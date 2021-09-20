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Новини
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АрселорМіттал Кривий Ріг отримав штраф за збитки для екології майже в пів мільярда гривень

АрселорМіттал Кривий Ріг отримав штраф за збитки для екології майже в пів мільярда гривень

У компанії вважають, що інспекція пред'являє невиправдані звинувачення і розрахунки збитків довкіллю.

АТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" готова оскаржити в суді претензію Державної екологічної інспекції (ДЕІ) до підприємства на 450 млн грн. Про це повідомила пресслужба компанії.

"В погрозі все новими штрафами та в нескінченних позапланових перевірках з боку ДЕІ ми вбачаємо беззаперечний тиск на бізнес", – говорить Артем Філіп’єв, директор з адміністративних питань "АрселорМіттал Кривий Ріг". – "Cвою правоту ми готові відстоювати у суді. Коли перевірчий орган зловживає довірою суспільства та ставить під загрозу інвестиційний клімат, він гальмує не тільки економічний розвиток країни, а й модернізацію виробництва, яка поліпшила б стан довкілля".

У компанії вважають, що ДЕІ пред'являє "АрселорМіттал Кривий Ріг" невиправдані звинувачення і розрахунки збитків, нібито завданих довкіллю.

ДЕІ пред'явила АМКР претензії на суму понад 450 млн грн за те, що металургійне підприємство на власній, спеціально виділеній території розміщує шлами, які є побічним продуктом агломераційного виробництва і потім повторно використовуються у виробництві агломерату.

"Це стандартна виробнича технологія для всієї гірничо-металургійної галузі, і "АрселорМіттал Кривий Ріг" не є винятком", - підкреслюють у компанії.

Шламовий майданчик дістався новому власникові в 2005 році при купівлі активу. "Криворіжсталь" мала погоджену технологічну схему складування шламів на конкретній ділянці підприємства, і це не шкодило довкіллю.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" і зараз користується цією технологією, швидко переробляючи шлами на потужностях аглофабрики метвиробництва, не допускаючи надмірного накопичення відходів. На жаль, ситуація почала погіршуватися цього року, поки аглофабрика простоювала, а підприємство впродовж п’яти місяців очікувало дозволу на її роботу від держорганів", - наголошується в повідомленні.

Представники ДЕІ проводили планову перевірку на території "АрселорМіттал Кривий Ріг" у квітні 2021 року. У документах, надісланих підприємству, вони посилаються на дані безкоштовного сервісу Google Maps.

Автор: 

Кривий Ріг (1343) екологія (1346) Арселор (186)


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Топ коментарі
+5
А что там по Николаевскому глиноземному заводу? Да ничего. Ублюдки способны щемить лишь добросовестных инвесторов. Доморощенные беспредельщики как и кацапские-табу.
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20.09.2021 17:21
+3
А ахмета не трогают...
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20.09.2021 17:09
+2
Действительно неоправданные! Надо к этому еще добавить сумму коксохиму и суриковому заводу. Они там гирляндой сплелись в одну ..пестню!!!
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20.09.2021 17:20
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А ахмета не трогают...
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20.09.2021 17:09 Відповісти
гудок в законе)
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20.09.2021 17:10 Відповісти
Действительно неоправданные! Надо к этому еще добавить сумму коксохиму и суриковому заводу. Они там гирляндой сплелись в одну ..пестню!!!
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20.09.2021 17:20 Відповісти
А что там по Николаевскому глиноземному заводу? Да ничего. Ублюдки способны щемить лишь добросовестных инвесторов. Доморощенные беспредельщики как и кацапские-табу.
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20.09.2021 17:21 Відповісти
давайте, хто ще не ахмекав
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20.09.2021 17:22 Відповісти
Знову цей баранячий Ріг. Пороблено, чи що...
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20.09.2021 17:29 Відповісти
я попрошу! семисот тысячный город труженик приносящий в бюджет страны десятки миллиардов гривен не заслуживает столь оскорбительного тона!
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20.09.2021 17:46 Відповісти
Ага, слышали уже таких

"Мы всю Украину кормим"
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21.09.2021 11:31 Відповісти
это как раз тот случай , что КОРМЯТ!
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21.09.2021 12:41 Відповісти
"мы - кривбасс, мы кормим всю Украину"
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21.09.2021 13:04 Відповісти
новый вид государственного РЭКЕТА! зайдите на ЛЮБОЕ металлургическое предприятие построенное во времена "союза"(значит ВСЕ) и вы не найдете там никаких "гидроизолирующих прокладок" на шламовых отвалах и прочая и прочая. если б в стране всерьез думали об экологии, то эти комбинаты подлежали бы закрытию еще тогда кода они были в собственности государства!
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20.09.2021 17:42 Відповісти
И что, за эти деньги восстановили экологию?
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20.09.2021 17:58 Відповісти
вот примерно так и будет работать зебильный "закон про олигархов" - кого-то неугодного-несговорчивого шныри от пещерного правосудия разденут до трусов, а элитные шлюхи и их папики-болельщики из футбольной вип-ложи будут быковать-банковать на Банковой..

73%ные дебилы-экспериментаторы, вы же этого хотели - хоть посмеётесь, на кУтни..
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20.09.2021 18:13 Відповісти
Беня давно положил глаз на АрселорМиттал... Через зеленского он его сейчас обанкротит и купит за копейки, вообщем это стандартная схема у Коломойского, благо президент свой ручной помогает во всём
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20.09.2021 21:22 Відповісти
 
 