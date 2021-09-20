Рада розгляне законопроєкт про деолігархізацію в середу або четвер, - "слуга народу" Арахамія
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що Верховна Рада може розглянути в другому читанні законопроєкт про деолігархізацію 23 або 24 вересня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми будемо розглядати це питання. Я вважаю, що це відбудеться, швидше за все, в середу або четвер", - сказав Арахамія на брифінгу в понеділок увечері після засідання фракції СН.
Нардеп зазначив, що законопроєкт "збивають" на всіх рівнях.
"Я багато думав, хто зацікавлений в тому, щоб провалити закон про олігархів - олігархи чи люди, які працюють на олігархів? ... і прийшов до висновку, що це люди, які працюють на олігархів, тому що олігархам байдуже ... - вони заможні люди, у них все є ... Але людям, які в черзі стоять до олігархів, щоб обслуговувати їх, - ось їм це буде дуже незручно", - розповів Арахамія.
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Без контролю над всіма телеканалами, промиванням мізків наріду, Ваві владу не утримати. Інакше йому, дерьмаку, хламідії та іншим "слугам", як і бені- хана. А бені ще й тікати нікуди, від слова "зовсім".
Це закон про знищення свободи слова і повлну УЗУРПАЦІЮ влади, і не більше. Саме тому пліснява і боїться заключення Венеціанької комісії. Бо її, як зебілів, назвою не проведеш.
Конечно есть - проект от ес, бют, голоса
В той же час, якщо все ТБ переходить під контроль автократа (ти це назвав "контроль Зє над телеканалами") це смертельно. Приклад касапів і ***** тобі на очі, роздивися.
І шо, беня вирішив повернути вкрадене? Серйозно?
звиздит как Троцкий (Троцкий, пардон за сравнение))))
А ви про олігархів...
Все станут Деолигархами!)
новинський, ахметових, фірташів і т.д., і усвідомлюю, що швидкість мого становлення, як ультраправого
українського націоналіста стала просто величезною. Неймовірно ВЕЛИЧЕЗНІЙ!
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