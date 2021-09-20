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Новини Агресія Росії проти України
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"Слуга народу" Безугла відмовилася обговорювати питання надання охорони свідкам щодо "Вагнергейту": Це закрита інформація

Інформація про те, чи звертався ексголова ГУР Василь Бурба з проханням надати йому охорону, є закритою.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу розповіла нардепка "СН", голова ТСК, яка розглядає справу "вагнерівців", Мар'яна Безугла.

Вона підкреслила, що взагалі не може коментувати, чи є держохорона у тих, хто дає свідчення на ТСК.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому не надали держохорону свідкам у справі, зокрема Бурба, голова комісії заявила: "Скажіть, будь ласка, звідки у вас така інформація? Якщо у вас є конкретні матеріали, ми готові взяти їх до уваги".

Читайте також: "Сьогодні був факт епічної втечі "слуг" від основного свідка - Бурби", - нардеп Осадчук про засідання ТСК у справі "вагнерівців"

Автор: 

ТСК (373) охорона (340) ПВК Вагнер (1540) Бурба Василь (82)


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Топ коментарі
+19
Плюнь в любого "слугу" и попадешь в конченную мразь или тупую конченную мразь
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20.09.2021 16:13
+15
интересно а для Безуглой анал табу или не табу ?

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20.09.2021 16:12
+13
Интересно. Значит этой шмаре закрытая информация доступна, а общественности нет. Что тайного в обращении к властям об обеспечении физической охраны ? Короче банда оборзевших от безнаказанности уродов
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20.09.2021 16:21
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20.09.2021 16:10 Відповісти
интересно а для Безуглой анал табу или не табу ?

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20.09.2021 16:12 Відповісти
Можливо ви такі "цікавинки" на інших ресурсах пошукаєте?
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20.09.2021 16:15 Відповісти
ну я и попробовал поискать . инфу на эту Безуглую . кроме училась-работала ничего нет . кто родители . есть ли муж и дети . так и написано закрытая информация . а учитывая ее довольно быстрый карьерный рост это вызывает подозрения . думаю не сильно ошибусь если предположу что она чья то дочка . так как судя по внешним данным на корабельную сосну она не годится
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20.09.2021 16:24 Відповісти
запитай її, , сам - якщо вона десь на горизонті тут засвітиться.
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20.09.2021 17:31 Відповісти
так она же из слуг . каковы шансы получить честный ответ . 1-2 %
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20.09.2021 17:37 Відповісти
Это закрытая информация.
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20.09.2021 16:26 Відповісти
Ну, тут краще не скажеш ніж "яке їхало, таке й здибало"
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20.09.2021 16:32 Відповісти
Плюнь в любого "слугу" и попадешь в конченную мразь или тупую конченную мразь
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20.09.2021 16:13 Відповісти
як коротко й влучно всього двома вимірами!!!
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20.09.2021 16:17 Відповісти
Коли розслідування потенційної державної зради представниками "слуг народу", ведуть "слуги народу", результати "розслідування" відомі заздалегідь
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20.09.2021 16:14 Відповісти
Из этого можно сделать вывод, что на Бурбу будет сильнейшее психологическое давление, вплоть до физического устранения до следующего заседания ВСК. Устранят под видом несчастного случая как Черновола старшего! А расследование затянут на годы. Не дай Бог этому случиться!!!
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20.09.2021 16:16 Відповісти
Взяли засвітили спеців, на виховання яких держава витратила шалені кошти.

Та вся партія служак уродовських не вартує і одного такого спеціаліста.
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20.09.2021 16:19 Відповісти
Интересно. Значит этой шмаре закрытая информация доступна, а общественности нет. Что тайного в обращении к властям об обеспечении физической охраны ? Короче банда оборзевших от безнаказанности уродов
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20.09.2021 16:21 Відповісти
Як і в "секретній" інформації, яку пліснява злила фуйлу?
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20.09.2021 16:24 Відповісти
Как вообще политсила политсброд может сам расследовать свои преступления? немедленно передайте расследование оппозиции! Всех подозреваемых в измене Родине отстранить нахрен от выполнения обязанностей до полного завершения расследования и судебного разбирательства!
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20.09.2021 16:41 Відповісти
"он слишком много знал" - мафия зекоманды хочет, чтобы Бурбы вообще не было..
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20.09.2021 16:48 Відповісти
Кожна заява руденької ЗЕзаручниці - це камінчик по камінчику геть, котрі тримали різних інтелектуалів друзенків з гордонами у підтримці влади . Скоро на шоу репетуватимуть за себе тільки Данілов зі Слугами, й це вже почалося... Арахамія вже ж зявив, що нормальні не хочуть йти в уряд... А потім осінь , тарифи - й народ підтягнеться
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20.09.2021 16:52 Відповісти
ничего... через пару лет - в суде ты на все ответишь.....
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20.09.2021 17:09 Відповісти
Які стали державники. А про Порошенко розповідали, точніше брехали все направо і наліво і ніякої тайни і закритої інформації не було.
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20.09.2021 17:18 Відповісти
Кажись безуглая, безнадёжная дура, по наивности, или тупости она сказала правду, и разоблачила комуняку Зе, теперь у неё есть шанс получить хороший рейтинг, либо шлема и его шпана, её уничтожат, и эта коза потеряет все будущее.
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20.09.2021 17:21 Відповісти
Окуенно. Диверсанты у власти запрещают другим доступ к информации и защите свидетелей.

Жаль что для 73% это вобще не понятная и не интересная тема. Они зашевелятся лишь когда подорожает колбаса, и снова натянут свои поЗЕленевшие вышиванки которые они натянули после Майдана, но не надолго
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20.09.2021 20:15 Відповісти
Цієї дівчині треба знайти нареченого і пояснити що брати приклад з Тимошенко не варто.
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21.09.2021 15:11 Відповісти
 
 