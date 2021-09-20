Зеленський ввів у дію рішення РНБО про збільшення фінансування сектору безпеки і оборони до 5,95% ВВП

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 17 вересня про пропозиції до проєкту закону "Про державний бюджет України на 2022 рік" за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ №477/2021 оприлюднений на сайті президента 20 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

"Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Указ набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться в тексті документа.

Як повідомлялося, РНБО на засіданні 17 вересня прийняла пропозиції до законопроєкту про держбюджет-2022 рік за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України, підтримавши збільшення фінансування відповідного сектору до 5,95% від ВВП.

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"Президент України прийняв рішення про збільшення обсягу фінансування сектору безпеки і оборони проти 2021 року. Якщо в 2021 році цей сектор фінансувався в обсязі 5,93% від ВВП, то в 2022 році цей показник буде збільшений і затверджений на рівні 5,95% від ВВП, що має становити 319,4 млрд грн", - сказав секретар РНБО Олексій Данілов після закінчення засідання.

За його словами, це має забезпечити фінансування завдань щодо соціального захисту військовослужбовців, зокрема, забезпечення їх житлом, програмами розвитку ракетного озброєння і Військово-морських сил Збройних сил України та інших.