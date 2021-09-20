Рада розгляне законопроєкт про деолігархізацію в середу або четвер, - "слуга народу" Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що Верховна Рада може розглянути в другому читанні законопроєкт про деолігархізацію 23 або 24 вересня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми будемо розглядати це питання. Я вважаю, що це відбудеться, швидше за все, в середу або четвер", - сказав Арахамія на брифінгу в понеділок увечері після засідання фракції СН.

Нардеп зазначив, що законопроєкт "збивають" на всіх рівнях.

"Я багато думав, хто зацікавлений в тому, щоб провалити закон про олігархів - олігархи чи люди, які працюють на олігархів? ... і прийшов до висновку, що це люди, які працюють на олігархів, тому що олігархам байдуже ... - вони заможні люди, у них все є ... Але людям, які в черзі стоять до олігархів, щоб обслуговувати їх, - ось їм це буде дуже незручно", - розповів Арахамія.

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