"Слуга народу" Безугла озвучила попередні дані ТСК щодо "Вагнергейту": Є підстави припускати, що спецслужби РФ могли відстежити дії України і почали свою контргру

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради, яка розглядає справу "вагнерівців", продовжила свою роботу.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу сказала нардепка СН, глава комісія Мар'яна Безугла.

Вона зачитала журналістам деякі дані, які підуть у проміжний звіт комісії: "ТСК отримала безпрецедентний для українського парламенту доступ до секретної та цілком таємної інформації. Вперше в історії України ґрунтовно розглянула звинувачення в сфері нацбезпеки. ТСК констатує ті особи, які були заслухані, мали фрагментарні знання про кейс "вагнерівців" (фактично найманців, оскільки там були не тільки члени ПВК "Вагнер"). ТСК зосередилася на встановленні повної картини і не допустить нав'язування фрагментарного сприйняття як нібито повністю цілісного".

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За словами Безуглої, ТСК підтверджує, що з 2014 року спецслужбами і розвідкою України проводилися роботи щодо документування участі російських військових і найманців у війні проти України.

"Таке документування не потребувало політичного погодження, не переривалося жодним політичним рішенням і включало в себе різні елементи оперативної роботи. За попередньою інформацією, отриманою ТСК, є підстави припускати, що спецслужби Російської Федерації могли відстежити частину заходів спецслужб і розвідки України в роботі з документуванням і почали свою контргру. ... ТСК встановила, що спецслужби Росії дозволили вивезення з території Росії на територію Білорусі 33 найманців, і що підготовка відповідних документів для екстрадиції почалася вже після того, як найманці були затримані в Білорусі. За попередньою інформацією ТСК, з моменту затримання найманців спецслужби Росії переформатували активні заходи і почали дезинформаційну операцію проти України", - розповіла Безугла.

Нардепка розповіла, що ТСК планує рекомендувати правоохоронним органам у межах їхніх повноважень проаналізувати надані факти.

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"ТСК продовжує вивчати обставини, чи було затримання найманців наслідком витоку інформації, недоліків планування, активних дій спецслужби Білорусі і спецслужби РФ, або комбінацією частини озвучених чинників", - додала глава комісії.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.