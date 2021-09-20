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США не визнають вибори в Держдуму РФ на окупованих територіях України

США не визнають вибори в Держдуму РФ на окупованих територіях України

Сполучені Штати Америки не визнають проведення виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих українських територіях і підтверджують незмінну підтримку територіальній цілісності і суверенітету України.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державного департаменту США, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибори в Державну Думу Російської Федерації 17-19 вересня відбулися в умовах, які не сприяють вільному та справедливому судочинству. Використання урядом Росії законів про "екстремістські організації", "іноземних агентів" і "небажані організації" серйозно обмежило політичний плюралізм і не дозволило російському народу реалізувати свої громадянські і політичні права", - сказано в повідомленні.

У Держдепартаменті США зазначили, що обмеження з боку уряду Росії, яким передували широкомасштабні спроби маргіналізації незалежних політичних фігур, також не дозволили Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) та її Парламентської асамблеї спостерігати за виборами, що суттєво знизило їх прозорість.

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"Ці дії суперечать зобов'язанням Росії, зокрема щодо Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, а також її зобов'язаннями перед ОБСЄ та іншими міжнародними і регіональними органами", - зазначили в пресслужбі.

"Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань щодо поваги прав людини і основних свобод і припинити кампанію тиску на громадянське суспільство, політичну опозицію та незалежні ЗМІ. Крім того, ми не визнаємо проведення виборів у Державну Думу Росії на суверенній українській території і підтверджуємо нашу незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України", - заявили у Держдепартаменті США.

Автор: 

вибори (6683) Держдума (733) Крим (14131)


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Топ коментарі
+9
Та взагалі ті вибори треба визнати недійсними.

Наша дипломатія. очолювана ЗЕ, знову провалилась.
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20.09.2021 18:48
+9
Очередное ниочем, какой смысл не признавать выборы в Крыму но признавать в целом.
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20.09.2021 18:50
+4
Знакомьтесь, новый депутан госДуры.

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20.09.2021 19:18
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Та взагалі ті вибори треба визнати недійсними.

Наша дипломатія. очолювана ЗЕ, знову провалилась.
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20.09.2021 18:48 Відповісти
Визнати вибори недійсними може лише той, хто їх проводить.

Сторонні країни можуть не визнавати вибори законними і не визнавати державну дуру за чиннний парламент. Це потребуватиме не визнання уряду, який дума призначить і міністра закордонних справ, зокрема. Саме це буде зупиняти інші країни від такого кроку.
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20.09.2021 22:56 Відповісти
Очередное ниочем, какой смысл не признавать выборы в Крыму но признавать в целом.
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20.09.2021 18:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=b33OBycGGJE

Хто агітував за вибори партії уХйла у консульства реефії в Україні?
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20.09.2021 18:50 Відповісти
Адольфовна признала что фсе карашо...
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20.09.2021 18:51 Відповісти
Минулі вибори теж не визнавали, а ***** від цього ні холодно, ні жарко.
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20.09.2021 18:53 Відповісти
Нужно признать результаты "выборов" юридически ничтожными, а ГосДупу страны-помойки - нелигитимной. Все основания для этого налицо.
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20.09.2021 18:55 Відповісти
"США не визнають вибори в Госдуму на окупованих територях"...І що?..Госдума легітимна?..Якщо так,то кому треба таке визнавання-невизнавання...
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20.09.2021 18:56 Відповісти
Шот США прогнали...)) Как это ? Раз принимали участие,то все. Это же противозаконно. Ведь не может закон быть частично согласен с преступлением )) А как иначе ? ))
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20.09.2021 19:14 Відповісти
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20.09.2021 19:14 Відповісти
Знакомьтесь, новый депутан госДуры.

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20.09.2021 19:18 Відповісти
Еврей-русский нацист. Можно смело в зоопарк помещать, как ошибку природы.
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20.09.2021 19:37 Відповісти
Молодцы.
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20.09.2021 19:36 Відповісти
https://zn.ua/WORLD/v-sotssetjakh-rasprostranjaetsja-video-na-kotorom-izobrazhena-skhema-holosovanija-zhitelej-ordlo-na-vyborakh-v-rossii-.html

- я сильно извиняюсь но формулировочку на счёт "территория" нужно както подкорректировать........
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20.09.2021 19:51 Відповісти
https://zn.ua/international/v-rossii-vybory-proshli-bez-umnoho-holosovanija-no-so-stalinym-nevskim-i-hroznym.html

в ********** даже перестановка кроватей нуждается в жёстком контроле малята и да- если ктото надеется на непризнание результатов я вас разочарую уже - лишнехромасомные лишний раз доказали миру право на особый путь.......
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20.09.2021 20:21 Відповісти
Русофашиська нечисть великий хер ложила на всіх хто не признає їхні вибори.
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20.09.2021 20:58 Відповісти
пердеж в лужу... тьфу
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20.09.2021 21:09 Відповісти
Непризнание произошло после таких же "выборов" в Беларуси.

А тут - просто смешной писк "гаранта"
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21.09.2021 17:04 Відповісти
 
 