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Новини Окуповані території
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Організаторів виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях треба оголосити в розшук і ввести санкції проти іноземних "спостерігачів", - глава ГУР МО Буданов

Організаторів виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях треба оголосити в розшук і ввести санкції проти іноземних

Вибори в Держдуму Росії за участю населення окупованих територій України нелегітимні, їх організатори та учасники повинні бути оголошені в міжнародний розшук.

У цьому впевнений начальник Головного управління розвідки Міноборони України, генерал Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Всупереч позиції України та міжнародної спільноти голосування на виборах у Держдуму Росії було проведене і на окупованих РФ територіях України: в Криму та в окремих районах Донецької та Луганської областей. Власникам російських паспортів у ОРДЛО, яких перед тим оперативно й масово "паспортизували" (за різними оцінками – це понад 610 тис. осіб), змусили проголосувати дистанційно – на сайті держпослуг РФ. Їх у різний спосіб стимулювали віддати голоси за партію путінського режиму "Єдина Росія", в якої безпрецедентно нікчемний рейтинг", - йдеться в заяві.

Також читайте: Маніпуляції на виборах в Держдуму: за жителів ОРДЛО голосували онлайн, при підвезенні вимагали звітності, влаштовували виборчі "каруселі", - Лисянський

В українському розвідвідомстві зазначають, що "масштаби фальсифікацій цих виборів вражають".

"Ми повинні вжити низку контрзаходів щодо цих так званих виборів. Взяти в оперативну й слідчу розробку всіх організаторів і учасників виборів на окупованих територіях України, оголосити їх у міжнародний розшук, добиватися їхньої екстрадиції в Україну, щоб вони постали перед українським судом. Крім того, вжити жорсткі санкції проти тих іноземців, що брали участь у цих виборах у якості спостерігачів чи консультантів", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, вибори в Держдуму Росії проходили з 17 до 19 вересня. Офіційно на території України діяло 4 дільниці. Водночас жителів окупованого територій Донбасу масово вивозили на голосування і примушували до нього через сайт держпослуг РФ.

Автор: 

Буданов Кирило (491) вибори (6683) Держдума (733) Крим (14131) росія (64946) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+1
«Наклад нашої газети коливається від 100 тис. до 1 млн примірників. А це багато. Ми у газетних текстах почали трішки «наїжджати» на пана Єрмака. Його, як на мене, не стільки злить сам факт критики, скільки те, що його починають виносити вперед, «підсвічувати». Він намагається перебувати в затінку та керувати непомітно, а ми його винесли вперед і активно піаримо як нехорошу людину», - сказав представник «Демсокири».

У партії прямо називають очільника Офісу президента людиною, що діє в інтересах РФ. Повний текст читайте тут:

https://glavcom.ua/country/politics/jermak-namagajetsya-keruvati-ukrajinoyu-demsokira-nacililas-na-golovu-ofisu-prezidenta-783968.html
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20.09.2021 17:02
+1
...и при этом открыты участки в Киеве...?

зе-банаты, что вы несете?
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20.09.2021 17:09
+1
Витягують саме спеців з гучними піарЗЕявами в противагу вагнергейтського сорому. Це все вигляає так, ніби квитки на 95-ий продані, люди у залі зібралися, а вова нє можєт вийти на сцену (придумайте самі -чому) , от й випускаються "шоуспастєлями" все гірші й гірші варіанти окозамилювання ... вже забруднені на ЗЕгівняних шоу ... ПОЖЕЖА у ЗЕлені , немаю часу на вірні рішення й немає на лавці запасних розумних та готових служити.
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20.09.2021 17:16
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Хоть толку и мало,но кричать нужно.Не молчать же.
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20.09.2021 17:00 Відповісти
«Наклад нашої газети коливається від 100 тис. до 1 млн примірників. А це багато. Ми у газетних текстах почали трішки «наїжджати» на пана Єрмака. Його, як на мене, не стільки злить сам факт критики, скільки те, що його починають виносити вперед, «підсвічувати». Він намагається перебувати в затінку та керувати непомітно, а ми його винесли вперед і активно піаримо як нехорошу людину», - сказав представник «Демсокири».

У партії прямо називають очільника Офісу президента людиною, що діє в інтересах РФ. Повний текст читайте тут:

https://glavcom.ua/country/politics/jermak-namagajetsya-keruvati-ukrajinoyu-demsokira-nacililas-na-golovu-ofisu-prezidenta-783968.html
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20.09.2021 17:02 Відповісти
К власти должны прийти военные
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20.09.2021 17:05 Відповісти
Велике космічне крадівництво

Як запульнути в космос 37,5 мільярдів - рецепт від Єрмака.

Зараз ми розповімо вам справді Космічну одіссею. Любі хлопчики-дівчата, слухайте уважно. Ми починаємо.

Вітаю, громадяни найкосмічнішої держави світу! Мова піде про проєкт космічної програми України на 2021-2025 роки. Його винесли на урядовий комітет під тиском смотрящого над президентом - Андрія Єрмака. І цей проєкт має всі шанси потрапити до Верховної Ради.

https://ibigdan.livejournal.com/27288138.html
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20.09.2021 17:06 Відповісти
...и при этом открыты участки в Киеве...?

зе-банаты, что вы несете?
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20.09.2021 17:09 Відповісти
Витягують саме спеців з гучними піарЗЕявами в противагу вагнергейтського сорому. Це все вигляає так, ніби квитки на 95-ий продані, люди у залі зібралися, а вова нє можєт вийти на сцену (придумайте самі -чому) , от й випускаються "шоуспастєлями" все гірші й гірші варіанти окозамилювання ... вже забруднені на ЗЕгівняних шоу ... ПОЖЕЖА у ЗЕлені , немаю часу на вірні рішення й немає на лавці запасних розумних та готових служити.
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20.09.2021 17:16 Відповісти
Знайомтесь, новий депутат госДури.

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20.09.2021 17:37 Відповісти
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20.09.2021 17:56 Відповісти
Когда они уже начнут наказывать этих донецких голосовальщиков? Пора лишать их украинского гражданства и всей социалки.
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20.09.2021 18:09 Відповісти
Не нужно выгораживать клоунскую шайку. Это не отменяет обращение о непризнании общих результатов в РФ
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21.09.2021 16:56 Відповісти
 
 