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Новини
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"Зробив усе, щоб сфабрикувати проти мене справу": колишній керівник ДФС звинуватив прокурора Кулика

Колишній виконуючий обов'язки заступника голови ДФС Євген Бамбізов відкрито звинуватив прокурора Костянтина Кулика у фабрикації замовних фіктивних проваджень з особистих мотивів.

Про це експодатківець написав у себе на сторінці в "ФБ".

"Кулик зробив все, щоб сфабрикувати проти мене кримінальну справу і підв'язати мене до так званої резонансної "справи Януковича", - повідомив Бамбізов.

За версією автора, Костянтин Кулик організував його кримінальне переслідування у відповідь на офіційну заяву в НАБУ, спрямовану Бамбізовим, - той відреагував на втручання Кулика в роботу податкових органів, які виявили порушення податкового законодавства в АТ "Ощадбанк", в результаті чого керівництву фінустанови вдалося уникнути відповідальності, а бюджет недоотримав 400 млн грн.

"... Ми в ході планової перевірки АТ "Ощадбанк" встановили заниження сплати податку на прибуток у сумі понад 700 тис. грн, а також - несплату податку з доходів нерезидента (більше 480 млн грн). І почалося ... У період складання акта за результатами перевірки до нас зачастив Кулик, який на той момент був працівником Генпрокуратури. Не соромився ніяких прийомів: "переконував" проявити "державницьку позицію", тиснув - всіляко вимагав, щоб ми змінили висновки акта перевірки", - розповів Бамбізов.

"Коли ж ми все-таки направили банку повідомлення-рішення і той почав його оскаржувати, Кулик відкрито заявив: він зробить все, щоб не допустити прийняття законних рішень і застосування санкцій до банку і його керівництва. І зробив. Побачивши нашу "нездатність домовлятися", нацькував на нас працівників прокуратури, які вилучили оригінали всіх документів. У результаті працівники ДФС не змогли винести рішення за результатами розгляду скарги банку і фінустанова так і не заплатило до бюджету понад 400 млн грн. Цей факт став причиною подачі мною відповідного офіційної заяви в НАБУ", - пояснив експодатківець.

На сьогоднішній день справу проти Євгена Бамбізова закрито: спеціальна антикорупційна прокуратура Офісу Генерального прокурора прийняла рішення закрити його в зв'язку з невинуватістю Бамбізова.

"Закриття кримінального провадження проти мене - це, звичайно, відновлення справедливості. Але воно не буде повним, поки організатори всього цього замовного маскараду не притягнуть до відповідальності і не постануть перед судом. Так що не розслабляємося - попереду ще багато роботи: подача заяви в ДБР про незаконне притягнення до кримінальної відповідальності і затримання винних", - проанонсував Євген Бамбізов.

Автор: 

суд (11657) ДФС (4043) Кулик Костянтин (95) Бамбізов Євген (23)


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От щоб всіх бувших і теперішніх можновладців масово відправити на Мальдиви (без парашута.)
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20.09.2021 17:29 Відповісти
То, что службы между собой ругаются , говорит , что где-то стало припекать и все стараются выскочить из конюшни целыми 😀😀😀
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20.09.2021 17:33 Відповісти
Им обоим висеть на сеседних смереках. Деятели...
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20.09.2021 17:41 Відповісти
Всех бывших надо гнать в шею. Коррупционное кубло.
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20.09.2021 17:41 Відповісти
Две портянки-пара!
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20.09.2021 17:49 Відповісти
Как показывает практика, руководители ГФС может иногда и проявляют принципиальность, но, как правили или к тем, кто не делится или к госструктурам для пиара своей должности !

Наехал на госбанк, но наверняка не заметил нарушения в сотнях частных структур.....

Кто-то помнит, другие, громкие дела Бамбизова ???

Отож......
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20.09.2021 17:54 Відповісти
Обидва лайно. Але Кулік ще більше.
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20.09.2021 19:48 Відповісти
 
 