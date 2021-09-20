УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10862 відвідувача онлайн
Новини
1 791 8

Світовий конгрес українців звернувся до ООН у зв'язку з переслідуваннями українців у РФ: Путінський режим здійснює насильницьку асиміляцію

Світовий конгрес українців звернувся до ООН у зв'язку з переслідуваннями українців у РФ: Путінський режим здійснює насильницьку асиміляцію

Світовий конгрес українців (СКУ) надіслав офіційне звернення на ім'я верховного комісара ООН з прав людини Мішель Башелет в зв'язку зі зростаючими порушеннями прав людини етнічних українців в РФ і у відповідь на нові репресивні заходи, недавно введені російською владою проти української етнічної меншини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу конгресу.

"Засудження Верховним Комісаром ООН з прав людини брутальних порушень прав людини української етнічної меншини у Російській Федерації та зусиль російського уряду, спрямованих на ліквідацію української громади, стане чітким сигналом підтримки для всесвітньої української громади, яка знаходиться на передовій боротьби проти російської дезінформації та агресії проти українців в усьому світі", – йдеться в офіційному зверненні.

У Конгресі зазначають, що в кінці червня 2021 року президент РФ Володимир Путін ввів у дію закони про кримінальну відповідальність за зв'язки з т.зв. "небажаними" організаціями, включаючи СКУ, в зв'язку з чим був змушений призупинено членство в Конгресі всіх входили до нього організацій з РФ.

Також читайте: Світовий конгрес українців готовий надати понад $20 млн державному проєкту меморіалізації Бабиного Яру, - Ткаченко

"Протягом останніх 15 років, шляхом системних залякувань та переслідувань, путінський режим здійснює послідовну політику насильницької асиміляції українців – найбільшої за чисельністю етнічної меншини у Російській Федерації. Як складову частину цієї політики, російська влада провадить системну ліквідацію українських організацій у різноманітних регіонах РФ, позбавляючи українську меншину інституційних та організаційних основ, а також будь-яких можливостей вивчати рідну мову або практикувати рідну культуру", - йдеться в повідомленні.

Ще однією складовою процесу нищення українців у Росії є реанімована російською владою імперська та радянська теза про те, що українці та росіяни нібито є "одним народом", що призвело до того, що більшість українців в РФ " елементарно бояться публічно розкривати свою етнічну приналежність, адже це може становити загрозу для їхньої роботи і безпеки їхніх родин", відзначають в СКУ.

Автор: 

ООН (3340) репресії (1621) Світовий Конґрес Українців (76) кримські татари (2004)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=b33OBycGGJE

Хто агітував за вибори партії уХйла у консульства реефії в Україні?
показати весь коментар
20.09.2021 17:33 Відповісти
Бильше шуму !
показати весь коментар
20.09.2021 17:36 Відповісти
Ватанок. Знаєш, яка різниця між українцями, що живуть в Канаді, США, Аргентин, та в іших цивілізованих країнах, та вихідцями із України, що живуть НА роССії?

Перші в 3-5 поколіннях знають і памятають, звідки приїхали їхні предки, знають мову, звичаї, культуру своїх предків, а другі, в першому поколінні стають хохлами, родства не помнящими, а в другому поколінні вже ненавидять Україну, її мову, культуру, та й самих українців.
показати весь коментар
20.09.2021 17:51 Відповісти
Ну и что тебе не понравилось ? Я призывал больше кричать о негодяях.
показати весь коментар
20.09.2021 17:53 Відповісти
А чего она там делают (в логове врага, агрессорам и оккупанта)? Не, то уже не украинцы, А РАБЫ МОСКАЛЬКОЙ ЫМПЕРИИ! У РАБОВ нет национальности - это уже не НАРОД, а НАСЕЛЕНИЕ!
показати весь коментар
20.09.2021 17:38 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2021 17:55 Відповісти
Ассимиляция идет давно и " успешно". Возьмите атласы народонаселения Российской империи и СССР ( за все годы от 18-19 века вплоть до 70- 80 х годов 20 го) и посмотрите. Практически весь Краснодарский край, Белгородская обл и половина Ставропольского края и Воронежской области, значительная часть Ростовской обл и т.д. показаны как населенные украинским этносом... Ну а что имеем на 2021 год.. Там все " русские". Вот вам и успешная ассимиляция проведенная за последние 40 -45 лет..
показати весь коментар
20.09.2021 18:34 Відповісти
ГАНЬБА !!! Світовий Конґрес Українців не має варіанту москальською. Що за ВКУ ???

Кошмар. СКУ. Все.

Вже б тоді скорочення в англійській мові дали: UWC. Штаб-квартира - в Канаді, в Торонто.

https://www.ukrainianworldcongress.org/about/contact/
показати весь коментар
21.09.2021 02:17 Відповісти
 
 