Коломойський, Веревський і "слуги народу" створили нову коаліцію заради закону про олігархів, - Гончаренко

У Верховній Раді з'явилася нова ситуативна коаліція "Слуги народу", групи "Довіра" і "За майбутнє", яку пов'язують з Ігорем Коломойським, спеціально під прийняття закону про олігархів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"В парламенті сформована нова "ширка". "Слуга Народу", група Коломойського "За Майбутнє" і "Довіра", яку пов’язують з агро-олігархами вже давно голосують в унісон. Але сьогодні сталася знакова подія: "ЗаМайбутнє" і "Довіра" сердешно підтримали прискорене винесення в зал законопроекту про т.зв. деолігархізацію, або як його вже називають в кулуарах самі слуги – ЗеОлігархізацію", - повідомив Гончаренко.

Гончаренко зазначив, що влада Зеленського слабшає і прагне контролю за медіа. І Коломойський, який є найближчим олігархом, не проти допомогти Зеленському.

"Тобто олігарх Коломойський "ЗА" ЗеОлігархізацію. Олігархи аграрні також "ЗА", - додав Гончаренко.

За його словами, тепер очевидно, що "ЗеОлігархізацію" в парламенті штовхають олігархічні фракції.

"Коломойський нічого не робить без власного інтересу. Скоро ми побачимо чим розрахуються перед Коломойським за широку коаліцію зі Слугами. Це буде ще один "Центренерго" чи щось більш ласе", - підсумував Гончаренко.