Друзенко: Ця влада - нелякана, як дитина, яка не сувала пальці в розетку

Політики попереднього покоління набили чимало ґуль, піднімаючись на вершини влади. Тому вони відчувають, коли "перегнули", і вміють "вмикати задню".

Про це розмірковує в фейсбуці президент Першого добровольчого мобільного госпіталю ім. Миколи Пирогова, блогер Геннадій Друзенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За цинізмом, жадібністю, самозакоханістю нинішні можновладці (за окремими винятками, що лише підкреслюють правило) – гідні спадкоємці своїх попередників", - вважає Друзенко.

При цьому, на думку блогера, є риса, яка відрізняє нинішню владу від попередників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 47% громадян розчаровані чинною владою, 18% - ще мають надію, - опитування "СОЦІСу". ІНФОГРАФІКА

"Ця влада абсолютна нелякана. Як дитина, яка ніколи не сувала пальці в розетку і навіть не підозрює, що за блискучим (чи матовим) білим пластиком ховаються 220 вольт, які можуть не тільки "вдарити", а й спалити безпечного дослідника меж можливого", - пише Друзенко.

Блогер вважає, що політики попереднього покоління набили "чимало ґуль, караскаючись на владну верхівку". А тому, коли розуміють, що "передали куті меду", вміли "вмикати задню".

"Нинішні навіть не підозрюють, що є межі можливого, навіть якщо в тебе найбільший рейтинг, монобільшість в парламенті та чарівна паличка РНБОУ в руках. Як люди, що прийшли з віртуального світу кіно (який дозволяє суттєво корегувати закони фізики, хімії та біології), вони можуть наказувати економіці розвиватися, дорогам – будуватися, армії – міцнішати, Кремлю – тремтіти, а нашим західним партнерам — готувати хліб-сіль на вході до НАТО та ЄС. І дуже дивуються, коли їхні забаганки зустрічають опір суворої реальності", - пише Друзенко.

На думку блогера, влади пощастить, якщо замість руйнівного вибуху її протверезить якась криза.

"Коли приспаний солодким співом оточення "лідер" остаточно переплутає дійсність зі своїми мареннями, трапиться політичний землетрус. І віртуальний замок країни ЗЕ розлетиться на друзки, як зникали опівночі ошатні вбрання та карета Попелюшки", - передрікає Друзенко.