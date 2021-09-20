УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12559 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
2 037 19

Британія не визнає вибори в Думу РФ в окупованому Криму, - МЗС

Британія не визнає вибори в Думу РФ в окупованому Криму, - МЗС

Дії Росії проти своїх громадян напередодні виборів до Держдуми суперечать її міжнародним зобов'язанням, а проведення їх в окупованому Криму - незаконно.

Про це йдеться в заяві представника Міністерства закордонних справ Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду.

"Вибори в Думу 17-19 вересня є серйозним кроком назад для демократичних свобод в Росії. Заходи, вжиті російською владою для маргіналізації громадянського суспільства, замовчування незалежних ЗМІ і виключення реально опозиційних кандидатів з участі у виборах, підривають політичний плюралізм і суперечать міжнародним зобов'язанням, які Росія взяла на себе.

Ми також розчаровані необґрунтованими обмеженнями, які Росія наклала на спостереження за виборами, в тому числі з боку міжнародних спостерігачів, що є ключовим елементом демократичного контролю.

Також читайте: "Вибори" в Держдуму РФ в окупованому Криму: СБУ відкрила справу

Ми засуджуємо проведення цих виборів на суверенній території України і підтверджуємо, що анексія Криму Росією в березні 2014 року була незаконною і залишається такою до цього дня", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, вибори в Держдуму Росії проходили з 17 до 19 вересня.

Автор: 

Велика Британія (5553) вибори (6683) Держдума (733) Крим (14131) росія (64946)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
очереднаяозабоченность, обеспокоенность и тюд! Да чхать они хотели на ваше признание или непризнание.. еще не дошло?
показати весь коментар
20.09.2021 19:48
+2
уже б не позорились как амеры...

Им путен на уже голову внаглую срёт... Наблюдателей послал нах, выборов вообще не было как таковых - а они тихонько пукнули для приличия и сидят тихонько...
показати весь коментар
20.09.2021 19:49
+2
Странньіе комментаторьі на "Цензоре" , вьісмеивают позицию Великобритании в поддержку Украиньі. Как будто Скабеева с Соловьевьім , ей-богу ! И откуда єта плесень лезет?
показати весь коментар
20.09.2021 20:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
очереднаяозабоченность, обеспокоенность и тюд! Да чхать они хотели на ваше признание или непризнание.. еще не дошло?
показати весь коментар
20.09.2021 19:48 Відповісти
"Да чхать они хотели на ваше признание или непризнание.. еще не дошло?"

Да чхать МИД Британии хотел на мнения коментаторов на Цензоре, еще не дошло?
показати весь коментар
20.09.2021 22:43 Відповісти
тоже вариант)))))))))))))....
показати весь коментар
21.09.2021 08:17 Відповісти
уже б не позорились как амеры...

Им путен на уже голову внаглую срёт... Наблюдателей послал нах, выборов вообще не было как таковых - а они тихонько пукнули для приличия и сидят тихонько...
показати весь коментар
20.09.2021 19:49 Відповісти
А, вообще, выборы, где главный оппозиционер в тюрьме сидит за сфабрикованное дело, разве можно признавать?
показати весь коментар
20.09.2021 19:50 Відповісти
Doesn't that make so-called "russian parlament" illegitimate? I mean, y'all said "A", why the hell can't y'all say "B" ?
показати весь коментар
20.09.2021 19:51 Відповісти
"that make so-called "russian parlament" illegitimate". Yes. it is.
показати весь коментар
20.09.2021 23:12 Відповісти
Странньіе комментаторьі на "Цензоре" , вьісмеивают позицию Великобритании в поддержку Украиньі. Как будто Скабеева с Соловьевьім , ей-богу ! И откуда єта плесень лезет?
показати весь коментар
20.09.2021 20:08 Відповісти
Типа в рашке выборы были?
показати весь коментар
20.09.2021 20:36 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА






Фальсификации прошли успешно.В некоторых местах отмечены незначительные выборы. Но на конечный результат они не повлияли.
показати весь коментар
20.09.2021 20:45 Відповісти
💯
показати весь коментар
20.09.2021 20:54 Відповісти
Я вообще не понимаю почему этот бандитский анклав считают страной!? Полный бойкот и блокада, непризнание документов, аннулирование ВСЕХ виз, арест всех счетов и полная депортация (по последнего олигарха и непримиримого оппозиционера) и паРашка сама взорвется от разрыва собственных же пердаков, даже воевать не придется (это для них будет страшнее ядерного апокалипсиса остаться на едине с собой)!
показати весь коментар
20.09.2021 20:57 Відповісти
Это в идеале. А на самом деле никогда такого не будет. Потому что в любом случае какая-то страна будет пытаться "крысятничать" и пытаться урвать какую-то выгоду для себя, пока остальные бойкотируют. Взять ту же германию... Вроде бы и за санкции, и поддерживают целостность Украины, и не признают анексию... а СП-2 для них оказался важнее всех этих европейских ценностей. Макрон такой же жучара.
показати весь коментар
20.09.2021 21:42 Відповісти
Война Наполеона 1812 года в московии не была захватнической, целью было принудить москаалей соблюдать бойкот и континентальную блокаду Британии (на что ранее были получены заверения и согласие, но по факту наглый обман). Наполеон и Гитлер были последними романтиками и ПРИНЦИПИАЛЬНЫМИ идеалистами Европы, которая давно скурвилась и скатилась к сытому МЕЩАНСТВУ И ненасытному БАРЫЖНИЧЕСТВУ!
показати весь коментар
20.09.2021 22:07 Відповісти
Народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива поздравил «Единую Россию» с победой на выборах в Государственную Думу. Сообщается, что Кива во время поздравления, напомнил о «славянском единстве»..
показати весь коментар
20.09.2021 23:48 Відповісти
Что будет означать английское несогласие, московитские буратины

скоро узнают.
показати весь коментар
21.09.2021 00:05 Відповісти
Во фразе не хватает буквы "и" после слова РФ. Иначе - просто дешёвые писки сцыкливого "гаранта"
показати весь коментар
21.09.2021 17:09 Відповісти
 
 