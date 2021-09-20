Глава МЗС Угорщини Сійярто може не потрапити на Генасамблею ООН через вакцинацію російським "Спутніком V"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який планує взяти участь в осінній сесії 76-ї Генасамблеї ООН, може не потрапити туди через те, що був вакцинований від коронавірусу російським препаратом "Спутнік V".

Про це пише угорське видання Nepszava, інформує Цензор.НЕТ.

Для поїздки в США жителям ЄС досить негативного результату ПЛР-тесту, але місто Нью-Йорк, де проходить Генасамблея, і сама ООН ввели суворіші правила, повідомляло 16 вересня агентство Associated Press.

На Генеральній Асамблеї ООН зможуть особисто бути присутніми тільки вакциновані від коронавірусу визнаними ВООЗ або США препаратами. Російська делегація в ООН протестувала проти цієї вимоги, а посол РФ в ООН Василь Небензя назвав його "явно дискримінаційним зазіханням на права народів в ООН".

Сійярто в березні вакцинувався російською вакциною, про що він повідомляв на своїй сторінці в Facebook. "Спутнік V" не визнано ні ВООЗ, ані регуляторами США і Європейського союзу.