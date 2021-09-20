Бутусов: Зеленський і Єрмак б'ють по Разумкову, намагаючись замінити главу Апарату ВР. ДОКУМЕНТ

Фракція "Слуга народу" на сьогоднішньому засіданні розгляне питання заміни глави Апарату Верховної Ради. Згідно із законом пропонувати призначення або звільнення на цю посаду може тільки голова ВР.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він опублікував фрагмент порядку денного засідання фракції "СН", яке проходить зараз в бізнес-центрі "Парковий". Як п. 2.1 там вказано обговорення кандидатур на посаду керівника Апарату Верховної Ради, відповідач - Давид Арахамія.

"Ситуація безпрецедентна. Справа в тому, що Арахамія не має права розглядати питання про главу апарату, згідно зі статтею 8 Закону про регламент Верховної Ради, це питання може ставити до порядку денного, пропонувати призначення або звільнення виключно одна людина - голова Верховної Ради", - пише Бутусов.

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Главред Цензор.НЕТ вважає, що Арахамія діє "за вказівкою Офісу Президента, який розраховує на цьому тижні продавити голосування щодо закону про олігархів. І для цього треба як мінімум зробити заступника голови ВР Стефанчука виконуючим обов'язки голови (ВР. - Ред.)".

Бутусов припускає, що Зеленський і Єрмак поки не можуть зібрати достатню кількість голосів "слуг народу" за відставку Разумкова.

"Тому Арахамія б'є по Разумкову під виглядом збору голосів не проти нього самого, а проти глави апарату. Якщо буде продавлено це голосування - значить, Разумков програв, і наступного разу зберуть голоси вже проти нього самого", - вважає журналіст.

Бутусов називає питання про заміну глави Апарату ВР найважливішим питанням, заради якого зібрали засідання фракції "СН".

"Офіс Президента веде справу до нового розколу "слуг" і вигнання Разумкова з фракції і з поста, про що вже багато місяців віщають пропагандисти Банкової. Закон про олігархів має для Єрмака і Зеленського ключове значення, це адмінресурс, який дозволяє Офісу Президента прямо впливати на будь-який телеканал і велике ЗМІ, без такого важеля зберегти рейтинг "слуги народу" не зможуть. Тому примирення Офісу з Разумковим вже неможливо, сьогоднішні події - один з перших кроків майбутньої парламентської і президентської кампанії", - підсумував Бутусов.

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