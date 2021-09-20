Друзенко: Ця влада - нелякана, як дитина, яка не сувала пальці в розетку
Політики попереднього покоління набили чимало ґуль, піднімаючись на вершини влади. Тому вони відчувають, коли "перегнули", і вміють "вмикати задню".
Про це розмірковує в фейсбуці президент Першого добровольчого мобільного госпіталю ім. Миколи Пирогова, блогер Геннадій Друзенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За цинізмом, жадібністю, самозакоханістю нинішні можновладці (за окремими винятками, що лише підкреслюють правило) – гідні спадкоємці своїх попередників", - вважає Друзенко.
При цьому, на думку блогера, є риса, яка відрізняє нинішню владу від попередників.
"Ця влада абсолютна нелякана. Як дитина, яка ніколи не сувала пальці в розетку і навіть не підозрює, що за блискучим (чи матовим) білим пластиком ховаються 220 вольт, які можуть не тільки "вдарити", а й спалити безпечного дослідника меж можливого", - пише Друзенко.
Блогер вважає, що політики попереднього покоління набили "чимало ґуль, караскаючись на владну верхівку". А тому, коли розуміють, що "передали куті меду", вміли "вмикати задню".
"Нинішні навіть не підозрюють, що є межі можливого, навіть якщо в тебе найбільший рейтинг, монобільшість в парламенті та чарівна паличка РНБОУ в руках. Як люди, що прийшли з віртуального світу кіно (який дозволяє суттєво корегувати закони фізики, хімії та біології), вони можуть наказувати економіці розвиватися, дорогам – будуватися, армії – міцнішати, Кремлю – тремтіти, а нашим західним партнерам — готувати хліб-сіль на вході до НАТО та ЄС. І дуже дивуються, коли їхні забаганки зустрічають опір суворої реальності", - пише Друзенко.
На думку блогера, влади пощастить, якщо замість руйнівного вибуху її протверезить якась криза.
"Коли приспаний солодким співом оточення "лідер" остаточно переплутає дійсність зі своїми мареннями, трапиться політичний землетрус. І віртуальний замок країни ЗЕ розлетиться на друзки, як зникали опівночі ошатні вбрання та карета Попелюшки", - передрікає Друзенко.
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"«- Боже мой! Боже мой. Когда это кончится? Дайте мне морфину. Доктор! дайте же морфину. О, Боже мой, Боже мой!"
Колись один кіногерой з фільму Геній, сказав про правову систему - страна непуганних ідіотов. А з Друзенком простіше - країна куплених ідіотів, яку він зараз критикує. Видно не включили в реєстр "потрібних і нужних блогерів"
Или при любом подозрении на **** в сторону лучезарного Петра Алексеевича или его окружения, вам красная пелена на глаза падает, а любой дерзнувший совершить подобное святотатство переходит в разряд "врагов народа", не смотря ни на какие реальные заслуги перед Украиной?
А кто переводит стрелки? Автор просто поделился своими мыслями по поводу зеленого шапито, которое сохранив все худшие качества прежних депутатов у корыта еще и привнесло новые.
Нагадаю, справу, по "діамантовох прокурорах" розглядали ЗА каденції Пороха, а не відмазували, як за каденції ВАЗелінського.
Що ще ваша пам'ять зберегла про провладних політиків часів Порошенка?
Який "цинізм, жадібність, самозакоханість" та злив спецоперацій?
Так с 2015 рассматривали, что до конца Петиного срока так и не рассмотрели, хотя взяли этих прокуроров с поличным. Разве что всех причастных к этому расследованию по-увольняли, но это наверняка просто совпадение...
Я вам гугл или что? Если у вас память выборочная, то это уже не мои проблемы. Тем более даже если я потрачу время, накидаю сюда ссылок и пруфов на многочисленные коррупционные скандалы связанные с окружением Пороха, всеми этими Шокиными, Яремами, Насировыми, тем же Аввакяном и прочими, вы наверняка все равно начнете вилять и отмазки выдумывать, такое уже было не раз. Некоторые даже из Семочко и Свинарчуков пытались праведников и "героев" лепить, которых "мерзкий лжец" Бигус опорочил, бедняжек. Ну и разумеется стрелки на клоуна переводить, что конечно все будет правдой, вот только многочисленные косяки клоуна индульгенцией Петиных косяков не являются. Так что спасибо, но цели вас в чем-то переубеждать и желания тратить кучу времени на бессмысленные споры у меня нет.
То що, "чесний", улюбленець бені та фсб, бігус, вже вибачився за брехню перед усіма, кого обплював лайном, чи ні?
А что, есть перед кем извиняться? Вроде когда-то слышал, что один из "самых честных, неподкупных и независимых" украинских судов раз обязал его извиниться перед каким-то прикорытником, но подобными судебными решениями в Украине, к сожалению, давно никого не удивить. Вот если бы наш "самый честный" суд хоть раз посадил хоть одного фигуранта из многочисленных коррупционных расследований Бигуса, среди рыговского, петиного или клоунского окружения, неважно, вот это была бы сенсация.
Це ви зараз заявили, що ригівський портнов, один з перших радників ВАЗеленського, з його слідчими та судами- порохобот, який не захотів знайти складу складу злочину і відмазав "свинарчуків" та Смішка? Смішно.
Бігус, зі своїми родичами в фсб, це звичайний гельмінт, як і лещенко з наємом та друзенко. Жадібні до уваги та грошей.
За що агітує друзенко? За все хороше, проти всього поганого? За наступне "новоє ліТцо, кота у мішку", яке "навчиться"? Чи є конкретний кандидат, який візьте на себе відповідальність за зруйновану пліснявими економіку, армію, політику, війну?
Портнов, что негласный царек всех судей в Украине или что? Просто рыг со связями. К тому же сомневаюсь, что портнову есть какое-то дело до свинарчуков. Вот лично Пороха он бы с удовольствием посадил, если бы мог. Как будто на украинскую судебную мафию (иначе это не назвать), только один портнов влияние имеет. Тот же Порошенко, да и сами Свинарчуки, тоже связями не обделены. Да и какой смысл спорить о том, о чем мы можем только предполагать, мы незнаем и доли всех этих подковерных интриг, связей и ниток которыми в украинской политике все переплетены между собой, святых там просто нет.
Насчет Бигуса я вижу только ваши домыслы и голословные обвинения, в прочем как и насчет Друзенко и прочего. Ну написал человек у себя в фейсбуке свое мнение о зеленом шапито, ничего такого особенного не написал, никаких покровов не сорвал, все нормальные люди и так это понимают, да и человек далеко не того калибра, чтобы повлиять на мнения тысяч. К чему вся эта паранойя "за что он агитирует? за нового кота в мешке"?
Если вы не согласны, ваше право, но я например полностью согласен. Зеленое шапито - циничные, жадные и самовлюбленные мудаки, причем еще и тупые и "небитые", возомнившие о себе невесть что. При Пете подобных мудаков тоже хватало, это факт, единственное, что их отличало, это большая осторожность. Если вы считаете, что отрицать очевидное ради каких-то целей, пусть даже высоких, это нормально, то я так не считаю. Я считаю, что подобная лапша и лицемерие скорей приведет к обратному результату.
Вот вы хотите, чтобы на следующих выборах победил не Зеля, а Петя, я тоже, при всем моем скептическом к нему отношении, я это понимаю. Но чего я не понимаю, так это смысла пытаться обосрать и заткнуть каждого кто хоть раз в сторону Пороха критичное слово сказал, даже заслуженно, и выставить его чуть ли не "святым", на цензоре это очень распространено. Реально нездоровая херня. По такой логике и Зелю лучше не критиковать, а то вдруг после него какой нибудь Бойко на выборах победит или Медведчук и вообще будет жопа.
Если бы Порох нашел в себе волю и смелость признать свои ошибки и пообещал их исправить, хотя бы частично, вот это бы реально помогло ему победить. А все это лицемерие и дешевый популизм, попытки притвориться что ничего не было, называть черное белым, пытаться откровенно ссать гражданам в глаза и тд., это ничего кроме раздражения не вызывает. К слову Зеля абсолютно таким же образом свой рейтинг хоронит, причем чем дальше тем успешней. Будь Петя менее скользким, более дальновидным, честным и искренним перед людьми, второе президентство было бы у него в кармане, но к сожалению имеем, что имеем и все еще не так однозначно. Хотя у Зели впереди еще 3 года почти, еще успеет многократно обосраться.
Порох не святий і помилявся і вибачався. У нього корона, через це, не падала. "Президент України Петро Порошенко вибачився за свою обіцянку щодо закінчення Антитерористичної операції на сході за години у 2014 році."
Проблема не в критиці, а в обріхуванні. В тих же "свинарчуках", висосаних, тим же бігусом з пальця, прямо перед виборами. Пропіареними свинками "нацжон". "Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа"
Якби Петя був більш слизьким, він би не собачився з аваковим за ті ж рюкзаки, і залишився б при владі.
Пишете "лицемір, дешевий популіст", підтвердіть фактом.
У тих "розслідувачів", "експертів", "блогерів", які топили Пороха перед виборами, розповсюджуючи кацапські вкиди, по всіх олігархічних каналах, не вистачає сміливості визнати свої помилки, тому виникає питання, навіщо вони ототожнюють ВАЗеленського, який розвалив країну з Порошенком, який її витягнув з ями.
Проти кого вони працюють- зрозуміло, на кого працюють- невідомо.
Чи є хтось конкретний, хто ладен взяти на себе відповідальність за розвалену пліснявою країну? Знаєте призвіще, поділіться.
Не припоминаю, чтобы Порох признал хоть одну из своих ошибок. Та глупость которую он сморозил про окончания АТО за 2 недели, это мелочь. Хотя мне конечно не понятно, как президент мог такое ляпнуть, после того как кацапские военные уже захватили Крым. Если он действительно верил, что после Крыма кацапня не решится вторгнуться на Донбасс и там просто кучку местных обрыганов приструнить нужно будет и все, то это наивность уровня "заглянуть путину в глаза". Но опять же это по сути мелочь, ляпнул и ляпнул, украинские политики каждый день и не такую чушь ляпают.
Это вы считаете дело свинарчуков высосанным из пальца, а по мне как раз наоборот, высосанными из пальца кажутся все попытки их отмазать и выставить "героями", а их циничную схему "гениальной спецоперацией".
Одно дело когда какие ни будь ватные рыги гавкают "про кровавого фашызда и алкаша потрошенко", "послал наших бедных морячков на убой" и прочие "убийства братьев ермака", а совсем другое когда друзья или прямые ставленники Пороха попадаются на откровенной коррупции и он используя свои ресурсы пытается это замять, когда борьбы с коррупцией никакой нет и все коррупционеры и сепары, на которых клейма поставить негде, спокойно гуляют, когда вместо реальных и необходимых реформ одна имитация или полумеры и те из под палки Запада. Вот это реальные косяки, которые Петя никогда не признает и не извинится за них.
Честно говоря не припоминаю, чтобы Порох с Авакяном собачился. Насколько помню тему рюкзаков и прочего только активисты с журналистами муссировали, включая так нелюбимого вами Бигуса, а власть как обычно пыталась замять и как мы видим вполне успешно. И опять же не вижу связи между хорошими отношениями с Аваковым и сохранением власти.
Практически любое обращение, речь или оправдания какого-то очередного приближенного погуглите и увидите там популизм и лицемерие. Если в словах клоуна и его команды сплошной популизм и лицемерие увидеть для вас не проблема, то и в словах Пети и его команды должны, если сможете смотреть беспристрастно конечно. Там популизм и лицемерие, конечно не такие дикие как у квартальных, но суть примерно та же, как и у остальных политиков в прочем.
Опять же не припоминаю, чтобы Бигус, "Схемы", Шабунин, Стерненко в конце концов, когда ни будь распространяли кацапские вбросы. Всяких Лещенок и прочих депутатов-приспособленок возомнивших себя властителями умов, я в расчет не беру. И как по мне, они работают против коррупционеров, чиновничьего произвола и сепаров. Если во всей их работе вас заклинило только на нескольких их сюжетах посвященных Пороху и его приближенным, то это ваши проблемы. Мир вокруг Пети не вращается и индульгенции на коррупцию для своих друзей и приближенных у него нет.
"Взять ответственность" за страну, на словах, каждая партия взять готова, рыги с юлей среди первых. А реально из всех кандидатов никого лучше Пороха нет, к сожалению. Это не значит, что Порох отличная кандидатура, просто он лучший из того, что есть.
Різницю між початком і шостим роком війни самостійно знайдете? Тому ні, це не те ж саме, що заглянуть фуйлу в очі, в 2019-му.
Ще раз. Судячи з ваших заяв, виходить, що ВАЗеленський-дерьмак-портнов, порохоботи. Які не захотіли побачити складу злочину у справі "свинарчуків". Можу порадувати вас. Завдяки лайновкиду фсбшного "розслідувача" бігуса, бабломойська пліснява отримала Україну, фуйло, групу росіян і вірмен, які допомагали "свинарчукам" тягати, з під носа у ворога, потрібні українській армії запчастини.
У нас, реально, немає нікого, хто здатен, знову взяти воюючу, розграбовану країну, напічкану "любими друзями" ВАЗеленського-дерьмака-бабломойстьког-ахметова-фуйла на всіх керівних посадах і повернути до життя. Тому ці пропагандони, які промивають мізки людям брехнею про тотожність Порошенка та ВАЗеленського, не пропонуючи нікого проукраїнського, реального, потужного натомість, або корисні ідіоти, або вороги.
Порох сморозил эту глупость через 3 месяца после захвата кацапской армией Крыма. Когда даже сами кацапы уже перестали нести чушь про "силы народной самообороны" и признали, что это были их военные и мол "мы этого никогда и не скрывали". Почему любому адекватному человеку, далекому от политики было очевидно, что если уже отбитые кацапы решились нарушить международное право и аннексировать Крым, то залезть на Донбасс им вообще ничего не стоит, а президент страны этого типа не понимал? Так что для меня это наивность именно того уровня.
Мне уже начинает надоедать опровергать ваши выдумки. Если по той "логике", которую вы мне пытаетесь приписывать, зеля-ермак-портнов - порохоботы, то Порох и его команда - рыги и сепары, ведь при их правлении ни один влиятельный рыг и сепар так и не был осужден, Штепа с Ефремовым в сизо посидели и все, про коррупционеров я вообще молчу.
В проигрыше Порошенко на выборах виноват в первую очередь сам Порошенко, пытаться выставить его хорошим царем окруженным плохими боярами, а всех журналистов-расследователей и антикоррупционеров критикующих его за его умышленные и неумышленные ошибки - "лживыми мудаками", нелепо.
Опять же, вы путаете свои домыслы с реальностью, никто знак = между Порохом и Зелей не ставит. Хотя между их ставленниками действительно много общего, но Зеля конечно давно уже всех переплюнул и может конкурировать только с Овощем. Журналисты и антикоррупционеры просто делают свою работу, критикуют действующую власть за их косяки. Нормальные журналисты и должны этим заниматься, а не жопу ей лизать из каких-то "высоких идеологических соображений", как бы вам того не хотелось. Активным вылизыванием власти "ради родины" (и за бабло естественно) занимаются на паРаше и в Беларуси и я подобного в своей стране не хочу. Вы, на мой взгляд проталкиваете именно такую модель, типа "Если не Порох, то кто?", мол если Порох единственный вменяемый кандидат, то и критиковать его ни за что нельзя, а кто критикует, те у вас по-умолчанию становится "лжецами" и "предателями".
Зайдіть на БУКВИ - ЗЕПОРУШЕННЯ
Хотят прикинуться детьми, уйти от ответственности. А если будет доказана измена, то она станет надгробным камнем над всей правящей партии!!!
Такие зашквары будут продолжаться, вплоть до приостановки работы ВСК на неопределенное время.
Пока сидят в шатающихся креслах.
Или вы серьезно верите в 73% и 30% рейтинга?!!!
Судячи по ДІЯМ ОПи вони мають РЕАЛЬНІ рейтинги!
Більш реальний БУВ на вибори в ВРУ - зеКоМанди + зажопи.
Десь 50+. Зараз - місцеві продемонстрували реальні на цей час ще менше.
Освежить память,а то системный сбой от ненависти к Пороху!
Вы тоже относитесь к расеянам,а изрекаете за Украину. Синдром имперцев излечиваеться!
Сами догадаетесь чем.