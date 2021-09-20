"Слуга народу" Безугла відмовилася обговорювати питання надання охорони свідкам щодо "Вагнергейту": Це закрита інформація

Інформація про те, чи звертався ексголова ГУР Василь Бурба з проханням надати йому охорону, є закритою.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу розповіла нардепка "СН", голова ТСК, яка розглядає справу "вагнерівців", Мар'яна Безугла.

Вона підкреслила, що взагалі не може коментувати, чи є держохорона у тих, хто дає свідчення на ТСК.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому не надали держохорону свідкам у справі, зокрема Бурба, голова комісії заявила: "Скажіть, будь ласка, звідки у вас така інформація? Якщо у вас є конкретні матеріали, ми готові взяти їх до уваги".

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