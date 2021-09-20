Зеленський ввів у дію рішення РНБО про збільшення фінансування сектору безпеки і оборони до 5,95% ВВП
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 17 вересня про пропозиції до проєкту закону "Про державний бюджет України на 2022 рік" за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України.
Відповідний указ №477/2021 оприлюднений на сайті президента 20 вересня, інформує Цензор.НЕТ.
"Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Указ набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться в тексті документа.
Як повідомлялося, РНБО на засіданні 17 вересня прийняла пропозиції до законопроєкту про держбюджет-2022 рік за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України, підтримавши збільшення фінансування відповідного сектору до 5,95% від ВВП.
"Президент України прийняв рішення про збільшення обсягу фінансування сектору безпеки і оборони проти 2021 року. Якщо в 2021 році цей сектор фінансувався в обсязі 5,93% від ВВП, то в 2022 році цей показник буде збільшений і затверджений на рівні 5,95% від ВВП, що має становити 319,4 млрд грн", - сказав секретар РНБО Олексій Данілов після закінчення засідання.
За його словами, це має забезпечити фінансування завдань щодо соціального захисту військовослужбовців, зокрема, забезпечення їх житлом, програмами розвитку ракетного озброєння і Військово-морських сил Збройних сил України та інших.
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солдатики перебьются.....
Семья беглого Злочевского покупает еще один участок для добычи газа на Волыни Источник:
https://biz.censor.net/n3289257
як і у багатьох із нас,
за світлу пам'ять Сержанта Журавля !
https://twitter.***************/status/1438947865594847240
Військові у нас беззахисні.
Тому і держ дачу переїхав, бо жити стало ніде.
Гроші підуть МВС і Нацгвардії.
-Украина увеличит расходы на сектор безопасности и обороны на 15,7% в 2019 году до 212 млрд гривен (около $7,6 млрд), что составляет 5,4% ВВП страны.
-В 2018 году военный бюджет Украины составлял порядка 178 млрд гривен (около $6,4 млрд).
-Впервые в истории Украины в проект бюджета на 2022 запланированный объем финансирования сектора безопасности и обороны составляет рекордные 5,95% от ВВП (в 2021 году составил 5,92% от ВВП). Он отметил, что финансирование сектора безопасности и обороны вырастет до 5,95% ВВП по сравнению с 5,93% ВВП в 2021 году и составит 319,4 млрд гривен.
сектор безопасности и обороны - включается в себя ВСЕ, что касается ОБОРОНЫ и БЕЗОПАСНОСТИ
военный бюджет - исключительно ВОЕННЫЙ бюджет.
Привет сепарке донецкой ла-ла-ла-ла передавай
PS/ Заколебал ты со своей ла-ла-ла)))Я не знаю кто это.
Ты прав, "в 2018 году военный бюджет Украины составлял порядка 178 млрд гривен"
Але "видатки Державного бюджету на Міністерство оборони України у 2022 році заплановані у сумі 131 млрд грн"
Шкицкий, ты опять господин Соврамши
Заранее поздравляю с победой ...
Цитирую тебя "Суммы возросли значительно" Ага, минус 47 млрд
Шкицкий!!!! Минус, а не плюс
Господин Соврамши, вы не устали позориться?
Последний год, бюджет которого формировался при Порохе, это 212 млрд. При Зе сейчас на аналогичный сектор, это 319,4 млрд.
Итого: 319,4- 212= возрастания расходов на сектор из бюджета государства составляет более чем107 млрд.грн.
Шкицкий сравнивает : "увеличит расходы на сектор безопасности и обороны" и "военный бюджет Украины составлял". Господин Соврамши не видит разницы между собственно военным бюджетом и всем сектором безопасности?
Все, Шкицкий, ты не интересен больше мне, привет донецкой сепарке ла-ла-ла.
"Я за вами бежала три дня, и три ночи рассказать как вы мне безразличны"...)))
Мне глубоко побоку, что там твое продажное зеленое кодло напланировало на "сектор".
Меня больше волнует обороноспособность государства в период война с рускими козлами. Поэтому военный бюджет априори на первом месте, как это было при Порошенко. А вот сегодняшние цифры , как бы ты не тужился, говорят об обратном.
Все
Вокруг зебилы хлопают ушами по щекам и радуются миллиардам деревьев и охулионам инвестиций.
И только злые порохоботы не видят потрясающих успехов Накомана и егог Слуг.