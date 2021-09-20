Організаторів виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях треба оголосити в розшук і ввести санкції проти іноземних "спостерігачів", - глава ГУР МО Буданов

Вибори в Держдуму Росії за участю населення окупованих територій України нелегітимні, їх організатори та учасники повинні бути оголошені в міжнародний розшук.

У цьому впевнений начальник Головного управління розвідки Міноборони України, генерал Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Всупереч позиції України та міжнародної спільноти голосування на виборах у Держдуму Росії було проведене і на окупованих РФ територіях України: в Криму та в окремих районах Донецької та Луганської областей. Власникам російських паспортів у ОРДЛО, яких перед тим оперативно й масово "паспортизували" (за різними оцінками – це понад 610 тис. осіб), змусили проголосувати дистанційно – на сайті держпослуг РФ. Їх у різний спосіб стимулювали віддати голоси за партію путінського режиму "Єдина Росія", в якої безпрецедентно нікчемний рейтинг", - йдеться в заяві.

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В українському розвідвідомстві зазначають, що "масштаби фальсифікацій цих виборів вражають".

"Ми повинні вжити низку контрзаходів щодо цих так званих виборів. Взяти в оперативну й слідчу розробку всіх організаторів і учасників виборів на окупованих територіях України, оголосити їх у міжнародний розшук, добиватися їхньої екстрадиції в Україну, щоб вони постали перед українським судом. Крім того, вжити жорсткі санкції проти тих іноземців, що брали участь у цих виборах у якості спостерігачів чи консультантів", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, вибори в Держдуму Росії проходили з 17 до 19 вересня. Офіційно на території України діяло 4 дільниці. Водночас жителів окупованого територій Донбасу масово вивозили на голосування і примушували до нього через сайт держпослуг РФ.