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Новини Тарифи ЖКГ
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Мери п'яти українських міст озвучили вимоги до влади для своєчасного початку опалювального сезону

Мери п'яти українських міст озвучили вимоги до влади для своєчасного початку опалювального сезону

Мери багатьох українських міст попереджають про небезпечну ситуацію, яка склалася в Україні напередодні опалювального сезону, та звертаються до уряду із закликом вжити заходів для забезпечення безперебійного постачання тепла у житлові будинки, лікарні, дитсадки та інші комунальні заклади.

Про проблеми, які склалися в багатьох регіонах, виданню "Коментарі.Київ" розповіли мери Івано-Франківська, Хмельницького, Славути, Старокостянтинова та Дрогобича, інформує Цензор.НЕТ.

. Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків впевнений, що підвищення цін на газ з боку "Нафтогазу" не уникнути.

Мери пяти українських міст озвучили вимоги до влади для своєчасного початку опалювального сезону 01

"Ціна газу для бюджетних установ в новому опалювальному сезоні зросте майже втричі – з 7 до 20 грн за 1 куб м. І це без вартості розподілу газу та інших супутніх витрат", - розповідає Руслан Марцинків.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин впевнений, що тарифи на газ для бюджетних установ дуже високі.

Мери пяти українських міст озвучили вимоги до влади для своєчасного початку опалювального сезону 02

"Уряд має зафіксувати ціну природного газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні не більше 11,2 грн за 1 куб. м. Це дозволить забезпечити безперебійне теплопостачання лікарень, шкіл, дитячих садочків та інших об’єктів соціальної сфери", - впевнений Олександр Симчишин.

Мер міста Славута Хмельницької області Василь Сидор попереджає про можливу небезпеку, якщо цього не зробити.

Мери пяти українських міст озвучили вимоги до влади для своєчасного початку опалювального сезону 03

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"Лікарні, школи, дитячі садочки та інші об’єкти соціальної сфери можуть залишитися без тепла", - каже Василь Сидор.

Очільник Дрогобича Львівської області Тарас Кучма вважає, що уряд запізнився з ухваленням необхідних рішень.

Мери пяти українських міст озвучили вимоги до влади для своєчасного початку опалювального сезону 04

"Закон про компенсацію різниці тарифів був підписаний запізно. Уряд лише 9 вересня, за місяць до початку опалювального сезону, оприлюднив постанову "Про затвердження Типового положення про територіальну комісію з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах". А опалювальний сезон має бути розпочатий вчасно. Якщо будуть ранні холоди - ми маємо бути готові дати тепло людям відразу. А такими темпами міста отримають від уряду компенсацію лише перед завершенням опалювального сезону", - зазначив Тарас Кучма.

Мер міста Старокостянтинів Хмельницької області Микола Мельничук наголошує на необхідності розблокувати рахунки всіх підприємств напередодні опалювального сезону.

Мери пяти українських міст озвучили вимоги до влади для своєчасного початку опалювального сезону 05

"Уряд має негайно відновити можливість теплопостачання та гарячого водопостачання в 59 громадах. Потрібно розблокувати рахунки підприємств, арештовані через заборгованість зі сплати за природний газ та його розподіл. У місті досі заблоковані рахунки ТКЕ за заборгованість за природний газ та його розподіл", - розповідає Микола Мельничук.

Як повідомлялося, Асоціація міст України, яку очолює Віталій Кличко, запропонувала владі пакет заходів для стримування цін на опалення і гарячу воду. В АМУ вважають, що для збереження тарифів на сталому рівні та недопущення відключень тепла центральна влада має, зокрема, надати громадам справедливу компенсацію.

Нагадаємо, мери Миколаєва, Кропивницького та Маріуполя вже звертались до влади щодо усунення загрози зриву опалювального сезону.

Автор: 

місцеве самоврядування (319) мер (506) опалювальний сезон (1744) Тарифи на газ (1055)


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Топ коментарі
+8
Пришла пора национализировать всех монополистов во власти олигархов - Облгазы, Облэнерго и Облводоканалы. Это необходимо для оперативного манёвра ресурсами. А то нам еще голод организуют при рекордном урожае.
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20.09.2021 19:11
+5
Центральная власть, увы, не способна управлять ситуацией. Сбросив все проблемы на места, она самоустранилась от решения вопросов...
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20.09.2021 18:37
+4
І автономна газова свердловина в кожного...
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20.09.2021 18:55
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Центральная власть, увы, не способна управлять ситуацией. Сбросив все проблемы на места, она самоустранилась от решения вопросов...
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20.09.2021 18:37 Відповісти
До чого тут Клічко зі своєю асоціацією до заяв абсолютно сторонніх мерів українських міст? Це реклама Кличка чи інформація про проблеми з оплатою за газ підприємствами теплокомуненерго? Влада не хоче піднімати ціни на опалення в той час як ціни на газ сягнули позначки в 900 доларів (24 300грн) за 1 тис. куб.м. газу, тобто куб газу зараз має коштувати 24,3 грн без вартості доставки і керівники міських адміністрацій резонно не вірять уряду який обіцяє покрити збитки міських теплових мереж! Шмигаль абсолютно провальний прем'єр який не зміг розробити ефективний механізм реальної компенсації регіональним громадам за збільшення ціни газу на ринку і мери про це відкрито говорять, я б сказав навіть кричать - заберіть Шмигаля який провалив підготовку до опалювального сезону і зараз пропонує перекласти подорожчання газу на місцеві бюджети! А мери резонно заявляють що хлопці йдіть ка ви накуй, ми свої гроші з місцевого бюджету самі можемо освоїти і абсолютно не зобов'язані за свої міські кошти виконувати забаганки Президента, який хоче бути добрим і щедрим за чужий рахунок.
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20.09.2021 18:46 Відповісти
Почитав пропозиції Кличка щодо компенсації за здорожчання газу і посміявся. Кличко пропонує дати містам більше грошей з центрального бюджету! Ну хто б сумнівався в геніальній простоті пропозицій від Кличка. Але цієї простоти вже забагато, хочеться реально професійного підходу до вирішення нагальних питань. Єдиною ефективною допомогою міським громадам можуть бути виключно державні облігації місцевої комунальної позики під державні гарантії. Гроші міським бюджетам мають надаватись виключно в кредит, щоб це не збільшувало інфляцію!
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20.09.2021 18:52 Відповісти
Але навіть не ціна на газ буде головною загрозою цієї зими. Саме відсутність газу як такого, не зважаючи на його ціну - ось реальна ситуація з якою стикнуться мери більшості населених пунктів України. путін перекриє газ, це вже точно. Газ в підземних сховищах належить іноземцям, які будуть викачувати його і транспортувати в ЄС, там де ціна більша і ніхто не дозволить нам припиняти поставки газу в ЄС після того як путін перекриє нам газовий вентиль. А потужності відбору газу з підземних газових сховищ обмежені приблизно на рівні 300 млн. куб. м на добу і цієї потужності просто не вистачить щоб викачувати газ і на експорт і для внутрішніх потреб і більшість населених пунктів просто лишаться без газу. А ще не потрібно забувати про російських диверсантів які будуть підривати газогони в момент відключення російського газу, щоб фізично унеможливити транспортування газу в реверсному режимі ГТС і це все разом ставить перед нами величезну проблему забезпечення котелень альтернативним паливом. Якщо з часів СРСР сатрі котельні обладнані пальниками та емностями для мазуту, то нові та модерізовані котельні вже такої опції не мають і просто змушені будуть зливати воду з системи, якщо встигнуть. Так само потрібно буде зливати воду з систем опалення будинків, при зупинці котелень, а це непроста робота яку немає кому виконувати одночасно в тисячах багатоквартирних будинків по містам центру, сходу та півдня України. Вже зараз мери мають не триндіти про ціни а готуватись до найгіршого сценарію, створювати оперативні штаби в містах, тренуватись підвозити мазуту цілодобово до котелень, формувати аварійені та добровольчі бригади для злиття води на тих ділянках теплоцентралей та в тих будинках де опалення все ж таки зупиниться! Потрібно тренуватись розгортати пункти опалення в наметах з буржуйками щоб мешканці холодних будинків могли десь зігрітись разом з дітьми. Потрібно вже зараз ставити дистанційні датчики тиску та температури на системах опалення та підключати їх до мережі Інтернет, щоб моніторити ситуацію з единого центру не покладаючись на людський фактор виконавців.
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20.09.2021 19:02 Відповісти
Мери українських міст мають в деталях вивчити катастрофу в Алчевську в 2006 році коли через аварію на теплоцентралі замерзло все місто і лопнули всі труби і замерзла навіть каналізація, що утворило проблему епідемії і примусило вивозити з Алчевська все населення в інші населені пункти! Тоді це можна було зробити, бо дітей та людей розвозили по всій Україні. А якщо уявити що таких Алчевськів одночасно стало 100, або 1000. Масштаби катастрофи будуть більші ніж від масового застосування ядерної зброї! Тому мерам українських міст потрібно не просто робити заяви а вже переводити свої тепломережі на альтернативне пальне, яке дешеве і яке є в достатній кількості - біопаливо! Котельні потрібно частково перевести на біопаливо - лушпиння соняшника та відходи деревини! Обладнання для цього виробляється в Україні вже більше 15 років, є успішні проекти переведення міських котелень на сипуче біопаливо і головне що ціна такого біопалива неймовірно дешева. Тона лушпиння коштує 350 грн, а по калорійності це паливо лише трохи уступає газу. Тобто перехід на біопаливо реально дозволить зменшити тарифи на тепло, бо паливо коштує в рази дешевше, а переведення котельні на таке біопаливо коштує смішні гроші - 200-300 тис. доларів.
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20.09.2021 19:09 Відповісти
Хоч автора статті вкажи.
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20.09.2021 19:22 Відповісти
Ледве примусив себе прочитати всі твої - чотири коментарі . Жах .. .

Одного не можу зрозуміти - звідки ти береш цю маячню ?? .
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20.09.2021 20:19 Відповісти
Опалення має бути тільки автономним.
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20.09.2021 18:39 Відповісти
Який ти розумний, аж страшно.
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20.09.2021 18:45 Відповісти
І автономна газова свердловина в кожного...
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20.09.2021 18:55 Відповісти
Беее, зебобики, пора отращивать шерсть чтобы греться
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20.09.2021 18:45 Відповісти
на якій платформі об,єднались мери цих різних міст...хто має покрити борги цих теплопостачальників і неплатіжників...

напевне, таке звернення дозволить президенту говорити про ,,списання,, боргів і вдатися до нього

боржники знову залишаться в плюсі, а постраждають, як і було раніше, добросовісні платники...

янукович списував 10 млрд боргів, але, як бачимо, це не вирішило проблем...
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20.09.2021 18:52 Відповісти
Да, а вот Беня - совсем другре дело!
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20.09.2021 19:13 Відповісти
Пришла пора национализировать всех монополистов во власти олигархов - Облгазы, Облэнерго и Облводоканалы. Это необходимо для оперативного манёвра ресурсами. А то нам еще голод организуют при рекордном урожае.
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20.09.2021 19:11 Відповісти
Марцинків та Симчишин - свободівці. Хтось знає, з яких партій решта? (просто цікаво)
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20.09.2021 20:07 Відповісти
запахло держпереворотом?
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20.09.2021 20:10 Відповісти
Так в нас, начебто, ринок газу? Яке влада має право в нього втручатись?
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20.09.2021 20:14 Відповісти
Нужно разблокировать счета предприятий, арестованых из-за задолженности по оплате за природный газ и его распределение. В городе до сих пор заблокированы счета ТКЭ за задолженность за природный газ и его распределение", - рассказывает Николай Мельничук. )) . Источник:

Стоп панове . Так а чому ті підприємства , досі не погасили заборгованість ? По друге - хто повинен її гасити , якщо вони відмовяються ? Цікаво почути .
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20.09.2021 20:34 Відповісти
"...Нужно разблокировать счета предприятий, арестованых из-за задолженности по оплате за природный газ и его распределение..."

По перше, потрібно розібратись чому виникла заборгованість і чому її досі не погасили. А то виходить так , що одні економлять на всьому і платять, а інші не платять а чекають коли їм спишуть борги.
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20.09.2021 21:19 Відповісти
 
 