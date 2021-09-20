США не визнають вибори в Держдуму РФ на окупованих територіях України

Сполучені Штати Америки не визнають проведення виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих українських територіях і підтверджують незмінну підтримку територіальній цілісності і суверенітету України.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державного департаменту США, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибори в Державну Думу Російської Федерації 17-19 вересня відбулися в умовах, які не сприяють вільному та справедливому судочинству. Використання урядом Росії законів про "екстремістські організації", "іноземних агентів" і "небажані організації" серйозно обмежило політичний плюралізм і не дозволило російському народу реалізувати свої громадянські і політичні права", - сказано в повідомленні.

У Держдепартаменті США зазначили, що обмеження з боку уряду Росії, яким передували широкомасштабні спроби маргіналізації незалежних політичних фігур, також не дозволили Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) та її Парламентської асамблеї спостерігати за виборами, що суттєво знизило їх прозорість.

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"Ці дії суперечать зобов'язанням Росії, зокрема щодо Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, а також її зобов'язаннями перед ОБСЄ та іншими міжнародними і регіональними органами", - зазначили в пресслужбі.

"Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань щодо поваги прав людини і основних свобод і припинити кампанію тиску на громадянське суспільство, політичну опозицію та незалежні ЗМІ. Крім того, ми не визнаємо проведення виборів у Державну Думу Росії на суверенній українській території і підтверджуємо нашу незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України", - заявили у Держдепартаменті США.