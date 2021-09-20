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Новини
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"Сьогодні був факт епічної втечі "слуг" від основного свідка - Бурби", - нардеп Осадчук про засідання ТСК у справі "вагнерівців"

Народний депутат "Голосу" Андрій Осадчук назвав сьогоднішнє засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, яка розглядає справу "вагнерівців", "епічною втечею "слуг" від основного свідка" - ексначальника ГУР Міноборони Василя Бурби.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Про пошук істини у справі "вагнерівців". Подивився особисто сьогодні, як розслідується справа "вагнерівців" у ТСК. Спочатку годину обговорювали, чи має право ТСК позбавляти нардепів прав, визначених законом. Потім всупереч здоровому глузду, Конституції і законам України проголосували за недопуск депутатів. Нардепи залишилися.

Після цього всупереч вже своєму здоровому глузду почали заслуховувати генерала Бурбу в присутності тих, кого нібито вирішили не допускати. Як тільки генерал підійшов до найцікавішого - оголосили перерву на 10 хвилин", - написав Осадчук.

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Далі, за його словами, одноосібним рішенням голови перерву продовжили "до завершення погоджувальної ради". Потім начебто погодилися продовжити о 13:20.

"Але пізніше, як з'ясувалося, одноосібним рішенням голови ТСК перерву продовжили на невизначений термін. Зал засідань закрили та опечатали. Подобається це комусь чи ні, але сьогодні був факт епічної втечі "слуг" від основного свідка - Бурби, ексголови ГУР, якого "Голос" пропонував заслухати вже кілька останніх місяців", - резюмував нардеп.

Читайте також: Коли Бурба дійшов до найважливішої частини доповіді щодо "вагнерівців", ТСК вирішила терміново оголосити перерву до завтра без пояснення причин, - нардеп "Голосу" Костенко

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Автор: 

ВР (14942) ТСК (373) ПВК Вагнер (1540) Бурба Василь (82) Осадчук Андрій (41)


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Топ коментарі
+36
На одной чаше весов - генерал спецслужбы, на другой - уклонисты, фотографы, продавцы ламината, корабельные сосны и табу на всю зелёную голову !

Однако.......
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20.09.2021 15:56
+25
Тепер такий талановитий у своїй справі спеціаліст як Бурба змушений покинути всю роботу і діяльність. Зате в депутатах с фракції повно дурнів і полудурків.
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20.09.2021 15:49
+19
Депутаты от оппозиции должны организовать личную охрану Бурбы. От зеленых мразей можно всего ожидать.
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20.09.2021 15:52
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Тепер такий талановитий у своїй справі спеціаліст як Бурба змушений покинути всю роботу і діяльність. Зате в депутатах с фракції повно дурнів і полудурків.
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20.09.2021 15:49 Відповісти
Яке до влади в"їхало таких й набрало ... А набирав й Разумков вумненький, й за підтримкою Кремля, інакше звідки тут Єрмак ... Зараз буде Буратіно сезон -2 , "Свєржєніє й заміна Разумним"
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20.09.2021 15:55 Відповісти
Бачу,тобі конкретно платять за кожний висер проти Разумкова...Ти вже його клеїш до будь якої теми,а це спричинює обернений ефект...Тут треба бути розумним,делікатним,серанути ніби невзначай і тут же відбігти,подивитись на реакцію здалеку...
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20.09.2021 17:15 Відповісти
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20.09.2021 16:07 Відповісти
Цю фракцію Кремль з Ко спеціально і створили.
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21.09.2021 00:23 Відповісти
шо, зелені, головне в процесі слідства не вийти на самих себе
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20.09.2021 15:51 Відповісти
МАБУТЬ ВЖЕ ВИЙШЛИ, РАЗ ВТІКАЮТЬ.
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20.09.2021 16:31 Відповісти
Депутаты от оппозиции должны организовать личную охрану Бурбы. От зеленых мразей можно всего ожидать.
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20.09.2021 15:52 Відповісти
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20.09.2021 15:54 Відповісти
На одной чаше весов - генерал спецслужбы, на другой - уклонисты, фотографы, продавцы ламината, корабельные сосны и табу на всю зелёную голову !

Однако.......
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20.09.2021 15:56 Відповісти
73% завжди переважать - тому шальки на стороні непотрібу.
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20.09.2021 16:00 Відповісти
Як на дурці. Пацієнти - лікарям "Нас тут більшість!".
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20.09.2021 17:07 Відповісти
Тварини
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20.09.2021 15:56 Відповісти
"Но после, как выяснилось, единоличным решением председателя ВСК перерыв продлили на неопределенный срок. Зал заседаний закрыли и опечатали. Источник:

Вполне определенный срок - пока Бурбу не уговорят петь хором с Дерьмаком.
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20.09.2021 15:59 Відповісти
Забрехались вже так,що й самі не знают що робити,щоб хочь якось виправдатись.а з іншого боку-нічого дивного,бо й до влади зелені прийшли на хвилі брехні,інсінуацій та дешевого піару
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20.09.2021 16:00 Відповісти
Не можу прийти до тями - як може якась ветеринарша ,якій я би і хом'яка не довірила,вирішувати питання геополітики?
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20.09.2021 16:26 Відповісти
Її призначили.
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20.09.2021 17:08 Відповісти
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20.09.2021 17:59 Відповісти
Они настолько тупые, шо не в состоянии понять таки насколько они тупые. Именно по этому критерию их и набирали из-под заборов в партию "слуг народа"лакеев кремля.
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20.09.2021 18:40 Відповісти
Serbin Sergiy


@SerbinSergiy

·



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https://twitter.com/tZEinform @tZEinform

Слуги зашкварились, як тільки отримали не 100% свого. ТСК фікція "Рога и копыта". Напоролись бісенята та тікали ******* копита.
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20.09.2021 16:37 Відповісти
вона нічого не вирішує, вона доносити до всіх думку завгоспа
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20.09.2021 16:39 Відповісти
Якби "слуги" були чесними і патриотичними політиками, то визналиб свої помилки і їх виправили, наскільки можливо. Але ж вони "квартальники", які звикли лицедіяти (обманювати слухача чи зрителя)..
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20.09.2021 16:47 Відповісти
Любую ситуацию можно разрулить) Но они же рукожопы и еще больше зарываются)
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20.09.2021 17:10 Відповісти
У них задача отмазать президента Дерьмака и зиц-председателя Косоворотьку. А в этой конкретной ситуации они изначально в цугцванге.
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20.09.2021 18:44 Відповісти
Слуги не ходили на воскресную школу ни разу, иначе бы усвоили, что нет ничего тайного, что не стало бы явным
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20.09.2021 16:50 Відповісти
Они знают. Для них важно,чтоб только после них! А они,с наскирдованым баблом, будут жить на ренту.
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20.09.2021 17:11 Відповісти
Та походу они и в обычную школу не ходили))) Они напоминают первоклассников которые пытаются обмануть учителя)))
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20.09.2021 17:15 Відповісти
Жить би, жить, хвалити Бога, кохатися в дітях, так же ні…
Ну що б, здавалося, слова… Слова та голос - більш нічого. А серце б'ється - ожива, Як їх почує!..
Брунів з ОПи «відмазує» брехуха ветеринарша…, шило у мішку не утаїш!!
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20.09.2021 17:22 Відповісти
Правда всегда одна. https://reproduktor.net/nautilus-pompilius/tutanxamon/
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20.09.2021 17:40 Відповісти
У НАРОДНОГО депутата форма допуску -- "ВСЮДИ". Якщо хтось цього не сприймає , тоді нехай отримає допуск до державної таємниці .
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20.09.2021 22:15 Відповісти
 
 