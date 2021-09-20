Світовий конгрес українців звернувся до ООН у зв'язку з переслідуваннями українців у РФ: Путінський режим здійснює насильницьку асиміляцію

Світовий конгрес українців (СКУ) надіслав офіційне звернення на ім'я верховного комісара ООН з прав людини Мішель Башелет в зв'язку зі зростаючими порушеннями прав людини етнічних українців в РФ і у відповідь на нові репресивні заходи, недавно введені російською владою проти української етнічної меншини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу конгресу.

"Засудження Верховним Комісаром ООН з прав людини брутальних порушень прав людини української етнічної меншини у Російській Федерації та зусиль російського уряду, спрямованих на ліквідацію української громади, стане чітким сигналом підтримки для всесвітньої української громади, яка знаходиться на передовій боротьби проти російської дезінформації та агресії проти українців в усьому світі", – йдеться в офіційному зверненні.

У Конгресі зазначають, що в кінці червня 2021 року президент РФ Володимир Путін ввів у дію закони про кримінальну відповідальність за зв'язки з т.зв. "небажаними" організаціями, включаючи СКУ, в зв'язку з чим був змушений призупинено членство в Конгресі всіх входили до нього організацій з РФ.

Також читайте: Світовий конгрес українців готовий надати понад $20 млн державному проєкту меморіалізації Бабиного Яру, - Ткаченко

"Протягом останніх 15 років, шляхом системних залякувань та переслідувань, путінський режим здійснює послідовну політику насильницької асиміляції українців – найбільшої за чисельністю етнічної меншини у Російській Федерації. Як складову частину цієї політики, російська влада провадить системну ліквідацію українських організацій у різноманітних регіонах РФ, позбавляючи українську меншину інституційних та організаційних основ, а також будь-яких можливостей вивчати рідну мову або практикувати рідну культуру", - йдеться в повідомленні.

Ще однією складовою процесу нищення українців у Росії є реанімована російською владою імперська та радянська теза про те, що українці та росіяни нібито є "одним народом", що призвело до того, що більшість українців в РФ " елементарно бояться публічно розкривати свою етнічну приналежність, адже це може становити загрозу для їхньої роботи і безпеки їхніх родин", відзначають в СКУ.