Британія не визнає вибори в Думу РФ в окупованому Криму, - МЗС

Дії Росії проти своїх громадян напередодні виборів до Держдуми суперечать її міжнародним зобов'язанням, а проведення їх в окупованому Криму - незаконно.

Про це йдеться в заяві представника Міністерства закордонних справ Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду.

"Вибори в Думу 17-19 вересня є серйозним кроком назад для демократичних свобод в Росії. Заходи, вжиті російською владою для маргіналізації громадянського суспільства, замовчування незалежних ЗМІ і виключення реально опозиційних кандидатів з участі у виборах, підривають політичний плюралізм і суперечать міжнародним зобов'язанням, які Росія взяла на себе.

Ми також розчаровані необґрунтованими обмеженнями, які Росія наклала на спостереження за виборами, в тому числі з боку міжнародних спостерігачів, що є ключовим елементом демократичного контролю.

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Ми засуджуємо проведення цих виборів на суверенній території України і підтверджуємо, що анексія Криму Росією в березні 2014 року була незаконною і залишається такою до цього дня", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, вибори в Держдуму Росії проходили з 17 до 19 вересня.