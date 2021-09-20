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Вигівський: Автомобіль Лероса під час підпалу стояв не на тому місці, на якому зазвичай, і камери не працювали

Вигівський: Автомобіль Лероса під час підпалу стояв не на тому місці, на якому зазвичай, і камери не працювали

У момент підпалу Mercedes-Benz народного депутата Гео Лероса стояв не на своєму звичайному місці. Камери спостереження на працювали з технічних причин.

Про це начальник поліції Києва Іван Вигівський розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Автомобіль, коли він був підпалений, стояв не на тому місці, де зазвичай, і відеокамери не працювали з технічних причин, хоча вони там були", - розповів Вигівський.

За його словами, за рік розслідування провели 4 експертизи. Вони дозволили встановити ринкову вартість автомобіля і підтвердили, що машину спалили.

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У справі є один свідок - сусід. Він здалеку бачив чоловіка, який підходив до автомобіля.

Вигівський зазначив, що після публікації в Telegram відео, на якому, як стверджують його автори, Лерос домовляється про підпал свого автомобіля (сам депутат називає це відео підробкою), народного обранця збираються викликати на допит.

На запитання про те, чи вдалося встановити, хто адмініструє Telegram-канал, який опублікував відео, він відповів так: "Ми запланували через кілька днів загальне заслуховування з кіберполіції щодо цього питання".

Повний текст інтерв'ю з Іваном Вигівським читайте тут.

Автор: 

підпал (670) Лерос Гео (383) Вигівський Іван (72)


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Так бубочка поцелуется с дермаком?
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20.09.2021 17:09 Відповісти
И шо?
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20.09.2021 17:14 Відповісти
Ну нам же всем з усієї силяки намекают, что Гео лерос сам спалил свою машину, чтобы все свалить на бубочку и получить страховку. Ну от шо нам еще не понятно???
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20.09.2021 17:35 Відповісти
По ходу начальник полиции даже детективы не читал, поэтому версия, что место Лероса специально заняли, чтобы он поставил авто на другое - в пустой голове не возникает....
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20.09.2021 17:44 Відповісти
И камеры "случайно" не работали. Ну чисто "случайно"
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20.09.2021 17:58 Відповісти
а якщо б стояла на своему місці, то не спалили б ?

Виговський прямий підлеглий в минулому Цуцкерідзе. Ну а той "самого" Татарова сіамець. Логіка залізобетонна. Написанное пером не вирубаеш и топором. А камери не працювали по технічним причинам. Більш ідиотичної "гіпотези" неможливо придумати. Хоча приклад наочний вже є по справі Антоненка. Там таке зварганив Цуцкерідзе, що просто жах. Ну там на прокурорів можна спихнути - підписали, значить винні. А тут фініта ля комедія. Притягнути лероса за ухилення від сплати податків не можуть, бо грорші були в пакеті, не порахуєш. А тут нате, радуйтесь.
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20.09.2021 18:09 Відповісти
До діла долучається посадовий кримінал.
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21.09.2021 15:05 Відповісти
 
 