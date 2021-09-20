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Татаров - досі підозрюваний, але його справу не передають до суду, - ЦПК. ДОКУМЕНТ

Татаров - досі підозрюваний, але його справу не передають до суду, - ЦПК. ДОКУМЕНТ

Заступник глави Офісу Президента Олег Татаров досі перебуває в статусі підозрюваного у справі про квартири для Нацгвардії. Саму справу досі не передали до суду, хоча терміни минули ще в кінці лютого.

Про це йдеться у відповіді Офісу Генерального прокурора на запит Центру протидії корупції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рішення про закриття провадження або передачу його в суд не приймалися, в зв'язку з чим відповідні відомості в ЄРДР не вносилися. Процесуальний статус підозрюваних (Татарова, Микитася і Дубоноса, - Ред.) в даний час не змінювався", - сказано у відповіді Офісу Генпрокурора.

ЦПК вказує, що прокурори так довго не передають справу до суду в порушення закону. Керує ними заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який недавно гостював на дні народження Татарова.

"У кінці 2020 року Симоненко забрав справу Татарова у НАБУ і передав його Службі безпеки України. Відразу після цього він забрав справу у САП і передав її прокурорам одного з департаментів ОГП. Цікаво, що за кілька місяців до цього Ірина Венедіктова своїм наказом визначила Симоненка відповідальним за організацію роботи саме цього Департаменту", - сказано в повідомленні ЦПК.

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Терміни досудового розслідування у цій справі закінчилися в кінці лютого. Генпрокуратура повинна була протягом 5 днів передати справу до суду. Замість цього Симоненко почав вимагати у суду різноманітні роз'яснення.

"9 вересня Симоненка з його роз'ясненнями остаточно відфутболив Київський апеляційний суд. Можливо, настав час передавати справу Татарова в суд?" - пише ЦПК.

Татаров - досі підозрюваний, але його справу не передають до суду, - ЦПК 01

Автор: 

суд (11657) Центр протидії корупції (265) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+15
Слідчі по цій справі святкували день народження підозрюваного.
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20.09.2021 21:17
+9
Ничего, что подозреваемый в коррупции Татаров работает, как ни в чем не бывало, в ОПЗЕ и курирует силовые органы?

Никакого конфликта интересов не наблюдается? С коррупцией все в порядке?
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20.09.2021 21:21
+7
Зездець в усьому. Керований хаос- як фуйло і планувало.
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20.09.2021 21:59
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Слідчі по цій справі святкували день народження підозрюваного.
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20.09.2021 21:17 Відповісти
Ничего, что подозреваемый в коррупции Татаров работает, как ни в чем не бывало, в ОПЗЕ и курирует силовые органы?

Никакого конфликта интересов не наблюдается? С коррупцией все в порядке?
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20.09.2021 21:21 Відповісти
Всё правильно, если корупцию в Украине нельзя победить, то её надо возглавить ! Вот парень и попробовал. Это типа эксперемент такой.
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20.09.2021 21:30 Відповісти
Всем известно, что полиция в Украине -фейк, который дорого обойдется гражданам.
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20.09.2021 23:15 Відповісти
Есть такие люди, что хуже зверей, их мы называем -монстрами.
На фото тот самый случай )
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20.09.2021 21:38 Відповісти
73% вибрали зекоманду і ви вирулюйте ситуацію, бо за собою треба прибирати.
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20.09.2021 21:42 Відповісти
Зездець в усьому. Керований хаос- як фуйло і планувало.
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20.09.2021 21:59 Відповісти
Вы шо, офуели??? Это ж вам не кто-то, я целый советник президента. Как смеете на такую персону клеветать, холопы?
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20.09.2021 22:04 Відповісти
А че Шабунину не нравицца? Всем по ушам ездил за "новые лица", как будто не знал, шо " Игорь Валерьич этих лиц мешок наштампует, не унесешь. И Шабунеподобные усиленно делают вид,шо они не причем.
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20.09.2021 22:11 Відповісти
рыгофашист татаров - личное протеже зе-сепара. Поэтому зеленая гнида будет сидеть и за это
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21.09.2021 08:29 Відповісти
це все коло членів ОПушки чи ОПушка членів колом???
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21.09.2021 10:09 Відповісти
"Государевый" узкий глаз ещё не дёрнули за верёвку
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21.09.2021 17:20 Відповісти
 
 