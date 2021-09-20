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Новини Агресія Росії проти України
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ТСК заслухає представників ДБР про розслідування можливого зливу інформації щодо "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла

ТСК заслухає представників ДБР про розслідування можливого зливу інформації щодо

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради, яка розглядає справу "вагнерівців", планує заслухати з цього питання представників Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу розповіла нардепка "СН", голова ТСК Мар'яна Безугла.

"Ми приділимо особливу увагу під час роботи ТСК кримінальним провадженням, які розслідують ДБР і СБУ, особливо ДБР. Це стосується зливів, можливих зливів інформації. Ми запрошували ДБР. В силу того, що настільки інтенсивна робота і з'являється дедалі більше деталей, ми попрацюємо з ними найближчим часом", - підкреслила голова ТСК.

Говорячи про те, чи є нова інформація у ТСК завдяки свідченням ексголови ГУР Василя Бурби, нардепка сказала, що не може коментувати цю інформацію.

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"Коли ми заслуховуємо свідків, представників відомств, завжди є щось нове - трактування, інформація тощо", - додала вона.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи говорять члени ТСК про тиск на них, Безугла заявила: "Я теж відчуваю тиск з боку суспільства. Ніхто з членів ТСК безпосередньо щодо тиску не звертався".

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

 

Автор: 

ВР (14942) ТСК (373) ПВК Вагнер (1540) ДБР (3474) Безугла Мар’яна (297)


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Топ коментарі
+11
а Бурбу вже слухати не стануть, після того як він почав розказувати факти про злив зеленским та ермаком спецоперації росіянам...?
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20.09.2021 16:24
+8
Що ця полоумна збирається почути від ДБР, очільник якої заявив, що в них немає ніякої інформайії по цій операції?
"ГБР не получало никакой информации о проведении операции по "вагнеровцам" на территории Украины, - и.о. директора Бюро Сухачев."

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20.09.2021 16:25
+7
Бурбу уговаривают петь хором с Дерьмаком. Пока не уговорят, слушать не будут.
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20.09.2021 16:25
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а Бурбу вже слухати не стануть, після того як він почав розказувати факти про злив зеленским та ермаком спецоперації росіянам...?
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20.09.2021 16:24 Відповісти
Бурбу уговаривают петь хором с Дерьмаком. Пока не уговорят, слушать не будут.
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20.09.2021 16:25 Відповісти
Що ця полоумна збирається почути від ДБР, очільник якої заявив, що в них немає ніякої інформайії по цій операції?
"ГБР не получало никакой информации о проведении операции по "вагнеровцам" на территории Украины, - и.о. директора Бюро Сухачев."

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20.09.2021 16:25 Відповісти
Дурдом


@durdominua

·
https://twitter.com/durdominua/status/1439897138570219525 3 ч



Титушки-Зеленушки

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20.09.2021 16:27 Відповісти
ТВІКС! СЛАДКАЯ ПАРОЧКА!
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20.09.2021 16:32 Відповісти
Штепсель и Торопунька)))
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20.09.2021 19:42 Відповісти
Правду нам давай, махинаторша!!! Бурбу в студию, в присутствии оппозиции!
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20.09.2021 16:36 Відповісти
Свій до свого по своє -
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20.09.2021 16:39 Відповісти
Що може розслідувати державне бюро репресій - філія ФСБ? Вони тільки відкриті двері в музеях можуть виламувати.
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20.09.2021 16:39 Відповісти
Зачем слушать участников - они же правду скажут. Лучше всяких дбр-гбр, которые месяц не могут установить, кто был за рулем авто Трухина. Зато Ермака не вызывают, т.к., как эта дура заявила, что "он не уполномочен заниматься деятельностью спецслужб". Их выкрутасы ничего, кроме омерзения, не вызывают.
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20.09.2021 16:44 Відповісти
Чекаємо якоїсь дії від влади, щоб заповнити іформаційний простір якоюсь важливою інформацією,можливо навіть вбивством когось, щоб відвернути увагу від цього провалу.
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20.09.2021 17:16 Відповісти
Якби ж то вона, Марьяна, появилася десь тут на горизонті... вона би почула...
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20.09.2021 17:27 Відповісти
Та вона зараз із "Цензора" не вилазить! Але робить це тихцем - лише читає бо їй просто вже "відгавкуваться" нічим - "заплюють" і "затопчуть"!!!
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20.09.2021 17:35 Відповісти
Ну понятно, Бурбу не хотят слушать, но ГБР, которые неприкрыто под Зермака и ФСБ стелятся, обязательно нужно заслушать поскорее, как будто они вообще какое-то отношение к этой операции имеют.
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20.09.2021 17:40 Відповісти
портновская контора в курсе по вагнеровцам - фрагментарно,что не дает целостного представления о сути государстенной изменыв целом высшим руководством Украины
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20.09.2021 17:59 Відповісти
 
 