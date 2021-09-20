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Бутусов: Зеленський і Єрмак б'ють по Разумкову, намагаючись замінити главу Апарату ВР. ДОКУМЕНТ

Бутусов: Зеленський і Єрмак б'ють по Разумкову, намагаючись замінити главу Апарату ВР. ДОКУМЕНТ

Фракція "Слуга народу" на сьогоднішньому засіданні розгляне питання заміни глави Апарату Верховної Ради. Згідно із законом пропонувати призначення або звільнення на цю посаду може тільки голова ВР.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він опублікував фрагмент порядку денного засідання фракції "СН", яке проходить зараз в бізнес-центрі "Парковий". Як п. 2.1 там вказано обговорення кандидатур на посаду керівника Апарату Верховної Ради, відповідач - Давид Арахамія.

"Ситуація безпрецедентна. Справа в тому, що Арахамія не має права розглядати питання про главу апарату, згідно зі статтею 8 Закону про регламент Верховної Ради, це питання може ставити до порядку денного, пропонувати призначення або звільнення виключно одна людина - голова Верховної Ради", - пише Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Корнієнко про відставку Разумкова: Зараз у нас немає ні ініціаторів такої процедури, ні підписних листів

Главред Цензор.НЕТ вважає, що Арахамія діє "за вказівкою Офісу Президента, який розраховує на цьому тижні продавити голосування щодо закону про олігархів. І для цього треба як мінімум зробити заступника голови ВР Стефанчука виконуючим обов'язки голови (ВР. - Ред.)".

Бутусов припускає, що Зеленський і Єрмак поки не можуть зібрати достатню кількість голосів "слуг народу" за відставку Разумкова.

"Тому Арахамія б'є по Разумкову під виглядом збору голосів не проти нього самого, а проти глави апарату. Якщо буде продавлено це голосування - значить, Разумков програв, і наступного разу зберуть голоси вже проти нього самого", - вважає журналіст.

Бутусов називає питання про заміну глави Апарату ВР найважливішим питанням, заради якого зібрали засідання фракції "СН".

"Офіс Президента веде справу до нового розколу "слуг" і вигнання Разумкова з фракції і з поста, про що вже багато місяців віщають пропагандисти Банкової. Закон про олігархів має для Єрмака і Зеленського ключове значення, це адмінресурс, який дозволяє Офісу Президента прямо впливати на будь-який телеканал і велике ЗМІ, без такого важеля зберегти рейтинг "слуги народу" не зможуть. Тому примирення Офісу з Разумковим вже неможливо, сьогоднішні події - один з перших кроків майбутньої парламентської і президентської кампанії", - підсумував Бутусов.

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Бутусов: Зеленський і Єрмак бють по Разумкову, намагаючись замінити главу Апарату ВР 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Бутусов Юрій (3579) Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2810) Єрмак Андрій (1368)


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Топ коментарі
+38
Зелёные беспредельщики.Где же сметуны из одичалой отары 73%?
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20.09.2021 20:11
+30
Зебилье, скажите, вот надо было давать шанс этим скотам вас стричь, грабить, доить и позорить страну?
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20.09.2021 20:12
+23
Шерсть растят. Греться как-то ведь нужно...
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20.09.2021 20:13
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Зелёные беспредельщики.Где же сметуны из одичалой отары 73%?
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20.09.2021 20:11 Відповісти
Шерсть растят. Греться как-то ведь нужно...
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20.09.2021 20:13 Відповісти
Сметуны заняты. Нетрадиционных на гей-парадах сметают.
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20.09.2021 20:15 Відповісти
У більшості своїй вони і є учасниками тих парадів, окремі - підпільно...
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21.09.2021 04:36 Відповісти
А хто натомість? Мародери?
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20.09.2021 21:18 Відповісти
То навіщо ТИ привів мародера до влади?
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20.09.2021 21:31 Відповісти
Напомни мне, шо Богиня говорила на заседании РНБО в 2014, по поводу Крыма...
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20.09.2021 21:32 Відповісти
Хто пану забороняє і сьогодні йти воювати Крим? Зброю можеш в українській зброярні купити. Чи пану в Америці затишніше? Пан хоче, щоб хтось там за Крим гинув, а він тільки у долоні плескав?
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21.09.2021 03:03 Відповісти
А, так за вас дядя из Америки воевать обязан....Ну, понятно.
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21.09.2021 03:44 Відповісти
Починати стрілянину в Криму навесні 2014го було рівнозначно самогубству для країни. Ваш Обама висів у Турчинова з компанією на руках, щоб не робили супротиву. Про європейців і казати нема чого. Тобто ніхто б не допоміг, якщо пуйло поліз би на Київ, як свій час на Тбілісі. Може Штатам і Раші такий сценарій і був потрібний? А подруге українці тоді ще не були готові вбивати росіян. Навіть віддай командуючий наказ стріляти, ніхто б не стріляв. Військові чекали наказу на евакуацію, а не на стрілянину.
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21.09.2021 08:29 Відповісти
А кримсько-патріотних і тут вистачає. Тільки вони фальшиві патріоти. Вони всі з за спин військовиків вигукують правильні гасла, але свої шкіри бережуть. В цих гаслах нема патріотизму, там політика - зробити винуватою у втраті Криму Юлю. Ось і все, що в цих правильних гаслах.
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21.09.2021 08:33 Відповісти
а от в чем Макс прав, так ето в том, шо за Украину нихто кроме украинцев воевать не будет.
Помощь - да, если будет желание сопротивляться, а на зеленое хныкание "прекратить войну" - как то так .....
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21.09.2021 07:17 Відповісти
"...если будет желание сопротивляться..." У зеленої влади такого "желания" не передбачено, бо колонію легше грабувати.
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21.09.2021 07:53 Відповісти
грабують всiх хто не дае відсіч.
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21.09.2021 08:02 Відповісти
пан Иван имеет право на свое мнение и между прочим он его никогда не менял, на моей памяти, шо уже само по себе заслуживает как минимум уважения...
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21.09.2021 07:11 Відповісти
Зебилье, скажите, вот надо было давать шанс этим скотам вас стричь, грабить, доить и позорить страну?
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20.09.2021 20:12 Відповісти
Чия б корова мичала, а мародерська б мовчала
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20.09.2021 21:19 Відповісти
Дебілам досі "какая разніца"
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20.09.2021 21:45 Відповісти
Тебе мало, я так понимаю. Еще недостаточно из тебя дурня сделали. Не волнуйся, будет еще. В конце концов и дурни умнеют…когда-нибудь такая неприятность произойдет и с тобой.
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20.09.2021 22:03 Відповісти
Вор в законе на крайнем сходняке выдал торпедам Дерьмака четкие инструкции.
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20.09.2021 20:13 Відповісти
Фракция народньіх депутатов может на СВОЕМ заседании рассматривать любой вопрос. Дальнейшие действия должньі бьіть согласно регламента ВР. О чем шумим ?
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20.09.2021 20:14 Відповісти
Плювати...

Згоріла хата, гори й сарай.
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20.09.2021 20:15 Відповісти
Я следую другой поговорке, которую любил повторять мой Дед Павло. "Побудував хату. Побудував хлiв.Побудував сарай. Побудував лiтку. Побудував веранду. Побудував л'ох... Потiм лег та i сам сдох".

Отже я все будую, будую....вже не для себе, для онукiв на моей землi. Будую та плодови деревья саджаю, шоб пiсля мене будьшо залишилося....
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20.09.2021 20:30 Відповісти
С Небес наблюдают за этими амебами и удивляются что то там решают мечтают делают западло а Зеленский то Заповита так и не успеет составить...
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20.09.2021 20:55 Відповісти
В Асгарде судят справедливо. Предатель не пересечет Бифр'ост.
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20.09.2021 21:37 Відповісти
Скоро Ермак назначит кого то вместо Зели...
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20.09.2021 20:15 Відповісти
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20.09.2021 20:24 Відповісти
не знаю кому как, но по мне Разумков очень опасный и хитрый ватан руського Мира- опаснее даже самих Ермака и Зели, что конечно не отменяет самого факта разрушения государственных институтов сдержек и противовесов зеленым моно-большинством

- в общем возвратились времена Яныка образца 2013-го года, и даже еще хуже.
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20.09.2021 20:17 Відповісти
дайтеимстолет
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20.09.2021 20:28 Відповісти
Ти з якої копанки виліз, чмо?
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20.09.2021 20:27 Відповісти
Разумкова нужно снимать. Он тормозит закон против олигархов, потому что работает на одного из них. А я, честно говоря, за любой кипишь в этом направлении, бо так дальше продолжаться не может. Сейчас этот достаточно мягкий и слабенький закон. Но дальше, появятся получается предпосылки к росту. Главное столкнуть камень с горы, а там он разгонится и не остановить!
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20.09.2021 20:29 Відповісти
Пчелы против меда?))) Вы в какой сказке живете?)
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20.09.2021 22:04 Відповісти
Він розженеться. Але вдарить саме вас.
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20.09.2021 22:41 Відповісти
Вы сначала прочтите второй законопроект об олигархах))) Согласно ему президентами вы уже все побыли, теперь пришла очередь всем побыть олигархами)))
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21.09.2021 09:08 Відповісти
Меня эти разборки не интересуют. Здесь не борьба зла с добром. Обе стороны голосовали за аферу дерибана украинской земли. Это главное.
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20.09.2021 20:23 Відповісти
Ну как "дерибан" идет успешно?
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20.09.2021 22:16 Відповісти
зеЛя и ермАк два ссыкливых упыря!
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20.09.2021 20:23 Відповісти
Царь хороший ! Бояре плохие !
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20.09.2021 20:24 Відповісти
сьогодні на ІСТV в Вадима Карп'яка буде цікаво. Принаймі, дізнаємось позицію ПінКуча. Судячи з переглянутоого на уркаїна24 - рижа мразь проти зміни Разумкова і "закону" про олігархів. Г+Г не дивлюся- але що хоче беня - цікаво би дізнатись, хто дивиться, хто знає?
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20.09.2021 20:26 Відповісти
💯
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20.09.2021 20:28 Відповісти
Жаби і гадюки... Тьфу, противно...
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20.09.2021 20:32 Відповісти
начинаются президентские гонки, создаётся видимость конкуренции и баранам предложат выбор без выбора.
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20.09.2021 20:38 Відповісти
100% , лично я в этом не сомневаюсь.

Пытаются создать жертву .

Разумков намного опаснее - он не "лох" .
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21.09.2021 00:20 Відповісти
Петро всіх переможе. І цього Разумкова також.
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21.09.2021 00:49 Відповісти
Шо значит не имеет права?

Когда это нарушение законов останавливало Слуг Наркомана?

2,5 года вся деятельность ЗЕ и СН - сплошное нарушение Конституции, законов и здравого смысла.
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20.09.2021 20:46 Відповісти
Мнение Алексея Арестовича. 2019
«- Что нужно понять про Зе-команду?.. что стало совершенно ясно за прошедший месяц с небольшим?..
1. Никакой команды нет. Есть набор людей, которые могли оказаться вместе только в рамках конкретной ситуации.
2. Сам Зеленский мнения не имеет. За его ушно-ротовой аппарат борется несколько групп: от романтиков таможни в смартфоне, заканчивая конкретными деловарами от Коломбо.
Главной мамочкой (он же - первая леди), Зеленского является Богдан. (сейчас Ермак)
3. Никакой конкретной политики команда не проводит.
Есть набор хаотических движений/заявлений, которые поражают своей противоречивостью.
Единственный устойчивый вектор, который пока удаётся нашшупать - это тенденция к замирению с РФ.
Это означает, что Зеленский боится войны.
И особенно боится принимать конкретные решения по войне.
Оно и понятно: Украина преходяща, а российский кино-бюджет - вечен.
Поэтому, Зеленский охотнее других слушает тех, кто подталкивает его «к миру».
4. Зеленский боится и не любит внешнюю политику. Он в ней ничего не понимает, инструментов воздействия на иностранных государей не имеет, переговоры проигрывает.
За что же ее любить?..
5. Зеленский очень боится уличных протестов и уступает требованиям уличных акций со скоростью, которую вряд ли можно было представить.)
Потому, что он трусоват и сильно чувствителен по природе.
Артисты - люди, у которых возбуждение доминирует над торможениям.
Любой негатив бьет по ним с утроенной силой, а если ломается ещё и придуманный образ, на который идёт опора, то тогда вааще.
6. Зеленский системно не тянет нагрузку, которую предполагает пост президента.
А это, в свою очередь, означает, что он будет склонен (уже склонен), устраниться от выполнения своих обязанностей и передавать их группам влияния.
Это, в свою очередь, означает, что:
- четкой, спланированной политики не будет,
- будет борьба группировок у трона,
- будут малопредсказуемые метания в зависимости от того, кто сегодня ближе подобрался к ушам.
7. И, наконец, самое главное.
Шок и иллюзия «тотальной победы» (73!), очень скоро пройдёт: и у его оппонентов, и у его союзников, и у нейтралов.
Очень скоро все увидят, что король - слабый, голый, управляемый, зависимый, неуверенный, боязливый. «Команда» - развалена и воюет друг с другом. Вот тогда политическая схватка начнётся в полную. Она может быть не сильно видимой (хотя это Украина)), но тотальной.
Наш корабль сильно помотает на курсе, но тем интереснее.
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20.09.2021 21:24 Відповісти
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21.09.2021 00:25 Відповісти
Нету воина храбрей, ніж сполоханий єврей.
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21.09.2021 08:06 Відповісти
Вихтар Хвидарович.... вы пачиму не в маске короновируса Путлера?Леонид Данилыч..Маска спасет тока когда мы бухаим и сашлыки жрем на прыроде...
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20.09.2021 22:02 Відповісти
интересно, когда придет лесник и выгонит всех прочь из хаты?
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20.09.2021 22:21 Відповісти
То есть, нас хотят убедить, что наш выбор - это пучеглазый комсомолец недоразумков или идиот зеля с бениной рукой в *опе?! Ну-ну...
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20.09.2021 23:12 Відповісти
Як шо знімите Разумкова, то ставте вже Бєзуглую...Чуднішої кандидатури ви геть не знайдете у ВР.))))) Все чудніше з кожним днем.
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20.09.2021 23:37 Відповісти
В Раду вже впхнули Рабиновича і Ківу. Зараз брудні політтехнологи розкручують партію шахрая і кремлебота Шарія.
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20.09.2021 23:55 Відповісти
Смешно и грустно это слышать. Съедают уже "Узеленского".
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21.09.2021 00:20 Відповісти
Ахха. Опять драка зебилья с зебильем )))
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21.09.2021 00:38 Відповісти
все политики кто выступает против этого закона - политические трупы.
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21.09.2021 00:41 Відповісти
Ага, бабломойская марионетка шмаркля "великая" выступает против олигархов, каким дебилом нужно быть, чтобы этому верить? Но товарисч под ником кайфо)))) давно известен как ************* подстилка зели. поэтому свято верит. А исчо этим "крутым борцунам" с олигархами нужно очень убрать Порошенко, единственного реального врага этой прокацапленной воровской банды.
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21.09.2021 10:52 Відповісти
Крысы перегрызлись. И это плюс.
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21.09.2021 08:39 Відповісти
Разумков причетний до брудних політичних технологій, які засобами "соціологічних опитувань" і інформаційних вкидань намагаються масово дурити громадян і виборців.
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21.09.2021 15:03 Відповісти
 
 