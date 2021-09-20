Бутусов: Зеленський і Єрмак б'ють по Разумкову, намагаючись замінити главу Апарату ВР. ДОКУМЕНТ
Фракція "Слуга народу" на сьогоднішньому засіданні розгляне питання заміни глави Апарату Верховної Ради. Згідно із законом пропонувати призначення або звільнення на цю посаду може тільки голова ВР.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він опублікував фрагмент порядку денного засідання фракції "СН", яке проходить зараз в бізнес-центрі "Парковий". Як п. 2.1 там вказано обговорення кандидатур на посаду керівника Апарату Верховної Ради, відповідач - Давид Арахамія.
"Ситуація безпрецедентна. Справа в тому, що Арахамія не має права розглядати питання про главу апарату, згідно зі статтею 8 Закону про регламент Верховної Ради, це питання може ставити до порядку денного, пропонувати призначення або звільнення виключно одна людина - голова Верховної Ради", - пише Бутусов.
Главред Цензор.НЕТ вважає, що Арахамія діє "за вказівкою Офісу Президента, який розраховує на цьому тижні продавити голосування щодо закону про олігархів. І для цього треба як мінімум зробити заступника голови ВР Стефанчука виконуючим обов'язки голови (ВР. - Ред.)".
Бутусов припускає, що Зеленський і Єрмак поки не можуть зібрати достатню кількість голосів "слуг народу" за відставку Разумкова.
"Тому Арахамія б'є по Разумкову під виглядом збору голосів не проти нього самого, а проти глави апарату. Якщо буде продавлено це голосування - значить, Разумков програв, і наступного разу зберуть голоси вже проти нього самого", - вважає журналіст.
Бутусов називає питання про заміну глави Апарату ВР найважливішим питанням, заради якого зібрали засідання фракції "СН".
"Офіс Президента веде справу до нового розколу "слуг" і вигнання Разумкова з фракції і з поста, про що вже багато місяців віщають пропагандисти Банкової. Закон про олігархів має для Єрмака і Зеленського ключове значення, це адмінресурс, який дозволяє Офісу Президента прямо впливати на будь-який телеканал і велике ЗМІ, без такого важеля зберегти рейтинг "слуги народу" не зможуть. Тому примирення Офісу з Разумковим вже неможливо, сьогоднішні події - один з перших кроків майбутньої парламентської і президентської кампанії", - підсумував Бутусов.
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Помощь - да, если будет желание сопротивляться, а на зеленое хныкание "прекратить войну" - как то так .....
Згоріла хата, гори й сарай.
Отже я все будую, будую....вже не для себе, для онукiв на моей землi. Будую та плодови деревья саджаю, шоб пiсля мене будьшо залишилося....
- в общем возвратились времена Яныка образца 2013-го года, и даже еще хуже.
Пытаются создать жертву .
Разумков намного опаснее - он не "лох" .
Когда это нарушение законов останавливало Слуг Наркомана?
2,5 года вся деятельность ЗЕ и СН - сплошное нарушение Конституции, законов и здравого смысла.
«- Что нужно понять про Зе-команду?.. что стало совершенно ясно за прошедший месяц с небольшим?..
1. Никакой команды нет. Есть набор людей, которые могли оказаться вместе только в рамках конкретной ситуации.
2. Сам Зеленский мнения не имеет. За его ушно-ротовой аппарат борется несколько групп: от романтиков таможни в смартфоне, заканчивая конкретными деловарами от Коломбо.
Главной мамочкой (он же - первая леди), Зеленского является Богдан. (сейчас Ермак)
3. Никакой конкретной политики команда не проводит.
Есть набор хаотических движений/заявлений, которые поражают своей противоречивостью.
Единственный устойчивый вектор, который пока удаётся нашшупать - это тенденция к замирению с РФ.
Это означает, что Зеленский боится войны.
И особенно боится принимать конкретные решения по войне.
Оно и понятно: Украина преходяща, а российский кино-бюджет - вечен.
Поэтому, Зеленский охотнее других слушает тех, кто подталкивает его «к миру».
4. Зеленский боится и не любит внешнюю политику. Он в ней ничего не понимает, инструментов воздействия на иностранных государей не имеет, переговоры проигрывает.
За что же ее любить?..
5. Зеленский очень боится уличных протестов и уступает требованиям уличных акций со скоростью, которую вряд ли можно было представить.)
Потому, что он трусоват и сильно чувствителен по природе.
Артисты - люди, у которых возбуждение доминирует над торможениям.
Любой негатив бьет по ним с утроенной силой, а если ломается ещё и придуманный образ, на который идёт опора, то тогда вааще.
6. Зеленский системно не тянет нагрузку, которую предполагает пост президента.
А это, в свою очередь, означает, что он будет склонен (уже склонен), устраниться от выполнения своих обязанностей и передавать их группам влияния.
Это, в свою очередь, означает, что:
- четкой, спланированной политики не будет,
- будет борьба группировок у трона,
- будут малопредсказуемые метания в зависимости от того, кто сегодня ближе подобрался к ушам.
7. И, наконец, самое главное.
Шок и иллюзия «тотальной победы» (73!), очень скоро пройдёт: и у его оппонентов, и у его союзников, и у нейтралов.
Очень скоро все увидят, что король - слабый, голый, управляемый, зависимый, неуверенный, боязливый. «Команда» - развалена и воюет друг с другом. Вот тогда политическая схватка начнётся в полную. Она может быть не сильно видимой (хотя это Украина)), но тотальной.
Наш корабль сильно помотает на курсе, но тем интереснее.