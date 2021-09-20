АрселорМіттал Кривий Ріг отримав штраф за збитки для екології майже в пів мільярда гривень

У компанії вважають, що інспекція пред'являє невиправдані звинувачення і розрахунки збитків довкіллю.

АТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" готова оскаржити в суді претензію Державної екологічної інспекції (ДЕІ) до підприємства на 450 млн грн. Про це повідомила пресслужба компанії.

"В погрозі все новими штрафами та в нескінченних позапланових перевірках з боку ДЕІ ми вбачаємо беззаперечний тиск на бізнес", – говорить Артем Філіп’єв, директор з адміністративних питань "АрселорМіттал Кривий Ріг". – "Cвою правоту ми готові відстоювати у суді. Коли перевірчий орган зловживає довірою суспільства та ставить під загрозу інвестиційний клімат, він гальмує не тільки економічний розвиток країни, а й модернізацію виробництва, яка поліпшила б стан довкілля".

У компанії вважають, що ДЕІ пред'являє "АрселорМіттал Кривий Ріг" невиправдані звинувачення і розрахунки збитків, нібито завданих довкіллю.

ДЕІ пред'явила АМКР претензії на суму понад 450 млн грн за те, що металургійне підприємство на власній, спеціально виділеній території розміщує шлами, які є побічним продуктом агломераційного виробництва і потім повторно використовуються у виробництві агломерату.

"Це стандартна виробнича технологія для всієї гірничо-металургійної галузі, і "АрселорМіттал Кривий Ріг" не є винятком", - підкреслюють у компанії.

Шламовий майданчик дістався новому власникові в 2005 році при купівлі активу. "Криворіжсталь" мала погоджену технологічну схему складування шламів на конкретній ділянці підприємства, і це не шкодило довкіллю.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" і зараз користується цією технологією, швидко переробляючи шлами на потужностях аглофабрики метвиробництва, не допускаючи надмірного накопичення відходів. На жаль, ситуація почала погіршуватися цього року, поки аглофабрика простоювала, а підприємство впродовж п’яти місяців очікувало дозволу на її роботу від держорганів", - наголошується в повідомленні.

Представники ДЕІ проводили планову перевірку на території "АрселорМіттал Кривий Ріг" у квітні 2021 року. У документах, надісланих підприємству, вони посилаються на дані безкоштовного сервісу Google Maps.