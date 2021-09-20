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Рада розгляне законопроєкт про деолігархізацію в середу або четвер, - "слуга народу" Арахамія

Рада розгляне законопроєкт про деолігархізацію в середу або четвер, -

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що Верховна Рада може розглянути в другому читанні законопроєкт про деолігархізацію 23 або 24 вересня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми будемо розглядати це питання. Я вважаю, що це відбудеться, швидше за все, в середу або четвер", - сказав Арахамія на брифінгу в понеділок увечері після засідання фракції СН.

Нардеп зазначив, що законопроєкт "збивають" на всіх рівнях.

"Я багато думав, хто зацікавлений в тому, щоб провалити закон про олігархів - олігархи чи люди, які працюють на олігархів? ... і прийшов до висновку, що це люди, які працюють на олігархів, тому що олігархам байдуже ... - вони заможні люди, у них все є ... Але людям, які в черзі стоять до олігархів, щоб обслуговувати їх, - ось їм це буде дуже незручно", - розповів Арахамія.

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Автор: 

олігарх (930) Арахамія Давид (1103) Слуга народу (2810)


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Топ коментарі
+15
А Слуги Наркомана тулят свою уже согласованную с Коломойским филькину грамоту, не смотря ни на ее антиконституционность, ни на то, что к реальной борьбе с олигархами она не имеет никакого отношения.
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20.09.2021 20:44
+14
а вы заметили, как после благословения от каламойши на футболе... арахамия оборзел вкрай...
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20.09.2021 20:52
+11
Вони знають, що Венеціанська комісія розвалить писанину на корню, тому й поспішають.

Без контролю над всіма телеканалами, промиванням мізків наріду, Ваві владу не утримати. Інакше йому, дерьмаку, хламідії та іншим "слугам", як і бені- хана. А бені ще й тікати нікуди, від слова "зовсім".
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20.09.2021 20:56
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А Слуги Наркомана тулят свою уже согласованную с Коломойским филькину грамоту, не смотря ни на ее антиконституционность, ни на то, что к реальной борьбе с олигархами она не имеет никакого отношения.
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20.09.2021 20:44 Відповісти
Вони знають, що Венеціанська комісія розвалить писанину на корню, тому й поспішають.

Без контролю над всіма телеканалами, промиванням мізків наріду, Ваві владу не утримати. Інакше йому, дерьмаку, хламідії та іншим "слугам", як і бені- хана. А бені ще й тікати нікуди, від слова "зовсім".
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20.09.2021 20:56 Відповісти
Закон про олігархів це Лакмусовий пакет на вошивість? Цікаво, а яка ціна питання голосування проти...?
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23.09.2021 11:51 Відповісти
На паркані теж пишуть слова з трьох літер, та того, про що написано, там НЕМАЄ

Це закон про знищення свободи слова і повлну УЗУРПАЦІЮ влади, і не більше. Саме тому пліснява і боїться заключення Венеціанької комісії. Бо її, як зебілів, назвою не проведеш.
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23.09.2021 12:33 Відповісти
Как точно заметил "Чайка Киев", пытаются опередить Венецианскую комиссию, бо тот вариант Закона, шо Ара получил на футбольном поле от папочки, может существенно отличаться от мнения передовых юристов.
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20.09.2021 21:03 Відповісти
А кроме этой так называемой филькиной грамоты есть еще варианты проекта закона о деолигархизации?
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20.09.2021 21:08 Відповісти
ЗеФан - Мимо)

Конечно есть - проект от ес, бют, голоса
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20.09.2021 21:21 Відповісти
Я лично не знал что есть еще альтернативные проекты. А когда их подавали в Раду? И в чем отличие от этого проекта?
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20.09.2021 21:28 Відповісти
Зрозуміло, що контроль Зє над телеканалами та іншими ЗМІ -це жахливо. А контроль алігархів над ними - це добре?
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20.09.2021 21:31 Відповісти
погано, але краще. В будь-якому демократичному суспільстві існує ТБ на утриманні бізнесменів. СNN. наприклад - телеканал бізнесмена.

В той же час, якщо все ТБ переходить під контроль автократа (ти це назвав "контроль Зє над телеканалами") це смертельно. Приклад касапів і ***** тобі на очі, роздивися.
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20.09.2021 21:49 Відповісти
Ти ж у черзі першим і стоїш.
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20.09.2021 23:20 Відповісти
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20.09.2021 20:51 Відповісти
а вы заметили, как после благословения от каламойши на футболе... арахамия оборзел вкрай...
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20.09.2021 20:52 Відповісти
Беня говорив при двох свідках, які уважно прислуховувались, що ж скаже кипарис.
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20.09.2021 21:11 Відповісти
Якому народові не потрібна "Мова. Віра. Армія"? Кацапам?

І шо, беня вирішив повернути вкрадене? Серйозно?
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20.09.2021 20:58 Відповісти
Алігархам ще вміння надхненно співати гімн.
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20.09.2021 21:00 Відповісти
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20.09.2021 21:27 Відповісти
Вам би не завадило трохи мови, щоб не виглядали кацапом.
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20.09.2021 21:20 Відповісти
💯
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20.09.2021 20:53 Відповісти
и наср..ть мы хотели на Венецианскую комиссию
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20.09.2021 20:54 Відповісти
Гарна істерика відносно цього закону- як свого часу була відносно закону про землю.
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20.09.2021 20:54 Відповісти
Саса?
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20.09.2021 20:58 Відповісти
штопанные презервативы вам кто сказал что у вас везде течет и протекает Арахамия ты такое убожество и ублюдок зеркало себе купи хотя бы раз в жизни и посмотри в него проститут на зарплате у сутенера Зе еврейской мама по имени Ефсеня...
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20.09.2021 20:58 Відповісти
"Я много думал (уже смешно!!)), кто заинтересован в том, чтобы провалить закон об олигархах - олигархи или люди, которые работают на олигархов? ... и пришёл к выводу, что это люди, которые работают на олигархов, потому что олигархам по боку (сам не ведая родил истину)))... они зажиточные люди, у них все есть...(так против кого этот законище? кому он нужен??) Но людям, которые в очереди стоят к олигархам, чтобы обслуживать их, - вот им это будет очень неудобно", - рассказал Арахамия.

звиздит как Троцкий (Троцкий, пардон за сравнение))))
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20.09.2021 20:59 Відповісти
В нас повно антикорупційних структур, але зеленим треба мати важель впливу на конкретних людей. Боротись з ними не збираються, просто найбільшим олігархом мріє стати зеленський.
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20.09.2021 21:02 Відповісти
Троян одним словом))
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20.09.2021 21:28 Відповісти
Разумков чув що за голос за його відставку пропонують по 100 000.

А ви про олігархів...
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20.09.2021 21:00 Відповісти
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20.09.2021 21:10 Відповісти
І вже направив заяву в набу чи гбр.
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20.09.2021 21:21 Відповісти
И не будет в Украине олигархов!

Все станут Деолигархами!)
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20.09.2021 21:00 Відповісти
ЗЕолігарХАМИ.
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20.09.2021 21:02 Відповісти
Гра в слова.
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20.09.2021 21:01 Відповісти
Ахтун Ахтун))))
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20.09.2021 21:07 Відповісти
сім наречених рядової Безумної вийшли на свій " последний и решительний бой".
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20.09.2021 21:17 Відповісти
Дивлюся на ці рила, різного калібру "потомствених запорізьких козаків" типу арахамія, каломойскіх,
новинський, ахметових, фірташів і т.д., і усвідомлюю, що швидкість мого становлення, як ультраправого
українського націоналіста стала просто величезною. Неймовірно ВЕЛИЧЕЗНІЙ!
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20.09.2021 21:18 Відповісти
А трухін?! Таке миле слов'янське обличчя?!
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20.09.2021 22:06 Відповісти
Я не забыл, просто список этих саакашвилей с рабиновичами очень велик.
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21.09.2021 08:11 Відповісти
Словосочетание "слуга народа" и Арахамия равносильно:

- корова и седло

- осел и диссертация

- курица и интеллект

- свинья и культура

- чмо и герой
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20.09.2021 21:20 Відповісти
очередная фортепьянная буффонада с сомнительным исходом
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20.09.2021 22:17 Відповісти
Обіцяв в понеділок написати заяву в НАБУ відносно корупції в Слуга народу,а все як завжди - бла,бла,бла. Балабол і чмо.
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20.09.2021 22:45 Відповісти
 
 