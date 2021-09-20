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Новини Коронавірус і карантин
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Глава МЗС Угорщини Сійярто може не потрапити на Генасамблею ООН через вакцинацію російським "Спутніком V"

Глава МЗС Угорщини Сійярто може не потрапити на Генасамблею ООН через вакцинацію російським

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який планує взяти участь в осінній сесії 76-ї Генасамблеї ООН, може не потрапити туди через те, що був вакцинований від коронавірусу російським препаратом "Спутнік V".

Про це пише угорське видання Nepszava, інформує Цензор.НЕТ.

Для поїздки в США жителям ЄС досить негативного результату ПЛР-тесту, але місто Нью-Йорк, де проходить Генасамблея, і сама ООН ввели суворіші правила, повідомляло 16 вересня агентство Associated Press.

На Генеральній Асамблеї ООН зможуть особисто бути присутніми тільки вакциновані від коронавірусу визнаними ВООЗ або США препаратами. Російська делегація в ООН протестувала проти цієї вимоги, а посол РФ в ООН Василь Небензя назвав його "явно дискримінаційним зазіханням на права народів в ООН".

Сійярто в березні вакцинувався російською вакциною, про що він повідомляв на своїй сторінці в Facebook. "Спутнік V" не визнано ні ВООЗ, ані регуляторами США і Європейського союзу.

Глава МЗС Угорщини Сійярто може не потрапити на Генасамблею ООН через вакцинацію російським Спутніком V 01

Автор: 

вакцина (4419) Угорщина (2262) карантин (18172) Сійярто Петер (352) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+33
Лошара.
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20.09.2021 16:43
+26
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20.09.2021 16:44
+24
Було б непогано! Хай ****** в кацапію їздять.
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20.09.2021 16:45
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Лошара.
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20.09.2021 16:43 Відповісти
Сміх скрізь сльози угорців. Довикобелювалась Угорщина.
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20.09.2021 16:46 Відповісти
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20.09.2021 16:44 Відповісти
Було б непогано! Хай ****** в кацапію їздять.
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20.09.2021 16:45 Відповісти
Долизался ?
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20.09.2021 16:45 Відповісти
Гы.
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20.09.2021 16:45 Відповісти
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20.09.2021 16:46 Відповісти
Ясно? Вакцинироваться шмурдяком неотьемлемое право народов в ООН! 😂🤣
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20.09.2021 16:46 Відповісти
Та, вони мають право на все але Нью-Йорк теж має свої права.
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20.09.2021 16:47 Відповісти
Хай його хоч в аеропорт пустять, може там випробує ту бадягу.
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20.09.2021 16:46 Відповісти
Самоізолювався від розвиненого світу
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20.09.2021 16:47 Відповісти
Передел мира идет с помощью новых инструментов)))

А китайскую признали в ООН)))? это ж кавцины-близнецы
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20.09.2021 16:48 Відповісти
ну хоть какая то польза от этих вакцин
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20.09.2021 16:48 Відповісти
пхахаха)))
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20.09.2021 16:49 Відповісти
Венгры сдурели. Мой дед их танками давил.А они все кацапам заглядывают. Надо было их больше под гусеницами размазывать,чтобы дошло наконец....- Деда не обижать ! Он сам рабом в комуняцкой армии был ))
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20.09.2021 16:49 Відповісти
Ну если спутник не признан в ЕС, то этого сиярто и в венгрию пускать не должны
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20.09.2021 16:49 Відповісти
сертификат Лоха выдать ******..
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20.09.2021 16:50 Відповісти
Ну шо, Сиярто, допомогли тебе твои москали?
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20.09.2021 16:50 Відповісти
Кацапскую шлюху не пустят в ООН из за собственной тупости
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20.09.2021 16:50 Відповісти
и ***** забастовало ехать )))) совпадение?
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20.09.2021 16:50 Відповісти
***** снова в бункере прячется.
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20.09.2021 16:54 Відповісти
"Заброска пройшла успішно і Штірлець у перше йшов по Берліну. Але йому постійко здавалось, що щось виказує у ньому радянського розвідника. Невже червона зірка на помятій німецькій фуражці, та ні, скоріше парашют, який волочився за ним."
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20.09.2021 16:55 Відповісти
Хе-хе-хе.
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20.09.2021 16:56 Відповісти
Всесвітня справедливість перемогла!
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20.09.2021 17:06 Відповісти
а как лизал!!!! как лизал!!!!!!
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20.09.2021 17:06 Відповісти
Поверить кремлевским губошлепам!?
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20.09.2021 17:16 Відповісти
"Дефкацію "кірпічами" можна тільки вітать!
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20.09.2021 17:31 Відповісти
Та ліпше рельсами.
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20.09.2021 17:45 Відповісти
Отож блокировала это свинособачья консерва все НАТОвские инициативы Украины, прикрываясь "благом своего венгерского народа", а потом беспаливно ширнулся москальским спутником.

Вот такой вот он, беспристрастный и неподкупный европейский политик новой генерации.
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20.09.2021 17:33 Відповісти
ДовиЙОББІКАЛИСЬ.
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20.09.2021 17:39 Відповісти
****** ********
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20.09.2021 17:45 Відповісти
Российскую делегацию тоже не пустят?
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20.09.2021 17:49 Відповісти
И белорусскую. Хоть денежку сэкономим
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20.09.2021 18:12 Відповісти
Здесь же писали, что это бесполезная говорильня
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20.09.2021 18:14 Відповісти
Угу. Русню и их подсосников даже в бесполезную говорильню не пускают.
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20.09.2021 18:46 Відповісти
Тут и такой вариант возможен кстати. Он то хитромудрый ширнулся конечно западной вакциной. Но перед барином московским конечно прогнул тему в угоду. По бумажке Спутник конечно---как теперь доказать что другая была вакцина? Да и сюжет тогда треснет вдребезги пополам!
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20.09.2021 18:30 Відповісти
"...Петер Сийярто, который планирует принять участие в осенней сессии 76-й Генассамблеи ООН... "

Планирует он...

Хочешь развеселить Бога? Расскажи ему о своих планах.
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20.09.2021 18:59 Відповісти
а что этот дуркуватый лошарик спутник себе ширнул.... он и так хворенький на голову ..так же он уже надоел сосвоими мадьярами на закарпатье и им помощью.... задрал уже всю УКРАИНУ своими хотелками...
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20.09.2021 19:40 Відповісти
Мадярское чепушило. За такого и свечку за упокой можно поставить.
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21.09.2021 03:01 Відповісти
 
 