Бурба сьогодні на тимчасовій слідчій комісії, не мають взагалі. Тобто, вочевидь, таким чином ми маємо справу з якоюсь заготовкою, яка вже була готова. Але події сьогодні під час ТСК, а найголовніше - зміст доповіді і пояснень пана генерала Бурби - ніяк не вкладалися в той попередній план, який був розроблений стосовно того, як повинна бути донесена суспільству начебто правда про те, як насправді розвивалися події" - константував народний депутат Михайло Забродський
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20.09.2021 20:50 Відповісти
Безугла, поясни млять - хто і чому відклав виліт "вагнерівців" з Білорусі???..

Хто ці "спецслужби РФ" в адміністрації преЗЕдента?..
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21.09.2021 00:37 Відповісти
Людонькі добрі,помогите мне определиться- кто мне больше противен- эта лживая тупая зеленая мразь безуглая,или ее имбицилы-избиратели?
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21.09.2021 01:27 Відповісти
Одно радует-чем больше эти зеленые твари открывают свои продажные рты,тем меньше людей,имеющих минимальную совесть,согласятся сесть с ними на одном гектаре
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21.09.2021 01:34 Відповісти
почитайте телеграмм канал "генерал СВР" от 06.10.2020.

Там указано, что фсб почти сразу перехватило инициативу и начало контригру.
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21.09.2021 01:55 Відповісти
почему эта тетка стала депутатом, не получив справку у врача? оно же на вид не здоровое... но чем-то рукойводит... ее на пушечный выстрел нельзя допускать к расследованиям...
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21.09.2021 04:00 Відповісти
Ця дурепа бажає бути схожою на Тимошенко і здатна брехати та кривлятися необмежено довго.
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21.09.2021 14:59 Відповісти
 
 