Татаров - досі підозрюваний, але його справу не передають до суду, - ЦПК. ДОКУМЕНТ

Заступник глави Офісу Президента Олег Татаров досі перебуває в статусі підозрюваного у справі про квартири для Нацгвардії. Саму справу досі не передали до суду, хоча терміни минули ще в кінці лютого.

Про це йдеться у відповіді Офісу Генерального прокурора на запит Центру протидії корупції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рішення про закриття провадження або передачу його в суд не приймалися, в зв'язку з чим відповідні відомості в ЄРДР не вносилися. Процесуальний статус підозрюваних (Татарова, Микитася і Дубоноса, - Ред.) в даний час не змінювався", - сказано у відповіді Офісу Генпрокурора.

ЦПК вказує, що прокурори так довго не передають справу до суду в порушення закону. Керує ними заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який недавно гостював на дні народження Татарова.

"У кінці 2020 року Симоненко забрав справу Татарова у НАБУ і передав його Службі безпеки України. Відразу після цього він забрав справу у САП і передав її прокурорам одного з департаментів ОГП. Цікаво, що за кілька місяців до цього Ірина Венедіктова своїм наказом визначила Симоненка відповідальним за організацію роботи саме цього Департаменту", - сказано в повідомленні ЦПК.

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Терміни досудового розслідування у цій справі закінчилися в кінці лютого. Генпрокуратура повинна була протягом 5 днів передати справу до суду. Замість цього Симоненко почав вимагати у суду різноманітні роз'яснення.

"9 вересня Симоненка з його роз'ясненнями остаточно відфутболив Київський апеляційний суд. Можливо, настав час передавати справу Татарова в суд?" - пише ЦПК.