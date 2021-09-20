"Слуга народу" Безугла озвучила попередні дані ТСК щодо "Вагнергейту": Є підстави припускати, що спецслужби РФ могли відстежити дії України і почали свою контргру
Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради, яка розглядає справу "вагнерівців", продовжила свою роботу.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу сказала нардепка СН, глава комісія Мар'яна Безугла.
Вона зачитала журналістам деякі дані, які підуть у проміжний звіт комісії: "ТСК отримала безпрецедентний для українського парламенту доступ до секретної та цілком таємної інформації. Вперше в історії України ґрунтовно розглянула звинувачення в сфері нацбезпеки. ТСК констатує ті особи, які були заслухані, мали фрагментарні знання про кейс "вагнерівців" (фактично найманців, оскільки там були не тільки члени ПВК "Вагнер"). ТСК зосередилася на встановленні повної картини і не допустить нав'язування фрагментарного сприйняття як нібито повністю цілісного".
За словами Безуглої, ТСК підтверджує, що з 2014 року спецслужбами і розвідкою України проводилися роботи щодо документування участі російських військових і найманців у війні проти України.
"Таке документування не потребувало політичного погодження, не переривалося жодним політичним рішенням і включало в себе різні елементи оперативної роботи. За попередньою інформацією, отриманою ТСК, є підстави припускати, що спецслужби Російської Федерації могли відстежити частину заходів спецслужб і розвідки України в роботі з документуванням і почали свою контргру. ... ТСК встановила, що спецслужби Росії дозволили вивезення з території Росії на територію Білорусі 33 найманців, і що підготовка відповідних документів для екстрадиції почалася вже після того, як найманці були затримані в Білорусі. За попередньою інформацією ТСК, з моменту затримання найманців спецслужби Росії переформатували активні заходи і почали дезинформаційну операцію проти України", - розповіла Безугла.
Нардепка розповіла, що ТСК планує рекомендувати правоохоронним органам у межах їхніх повноважень проаналізувати надані факти.
"ТСК продовжує вивчати обставини, чи було затримання найманців наслідком витоку інформації, недоліків планування, активних дій спецслужби Білорусі і спецслужби РФ, або комбінацією частини озвучених чинників", - додала глава комісії.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.
19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.
24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.
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Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F когнітивне упередження , яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та приймають невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє це усвідомити. Через це вони зверхні щодо інших, вважають свої здібності вищими за пересічні. Це призводить до того, що менш компетентні завищують свої здібності щодо тих, у кого вони насправді вищі.
Коротше. Плісняві настільки тупі, що, навіть, не здатні цього осягнути. Тому вважають себе найхитрішими і нарозумнішими.
Та за спинами цих, з ефектом профана, стоять ляльководи. Беня з олігархами та фуйлом.
Тому влада відзеркалює нарід, а нарід заслуговує на свою владу.
спецслужбы РФ могли отследить действия Украины и начали свою контригру " - конечно могли- через своего ишака и ермака...
Зебілам важлива лише ціна на товари та послуги. Їм не дійшло, що долар не Гонтарєва обвалила, а вони , обравши януковища у владу. Тепер всі ми чекаємо через придурастів на кризу , яку призведе своїми діями зелене кодло.
А зебіли знову не зрозуміють, що всі майбутні економічні негаразди можна передбачити по результатах голосування на виборах.
Расийские спецслужбы в лице агента "Козырь" (Ермак) и агента "Лох" (Бубочка) с начала слили всю информацию по спецоперации, а затем и саму спецоперацию.
Повірять тільки ідіоти.
1. кацапы разрешают выезд в РБ вагнеровцев
2. через неделю вагнеровцев арестовывает лука
вопрос - в чем профит фсб? я бы понял если бы вместо вагнеровцев подсунули условных дворников а потом громко разоблачили их показания после того как их задержали в Украине. Но бл какой смысл был выпускать их в РБ и потом задерживать?
"- Достатня кількість фактів свідчить про те, що це спецоперація російських спецслужб. По-перше, десятки людей із досвідом бойових дій в гібридних конфліктах у різних країнах, у тому числі на Донбасі, з'явились у столиці Білорусі прямо напередодні доленосних президентських виборів.
По-друге, лише необізнана людина може повірити у казку, ніби цих «наївних» бойовиків могли обманом затягнути до Мінська.
Усі ці так звані «приватні» військові компанії працюють у прямому підпорядкуванні російських силових структур та ніколи не діють без їхнього дозволу чи координації. Навіть, якщо виконують «приватні» замовлення.
По-третє, дуже докладну фейкову версію про буцімто причетність СБУ до появи «вагрнерівців» у Мінську опублікували російські спецслужби у російському виданні «Комсомольская правда» 6 серпня. Тобто, вже через тиждень після затримання бойовиків білоруськими силовиками та публічних звинувачень на адресу Росії з боку білоруської влади у втручанні у внутрішні справи Білорусі та спроби вплинути на результати виборів.
По-четверте, паралельно цю версію стали підтримувати в українському публічному просторі деякі політологи та соціальні мережі, які можна впевнено називати проросійськими. ...
- Чому сьогодні цю тему почали обговорювати в українських ЗМІ та соціальних мережах?- Думаю, тут є дві складових. З одного боку, цю тему підтримують російські агенти інформаційного впливу в Україні, закріплюючи вигідну Росії версію подій. Їм потрібно переконати не лише міжнародне співтовариство, а й українське суспільство.
З другого боку, напередодні виборів українські політичні сили чи корупційно-бізнесові клани вирішили використати ситуацію задля критики влади і запускають на базі російського фейку свої додаткові інформаційні хвилі. "
Ну тогда все логично.
Факт самого звонка, надеюсь, никто отрицать не будет после того, как ЗЕ в прямом эфире сам рассказал, как это сделал.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1439945987791990785 16 с
"СН" Безуглая озвучила предварительные данные ВСК по "Вагнергейту" Есть основания предполагать,что спецслужбы РФ могли отследить действия Украины и начали свою контригру Конечно! Особенно если они сидят в офисе зеленого д/////а! Здогадались всi
Вот тебе и брюки!
Пели песенку слоны -
Вот тебе и звуки!
Лили воду в решето -
Вот тебе и здрасте!
Лучше все-таки делать то,
Что ты делать мастер!"
І які ще "разрешения кураторов", якщо найманцям за це не платили?.. їх використали і кинули.
А 5000 баксів це 5000 баксів
"как только Бурба начал давать показания о том, кто и при каких обстоятельствах дал команду перенести спецоперацию, глава комиссии Марьяна Безуглая заявила о перерыве. А в конце перерыва внезапно заявила о переносе заседания". Источник:
"Тимчасова слідча комісія (в складі монобільшості) могла заздалегідь прописати сценарій для засідання у справі вагнерівців. На це вказує те, що сьогодні на брифінгу модераторка (голова комісії М.Безугла) зачитала заяву, що відрізнялася від свідчень колишнього очільника Головного управління розвідки Василя Бурби" - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський.
І продовжив: "Після того, як почалося заслуховування пана Бурби, вже після того, як ТСК неодноголосно проголосувала за те, щоб не були присутні нечлени комісії, і вже після того, як так звані гості залишились в приміщенні і почав розповідати генерал Бурба про певні обставини, після того, коли розповідь генерала дійшла саме до подій, які пов'язані безпосередньо з останніми декількома добами так званого спеціального заходу, - лише після цього під абсолютно надуманим приводом начебто стенографістці потрібно розв'язати окремі питання, засідання було перервано. Причому спочатку - рівно на десять хвилин. А після того, як пройшло десять хвилин, вже нікого не цікавило, на скільки саме було призупинено засідання. Тому що, вочевидь, подальших вказівок, як діяти, і ніякого плану на такий розвиток ситуації, на такий варіант пані модераторка, як сьогодні себе назвала голова тимчасової слідчої комісії, не мала. І після цього фактично робота була поставлена на паузу".
Генерал Забродський далі розповів, що його здивували заяви на брифінгу. Депутата не здивувало лише те, що модераторка читала повністю його офіційну заяву.
"І найцікавіше, що вона читала про речі, які нічого спільного з тим, що встиг розповісти пан Бурба сьогодні на тимчасовій слідчій комісії, не мають взагалі. Тобто, вочевидь, таким чином ми маємо справу з якоюсь заготовкою, яка вже була готова. Але події сьогодні під час ТСК, а найголовніше - зміст доповіді і пояснень пана генерала Бурби - ніяк не вкладалися в той попередній план, який був розроблений стосовно того, як повинна бути донесена суспільству начебто правда про те, як насправді розвивалися події" - константував народний депутат Михайло Забродський
Хто ці "спецслужби РФ" в адміністрації преЗЕдента?..
Там указано, что фсб почти сразу перехватило инициативу и начало контригру.