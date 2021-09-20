Безугла: Депутати опозиції зірвали засідання ТСК, увірвавшись, коли повинні були заслухати Бурбу

Представники фракцій "ЄС" і "Голос", які не є членами Тимчасової слідчої комісії ВР, увірвалися на засідання ТСК, на якому повинні були заслухати секретну інформацію від екскерівника ГУР Міноборони Василя Бурби.

Про це пише у фейсбуці голова комісії, нардеп "СН" Мар'яна Безугла, повідомляє Цензор.НЕТ.

"До заслуховування колишнього керівника ГУР МОУ В.Бурби у приміщення, де мало відбутися заслуховування, вірвалися народні депутати, які не є членами ТСК, Величкович Микола, Герасимов Артур, Забродський Михайло, Іонова Марія, Княжицький Микола, Федина Софія з "Європейська солідарність" та Роман Костенко, Осадчук Андрій з "Голос", зловживаючи своїм статусом. Не будучи в складі Комісії, вони відмовилися покидати приміщення, не зважаючи на відповідні зауваження від мене як голови комісії та членів ТСК. Слід зазначити, що під час заслуховування розглядалася інформація з грифом "таємно", для отримання доступу (не тільки допуску!) до якої згідно ЗУ "Про ДТ" треба певні дії", - написала Безугла.

Вона зазначила, що Бурбу повинні були заслухати приміщенні, яке обладнане спеціальною апаратурою і перебуває під охороною.

Безугла вважає, що нардепи-опозиціонери зірвали засідання ТСК і намагалися перетворити його на політичне шоу. Вона каже, що це вже друга спроба з боку опозиції зірвати отримання інформації про Вагнергейт, і обіцяє звернутися в ДБР.

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"Багато разів я запрошувала представників опозиції приєднатися до ТСК у якості її учасників. Вони відмовляються і висувають у якості головного аргументу її, нібито упередженість. Але ж і запрошували їх до складу ТСК, оскільки їх участь в ході розслідування є кращим запобіжником упередженості. Вони відмовилися це робити", - пише Безугла.

"Засідання продовжиться відповідним чином. Про дату і час повідомлю окремо", - підсумувала Безугла.