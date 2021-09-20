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Безугла: Депутати опозиції зірвали засідання ТСК, увірвавшись, коли повинні були заслухати Бурбу

Безугла: Депутати опозиції зірвали засідання ТСК, увірвавшись, коли повинні були заслухати Бурбу

Представники фракцій "ЄС" і "Голос", які не є членами Тимчасової слідчої комісії ВР, увірвалися на засідання ТСК, на якому повинні були заслухати секретну інформацію від екскерівника ГУР Міноборони Василя Бурби.

Про це пише у фейсбуці голова комісії, нардеп "СН" Мар'яна Безугла, повідомляє Цензор.НЕТ.

"До заслуховування колишнього керівника ГУР МОУ В.Бурби у приміщення, де мало відбутися заслуховування, вірвалися народні депутати, які не є членами ТСК, Величкович Микола, Герасимов Артур, Забродський Михайло, Іонова Марія, Княжицький Микола, Федина Софія з "Європейська солідарність" та Роман Костенко, Осадчук Андрій з "Голос", зловживаючи своїм статусом. Не будучи в складі Комісії, вони відмовилися покидати приміщення, не зважаючи на відповідні зауваження від мене як голови комісії та членів ТСК. Слід зазначити, що під час заслуховування розглядалася інформація з грифом "таємно", для отримання доступу (не тільки допуску!) до якої згідно ЗУ "Про ДТ" треба певні дії", - написала Безугла.

Вона зазначила, що Бурбу повинні були заслухати приміщенні, яке обладнане спеціальною апаратурою і перебуває під охороною.

Безугла вважає, що нардепи-опозиціонери зірвали засідання ТСК і намагалися перетворити його на політичне шоу. Вона каже, що це вже друга спроба з боку опозиції зірвати отримання інформації про Вагнергейт, і обіцяє звернутися в ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТСК заслухає представників ДБР про розслідування можливого зливу інформації щодо "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла

"Багато разів я запрошувала представників опозиції приєднатися до ТСК у якості її учасників. Вони відмовляються і висувають у якості головного аргументу її, нібито упередженість. Але ж і запрошували їх до складу ТСК, оскільки їх участь в ході розслідування є кращим запобіжником упередженості. Вони відмовилися це робити", - пише Безугла.

"Засідання продовжиться відповідним чином. Про дату і час повідомлю окремо", - підсумувала Безугла.

Автор: 

ТСК (373) ПВК Вагнер (1540) Безугла Мар’яна (297)


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Топ коментарі
+86
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20.09.2021 19:32
+73
"Следует отметить, что во время заслушивания рассматривалась информация с грифом "секретно" - пока во главе ОП стоит Ермак гриф "секретно" на документах выглядит глупо
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20.09.2021 19:26
+66
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20.09.2021 19:38
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20.09.2021 19:24 Відповісти
і савєцкій саюз тоже...
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20.09.2021 19:26 Відповісти
в ФБ - безуглой насовали по полной)) Народная любовь к слугам урода))
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20.09.2021 20:30 Відповісти
https://www.facebook.com/MykolaKniazhytsky/?__cft__[0]=AZUu5vpEhXPSV9U8LdgLHhhKcj8KXxjp3AEMA83vXd-pZ92VqPuOWCxigLINXHvgX4dqt-qAHnm1syQXb9-AJAe3ZRu8ZUFQBHNshZ7gafm74uBBLgHXhwoazqwopB0c4Sk&__tn__=R]-R Микола Княжицький : Перелякана брехуха Мар'яна. Ми з колегами-депутатами відповідно до чинного законодавства висловили бажання бути присутніми під час засідання комісії, у якій брали участь депутати "Слуг народу" і ОПЗЖ. Комісія розглядала зрив операції чи спецзаходів із затримання вбивць-вагнерівців "зеленою" владою. Комісію очолює Мар'яна Безугла. Зал комісії охороняли десятки спецпризначенців і охорона УДО. Мар'яна запросила депутатів, ми здали телефони і годинники, пройшли рамки перевірки, підписали документи про допуск до держтаємниці і зайшли в зал. Були довгі і безсенсовні дебати між слугами, які перелякано боялися мабуть того, що депутати з ЄС і Голосу отримають додаткові докази зради у кабінеті Зеленського. Але засідання почали . Прийшов колишній керівник ГУР Василь Бурба. Почав розповідати правду про спробу затримати і покарати вбивць- вагнерівців.

Після 10 хвилин розповіді Генерала Мар'яна оголошує перерву на 10 хвилин.

Згодом приходить і продовжує перерву.
Переляк перед правдою примушує Мар'яну брехати. Соромно!!! З ЄС були Герасимов, Забродський, Федина, Іонова, Величкович. З Голосу Осадчук і Костенко. Біля зали десятки спецпризначенців з камерами, в тому числі з УДО і ГУР. Ану, покажіть відео, де хтось кудись вривається.
Правда в іншому. Нашою країною керують негідники і зрадники.
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20.09.2021 20:52 Відповісти
так "пристально" врать в глаза умеет только Безуглая
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20.09.2021 21:23 Відповісти
безмозка почала бикувати, коли Бурба зібрався був назвати імена і прізвища людей, які були тоді присутні на засіданні у зєзіка - бо половина з них не мали допусків до держтаємниці
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21.09.2021 15:50 Відповісти
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20.09.2021 19:25 Відповісти
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20.09.2021 19:32 Відповісти
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20.09.2021 19:38 Відповісти
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20.09.2021 21:25 Відповісти
- Мар'яно, дивлячись на вашу діяльність із розслідування провалу спецоперації з "вагнерівцями", не можу не поставити це запитання. Скажіть, у вас взагалі в голові щось є?
- Було до п'ятого класу... Потім мама дустом вивела.
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24.09.2021 19:09 Відповісти
а апельсинки те непростые . а наколотые ---- СМОТРИТЕ 73 ПРОЦ ЗА ЧТО ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ . КАКОЕ ДЕРЬМО ВЫ ВЫБРАЛИ В ПАРЛАМЕНТ --- И ЭТО НИЧТОЖЕСТВО ТУПОЕ ПРИНИМАЕТ ДЛЯ НАС ЗАКОНЫ И ИМИТИРУЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ ТСК ---- ДА ЕЙ ПОЛЫ МЫТЬ В ТУАЛЕТАХ ВР . А ЭТА МРАЗЬ РАССЛЕДУЕТ СПЕЦОПЕРАЦИЮ
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21.09.2021 05:51 Відповісти
Я бы ей и полы не доверила!!!
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21.09.2021 06:14 Відповісти
"Батя" чекає, старайся!
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21.09.2021 06:37 Відповісти
Апельсинки и наколотые блеядски
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21.09.2021 08:40 Відповісти
Мама з доцьою...
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24.09.2021 19:16 Відповісти
"Следует отметить, что во время заслушивания рассматривалась информация с грифом "секретно" - пока во главе ОП стоит Ермак гриф "секретно" на документах выглядит глупо
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20.09.2021 19:26 Відповісти
Насколько я помню -- там только один член комиссии с допуском к закрытой информации. Тупая профанация от зелени.
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20.09.2021 19:35 Відповісти
ТЕ ЩО УЗНАВ ВОРОГ ПІСЛЯ ДЗВІНКА, ВЖЕ НЕ Є ДЕРЖАВНОЮ ТАЄМНИЦЕЮ.
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20.09.2021 20:14 Відповісти
логично.... но если продолжают скрівать то логичен вопрос а кто на самом деле у них враг.....
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21.09.2021 18:55 Відповісти
про эту крысу забыть нельзя!
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20.09.2021 19:26 Відповісти
Похожа на Виктора Хведоровича
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20.09.2021 19:27 Відповісти
Ага. Слуги Наркомана так хотели расследовать преступление Наркомана, а опозиция им помешала.

Именно так все и было.
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20.09.2021 19:28 Відповісти
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20.09.2021 19:33 Відповісти
Назва фільму - "Врятувати рядового Довбня"?
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21.09.2021 06:40 Відповісти
Как там в АТО - ВДРГ- вражеская диверсионноразведивательная группа , в составе вышеперечисленных, сметая все на своем пути огнем из неавтоматического оружия сорвала заседание ТСК! Вова, где твои два "узи"? Из кина которые?
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20.09.2021 19:30 Відповісти
Народний депутат діючого скликання при пред'явленні посвідчення народного депутата України користується правом безперешкодно відвідувати органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також правом безперешкодного доступу на всі підприємства, в установи та організації, розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму секретності
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20.09.2021 19:30 Відповісти
В.Ф., шутить изволите? Вон Колю- шницеля в собственный ресторан не пускали, из-за отсутствия маски на лице, а вы такое говорите!
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20.09.2021 19:33 Відповісти
ета атвратітільна...
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20.09.2021 19:42 Відповісти
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20.09.2021 19:31 Відповісти
Тупе сотворіння.
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20.09.2021 19:31 Відповісти
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20.09.2021 19:37 Відповісти
Спецотлов, все Безмозглые😢
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20.09.2021 19:35 Відповісти
Тупо бреше.

А чо, вовошкін рейтинг дозволяє відверто брехати і не морочитись.
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20.09.2021 19:36 Відповісти
что там дальше выдаст зеленая аутистка, что во время заслушивания Бурбы у всех членов комиссии произошло внезапное самовозгорание
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20.09.2021 19:37 Відповісти
Московитские щуры не меняют амплуа.
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20.09.2021 19:38 Відповісти
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20.09.2021 19:39 Відповісти
як колись співав Володимир Висоцький в пісні ( з фільму "бегство мистера Маккинли) ех ви, ошметки хромосом !
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20.09.2021 20:48 Відповісти
При чому! Скликання комісії ініціювали партії ЄС і Голос!
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20.09.2021 19:40 Відповісти
Причому.
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20.09.2021 20:32 Відповісти
Безуглая даже не подозревает, в какую госизменовскую аферу она встряла... За эти художества в составе преступной группы придётся отвечать долгими годами на нарах....Сделает себе татуху на спине - купола... И звёзды на коленях.... Феню подучит.... Зубов лишится....А могла бы не предавать страну - не нарушать закон... И жить на свободе, старея с чистой совестью....
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20.09.2021 19:41 Відповісти
В Лукьяновском СИЗО, которое ремонтирует Малюська, она будет иметь полную возможность качественно оттатуироавться и феню изучить на профессиональном уровне.
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20.09.2021 19:50 Відповісти
Интересно когда будет большой шухер эту барышню возьмут с собой на Россию??
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20.09.2021 19:54 Відповісти
Вона залишиться тут. Вона повинна підкосити генетику країни.
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20.09.2021 20:02 Відповісти
Судьба резиноизделий №2 всегда одинакова.
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20.09.2021 20:26 Відповісти
ты оптимист, депутатов не садят
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21.09.2021 18:23 Відповісти
Не могла безумна дозволити Бурбі, у присутності свідків, депутатів опозиції, назвати призвіща зрадників. Вави-дерьмака-демченко, ...
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20.09.2021 19:44 Відповісти
Какая нах секретность ежели ни безмозглая ни остальные членны этой "комиссии" не имеют допуска от СБУ по секретности?

(слово "членны" написано специально с двумя буквами "н", дабы придать большую важность этой комиссии по отстирыванию труселей ЗЕ кои он и запачкал)
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20.09.2021 19:47 Відповісти
Про яку держтаємницю Безмозгла каже? Що в ОП Єрмака залишились тільки російські шпигуни? Так це і так всі знають
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20.09.2021 19:49 Відповісти
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20.09.2021 19:50 Відповісти
Тупа 3,14зда.
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20.09.2021 19:59 Відповісти
Скорочено - ТП
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20.09.2021 22:27 Відповісти
Про події у Дніпрі: кого хотіла злякати ця масовка?

https://www.youtube.com/watch?v=pHqnAp4M-4I
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20.09.2021 20:01 Відповісти
какая это "гостайна"? Зеленский уже выболтал все секреты врагу! а те кто его покрывает, являются соучастниками преступления.
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20.09.2021 20:06 Відповісти
Следует отметить, что во время заслушивания рассматривалась информация с грифом "секретно", для получения доступа (не только допуска!) к которой, согласно ЗУ "О гостайне" нужны определенные действия", - написала Безуглая. - ,бывшие регионалы в составе ВСК, сдля доклада в мацкву "украинской государственной тайны" ,кто дал указание допустить ,если не предатели и изменники в верхах???
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20.09.2021 20:22 Відповісти
...хвойда безпринципна
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20.09.2021 20:28 Відповісти
А може подоляко-єрмаки на неї компромат мають, ну, там груповий секс, наприклад, чи погрожують життям їй чи сім"ї
Тому що те, що вона несе, ні в які ворота не лізе
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20.09.2021 20:44 Відповісти
шо безмозглая то это на лбу написано
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20.09.2021 20:30 Відповісти
Вот жеж ****....квартальная....
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20.09.2021 20:48 Відповісти
https://prm.ua/zaiava-bezuhloi-pislia-zasidannia-tsk-u-spravi-vahnerivtsiv-mohla-buty-zahotovkoiu-zabrodskyy/ Заява Безуглої після засідання ТСК у "справі вагнерівців" могла бути заготовкою - Забродський

"Тимчасова слідча комісія (в складі монобільшості) могла заздалегідь прописати сценарій для засідання у справі вагнерівців. На це вказує те, що сьогодні на брифінгу модераторка (голова комісії М.Безугла) зачитала заяву, що відрізнялася від свідчень колишнього очільника Головного управління розвідки Василя Бурби" - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський.
І продовжив: "Після того, як почалося заслуховування пана Бурби, вже після того, як ТСК неодноголосно проголосувала за те, щоб не були присутні нечлени комісії, і вже після того, як так звані гості залишились в приміщенні і почав розповідати генерал Бурба про певні обставини, після того, коли розповідь генерала дійшла саме до подій, які пов'язані безпосередньо з останніми декількома добами так званого спеціального заходу, - лише після цього під абсолютно надуманим приводом начебто стенографістці потрібно розв'язати окремі питання, засідання було перервано. Причому спочатку - рівно на десять хвилин. А після того, як пройшло десять хвилин, вже нікого не цікавило, на скільки саме було призупинено засідання. Тому що, вочевидь, подальших вказівок, як діяти, і ніякого плану на такий розвиток ситуації, на такий варіант пані модераторка, як сьогодні себе назвала голова тимчасової слідчої комісії, не мала. І після цього фактично робота була поставлена на паузу".
Генерал Забродський далі розповів, що його здивували заяви на брифінгу. Депутата не здивувало лише те, що модераторка читала повністю його офіційну заяву.
"І найцікавіше, що вона читала про речі, які нічого спільного з тим, що встиг розповісти пан Бурба сьогодні на тимчасовій слідчій комісії, не мають взагалі. Тобто, вочевидь, таким чином ми маємо справу з якоюсь заготовкою, яка вже була готова. Але події сьогодні під час ТСК, а найголовніше - зміст доповіді і пояснень пана генерала Бурби - ніяк не вкладалися в той попередній план, який був розроблений стосовно того, як повинна бути донесена суспільству начебто правда про те, як насправді розвивалися події" - константував народний депутат Михайло Забродський
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20.09.2021 20:49 Відповісти
Біда в тому, що ЗЕвлада не бачить причинно-наслідкового звязку в тому що дзвінок Лукашенку, від ВАЗеленського...це вже і є - державна зрада.🤥
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20.09.2021 20:50 Відповісти
Тепер всі зрозуміли -навіщо Молюска ремонтує СІЗО)))
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20.09.2021 20:58 Відповісти
Там ще є така ж сама Третьякова, я ка народила 5 дітей "без допомоги чоловіка". Хотіли хоч словом отрим ати підтримку в ФСБ, про що так розпиналась Севрюга трохи раніше, а ні путінці не попались на вудочку маркитанта Єрмака. Ерпмак, як завжди, хотів заговорити питання свого зрадництва, а вийшло навпаки -Севрюга так заговорилася, що її запідозрили в розумовій неповноцінності.
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20.09.2021 20:59 Відповісти
Якщо це -держаємниця , то чому президент України видав її , розповівши захопившому владу в сусідній Білорусі - Лукашенку . ?? ХТО тоді насправді - ДЕРЖЗЛОЧИНЕЦЬ . ??? .

.
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20.09.2021 21:04 Відповісти
Дивлюсь на фото Безуглої. Жорсткий погляд з-під лоба ... Не вистачає кожанки та маузера 😎
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20.09.2021 21:06 Відповісти
Яка вона мерзенна
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20.09.2021 21:07 Відповісти
Очередная лживая, циничная мразь. Её потом из Панамы надо будет депортировать в Украину на суд за фальсификацию расследования.
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20.09.2021 21:08 Відповісти
Как могут "ворваться" те, кто имеет конституционное право присутствовать?! Это какой-то дурдом 95!!!
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20.09.2021 21:11 Відповісти
При чем здесь оппозиция, если она сама прервала Бурбу и закрыла заседание. Может она себя оппозицией считает..?) Похоже, что единственная цель этой лягушачьей тусовки замести следы, запутать и заговорить этот вопрос. Наверно посчитали, что лучше Безуглой никто не справится с этой ролью.
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20.09.2021 21:12 Відповісти
Тупенька вівцязе думає, що так буде завжди! Дурепо, тебе "пострежуть в нуль", а потім "висушать" і викинуть як непотріб! Навіть на "козла отпущєнія" не потягнеш - буде гірше!
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20.09.2021 21:16 Відповісти
Хто эта моцная тёлка, которая рулит комиссиями и их составом?
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20.09.2021 21:50 Відповісти
Шмара ублюдочная
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20.09.2021 21:53 Відповісти
фенька с мыльнаго заводу, где, интересно откопали эту красотку?
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20.09.2021 22:20 Відповісти
мерзопакостная особа, из кожи вон выпрыгнет что указания кураторов выполнить .. будет кого скажут вылизывать , без мыла в каждую дырку станет лезть .. будет горько плакать если не пустят)) ....странно что она в єтот раз не заплакала))
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20.09.2021 22:21 Відповісти
А безмозкой назвати це перебор ? )
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20.09.2021 22:36 Відповісти
Всю страну и конкретно спецслужбы страны держат за дураков. Но не удастся скрыть правду кто предатель. Вопрос времени. И эту депутатку тоже пустят под су
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20.09.2021 23:55 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZU6Tuf5Ta8LuiqmGqVMHKYOoBZGWzW2j67gnqrieHD_wSIHX63D4WvO0gQfK3v71XqZ-aconLhZFGCryUuSvF0kWHpRlGYGf0E_KOMiNLwcrqia-HzMp7uN3El4M4swHxg&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6859136740779040?__cft__[0]=AZU6Tuf5Ta8LuiqmGqVMHKYOoBZGWzW2j67gnqrieHD_wSIHX63D4WvO0gQfK3v71XqZ-aconLhZFGCryUuSvF0kWHpRlGYGf0E_KOMiNLwcrqia-HzMp7uN3El4M4swHxg&__tn__=%2CO%2CP-R 16 мин. ·







А мне нравится, как Безуглая изображает одновременно слабоумие и отвагу. Эталонная https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZU6Tuf5Ta8LuiqmGqVMHKYOoBZGWzW2j67gnqrieHD_wSIHX63D4WvO0gQfK3v71XqZ-aconLhZFGCryUuSvF0kWHpRlGYGf0E_KOMiNLwcrqia-HzMp7uN3El4M4swHxg&__tn__=*NK-R #прислуга из https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZU6Tuf5Ta8LuiqmGqVMHKYOoBZGWzW2j67gnqrieHD_wSIHX63D4WvO0gQfK3v71XqZ-aconLhZFGCryUuSvF0kWHpRlGYGf0E_KOMiNLwcrqia-HzMp7uN3El4M4swHxg&__tn__=*NK-R #моносброда . Оскара ей! И пива. Заслужила. ))
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21.09.2021 00:17 Відповісти
Порох зря старается 😂
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21.09.2021 00:20 Відповісти
После осла оманского, одна из первых на посадку.
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21.09.2021 02:57 Відповісти
''нужньі опрєдєльонньіє дєйствія''

Егеж, зателефонувати до ФСБ, та ''попередити''(с)
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21.09.2021 05:07 Відповісти
Без Угла знахідка для "сьогоднішніх слухачів Джазу"
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21.09.2021 05:15 Відповісти
Не пойму, как такое у.. е..бище могло родится в моем любимом Киеве? Наверное ее родители - конченные алкаши, и после рождения Мани ее выбросили в мусорный бак. Мир не без добрых людей, ее подобрали местные бомжики, накормили, воспитали как могли, и она с малых лет работала на паперти, выпрашивая милостыню. В школу не ходила, но читать и писать Маню научили обитатели трущеб, где Маня проживала с бомжиками. А когда найвелычнишый расклеил по Киеву объявы о записи всех желающих в депутаты своей фракции, Маню записали, и потом выбрали. И не надо ее обижать, что она с трудом читает и не может изложить без ошибок свои мысли, у ЗЕбаанутой монобильшости все такие.

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21.09.2021 12:31 Відповісти
Так вона ж пи..дить шо дихає.
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21.09.2021 14:05 Відповісти
кажуть в Трускавці знов слуг зеленський збирає
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21.09.2021 16:09 Відповісти
У этой Безуглой взгляд как у габонской гадюки
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21.09.2021 17:03 Відповісти
Ну кто бы еще мог помешать, как не оппозиция!

И как это не оказалось, что сам Порошенко возглавил эту группу ворвавшихся на заседание?

Взломал дверь и сразу к секретным документам...
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21.09.2021 19:15 Відповісти
 
 