"Сьогодні був факт епічної втечі "слуг" від основного свідка - Бурби", - нардеп Осадчук про засідання ТСК у справі "вагнерівців"

Народний депутат "Голосу" Андрій Осадчук назвав сьогоднішнє засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, яка розглядає справу "вагнерівців", "епічною втечею "слуг" від основного свідка" - ексначальника ГУР Міноборони Василя Бурби.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Про пошук істини у справі "вагнерівців". Подивився особисто сьогодні, як розслідується справа "вагнерівців" у ТСК. Спочатку годину обговорювали, чи має право ТСК позбавляти нардепів прав, визначених законом. Потім всупереч здоровому глузду, Конституції і законам України проголосували за недопуск депутатів. Нардепи залишилися.

Після цього всупереч вже своєму здоровому глузду почали заслуховувати генерала Бурбу в присутності тих, кого нібито вирішили не допускати. Як тільки генерал підійшов до найцікавішого - оголосили перерву на 10 хвилин", - написав Осадчук.

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Далі, за його словами, одноосібним рішенням голови перерву продовжили "до завершення погоджувальної ради". Потім начебто погодилися продовжити о 13:20.

"Але пізніше, як з'ясувалося, одноосібним рішенням голови ТСК перерву продовжили на невизначений термін. Зал засідань закрили та опечатали. Подобається це комусь чи ні, але сьогодні був факт епічної втечі "слуг" від основного свідка - Бурби, ексголови ГУР, якого "Голос" пропонував заслухати вже кілька останніх місяців", - резюмував нардеп.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.