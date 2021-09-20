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Новини
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Коломойський, Веревський і "слуги народу" створили нову коаліцію заради закону про олігархів, - Гончаренко

Коломойський, Веревський і

У Верховній Раді з'явилася нова ситуативна коаліція "Слуги народу", групи "Довіра" і "За майбутнє", яку пов'язують з Ігорем Коломойським, спеціально під прийняття закону про олігархів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"В парламенті сформована нова "ширка". "Слуга Народу", група Коломойського "За Майбутнє" і "Довіра", яку пов’язують з агро-олігархами вже давно голосують в унісон. Але сьогодні сталася знакова подія: "ЗаМайбутнє" і "Довіра" сердешно підтримали прискорене винесення в зал законопроекту про т.зв. деолігархізацію, або як його вже називають в кулуарах самі слуги – ЗеОлігархізацію", - повідомив Гончаренко.

Гончаренко зазначив, що влада Зеленського слабшає і прагне контролю за медіа. І Коломойський, який є найближчим олігархом, не проти допомогти Зеленському.

"Тобто олігарх Коломойський "ЗА" ЗеОлігархізацію. Олігархи аграрні також "ЗА", - додав Гончаренко.

За його словами, тепер очевидно, що "ЗеОлігархізацію" в парламенті штовхають олігархічні фракції.

"Коломойський нічого не робить без власного інтересу. Скоро ми побачимо чим розрахуються перед Коломойським за широку коаліцію зі Слугами. Це буде ще один "Центренерго" чи щось більш ласе", - підсумував Гончаренко.

Автор: 

коаліція (395) Коломойський Ігор (3122) олігарх (930) Гончаренко Олексій (488) Веревський Андрій (168) Слуга народу (2810)


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Топ коментарі
+15
А боротьбу з олігархатом очолив коломойський.

Ну, зебобіки, я вас щиро вітаю.
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20.09.2021 20:17
+12
І яка скотина ту мерзоту до влади привела? Не пригадуєш, Дмитрику?
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20.09.2021 20:41
+10
Навалює зебам в штані без зупинки 24/7.
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20.09.2021 20:28
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только снайпер положит конец олигархам..
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20.09.2021 20:09 Відповісти
спочатку хай покладе край зеленського
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20.09.2021 20:17 Відповісти
А тут не особо важно в каком порядке.

Если могзи Коломоя вылетят из черепа ЗЕ тут же вылетит с Банковой.
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20.09.2021 20:52 Відповісти
Без запятых очень расширяется пространство вариантов. Прочитал "Если могзи Коломоя вылетят из черепа ЗЕ, тут же вылетит с Банковой" и сразу масса вопросов вида "а кто их туда положил?" и "кто же потом вылетит с Банковой, шо тот самый, имя которого нельзя называть?"
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20.09.2021 22:03 Відповісти
Татаров - до сих пор подозреваемый, но его дело не передают в суд, - ЦПК. ДОКУМЕНТ
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20.09.2021 22:40 Відповісти
даже факт того что коломойский хочет протолкнуть закон об олигархах полном контроле над СМИ - не заставит пошатнутся вере идиотизму зебилов в "вовОчко борется с олигархами!"
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20.09.2021 22:13 Відповісти
А боротьбу з олігархатом очолив коломойський.

Ну, зебобіки, я вас щиро вітаю.
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20.09.2021 20:17 Відповісти
Парашенку б'є лихоманка...
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20.09.2021 20:18 Відповісти
Навалює зебам в штані без зупинки 24/7.
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20.09.2021 20:28 Відповісти
Сосуни коломойського потирають гобої.
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20.09.2021 20:32 Відповісти
даже факт того что коломойский хочет протолкнуть закон об олигархах полном контроле над СМИ - не заставит пошатнутся вере идиотизму зебила в "вовОчко борется с олигархами!"
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20.09.2021 22:14 Відповісти
Уповай на наисвятейшего...
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21.09.2021 07:54 Відповісти
💯
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20.09.2021 20:19 Відповісти
І яка скотина ту мерзоту до влади привела? Не пригадуєш, Дмитрику?
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20.09.2021 20:41 Відповісти
Ой . як не гарно про *найвеличнішого * !
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20.09.2021 20:49 Відповісти
Так ты, падло гнойное, за ЗЕ и голосовал.

А теперь тут опять картинки постишь, когда тебя, сучку тупорылую давно надо было бы за это на ремни пустить.
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20.09.2021 20:50 Відповісти
Виср ..малорос !?.Ось таку гидоту малороську і потрібно було нищити Пецьку ..а не загравати з мертвячуками !
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20.09.2021 21:03 Відповісти
Бджоли проти меду ..! япацталом ...Ну якщо Каломойша - проти себе ,, ну в мене тут немає слів взагалі ....... І навіть букв ..
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20.09.2021 20:43 Відповісти
Нема слів, одні вирази...
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20.09.2021 20:46 Відповісти
Анекдот дня - Коломойський Беня Валерьіч ЗА деолігархізацію !!! .
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20.09.2021 20:49 Відповісти
Та то вже не анекдот, то вже **здець, і то повний...
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20.09.2021 20:54 Відповісти
О каг!!!

Коломойский борется с олигархами. Слуги Наркомана - верные попутчики бородатой бабушки и проводники его неравной борьбы.
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20.09.2021 20:49 Відповісти
Как и положено для страны дураков, борьбу с олигархами возглавят... Коломойским и Ахметов!

Бугагагага
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20.09.2021 20:50 Відповісти
Коломойский
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20.09.2021 20:52 Відповісти
Борьба с олигархами - выгодное дело. Депутаты получающие черным кэшем от 10 до 50 тыс. долларов в месяц, не дадут соврать.

Бугагагага
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20.09.2021 20:52 Відповісти
Это получается пчелы против меда?
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20.09.2021 21:10 Відповісти
А з іншого боку Порошенко, Юля и Медведчук. Чим не коаліція мрії для порохоботів
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20.09.2021 21:42 Відповісти
Это у вас всю жизнь такие сны снятся или только недавно?
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20.09.2021 22:07 Відповісти
Тобто вони щас не заодно? Як так сталося, шо всі троє проти закону?
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21.09.2021 00:00 Відповісти
Охметов скупил клованов, Коломойский при орохамии на фуьютболе
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20.09.2021 21:48 Відповісти
 
 