Вигівський: Автомобіль Лероса під час підпалу стояв не на тому місці, на якому зазвичай, і камери не працювали
У момент підпалу Mercedes-Benz народного депутата Гео Лероса стояв не на своєму звичайному місці. Камери спостереження на працювали з технічних причин.
Про це начальник поліції Києва Іван Вигівський розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Автомобіль, коли він був підпалений, стояв не на тому місці, де зазвичай, і відеокамери не працювали з технічних причин, хоча вони там були", - розповів Вигівський.
За його словами, за рік розслідування провели 4 експертизи. Вони дозволили встановити ринкову вартість автомобіля і підтвердили, що машину спалили.
У справі є один свідок - сусід. Він здалеку бачив чоловіка, який підходив до автомобіля.
Вигівський зазначив, що після публікації в Telegram відео, на якому, як стверджують його автори, Лерос домовляється про підпал свого автомобіля (сам депутат називає це відео підробкою), народного обранця збираються викликати на допит.
На запитання про те, чи вдалося встановити, хто адмініструє Telegram-канал, який опублікував відео, він відповів так: "Ми запланували через кілька днів загальне заслуховування з кіберполіції щодо цього питання".
Повний текст інтерв'ю з Іваном Вигівським читайте тут.
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Виговський прямий підлеглий в минулому Цуцкерідзе. Ну а той "самого" Татарова сіамець. Логіка залізобетонна. Написанное пером не вирубаеш и топором. А камери не працювали по технічним причинам. Більш ідиотичної "гіпотези" неможливо придумати. Хоча приклад наочний вже є по справі Антоненка. Там таке зварганив Цуцкерідзе, що просто жах. Ну там на прокурорів можна спихнути - підписали, значить винні. А тут фініта ля комедія. Притягнути лероса за ухилення від сплати податків не можуть, бо грорші були в пакеті, не порахуєш. А тут нате, радуйтесь.