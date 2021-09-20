ТСК заслухає представників ДБР про розслідування можливого зливу інформації щодо "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради, яка розглядає справу "вагнерівців", планує заслухати з цього питання представників Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу розповіла нардепка "СН", голова ТСК Мар'яна Безугла.

"Ми приділимо особливу увагу під час роботи ТСК кримінальним провадженням, які розслідують ДБР і СБУ, особливо ДБР. Це стосується зливів, можливих зливів інформації. Ми запрошували ДБР. В силу того, що настільки інтенсивна робота і з'являється дедалі більше деталей, ми попрацюємо з ними найближчим часом", - підкреслила голова ТСК.

Говорячи про те, чи є нова інформація у ТСК завдяки свідченням ексголови ГУР Василя Бурби, нардепка сказала, що не може коментувати цю інформацію.

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"Коли ми заслуховуємо свідків, представників відомств, завжди є щось нове - трактування, інформація тощо", - додала вона.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи говорять члени ТСК про тиск на них, Безугла заявила: "Я теж відчуваю тиск з боку суспільства. Ніхто з членів ТСК безпосередньо щодо тиску не звертався".

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.