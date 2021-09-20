Безугла: Депутати опозиції зірвали засідання ТСК, увірвавшись, коли повинні були заслухати Бурбу
Представники фракцій "ЄС" і "Голос", які не є членами Тимчасової слідчої комісії ВР, увірвалися на засідання ТСК, на якому повинні були заслухати секретну інформацію від екскерівника ГУР Міноборони Василя Бурби.
Про це пише у фейсбуці голова комісії, нардеп "СН" Мар'яна Безугла, повідомляє Цензор.НЕТ.
"До заслуховування колишнього керівника ГУР МОУ В.Бурби у приміщення, де мало відбутися заслуховування, вірвалися народні депутати, які не є членами ТСК, Величкович Микола, Герасимов Артур, Забродський Михайло, Іонова Марія, Княжицький Микола, Федина Софія з "Європейська солідарність" та Роман Костенко, Осадчук Андрій з "Голос", зловживаючи своїм статусом. Не будучи в складі Комісії, вони відмовилися покидати приміщення, не зважаючи на відповідні зауваження від мене як голови комісії та членів ТСК. Слід зазначити, що під час заслуховування розглядалася інформація з грифом "таємно", для отримання доступу (не тільки допуску!) до якої згідно ЗУ "Про ДТ" треба певні дії", - написала Безугла.
Вона зазначила, що Бурбу повинні були заслухати приміщенні, яке обладнане спеціальною апаратурою і перебуває під охороною.
Безугла вважає, що нардепи-опозиціонери зірвали засідання ТСК і намагалися перетворити його на політичне шоу. Вона каже, що це вже друга спроба з боку опозиції зірвати отримання інформації про Вагнергейт, і обіцяє звернутися в ДБР.
"Багато разів я запрошувала представників опозиції приєднатися до ТСК у якості її учасників. Вони відмовляються і висувають у якості головного аргументу її, нібито упередженість. Але ж і запрошували їх до складу ТСК, оскільки їх участь в ході розслідування є кращим запобіжником упередженості. Вони відмовилися це робити", - пише Безугла.
"Засідання продовжиться відповідним чином. Про дату і час повідомлю окремо", - підсумувала Безугла.
Будь ласка, зачекайте...
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Після 10 хвилин розповіді Генерала Мар'яна оголошує перерву на 10 хвилин.
Згодом приходить і продовжує перерву.
Переляк перед правдою примушує Мар'яну брехати. Соромно!!! З ЄС були Герасимов, Забродський, Федина, Іонова, Величкович. З Голосу Осадчук і Костенко. Біля зали десятки спецпризначенців з камерами, в тому числі з УДО і ГУР. Ану, покажіть відео, де хтось кудись вривається.
Правда в іншому. Нашою країною керують негідники і зрадники.
- Було до п'ятого класу... Потім мама дустом вивела.
Именно так все и было.
А чо, вовошкін рейтинг дозволяє відверто брехати і не морочитись.
(слово "членны" написано специально с двумя буквами "н", дабы придать большую важность этой комиссии по отстирыванию труселей ЗЕ кои он и запачкал)
https://www.youtube.com/watch?v=pHqnAp4M-4I
Тому що те, що вона несе, ні в які ворота не лізе
"Тимчасова слідча комісія (в складі монобільшості) могла заздалегідь прописати сценарій для засідання у справі вагнерівців. На це вказує те, що сьогодні на брифінгу модераторка (голова комісії М.Безугла) зачитала заяву, що відрізнялася від свідчень колишнього очільника Головного управління розвідки Василя Бурби" - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський.
І продовжив: "Після того, як почалося заслуховування пана Бурби, вже після того, як ТСК неодноголосно проголосувала за те, щоб не були присутні нечлени комісії, і вже після того, як так звані гості залишились в приміщенні і почав розповідати генерал Бурба про певні обставини, після того, коли розповідь генерала дійшла саме до подій, які пов'язані безпосередньо з останніми декількома добами так званого спеціального заходу, - лише після цього під абсолютно надуманим приводом начебто стенографістці потрібно розв'язати окремі питання, засідання було перервано. Причому спочатку - рівно на десять хвилин. А після того, як пройшло десять хвилин, вже нікого не цікавило, на скільки саме було призупинено засідання. Тому що, вочевидь, подальших вказівок, як діяти, і ніякого плану на такий розвиток ситуації, на такий варіант пані модераторка, як сьогодні себе назвала голова тимчасової слідчої комісії, не мала. І після цього фактично робота була поставлена на паузу".
Генерал Забродський далі розповів, що його здивували заяви на брифінгу. Депутата не здивувало лише те, що модераторка читала повністю його офіційну заяву.
"І найцікавіше, що вона читала про речі, які нічого спільного з тим, що встиг розповісти пан Бурба сьогодні на тимчасовій слідчій комісії, не мають взагалі. Тобто, вочевидь, таким чином ми маємо справу з якоюсь заготовкою, яка вже була готова. Але події сьогодні під час ТСК, а найголовніше - зміст доповіді і пояснень пана генерала Бурби - ніяк не вкладалися в той попередній план, який був розроблений стосовно того, як повинна бути донесена суспільству начебто правда про те, як насправді розвивалися події" - константував народний депутат Михайло Забродський
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6859136740779040?__cft__[0]=AZU6Tuf5Ta8LuiqmGqVMHKYOoBZGWzW2j67gnqrieHD_wSIHX63D4WvO0gQfK3v71XqZ-aconLhZFGCryUuSvF0kWHpRlGYGf0E_KOMiNLwcrqia-HzMp7uN3El4M4swHxg&__tn__=%2CO%2CP-R 16 мин. ·
А мне нравится, как Безуглая изображает одновременно слабоумие и отвагу. Эталонная https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZU6Tuf5Ta8LuiqmGqVMHKYOoBZGWzW2j67gnqrieHD_wSIHX63D4WvO0gQfK3v71XqZ-aconLhZFGCryUuSvF0kWHpRlGYGf0E_KOMiNLwcrqia-HzMp7uN3El4M4swHxg&__tn__=*NK-R #прислуга из https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZU6Tuf5Ta8LuiqmGqVMHKYOoBZGWzW2j67gnqrieHD_wSIHX63D4WvO0gQfK3v71XqZ-aconLhZFGCryUuSvF0kWHpRlGYGf0E_KOMiNLwcrqia-HzMp7uN3El4M4swHxg&__tn__=*NK-R #моносброда . Оскара ей! И пива. Заслужила. ))
Егеж, зателефонувати до ФСБ, та ''попередити''(с)
И как это не оказалось, что сам Порошенко возглавил эту группу ворвавшихся на заседание?
Взломал дверь и сразу к секретным документам...