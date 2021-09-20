"Зробив усе, щоб сфабрикувати проти мене справу": колишній керівник ДФС звинуватив прокурора Кулика

Колишній виконуючий обов'язки заступника голови ДФС Євген Бамбізов відкрито звинуватив прокурора Костянтина Кулика у фабрикації замовних фіктивних проваджень з особистих мотивів.

Про це експодатківець написав у себе на сторінці в "ФБ".

"Кулик зробив все, щоб сфабрикувати проти мене кримінальну справу і підв'язати мене до так званої резонансної "справи Януковича", - повідомив Бамбізов.

За версією автора, Костянтин Кулик організував його кримінальне переслідування у відповідь на офіційну заяву в НАБУ, спрямовану Бамбізовим, - той відреагував на втручання Кулика в роботу податкових органів, які виявили порушення податкового законодавства в АТ "Ощадбанк", в результаті чого керівництву фінустанови вдалося уникнути відповідальності, а бюджет недоотримав 400 млн грн.

"... Ми в ході планової перевірки АТ "Ощадбанк" встановили заниження сплати податку на прибуток у сумі понад 700 тис. грн, а також - несплату податку з доходів нерезидента (більше 480 млн грн). І почалося ... У період складання акта за результатами перевірки до нас зачастив Кулик, який на той момент був працівником Генпрокуратури. Не соромився ніяких прийомів: "переконував" проявити "державницьку позицію", тиснув - всіляко вимагав, щоб ми змінили висновки акта перевірки", - розповів Бамбізов.

"Коли ж ми все-таки направили банку повідомлення-рішення і той почав його оскаржувати, Кулик відкрито заявив: він зробить все, щоб не допустити прийняття законних рішень і застосування санкцій до банку і його керівництва. І зробив. Побачивши нашу "нездатність домовлятися", нацькував на нас працівників прокуратури, які вилучили оригінали всіх документів. У результаті працівники ДФС не змогли винести рішення за результатами розгляду скарги банку і фінустанова так і не заплатило до бюджету понад 400 млн грн. Цей факт став причиною подачі мною відповідного офіційної заяви в НАБУ", - пояснив експодатківець.

На сьогоднішній день справу проти Євгена Бамбізова закрито: спеціальна антикорупційна прокуратура Офісу Генерального прокурора прийняла рішення закрити його в зв'язку з невинуватістю Бамбізова.

"Закриття кримінального провадження проти мене - це, звичайно, відновлення справедливості. Але воно не буде повним, поки організатори всього цього замовного маскараду не притягнуть до відповідальності і не постануть перед судом. Так що не розслабляємося - попереду ще багато роботи: подача заяви в ДБР про незаконне притягнення до кримінальної відповідальності і затримання винних", - проанонсував Євген Бамбізов.