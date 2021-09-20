"Слуга народу" Безугла відмовилася обговорювати питання надання охорони свідкам щодо "Вагнергейту": Це закрита інформація
Інформація про те, чи звертався ексголова ГУР Василь Бурба з проханням надати йому охорону, є закритою.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу розповіла нардепка "СН", голова ТСК, яка розглядає справу "вагнерівців", Мар'яна Безугла.
Вона підкреслила, що взагалі не може коментувати, чи є держохорона у тих, хто дає свідчення на ТСК.
Відповідаючи на запитання журналістів, чому не надали держохорону свідкам у справі, зокрема Бурба, голова комісії заявила: "Скажіть, будь ласка, звідки у вас така інформація? Якщо у вас є конкретні матеріали, ми готові взяти їх до уваги".
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Та вся партія служак уродовських не вартує і одного такого спеціаліста.
политсилаполитсброд может сам расследовать свои преступления? немедленно передайте расследование оппозиции! Всех подозреваемых в измене Родине отстранить нахрен от выполнения обязанностей до полного завершения расследования и судебного разбирательства!
Жаль что для 73% это вобще не понятная и не интересная тема. Они зашевелятся лишь когда подорожает колбаса, и снова натянут свои поЗЕленевшие вышиванки которые они натянули после Майдана, но не надолго