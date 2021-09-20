Маніпуляції на виборах в Держдуму: за жителів ОРДЛО голосували онлайн, при підвезенні вимагали звітності, влаштовували виборчі "каруселі", - Лисянський

Під час виборів до російської Держдуми, що пройшли 17-19 вересня, були помічені масові маніпуляції, особливо це стосувалося жителів ОРДЛО з російськими паспортами. Зокрема, можна було спостерігати фальсифікацію при онлайн голосуванні, організоване підвезення людей з установками за кого голосувати і "каруселі" на виборчих дільницях.

Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи", інформує Цензор.НЕТ.

У виборах у державну Думу Росії взяли участь кілька сот тисяч громадян з окупованого Донбасу, мають російські паспорти. При цьому потрібно розділити кількість голосуючих на кілька категорій. Перші - це працюючі в Ростовській області і вивезені на голосування з ОРДЛО - таких 230 тис. ос. Частину людей перевозили автобусними рейсами, а частину залізничним сполученням. Також ще 143 тис. осіб проголосували дистанційно через систему держпослуг.

Люди з ОРДЛО голосують із позначкою "для осіб, які не зареєстровані на території РФ", для них відкрили 91 дільницю.

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Правозахисник Лисянський говорить про серйозні масові порушення виборчого процесу, зафіксовані під час проведення виборів. Наприклад, жителі окупованих територій Донецької і Луганської областей, які могли двічі голосувати на виборах до російської Держдуми. Так, є дані про те, що двоє людей, які проголосували 17 вересня в Матвєєво-Курганському районі, проголосували 19 вересня в Куйбишевському районі, тобто двічі з'їздили і проголосували. При цьому підрахунок буде вестися за кількістю голосів.

"У підсумку ми бачимо, що кількість голосів, які взяли участь у виборчому процесі способом виїзду в Ростовську область, не збігається з реальною кількістю вивезених з окупованих територій. Це грубі порушення", - розповідає Лисянський.

Крім цього, у відкритих джерелах можна побачити, як "фахівці інформаційних центрів ЛНР" голосують за громадян, які проживають на цій території. У мережу потрапив відеозапис, як системний адміністратор Алчевського центру культури і народної творчості звітував про процес голосування на виборах до Держдуми РФ за схемою дистанційного електронного голосування. Голосування проходило виключно за партію "Єдина Росія".

"Наші прогнози, що під час дистанційного голосування масово застосовуватиметься фальсифікація, справдилися. Як видно, що за людей з російськими паспортами, особливо у віковій категорії 50+, просто нахабним чином голосують. Такі маніпуляції для українського політичного порядку дикість, але хороший показник, як зважають на думку жителів ОРДЛО", - говорить Лисянський.