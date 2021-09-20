Генконсул України відвідав у російському СІЗО етапованих з Криму фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір"

Генконсул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський зустрівся з обвинуваченими у справах "Хізб ут-Тахрір" Ернестом Ібрагімовим, Олегом Федоровим і Яшаром Шіхаметовим. Їх утримують в ростовському СІЗО-1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Кримську солідарність.

Ернест Ібрагімов передав, що етап переніс "жорстко". У Краснодарі йому довелося перебувати з 25 людьми в камері на 12 осіб, а потім місяць перебувати на ковідному карантині в СІЗО Новоросійська без належного лікування. Від вакцинації на етапі він відмовився. З 12 серпня політв'язень перебуває в СІЗО-1 Ростова-на-Дону в камері з телевізором на 6 осіб, з прогулянками і медичним оглядом. Скарг на здоров'я він не має.

Переїзд із Сімферополя в Ростов-на-Дону 51-річний Олег Федоров теж переніс важко. Його шлях також лежав через Керч, Краснодар і Новоросійськ. В'язень розповів про дні в транзитній камері з високою температурою. "Він навіть не міг піднятися. Потім Федоров був ізольований в лікарню, яка мало відрізнялася від камерного утримання - сире приміщення, без вентиляції і працює санвузла", - зазначив консул.

Зараз Олег Федоров утримується в камері на 8 осіб, разом з Різою Ізетовим, з телевізором і холодильником, на умови не скаржиться.

Яшар Шіхаметов повідомив про умови етапування з Криму і перебування в СІЗО в Краснодарі, де він спав на ліжку без матраца, в камері зі зламаним унітазом і краном, а потім поїхав до Ростова-на-Дону поїздом, в моторошну спеку з 10-ма сусідами по камері в "столипінському вагоні". Зараз Шіхаметова турбують нирки і печінка, у нього стрімко погіршується зір. 15 вересня він був вивезений з СІЗО на судове засідання в Південний окружний військовий суд, але воно так і не відбулося. Про причини він не був повідомлений і після 5-ти годин очікування в підвальному приміщенні суду Яшара повернули в камеру СІЗО-1. Вона невеликого розміру, на 3 осіб, серед них є один співвітчизник.

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Всі відвідані консулом чоловіки були затримані в Криму 17 лютого під час масових обшуків, організованих ФСБ. Заарештованих звинувачують у тероризмі та приладдя до "Хізб ут-Тахрір". Під час слідчих дій не було виявлено зброї і вибухівки, тільки релігійні книги. Наступного тижня Малишевський повинен також зустрітися з Тимуром Ялкабовим.